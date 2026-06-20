Тръмп поиска Европа да компенсира САЩ за $350-те милиарда, предоставени на Украйна по времето на Байдън ВИДЕО

Европейските държави трябва да компенсират Съединените щати за 350 милиарда долара военна помощ за Украйна, предоставена по времето на бившия президент на САЩ Джо Байдън, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп по време на реч във военновъздушната база Андрюс, предаде РБК.
Тръмп заяви, че по време на среща с европейски лидери е припомнил мащаба на доставките: „Ние ви дадохме, помислете, 350 милиарда долара – самолети, оръжия от всякакъв вид и т.н.“
Според американския лидер плащането на американската военна помощ за Украйна „не е било в плановете на Европа“.
„Байдън даде много на Украйна и те трябва да платят за това“, подчерта Тръмп.
През февруари 2025 г. Тръмп заяви, че липсва правилно отчитане на американската помощ за Украйна, оценявайки приноса на САЩ на повече от 300 милиарда долара, а на Европа – на около 100 милиарда долара. По-късно той заяви: Че САЩ са похарчили приблизително 350 милиарда долара, наричайки Зеленски „велик търговец“, който е убедил Байдън.
Зеленски отхвърли твърденията на Тръмп за 300 милиарда долара помощ от САЩ за Киев. Според украинския лидер общата цена на войната за Украйна е приблизително 320 милиарда долара, от които приблизително 120 милиарда долара са финансирани вътрешно, а приблизително 200 милиарда долара е подкрепа от САЩ и европейските съюзници, включително пакети с оръжие. Той конкретно посочи приблизително 67 милиарда долара военна помощ от САЩ и 31,5 милиарда долара пряка финансова подкрепа.
През декември същата година Тръмп заяви, че САЩ вече не участват финансово в украинския конфликт, за разлика от администрацията на Байдън, която раздаваше пари на Киев „като бонбони“.
Прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит обяви в края на ноември 2025 г., че финансирането от САЩ за конфликта в Украйна е прекратено, въпреки че Вашингтон продължава да продава оръжия на НАТО на Киев.
Киев получава американски оръжия по програмата PURL (Списък с приоритетни изисквания за Украйна), която беше договорена през лятото на 2025 г. В рамките на програмата Украйна съставя месечен списък с необходимите оръжия, които европейците след това купуват от САЩ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЗИЛ 117
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #8, #18
07:02 20.06.2026
2 ЗИЛ 117
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #15
07:03 20.06.2026
3 ЗИЛ 117
07:03 20.06.2026
4 8888
но дотогава в медиите да се пише колко зле е русия, продават бъбреци за да купят патрони, ползват 5 годишни деца за фронта и това е.
07:05 20.06.2026
5 Пхахаха
Коментиран от #13
07:06 20.06.2026
6 Американски прелести
07:07 20.06.2026
7 Милостиня
07:08 20.06.2026
8 Ъмци
До коментар #1 от "ЗИЛ 117":Какво ми цитираш някъв, който доведе процъфтяваща държава до просешка тояга, където електричеството и течащата вода са лукс, автомобилите 60 годишни?
Коментиран от #14, #19
07:08 20.06.2026
9 Дедо
07:11 20.06.2026
10 Няма
Коментиран от #30
07:11 20.06.2026
11 тоя верно е за лудницата
07:11 20.06.2026
12 Майор Деянов, на всеки километър
Коментиран от #27, #40
07:12 20.06.2026
13 а ти защо
До коментар #5 от "Пхахаха":пишеш само един какво ще правиш с 10 копейки?
07:13 20.06.2026
14 Без име
До коментар #8 от "Ъмци":Кога Куба е била процъфтяваща? Преди него ли? Що се излагаш така?
Коментиран от #28
07:13 20.06.2026
15 ГРУЗ ГРУЗ ГРУЗ
До коментар #2 от "ЗИЛ 117":ЧТО ЕТО ?
РУСКИ ДОМУЗ....
ИЗВЕСТНИЯТ РУСКИ ВОЕНЕН ЕКСПЕРТ
КАПИТАН МАКСИМ КЛИМОВ :
ГУБЯТ СЕ ЕДНИ
МИЛИОН И ПОЛОВИНА
РУСКИ СОЛДАТИ.
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
Коментиран от #29
07:14 20.06.2026
16 Евроджендар оод
07:15 20.06.2026
17 Републиканец
07:16 20.06.2026
18 Думите са Чърчил
До коментар #1 от "ЗИЛ 117":Бре Изфъскал.
И не звучат така .
