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Украински турист предизвика скандал в Турция: престори се на мюсюлманин, за да спести 25 евро
  Тема: Украйна

Украински турист предизвика скандал в Турция: престори се на мюсюлманин, за да спести 25 евро

31 Юли, 2026 11:30 733 28

  • света софия-
  • турция-
  • джамия-
  • истанбул-
  • украйна-
  • молитва-
  • украинци-
  • намаз

В някои от по-големите джамии в Турция, които често са посещавани от туристи, са обособени различни входове за молещи се и за посетители

Украински турист предизвика скандал в Турция: престори се на мюсюлманин, за да спести 25 евро - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украински турист предизвика недоволство и разнопосочни коментари в социалните мрежи в Турция, след като сподели видеоклип, на който се вижда как се преструва, че извършва мюсюлманската молитва намаз в храма „Света София“, за да не плати задължителната входна такса за туристи от 1370 турски лири (25 евро), съобщи сайтът Хаберлер, цитиран от БТА.

В някои от историческите и по-големите джамии в Турция, които често са посещавани от чуждестранните туристи, са обособени различни входове за молещи се и за посетители, като за богомолците входът е безплатен, а за турстите често има такса. Такъв е случаят и в повторно превърнатата в джамия преди шест години „Света София“.

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Във видеоклипа, който набра сериозна популярност в социалните мрежи в Турция през последните дни и бе споделен стотици пъти, се вижда как украинският турист прави движения, наподобяващи мюсюлманския начин на молене, като на екрана е поставен надпис на английски, гласящ: „Ето как станах мюсюлманин, за да спестя 25 евро от вход в „Света София“.

Разпространяването на видеото предизвика серия от коментари в социалните мрежи, голяма част от които поставиха под въпрос адекватността на процедурите за посетители и контрола за влизане в „Света София“ и определиха действията на украинския турист като нарушение на правилата.

В същото време се появиха и разнопосочни коментари - от такива, разглеждащи случая с насмешка и изразяващи надежда за реалното обръщане на чужденеца към исляма, до такива, осъждащи фиктивната му молитва.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Какви

    18 27 Отговор
    Жалкари, А?!
    Сигурно за 50 евро отвличат деца за органи?!

    Коментиран от #22

    11:32 31.07.2026

  • 2 Ер Доган

    11 26 Отговор
    Сега в турския затвор ще го направят кадъна тоз укропшън.

    11:32 31.07.2026

  • 3 Яростна копейка😁

    18 4 Отговор
    Тази "новина" ми оправи настроението. 😂

    11:33 31.07.2026

  • 4 Мухахаха

    17 11 Отговор
    Нема по лъжливо и крадливо племе от окраинците

    11:34 31.07.2026

  • 5 kоkорчо 💋🍌

    11 3 Отговор
    аз се преструвам на будист за да ме пуснат на петрохан

    11:34 31.07.2026

  • 6 Гост

    16 3 Отговор
    Нормално за украинците. И на извънземен би се направил всеки украинец, ако има файда от 2-3 евро. Същия просяк е и президентът им, само мащабът е по различен.

    11:34 31.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Боруна Лом

    8 2 Отговор
    ГОУЕЛИ ОТПАДЪЦИ!ВИЖ ГИ И В НАШИТЕ БОЛНИЦИ КАКВИ СА НАГЛИ УКРИТЕ

    11:35 31.07.2026

  • 9 1488

    5 1 Отговор
    а въпроса ми е що в църквата „Света София се извършва мюсюлманската молитва

    Коментиран от #13, #17

    11:36 31.07.2026

  • 10 факт

    10 0 Отговор
    от укрите по-долни цигани нема!

    11:36 31.07.2026

  • 11 Овчар

    8 1 Отговор
    Обществена тайна е че много украйнци се сражават срещу Украйна на практика те са руснаци изпратени от зеления и преминали в руски батальони.!

    11:36 31.07.2026

  • 12 Казах ли ви...?!

    7 1 Отговор
    Тези Украинци,са бетер от Македонците...!

    11:36 31.07.2026

  • 13 Щото пишат по навик...

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "1488":

    Вече е превърната в джамия...

    Коментиран от #20

    11:37 31.07.2026

  • 14 1356

    1 1 Отговор
    Господ ще го накаже

    11:39 31.07.2026

  • 15 Запознат

    2 2 Отговор
    руснак с украински паспорт

    11:40 31.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 56788

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "1488":

    Ами щото си неграмотен

    11:40 31.07.2026

  • 18 Дрът Ром!

    4 0 Отговор
    ТеА Украинци се оказаха по-тарикат и от наште маанета...!

    11:40 31.07.2026

  • 19 Само упадък

    4 0 Отговор
    Украинците са големи боклуци

    11:40 31.07.2026

  • 20 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Щото пишат по навик...":

    Ердоган го направи. Имаше статут на музея, но той върна мюсулманските мурафети пак там.

    11:41 31.07.2026

  • 21 вкк

    3 0 Отговор
    Изключително противни хора!

    11:41 31.07.2026

  • 22 Това е украински русофил 🤣

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "Какви":

    Само те са такива мизерници.

    Коментиран от #25

    11:41 31.07.2026

  • 23 Такива са си украинските

    4 9 Отговор
    туристи, пардон бежанци - тъпи, зли и безкрайно нагли

    Коментиран от #28

    11:41 31.07.2026

  • 24 Оркаински турист

    3 9 Отговор
    Сега ще гледам филма "Среднощен експрес" без пари.

    11:41 31.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Кадия

    1 0 Отговор
    За 25 евро, 25 тояги на голо. Тоягите да са кожени.

    11:44 31.07.2026

  • 27 Зеленски

    1 0 Отговор
    Веднага изпратете туриста на фронта!

    11:45 31.07.2026

  • 28 Да добавя...!

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Такива са си украинските":

    Същите са и ония дето са си платили ,,Взятка"(Подкуп...),за да избягат на ,Слънчака" ,от задължителната ,,БусоФикация",в родината им...!

    11:45 31.07.2026

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