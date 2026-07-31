Гаф на конференция в Рио: Американска делегация представи карта на Африка с объркани държави

Необичаен дипломатически гаф предизвика вълна от реакции по време на Международната конференция за СПИН 2026 в Рио де Жанейро, след като официалната делегация на САЩ представи карта на Африка, в която имената и местоположението на държавите са били разменени. Според информация на "Ройтерс" изображението е било създадено с помощта на изкуствен интелект, предава News.bg.
Картата предизвика недоумение
По време на презентация, посветена на новите здравни споразумения на Държавния департамент на САЩ, американската делегация показала карта на Африка с множество груби географски грешки.
Журналисти установили, че:
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Нигерия е изобразена като държава без излаз на море насред пустинята Сахара;
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Мозамбик е преместен в района на Африканския рог;
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Кот д'Ивоар е поставен от противоположната страна на континента.
Държавният департамент пое отговорност
От Държавния департамент на САЩ признаха грешката и заявиха, че поемат пълна отговорност за случилото се.
По информация на институцията картата е била изготвена от член на екипа, който е направил промени по презентацията непосредствено преди събитието. Според публикацията на "Ройтерс" изображението е било създадено с помощта на модел на OpenAI.
Конференцията продължи въпреки гафа
Основен лектор на американската делегация е бил Джеф Греъм, старши здравен пратеник на САЩ и ръководител на програмата PEPFAR (Президентски план за спешна помощ за борба със СПИН).
От Държавния департамент подчертаха, че въпреки инцидента разговорите по време на конференцията са били „съдържателни и конструктивни“, а Съединените щати остават ангажирани с глобалната борба срещу ХИВ/СПИН.
PEPFAR възстановява дейността си
В материала се припомня, че през миналата година администрацията на президента Доналд Тръмп временно замрази част от финансирането по програмата PEPFAR в очакване на преглед, което доведе до затруднения в редица международни здравни инициативи.
Впоследствие основните дейности на програмата, включително доставките на животоспасяващи лекарства, в голяма степен бяха възобновени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #7
09:44 31.07.2026
2 Делю Хайдутин
09:45 31.07.2026
3 Демократъ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Защо напротив точно България трябва да ги приема пустеещи земи и тъжни бездетни момичета нуждаещи се от любов и семейство
Коментиран от #4
09:50 31.07.2026
4 Главно Ъ
До коментар #3 от "Демократъ":У вас вече няма ли двама негри и трима араби? Къде ще ги слагаш "самотните момичета"?
09:58 31.07.2026
5 Навсякъде по света едно и също
09:58 31.07.2026
6 ПослОвична
10:00 31.07.2026
7 Голям праз!
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ами нека посетят Испания и гейсъюз хората, не виждам нищо лошо! Няма такива глупаци, които да се натискат за България.
10:03 31.07.2026
8 ?????
10:11 31.07.2026
9 Левски
10:14 31.07.2026
10 Механик
Такова задръстено нещо не се е раждало на Земята от както са измрели динозаврите.
Всеки който е контактувал с хора от тия райони може да потвърди думите ми. Безкрайно малоумни и без никакво желание да променят тоя факт.
10:43 31.07.2026
11 Мишел
10:43 31.07.2026
12 сащисан кравар
10:57 31.07.2026
13 Тъп Глупънсбъркър
11:06 31.07.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️‼️
Ето още.един пресен пример:
"Американската журналистка Линдзи Снел разпозна нейния похитител от Фронта Ал Нусра (клонът на Ал Кайда в Сирия) Мохамед Канатари в новия шарже д’афер в сирийското посолство в Съединените щати. Тя сама разказа за откритието си в социалната мрежа X и публикува видео с дипломата от преди 10 г., когато е в Сирия и е член на Ал Нусра, обявена от ООН и САЩ за терористичната организация."
11:07 31.07.2026
15 Отреазвяващ
11:18 31.07.2026