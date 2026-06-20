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Тръмп поиска Европа да компенсира САЩ за $350-те милиарда, предоставени на Украйна по времето на Байдън ВИДЕО

Тръмп поиска Европа да компенсира САЩ за $350-те милиарда, предоставени на Украйна по времето на Байдън ВИДЕО

20 Юни, 2026 06:51, обновена 20 Юни, 2026 07:02 2 071 54

  • тръмп-
  • милиарди-
  • украйна-
  • европа-
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  • сащ

Те трябва да платят за това, заяви американският президент

Тръмп поиска Европа да компенсира САЩ за $350-те милиарда, предоставени на Украйна по времето на Байдън ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейските държави трябва да компенсират Съединените щати за 350 милиарда долара военна помощ за Украйна, предоставена по времето на бившия президент на САЩ Джо Байдън, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп по време на реч във военновъздушната база Андрюс, предаде РБК.

Тръмп заяви, че по време на среща с европейски лидери е припомнил мащаба на доставките: „Ние ви дадохме, помислете, 350 милиарда долара – самолети, оръжия от всякакъв вид и т.н.“

Според американския лидер плащането на американската военна помощ за Украйна „не е било в плановете на Европа“.

„Байдън даде много на Украйна и те трябва да платят за това“, подчерта Тръмп.

През февруари 2025 г. Тръмп заяви, че липсва правилно отчитане на американската помощ за Украйна, оценявайки приноса на САЩ на повече от 300 милиарда долара, а на Европа – на около 100 милиарда долара. По-късно той заяви: Че САЩ са похарчили приблизително 350 милиарда долара, наричайки Зеленски „велик търговец“, който е убедил Байдън.

Зеленски отхвърли твърденията на Тръмп за 300 милиарда долара помощ от САЩ за Киев. Според украинския лидер общата цена на войната за Украйна е приблизително 320 милиарда долара, от които приблизително 120 милиарда долара са финансирани вътрешно, а приблизително 200 милиарда долара е подкрепа от САЩ и европейските съюзници, включително пакети с оръжие. Той конкретно посочи приблизително 67 милиарда долара военна помощ от САЩ и 31,5 милиарда долара пряка финансова подкрепа.

През декември същата година Тръмп заяви, че САЩ вече не участват финансово в украинския конфликт, за разлика от администрацията на Байдън, която раздаваше пари на Киев „като бонбони“.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит обяви в края на ноември 2025 г., че финансирането от САЩ за конфликта в Украйна е прекратено, въпреки че Вашингтон продължава да продава оръжия на НАТО на Киев.

Киев получава американски оръжия по програмата PURL (Списък с приоритетни изисквания за Украйна), която беше договорена през лятото на 2025 г. В рамките на програмата Украйна съставя месечен списък с необходимите оръжия, които европейците след това купуват от САЩ.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЗИЛ 117

    42 24 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #8, #18

    07:02 20.06.2026

  • 2 ЗИЛ 117

    31 16 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #15

    07:03 20.06.2026

  • 3 ЗИЛ 117

    26 15 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    07:03 20.06.2026

  • 4 8888

    44 16 Отговор
    Всички ще плащаме заради войната на баидън срещу русия, но най-вече унищожената Украйна...
    но дотогава в медиите да се пише колко зле е русия, продават бъбреци за да купят патрони, ползват 5 годишни деца за фронта и това е.

    07:05 20.06.2026

  • 5 Пхахаха

    20 30 Отговор
    Давай зил! 3 поста са 30 кпейкки. Не стигат и за хляб

    Коментиран от #13

    07:06 20.06.2026

  • 6 Американски прелести

    37 6 Отговор
    На Зеленото ЦРУ ще му дръпнат от сметките 10-20 милиарда "лични" пари, преди да го приключат, ама другите КОЙ ще ги връща?

    07:07 20.06.2026

  • 7 Милостиня

    25 5 Отговор
    Оранж, сложи във всеки магазин помощна касичка със твойта физиономия, ще ти ги съберем

    07:08 20.06.2026

  • 8 Ъмци

    16 34 Отговор

    До коментар #1 от "ЗИЛ 117":

    Какво ми цитираш някъв, който доведе процъфтяваща държава до просешка тояга, където електричеството и течащата вода са лукс, автомобилите 60 годишни?