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Какъв Фидел Кастро
Те блъска у
Празната Тиква
07:16 20.06.2026
19 Ако
До коментар #8 от "Ъмци":Европа плати тези пари, после Тръмп ще поиска и други и тя ще последва съдбата на Куба.
07:17 20.06.2026
20 Солидарни
07:21 20.06.2026
21 ТРЪМП НАШ
АЙ УШАНКИ ПРОДЪНЕНИ
ПОЧВАЙТЕ ПАК
ДА РЕВЕТЕ ЗА
АГЕНТ КРАСНОВ.
ИЛИ ПО ДОБРЕ КАТО ПУТИН :
ДОНАЛДЕ СКЪПИ ПРИЯТЕЛЮ
ТИ СИ ВЕЛИК БРИЛЯНТЕН ПОЛИТИК
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
07:21 20.06.2026
22 Мишел
07:22 20.06.2026
23 оня с коня
Коментиран от #38
07:23 20.06.2026
24 Републиканец
07:23 20.06.2026
25 Ха хи хо
07:24 20.06.2026
26 Кривоверен алкаш
07:24 20.06.2026
27 Няма да можеш!
До коментар #12 от "Майор Деянов, на всеки километър":Та това е Тръмп,а не...Каназирев,Драги ми Смехурко...!
07:25 20.06.2026
28 Човек с име
До коментар #14 от "Без име":Преди социализма повечето страни са били процъфтяващи. Куба особено!
Коментиран от #33
07:26 20.06.2026
29 улав
До коментар #15 от "ГРУЗ ГРУЗ ГРУЗ":Губят се я, точно толкова мозъчни клетки ти се губят!
07:26 20.06.2026
30 Сега- няма!
До коментар #10 от "Няма":Защото на власт е Радев!
Но ако бе преди него,като нищо твоят сценарий,смятай го за изпълнен от Боко,Шиши,Мирчев и сие...!
Коментиран от #47
07:28 20.06.2026
31 Републиканец
07:28 20.06.2026
32 12345
07:31 20.06.2026
33 Без име
До коментар #28 от "Човек с име":На бас, че не знаеш кой е Батиста.
07:33 20.06.2026
34 Жоро
07:35 20.06.2026
35 Българин
07:37 20.06.2026
36 Беджаминка от 2018
07:37 20.06.2026
37 Деций
07:40 20.06.2026
38 Това са безспорни
До коментар #23 от "оня с коня":Факти.
07:40 20.06.2026
39 Ний ша Ва упрайм
07:40 20.06.2026
40 Дзак
До коментар #12 от "Майор Деянов, на всеки километър":Откога ви чакам?
07:41 20.06.2026
41 Дон Корлеоне
07:41 20.06.2026
42 Майстора
07:42 20.06.2026
43 Ганчев
07:44 20.06.2026
44 Нас ни бОли Фара,
07:45 20.06.2026
45 Бусификация в Poccия
В Poccия няма мобилизация има бусификация.
Коментиран от #49
07:46 20.06.2026
46 Даааа ,
07:46 20.06.2026
47 Виденов
До коментар #30 от "Сега- няма!":България нищо не е довала на Украйна. А Радев няма и какво да даде, защото доведе държавата до фалит.
07:48 20.06.2026
48 Луд
07:49 20.06.2026
49 ДА БУСИФИКАЦИЯТА
До коментар #45 от "Бусификация в Poccия":Не се брои за Мобилизация .
Хаха хахаха хахаха
ДА и когато ги Убият
На Фронта
Руснаците...
ТЕ НЕ СА УМРЕЛИ.
Просто са САМОПОЖЕРТВАХА
СОЛОВЬОВ постоянно ги приканва
За това .
ХАХА хахаха хахаха
07:51 20.06.2026
50 Смотан стар циганин
Още ли вярвате на Америка
Коментиран от #54
07:52 20.06.2026
51 точка
07:53 20.06.2026
52 ВОВКА МАСОВКАТА
ВОВКА МАСОВКАТА
ЩЯЛ ДА ОТГЛЕЖДА СЛОНОВЕ.
РА РА РА
07:53 20.06.2026
53 Анонимен
07:55 20.06.2026
54 КОЙ И КОГА Е
До коментар #50 от "Смотан стар циганин":ВЯРВАЛ НА ТРЪМП?
АГЕНТ КРАСНОВ ЛИ Е АМЕРИКА?
НЯМА ПО ПРОЗЗТИ ПАРЧЕТА ОТ КУПЕЙКИТЕ.
07:56 20.06.2026