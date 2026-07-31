Гаф на конференция в Рио: Американска делегация представи карта на Африка с объркани държави

Необичаен дипломатически гаф предизвика вълна от реакции по време на Международната конференция за СПИН 2026 в Рио де Жанейро, след като официалната делегация на САЩ представи карта на Африка, в която имената и местоположението на държавите са били разменени. Според информация на "Ройтерс" изображението е било създадено с помощта на изкуствен интелект, предава News.bg.

Картата предизвика недоумение

По време на презентация, посветена на новите здравни споразумения на Държавния департамент на САЩ, американската делегация показала карта на Африка с множество груби географски грешки.

Журналисти установили, че:

Нигерия е изобразена като държава без излаз на море насред пустинята Сахара;

Мозамбик е преместен в района на Африканския рог;

Кот д'Ивоар е поставен от противоположната страна на континента.

Държавният департамент пое отговорност

От Държавния департамент на САЩ признаха грешката и заявиха, че поемат пълна отговорност за случилото се.

По информация на институцията картата е била изготвена от член на екипа, който е направил промени по презентацията непосредствено преди събитието. Според публикацията на "Ройтерс" изображението е било създадено с помощта на модел на OpenAI.

Конференцията продължи въпреки гафа

Основен лектор на американската делегация е бил Джеф Греъм, старши здравен пратеник на САЩ и ръководител на програмата PEPFAR (Президентски план за спешна помощ за борба със СПИН).

От Държавния департамент подчертаха, че въпреки инцидента разговорите по време на конференцията са били „съдържателни и конструктивни“, а Съединените щати остават ангажирани с глобалната борба срещу ХИВ/СПИН.

PEPFAR възстановява дейността си

В материала се припомня, че през миналата година администрацията на президента Доналд Тръмп временно замрази част от финансирането по програмата PEPFAR в очакване на преглед, което доведе до затруднения в редица международни здравни инициативи.

Впоследствие основните дейности на програмата, включително доставките на животоспасяващи лекарства, в голяма степен бяха възобновени.