    Коментиран от #14, #19

    07:08 20.06.2026

  • 9 Дедо

    16 2 Отговор
    Дарявам едната си тoпка на Тръндю, да ходи по островчета ефективно!

    07:11 20.06.2026

  • 10 Няма

    25 2 Отговор
    ли някой от нашите управници да тича при Тръмп и да подпише, че ние сме готови да заплатим нашия дял от тези милиарди? Нали сме солидарни и лоялни партньори. Нали така се включихме в съвета за мир и в 90-те милиарда за Украйна.

    Коментиран от #30

    07:11 20.06.2026

  • 11 тоя верно е за лудницата

    23 5 Отговор
    хахаххахахахахахахахахачимо дончо съвсем изтрещя хахахахааххахахах

    07:11 20.06.2026

  • 12 Майор Деянов, на всеки километър

    21 9 Отговор
    Тоя простак надмина Байдън по деменция !!!Време е американското куку да си ходи, докато не сме го отстреляли като бясно кyче ☝️

    Коментиран от #27, #40

    07:12 20.06.2026

  • 13 а ти защо

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Пхахаха":

    пишеш само един какво ще правиш с 10 копейки?

    07:13 20.06.2026

  • 14 Без име

    14 3 Отговор

    До коментар #8 от "Ъмци":

    Кога Куба е била процъфтяваща? Преди него ли? Що се излагаш така?

    Коментиран от #28

    07:13 20.06.2026

  • 15 ГРУЗ ГРУЗ ГРУЗ

    6 20 Отговор

    До коментар #2 от "ЗИЛ 117":

    ЧТО ЕТО ?

    РУСКИ ДОМУЗ....

    ИЗВЕСТНИЯТ РУСКИ ВОЕНЕН ЕКСПЕРТ

    КАПИТАН МАКСИМ КЛИМОВ :

    ГУБЯТ СЕ ЕДНИ

    МИЛИОН И ПОЛОВИНА

    РУСКИ СОЛДАТИ.

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #29

    07:14 20.06.2026

  • 16 Евроджендар оод

    15 1 Отговор
    Давайте веднага 350 милиарда на сащ

    07:15 20.06.2026

  • 17 Републиканец

    17 3 Отговор
    Европа трябва да компенсира не само $350 милиарда на САЩ, а и пълната издръжка на американските военнослужещи в Европа. По твърдение на самите европейци, американците бранят Европа от Русия, следователно Европа трябва да им плаща заплатите, амортизациите на военната техника, командировъчните и т.н.. Накратко всички разходи плюс примерно едни 10% печалба.

    07:16 20.06.2026

  • 18 Думите са Чърчил

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "ЗИЛ 117":

    Бре Изфъскал.

    И не звучат така .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Какъв Фидел Кастро
    Те блъска у
    Празната Тиква

    07:16 20.06.2026

  • 19 Ако

    13 2 Отговор

    До коментар #8 от "Ъмци":

    Европа плати тези пари, после Тръмп ще поиска и други и тя ще последва съдбата на Куба.

    07:17 20.06.2026

  • 20 Солидарни

    15 5 Отговор
    Солидарни със Зеленчука, Bg.върхушката ще изръси наивния бай Ганьо с няколко милиарда $. Та нали сме в клуба на богатите? Още повече, че Зеленчука се оказа фашага, почитател на Бандера.

    07:21 20.06.2026

  • 21 ТРЪМП НАШ

    5 6 Отговор
    ТРЪМП НАШ ...

    АЙ УШАНКИ ПРОДЪНЕНИ

    ПОЧВАЙТЕ ПАК

    ДА РЕВЕТЕ ЗА

    АГЕНТ КРАСНОВ.

    ИЛИ ПО ДОБРЕ КАТО ПУТИН :

    ДОНАЛДЕ СКЪПИ ПРИЯТЕЛЮ

    ТИ СИ ВЕЛИК БРИЛЯНТЕН ПОЛИТИК

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    07:21 20.06.2026

  • 22 Мишел

    13 2 Отговор
    САЩ искат от ЕС да им компенсира загубите във войната, от това, че са заложили на бита карта.

