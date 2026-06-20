Тръмп поиска Европа да компенсира САЩ за $350-те милиарда, предоставени на Украйна по времето на Байдън ВИДЕО

Европейските държави трябва да компенсират Съединените щати за 350 милиарда долара военна помощ за Украйна, предоставена по времето на бившия президент на САЩ Джо Байдън, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп по време на реч във военновъздушната база Андрюс, предаде РБК.

Тръмп заяви, че по време на среща с европейски лидери е припомнил мащаба на доставките: „Ние ви дадохме, помислете, 350 милиарда долара – самолети, оръжия от всякакъв вид и т.н.“

Според американския лидер плащането на американската военна помощ за Украйна „не е било в плановете на Европа“.

„Байдън даде много на Украйна и те трябва да платят за това“, подчерта Тръмп.

През февруари 2025 г. Тръмп заяви, че липсва правилно отчитане на американската помощ за Украйна, оценявайки приноса на САЩ на повече от 300 милиарда долара, а на Европа – на около 100 милиарда долара. По-късно той заяви: Че САЩ са похарчили приблизително 350 милиарда долара, наричайки Зеленски „велик търговец“, който е убедил Байдън.

Зеленски отхвърли твърденията на Тръмп за 300 милиарда долара помощ от САЩ за Киев. Според украинския лидер общата цена на войната за Украйна е приблизително 320 милиарда долара, от които приблизително 120 милиарда долара са финансирани вътрешно, а приблизително 200 милиарда долара е подкрепа от САЩ и европейските съюзници, включително пакети с оръжие. Той конкретно посочи приблизително 67 милиарда долара военна помощ от САЩ и 31,5 милиарда долара пряка финансова подкрепа.

През декември същата година Тръмп заяви, че САЩ вече не участват финансово в украинския конфликт, за разлика от администрацията на Байдън, която раздаваше пари на Киев „като бонбони“.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит обяви в края на ноември 2025 г., че финансирането от САЩ за конфликта в Украйна е прекратено, въпреки че Вашингтон продължава да продава оръжия на НАТО на Киев.

Киев получава американски оръжия по програмата PURL (Списък с приоритетни изисквания за Украйна), която беше договорена през лятото на 2025 г. В рамките на програмата Украйна съставя месечен списък с необходимите оръжия, които европейците след това купуват от САЩ.