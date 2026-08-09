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Шефът на шпионската централа на Асад се крие в Москва

Шефът на шпионската централа на Асад се крие в Москва

9 Август, 2026 05:28, обновена 9 Август, 2026 05:35 1 576 12

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Британски медии разкриха бруталното минало на Хусам Лука и как Кремъл осигури луксозно убежище за падналия сирийски диктатор

Шефът на шпионската централа на Асад се крие в Москва - 1
Хусам Лука и Башар Асад, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият ръководител на Главното дирекция за сигурност на Сирия Хусам Лука, ключова фигура от жестокия апарат на Башар ал-Асад, бе открит да живее под закрилата на Кремъл в покрайнините на Москва, разкриват The Telegraph и разследване на BBC.

След грандиозното падане на режима през декември 2024 г., Лука успява да избяга от международното правосъдие и новите сирийски власти, които го издирват за масови кланета и престъпления срещу човечеството.

Кой е Хусам Лука и в какво е обвинен?

Хусам Лука е сочен за един от най-бруталните изпълнители на заповедите на Асад по време на 13-годишната гражданска война. Като местен командир в град Хомс, телефонният му номер е бил изписван по стените на сградите, обещавайки на гражданите „безопасно преминаване“ извън обсадата. Свидетели обаче разказват, че много от потърсилите го хора изчезват безследно.

Сред най-тежките му престъпления е т.нар. „Клане на децата“ от 2015 г. по време на празника Курбан байрам в квартал Ал-Ваер в Хомс, при което въздушни удари убиват 28 души, включително 17 децата. Според активисти Лука лично е избирал целите за бомбардировките. Бруталността му осигурява бързо издигане в йерархията, като накрая поема контрола над зловещия затвор „Седная“ край Дамаск, наричан „човешка кланица“, и оглавява Държавна сигурност.

Бягството в Русия: С куфар пари в посолството

Когато бунтовниците навлизат в Дамаск на 8 декември 2024 г., Лука първоначално остава в правителствения комплекс, очаквайки заповеди за контраатака. Разбирайки, че висшето ръководство вече е избягало, около 2:00 часа през нощта той принуждава счетоводител да отвори партийния сейф и задига около 1,36 милиона долара в брой.

С парите Лука се добира до руското посолство в Дамаск, което организира евакуацията му през контролираната от Москва авиобаза „Хмеймим“ директно към руската столица. Журналистите от BBC успяват да го локализират в два различни крайградски района на Москва чрез улики от стар телефонен указател, намерен в изоставения му луксозен апартамент в Дамаск.

Какво се случва с Башар ал-Асад в Москва?

Докато шпионският му шеф се укрива в по-скромни крайградски райони, самият паднал диктатор Башар ал-Асад се радва на „луксозно изгнание“. Веднага след бягството си в края на 2024 г., Кремъл му предостави официално хуманитарно убежище.

Първоначално Асад и семейството му са настанени в петзвездния хотел Four Seasons в центъра на Москва, където нощувките възлизат на хиляди долари седмично. По-късно фамилията се мести в двуетажен мезонет в емблематичния небостъргач „Федерация“ в Москва Сити, преди трайно да се установи в строго охранявания затворен комплекс на руския елит „Рубльовка“ в покрайнините на града. Източници сочат, че Асад живее под строг руски надзор без право на политическа дейност и публични появи, като според някои информации дори е решил да възобнови старото си медицинско образование по офталмология.

Въпреки че новата власт в Дамаск започна масови съдебни процеси срещу фигури от стария режим и настоява за екстрадиция, Руската федерация категорично отказва да предаде Асад и приближените му на международното правосъдие


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    10 3 Отговор
    Гнусния сбъркан евреин Джефри Епщайн живее в Израел.

    05:37 09.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Росомаха

    13 4 Отговор
    Башар ал-Асад е интелигентен човек. Има европейско образование. Медик. По негово време Ирак беше развита светска държава. Изгониха го и превърнаха страната в средновековен халифат с правителството от малоумни садисти.

    Коментиран от #11

    05:43 09.08.2026

  • 4 Рошко халката на Даньо

    5 0 Отговор
    Е, добре се е скрил щом го пише по "весТЬниците" 😀

    06:19 09.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Само питам

    11 2 Отговор
    Що реват натоФците ? Нали вече сложиха техен човек от Ал Кайда за "президент" в Сирия ?

    06:30 09.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 любопитен

    12 0 Отговор
    "Британски медии разкриха бруталното минало на Хусам Лука". Британските медии казаха ли нещо за Абу Мохамед ал-Джолани (Ахмед Хюсеин ал-Шараа)? Нещо за неговото минало в "Ал-Кайда“ и нейния сирийски филиал „Джабхат ан-Нусра“?

    06:42 09.08.2026

  • 10 Гошо

    0 3 Отговор
    Ммм да то тоя там си събира версийте от цял свят

    06:53 09.08.2026

  • 11 Дии

    0 7 Отговор

    До коментар #3 от "Росомаха":

    В главата на Росомаха е пълна боза. Тва русофилите сте наистина много слабо образовани и смотани. Нерде Ирак нерде Сирия.

    08:13 09.08.2026

  • 12 Цвете

    2 4 Отговор
    ЯВНО ДОБРЕ Е ОРГАНИЗИРАНО ПРЕДВАРИТЕЛНО? СЕГА ДА ВИДИМ ДАЛИ ПУТИН ЩЕ СЕ КРИЕ В ДАМАСК, НА РАЗМЕННИ НАЧАЛА.

    08:33 09.08.2026

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