    07:22 20.06.2026

  • 23 оня с коня

    13 3 Отговор
    За подобни случаи мъдрият Народ е казал:"Имал - дал".Междувременно Тръмп се изявява като очудващо Неадекватен относно Факта че Байдън е Дал Пари на Украйна,а НЕ на ЕС,т.е. Тия пари следва Америка да си ги иска от Украинците.Освен това няма никакъв Договор между Украйна и Америка парите в Заем ли се дават или Безвъзмездно под формата на подарък и пак мъдрият Народ е казал че "Подарък не се връща"- това се отнася и за твърденията на сегашното Руско ръководство че Украинската територия била просто "Подарена" най-безотговорно на Украинците от предишни Руски Управници и е дошло време да си я вземе обратно.

    Коментиран от #38

    07:23 20.06.2026

  • 24 Републиканец

    8 4 Отговор
    Щом Европа отказва да плати, американските войски в Европа трябва да пристъпят към насилствено отнемане на активи на тази сума, а САЩ да блокират европейските активи и банковите сметки на европейските олигарси.

    07:23 20.06.2026

  • 25 Ха хи хо

    9 1 Отговор
    Еми ще иска, нали трябва да дава едни 300 млрд. на Иран! И ще му останат някакви си 50 млрд. за него!

    07:24 20.06.2026

  • 26 Кривоверен алкаш

    7 5 Отговор
    350 милиарда са само в неговата куха лейка...шизофренен напън..ЕС едва ли ще му върне нещо.

    07:24 20.06.2026

  • 27 Няма да можеш!

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Та това е Тръмп,а не...Каназирев,Драги ми Смехурко...!

    07:25 20.06.2026

  • 28 Човек с име

    5 8 Отговор

    До коментар #14 от "Без име":

    Преди социализма повечето страни са били процъфтяващи. Куба особено!

    Коментиран от #33

    07:26 20.06.2026

  • 29 улав

    5 2 Отговор

    До коментар #15 от "ГРУЗ ГРУЗ ГРУЗ":

    Губят се я, точно толкова мозъчни клетки ти се губят!

    07:26 20.06.2026

  • 30 Сега- няма!

    6 3 Отговор

    До коментар #10 от "Няма":

    Защото на власт е Радев!
    Но ако бе преди него,като нищо твоят сценарий,смятай го за изпълнен от Боко,Шиши,Мирчев и сие...!

    Коментиран от #47

    07:28 20.06.2026

  • 31 Републиканец

    4 2 Отговор
    САЩ могат да отнемат не само тези $350 милиарда, но и трилиони долари за пълната издръжка на американските войски в Европа за годините от ВСВ до наши дни. В противен случай американски бомбардировки.

    07:28 20.06.2026

  • 32 12345

    3 0 Отговор
    НА ТИ КУКЛИТЕ ДАЙ МИ ПАРЦАЛИТЕ

    07:31 20.06.2026

  • 33 Без име

    3 3 Отговор

    До коментар #28 от "Човек с име":

    На бас, че не знаеш кой е Батиста.

    07:33 20.06.2026

  • 34 Жоро

    2 4 Отговор
    Кой му е обещавал на тоя нещо. А и какво са за тия 100-200 милиарда, в Иран изгубиха в пъти повече. Освен всичко друго украина вече сама си произвежда най-важните и ефективни оръжия, даже вече може тя да предлага и обучава на въоръжение такива като сащ. Една малка и бедна държава постигна паритет с Русия, кой да повярва. Единствено ядреният арсенал ги различава.

    07:35 20.06.2026

  • 35 Българин

    3 3 Отговор
    Абе ти давай оръжие за трепане на руски орки.Европа плаща.Даже и копейките съвестно плащат!Нещо,което нас българите много ни радва.

    07:37 20.06.2026

  • 36 Беджаминка от 2018

    1 0 Отговор
    По времето на Байдън ли?

    07:37 20.06.2026

  • 37 Деций

    2 4 Отговор
    И защо трябва Европа да компенсира САЩ? Тази каша те я забъркаха, според мен САЩ трябва да компенсира Европа с над 1 трилион,и 500 милиарда Евро, колкото са преките загуби до момента заради тази авантюра! Европа ли прави био лаборатории за да развива патогенни ( био оръжие)! САЩ трябва да се отърват от еврейското влияние.А начина който работи е само един ,проверен е в годините!Това се отнася до почти всички държави,защото тази плесен е проникнала на всякъде.

