Украински турист предизвика скандал в Турция: престори се на мюсюлманин, за да спести 25 евро

Украински турист предизвика недоволство и разнопосочни коментари в социалните мрежи в Турция, след като сподели видеоклип, на който се вижда как се преструва, че извършва мюсюлманската молитва намаз в храма „Света София“, за да не плати задължителната входна такса за туристи от 1370 турски лири (25 евро), съобщи сайтът Хаберлер, цитиран от БТА.
В някои от историческите и по-големите джамии в Турция, които често са посещавани от чуждестранните туристи, са обособени различни входове за молещи се и за посетители, като за богомолците входът е безплатен, а за турстите често има такса. Такъв е случаят и в повторно превърнатата в джамия преди шест години „Света София“.
Във видеоклипа, който набра сериозна популярност в социалните мрежи в Турция през последните дни и бе споделен стотици пъти, се вижда как украинският турист прави движения, наподобяващи мюсюлманския начин на молене, като на екрана е поставен надпис на английски, гласящ: „Ето как станах мюсюлманин, за да спестя 25 евро от вход в „Света София“.
Разпространяването на видеото предизвика серия от коментари в социалните мрежи, голяма част от които поставиха под въпрос адекватността на процедурите за посетители и контрола за влизане в „Света София“ и определиха действията на украинския турист като нарушение на правилата.
В същото време се появиха и разнопосочни коментари - от такива, разглеждащи случая с насмешка и изразяващи надежда за реалното обръщане на чужденеца към исляма, до такива, осъждащи фиктивната му молитва.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Какви
Сигурно за 50 евро отвличат деца за органи?!
Коментиран от #22
11:32 31.07.2026
2 Ер Доган
11:32 31.07.2026
3 Яростна копейка😁
11:33 31.07.2026
4 Мухахаха
11:34 31.07.2026
5 kоkорчо 💋🍌
11:34 31.07.2026
6 Гост
11:34 31.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Боруна Лом
11:35 31.07.2026
9 1488
Коментиран от #13, #17
11:36 31.07.2026
10 факт
11:36 31.07.2026
11 Овчар
11:36 31.07.2026
12 Казах ли ви...?!
11:36 31.07.2026
13 Щото пишат по навик...
До коментар #9 от "1488":Вече е превърната в джамия...
Коментиран от #20
11:37 31.07.2026
14 1356
11:39 31.07.2026
15 Запознат
11:40 31.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 56788
До коментар #9 от "1488":Ами щото си неграмотен
11:40 31.07.2026
18 Дрът Ром!
11:40 31.07.2026
19 Само упадък
11:40 31.07.2026
20 РЕАЛИСТ
До коментар #13 от "Щото пишат по навик...":Ердоган го направи. Имаше статут на музея, но той върна мюсулманските мурафети пак там.
11:41 31.07.2026
21 вкк
11:41 31.07.2026
22 Това е украински русофил 🤣
До коментар #1 от "Какви":Само те са такива мизерници.
Коментиран от #25
11:41 31.07.2026
23 Такива са си украинските
Коментиран от #28
11:41 31.07.2026
24 Оркаински турист
11:41 31.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Кадия
11:44 31.07.2026
27 Зеленски
11:45 31.07.2026
28 Да добавя...!
До коментар #23 от "Такива са си украинските":Същите са и ония дето са си платили ,,Взятка"(Подкуп...),за да избягат на ,Слънчака" ,от задължителната ,,БусоФикация",в родината им...!
11:45 31.07.2026