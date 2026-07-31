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Русия твърди, че е поразила кораб с военен товар край Одеса
  Тема: Украйна

Русия твърди, че е поразила кораб с военен товар край Одеса

31 Юли, 2026 09:50 1 041 11

  • одеса-
  • военен кораб-
  • товар-
  • русия-
  • украйна

През последните седмици Русия и Украйна взаимно засилиха атаките срещу кораби

Русия твърди, че е поразила кораб с военен товар край Одеса - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руското министерство на отбраната съобщи, че неговите сили са нанесли удар по плавателен съд, превозващ военни товари, в района на украинското пристанище Одеса, предава БТА.

Към момента информацията не е потвърдена от независими източници. Не се съобщават подробности за щетите, евентуални жертви или състоянието на кораба.

Още новини от Украйна

През последните седмици Русия и Украйна взаимно засилиха атаките срещу кораби, които според тях подпомагат военните действия на противниковата страна.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДААА ТВА БЕШЕ ЦАРЕВИЦАТА

    16 0 Отговор
    ЗА пуканки ДЕТ кът я уцелиха почна да патка на откоси........

    09:53 31.07.2026

  • 2 оня с коня

    2 23 Отговор
    Принципно военни доставки за Украйна влизат през Полската сухоземна граница но щом Русия твърди че е ударила Кораб с оръжия,ще й повярваме от първия път- все пак хора сме - няма да й кършим хатъра я?!

    Коментиран от #6, #9

    09:59 31.07.2026

  • 3 Пич

    20 3 Отговор
    Русия буквално изпепели всичко, що може да произвежда ракетите "Фламинго"!!! Които никога не са били украински, а са британски ракети!!!

    09:59 31.07.2026

  • 4 Владимир Путин, президент

    3 19 Отговор
    На руснака краката са къси !!!
    Носът дълъг, а лъжите плитки 👆

    10:04 31.07.2026

  • 5 Пич

    15 1 Отговор
    Обяснявам бавно, като за недоучили и мозъчно дефоцитни! Никога не подкрепял Русия поради пристрастия, а заради хладен разум!!! Ако Русия загуби, това означава, ковида, и много по лоши неща да се завърнат!!! Нещо повече - ако Русия не беше започнала войната, уверено мога да предвидя, че още щяхте да стоите като затворници в килия, маскирани и набидени!!! Нямаше да има изключения - както казва Библията!!! Всеки, който не се преклони на ваксината, нямаше да може да работи, и да се изхранва!!! И вече щяха да са ви набутали цифровото евро като задължително, загрижени за "вашето удобство" да харчите като затворници!!

    10:07 31.07.2026

  • 6 И Одеса ! И Одеса!

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Независимо какво е превозвал корабът , районът около Одеса е зона на активни бойни действия и корабоплаването не само е рисковано , а трябва да се забрани.

    10:10 31.07.2026

  • 7 Смехурко

    12 0 Отговор
    До Пич-5-казваш го просто и ясно, обаче....на кого?!? Като опростиш две поколения до силикон и чалга-след това е лесно...и да те прочетат, няма да разберат....
    Успех и късмет ти желая!

    10:12 31.07.2026

  • 8 Мишел

    6 0 Отговор
    Има клипове от разузнавателни руски дронове на горящия кораб. Гори и детонира.
    Най- после Русия започна да воюва нормално. Руската армия вече удря всички кораби от и за Украйна, спря достъпа и всички доставки на Украйна по морето. Усилените удари подготвят лишаването на Украйна до морето по суша

    Коментиран от #10

    10:28 31.07.2026

  • 9 ухльоф

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    "Полската сухоземна граница", а мокроземна има ли? Или пък е сухопътна? Не оставяй коня да пише вместо теб!

    10:36 31.07.2026

  • 10 психоКупейка

    2 5 Отговор

    До коментар #8 от "Мишел":

    В ЕВропа белите хора премахват границите между държавите, а русофилите се радват на убиства и завоюване на нови територии. Мизерни мозъци проруски!

    Коментиран от #11

    10:57 31.07.2026

  • 11 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "психоКупейка":

    Грешиш. Русия само си взима своето..Това не са нови територии, а стари нейни руски земи.

    11:38 31.07.2026

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