    07:40 20.06.2026

  • 38 Това са безспорни

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "оня с коня":

    Факти.

    07:40 20.06.2026

  • 39 Ний ша Ва упрайм

    1 2 Отговор
    тоя тотално изтрещял трябват му да плаща репарации на персите

    07:40 20.06.2026

  • 40 Дзак

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Откога ви чакам?

    07:41 20.06.2026

  • 41 Дон Корлеоне

    3 3 Отговор
    Хаяско осъмна ли?

    07:41 20.06.2026

  • 42 Майстора

    3 3 Отговор
    А сега.На ти булка Спасовден.Който обича Зеления да плаща.

    07:42 20.06.2026

  • 43 Ганчев

    2 0 Отговор
    Мистър Тръмп след два дни друго ще каже.Това е за отбелязване.

    07:44 20.06.2026

  • 44 Нас ни бОли Фара,

    2 0 Отговор
    ние сме в Клуба на Богатите и Райската градина на Борел и нас ни пази еврото и НАТО.

    07:45 20.06.2026

  • 45 Бусификация в Poccия

    2 0 Отговор
    Много интересно видео от Пенза в Poccия. Военни ловят руснаци мъже и ги бутат в в малки автобусчета - бусики. Жените им крещят и се бият с военните.

    В Poccия няма мобилизация има бусификация.

    Коментиран от #49

    07:46 20.06.2026

  • 46 Даааа ,

    1 0 Отговор
    Той може да поиска и Луната да му свалят.......

    07:46 20.06.2026

  • 47 Виденов

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Сега- няма!":

    България нищо не е довала на Украйна. А Радев няма и какво да даде, защото доведе държавата до фалит.

    07:48 20.06.2026

  • 48 Луд

    0 0 Отговор
    Върти се суче се и все за пари става реч.От Руснаците откраднаха ,Америка и подари и все за 300.милиарда шушукат.Не е истина че има толкова много Улави политици ,Коя банка купи 27 мил хектара земя и колко тя е платила .Със тези милиарди можеха да построят Африканските савани със небостъргачи до небето и черното общество да е във рая.

    07:49 20.06.2026

  • 49 ДА БУСИФИКАЦИЯТА

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Бусификация в Poccия":

    Не се брои за Мобилизация .

    Хаха хахаха хахаха

    ДА и когато ги Убият
    На Фронта
    Руснаците...

    ТЕ НЕ СА УМРЕЛИ.

    Просто са САМОПОЖЕРТВАХА

    СОЛОВЬОВ постоянно ги приканва
    За това .

    ХАХА хахаха хахаха

    07:51 20.06.2026

  • 50 Смотан стар циганин

    0 0 Отговор
    Аиде сега честито на всички евроатлантици промити мозъци
    Още ли вярвате на Америка

    Коментиран от #54

    07:52 20.06.2026

  • 51 точка

    0 1 Отговор
    Хммм, Тръмп иска репараций от победените!!!!! И ще си ги вземе, Путин — също.

    07:53 20.06.2026

  • 52 ВОВКА МАСОВКАТА

    0 0 Отговор
    МАСКВА ГОРИТ...

    ВОВКА МАСОВКАТА

    ЩЯЛ ДА ОТГЛЕЖДА СЛОНОВЕ.

    РА РА РА

    07:53 20.06.2026

  • 53 Анонимен

    0 0 Отговор
    Не може да е истина всичко ,което се случва!Отказвам да повярвам,но не се събуждам-явно не е сън!Това е извън литературата на Оруел и хилмита на Костурица!

    07:55 20.06.2026

  • 54 КОЙ И КОГА Е

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Смотан стар циганин":

    ВЯРВАЛ НА ТРЪМП?

    АГЕНТ КРАСНОВ ЛИ Е АМЕРИКА?

    НЯМА ПО ПРОЗЗТИ ПАРЧЕТА ОТ КУПЕЙКИТЕ.

    07:56 20.06.2026