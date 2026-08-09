Шефът на шпионската централа на Асад се крие в Москва

Бившият ръководител на Главното дирекция за сигурност на Сирия Хусам Лука, ключова фигура от жестокия апарат на Башар ал-Асад, бе открит да живее под закрилата на Кремъл в покрайнините на Москва, разкриват The Telegraph и разследване на BBC.

След грандиозното падане на режима през декември 2024 г., Лука успява да избяга от международното правосъдие и новите сирийски власти, които го издирват за масови кланета и престъпления срещу човечеството.

Кой е Хусам Лука и в какво е обвинен?

Хусам Лука е сочен за един от най-бруталните изпълнители на заповедите на Асад по време на 13-годишната гражданска война. Като местен командир в град Хомс, телефонният му номер е бил изписван по стените на сградите, обещавайки на гражданите „безопасно преминаване“ извън обсадата. Свидетели обаче разказват, че много от потърсилите го хора изчезват безследно.

Сред най-тежките му престъпления е т.нар. „Клане на децата“ от 2015 г. по време на празника Курбан байрам в квартал Ал-Ваер в Хомс, при което въздушни удари убиват 28 души, включително 17 децата. Според активисти Лука лично е избирал целите за бомбардировките. Бруталността му осигурява бързо издигане в йерархията, като накрая поема контрола над зловещия затвор „Седная“ край Дамаск, наричан „човешка кланица“, и оглавява Държавна сигурност.

Бягството в Русия: С куфар пари в посолството

Когато бунтовниците навлизат в Дамаск на 8 декември 2024 г., Лука първоначално остава в правителствения комплекс, очаквайки заповеди за контраатака. Разбирайки, че висшето ръководство вече е избягало, около 2:00 часа през нощта той принуждава счетоводител да отвори партийния сейф и задига около 1,36 милиона долара в брой.

С парите Лука се добира до руското посолство в Дамаск, което организира евакуацията му през контролираната от Москва авиобаза „Хмеймим“ директно към руската столица. Журналистите от BBC успяват да го локализират в два различни крайградски района на Москва чрез улики от стар телефонен указател, намерен в изоставения му луксозен апартамент в Дамаск.

Какво се случва с Башар ал-Асад в Москва?

Докато шпионският му шеф се укрива в по-скромни крайградски райони, самият паднал диктатор Башар ал-Асад се радва на „луксозно изгнание“. Веднага след бягството си в края на 2024 г., Кремъл му предостави официално хуманитарно убежище.

Първоначално Асад и семейството му са настанени в петзвездния хотел Four Seasons в центъра на Москва, където нощувките възлизат на хиляди долари седмично. По-късно фамилията се мести в двуетажен мезонет в емблематичния небостъргач „Федерация“ в Москва Сити, преди трайно да се установи в строго охранявания затворен комплекс на руския елит „Рубльовка“ в покрайнините на града. Източници сочат, че Асад живее под строг руски надзор без право на политическа дейност и публични появи, като според някои информации дори е решил да възобнови старото си медицинско образование по офталмология.

Въпреки че новата власт в Дамаск започна масови съдебни процеси срещу фигури от стария режим и настоява за екстрадиция, Руската федерация категорично отказва да предаде Асад и приближените му на международното правосъдие