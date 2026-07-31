Украински турист предизвика скандал в Турция: престори се на мюсюлманин, за да спести 25 евро

Украински турист предизвика недоволство и разнопосочни коментари в социалните мрежи в Турция, след като сподели видеоклип, на който се вижда как се преструва, че извършва мюсюлманската молитва намаз в храма „Света София“, за да не плати задължителната входна такса за туристи от 1370 турски лири (25 евро), съобщи сайтът Хаберлер, цитиран от БТА.

В някои от историческите и по-големите джамии в Турция, които често са посещавани от чуждестранните туристи, са обособени различни входове за молещи се и за посетители, като за богомолците входът е безплатен, а за турстите често има такса. Такъв е случаят и в повторно превърнатата в джамия преди шест години „Света София“.

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Във видеоклипа, който набра сериозна популярност в социалните мрежи в Турция през последните дни и бе споделен стотици пъти, се вижда как украинският турист прави движения, наподобяващи мюсюлманския начин на молене, като на екрана е поставен надпис на английски, гласящ: „Ето как станах мюсюлманин, за да спестя 25 евро от вход в „Света София“.

Разпространяването на видеото предизвика серия от коментари в социалните мрежи, голяма част от които поставиха под въпрос адекватността на процедурите за посетители и контрола за влизане в „Света София“ и определиха действията на украинския турист като нарушение на правилата.

В същото време се появиха и разнопосочни коментари - от такива, разглеждащи случая с насмешка и изразяващи надежда за реалното обръщане на чужденеца към исляма, до такива, осъждащи фиктивната му молитва.