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Най-малко 34 миньори загинаха при експлозия в мина в Пакистан

Най-малко 34 миньори загинаха при експлозия в мина в Пакистан

31 Юли, 2026 11:41 489 0

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Инцидентът е станал във въглищна мина край град Квета

Най-малко 34 миньори загинаха при експлозия в мина в Пакистан - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Най-малко 34 миньори загинаха при експлозия на метан във въглищна мина в пакистанската провинция Белуджистан, съобщава Асошиейтед прес, цитирана от Фокус.

По данни на спасителните екипи телата на 34 загинали вече са открити, потвърдиха от провинциалната агенция за управление при бедствия.

Издирвателната операция продължава, като спасителите се опитват да достигнат до останалите затрупани миньори. Засега не се съобщава колко души са се намирали в мината по време на експлозията.

Инцидентът е станал във въглищна мина край град Квета - столицата на богатата на минерални ресурси провинция Белуджистан. Според местни източници взривът е нанесъл сериозни щети на съоръжението.


Пакистан
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