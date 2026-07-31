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Гаф на конференция в Рио: Американска делегация представи карта на Африка с объркани държави

Гаф на конференция в Рио: Американска делегация представи карта на Африка с объркани държави

31 Юли, 2026 09:14, обновена 31 Юли, 2026 09:43 1 576 15

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  • карта-
  • рио

Държавният департамент пое отговорност

Гаф на конференция в Рио: Американска делегация представи карта на Африка с объркани държави - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Необичаен дипломатически гаф предизвика вълна от реакции по време на Международната конференция за СПИН 2026 в Рио де Жанейро, след като официалната делегация на САЩ представи карта на Африка, в която имената и местоположението на държавите са били разменени. Според информация на "Ройтерс" изображението е било създадено с помощта на изкуствен интелект, предава News.bg.

Картата предизвика недоумение

По време на презентация, посветена на новите здравни споразумения на Държавния департамент на САЩ, американската делегация показала карта на Африка с множество груби географски грешки.

Журналисти установили, че:

  • Нигерия е изобразена като държава без излаз на море насред пустинята Сахара;

  • Мозамбик е преместен в района на Африканския рог;

  • Кот д'Ивоар е поставен от противоположната страна на континента.

Държавният департамент пое отговорност

От Държавния департамент на САЩ признаха грешката и заявиха, че поемат пълна отговорност за случилото се.

По информация на институцията картата е била изготвена от член на екипа, който е направил промени по презентацията непосредствено преди събитието. Според публикацията на "Ройтерс" изображението е било създадено с помощта на модел на OpenAI.

Конференцията продължи въпреки гафа

Основен лектор на американската делегация е бил Джеф Греъм, старши здравен пратеник на САЩ и ръководител на програмата PEPFAR (Президентски план за спешна помощ за борба със СПИН).

От Държавния департамент подчертаха, че въпреки инцидента разговорите по време на конференцията са били „съдържателни и конструктивни“, а Съединените щати остават ангажирани с глобалната борба срещу ХИВ/СПИН.

PEPFAR възстановява дейността си

В материала се припомня, че през миналата година администрацията на президента Доналд Тръмп временно замрази част от финансирането по програмата PEPFAR в очакване на преглед, което доведе до затруднения в редица международни здравни инициативи.

Впоследствие основните дейности на програмата, включително доставките на животоспасяващи лекарства, в голяма степен бяха възобновени.


Бразилия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 0 Отговор
    Стотици хиляди африканци пробиха Испания и Шенген.Трябва спешно да затворим границата.

    Коментиран от #3, #7

    09:44 31.07.2026

  • 2 Делю Хайдутин

    18 0 Отговор
    По тази карта ли бомбардират?

    09:45 31.07.2026

  • 3 Демократъ

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Защо напротив точно България трябва да ги приема пустеещи земи и тъжни бездетни момичета нуждаещи се от любов и семейство

    Коментиран от #4

    09:50 31.07.2026

  • 4 Главно Ъ

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Демократъ":

    У вас вече няма ли двама негри и трима араби? Къде ще ги слагаш "самотните момичета"?

    09:58 31.07.2026

  • 5 Навсякъде по света едно и също

    14 0 Отговор
    Функционално неграмотни "калинки" и "копринки" управлянат отделниге държави и света. БГ, САЩ, ЕС, Индия, МВФ, Световната цанка, ООН, ФИФА, Олимпийския комитет ... навсякъде "калинки" и "копринки" управлянат.

    09:58 31.07.2026

  • 6 ПослОвична

    8 0 Отговор
    Не на се казва нищо ново. Американската популация е пословична с географската си неграмотност.

    10:00 31.07.2026

  • 7 Голям праз!

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ами нека посетят Испания и гейсъюз хората, не виждам нищо лошо! Няма такива глупаци, които да се натискат за България.

    10:03 31.07.2026

  • 8 ?????

    8 0 Отговор
    Който няма естествен интелект ползва изкуствен.

    10:11 31.07.2026

  • 9 Левски

    8 0 Отговор
    Ами по принцип и деюре, янките са неграмотни, особено по география и история.

    10:14 31.07.2026

  • 10 Механик

    2 0 Отговор
    Американците от САЩ и Канада +аборигените от Австралия са рядко тъпо и некадърно племе.
    Такова задръстено нещо не се е раждало на Земята от както са измрели динозаврите.
    Всеки който е контактувал с хора от тия райони може да потвърди думите ми. Безкрайно малоумни и без никакво желание да променят тоя факт.

    10:43 31.07.2026

  • 11 Мишел

    3 0 Отговор
    За населението на САЩ останалият свят не съществува. Американците бяха шашнати, когато полетяха съветските първи спътник, кучето Лайка и Гагарин, когато апарати на СССР първи достигнаха Луната и планетите от Слънчевата система.

    10:43 31.07.2026

  • 12 сащисан кравар

    2 0 Отговор
    Хахаха това са "господарите на света" не знаят, кое, къде се намира, но го владееят🤣🤣🤣 Кравешки мозъци! 😂

    10:57 31.07.2026

  • 13 Тъп Глупънсбъркър

    1 0 Отговор
    И какво значение има? След Гренландия Дедо Дончо ще завземе и Африка!.

    11:06 31.07.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️‼️

    2 0 Отговор
    САШтинското НЕзнание и меркантилност са пословични❗

    Ето още.един пресен пример:

    "Американската журналистка Линдзи Снел разпозна нейния похитител от Фронта Ал Нусра (клонът на Ал Кайда в Сирия) Мохамед Канатари в новия шарже д’афер в сирийското посолство в Съединените щати. Тя сама разказа за откритието си в социалната мрежа X и публикува видео с дипломата от преди 10 г., когато е в Сирия и е член на Ал Нусра, обявена от ООН и САЩ за терористичната организация."

    11:07 31.07.2026

  • 15 Отреазвяващ

    0 0 Отговор
    Свиквайте.Това са новите закони.

    11:18 31.07.2026

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