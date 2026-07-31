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Гръцките власти забраниха движението в някои зони на Халкидическия полуостров

Гръцките власти забраниха движението в някои зони на Халкидическия полуостров

31 Юли, 2026 10:21 1 231 1

  • горски пожари-
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  • пожар

Обстановката с пожарите в Гърция остава тежка и усложнена от силните ветрове

Гръцките власти забраниха движението в някои зони на Халкидическия полуостров - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Регионалните власти на Халкидическия полуостров в Северна Гърция наложиха забрана за всякакво движение от сутринта до вечерта днес в някои гористи части на полуострова заради много високия риск от пожари, съобщи държавната телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Забраната е в сила от 8 ч. сутринта до 20 ч. вечерта и засяга предимно високите части на полуостровите Касандра и Ситония, както и западната част на полуостров Атон.

Обстановката с пожарите в Гърция остава тежка и усложнена от силните ветрове, съобщава телевизия Скай.

Нов пожар е избухнал призори в района на населеното място Флока на полуостров Пелопонес. Жителите са получили съобщение от спешния телефон 112 да се евакуират.

Сигнал за евакуация са получили и жителите на село Ксирономи в област Беотия.

Продължава да гори големият пожар край град Ретимно на остров Крит, където в сряда загинаха двама пожарникари. Все още не е загасен и пожарът на остров Парос, който вчера се разгоря отново. Подобрена е ситуацията с пожарите на островите Андрос и Калимнос.


Гърция
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