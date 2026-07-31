Русия твърди, че е поразила кораб с военен товар край Одеса

Руското министерство на отбраната съобщи, че неговите сили са нанесли удар по плавателен съд, превозващ военни товари, в района на украинското пристанище Одеса, предава БТА.
Към момента информацията не е потвърдена от независими източници. Не се съобщават подробности за щетите, евентуални жертви или състоянието на кораба.
През последните седмици Русия и Украйна взаимно засилиха атаките срещу кораби, които според тях подпомагат военните действия на противниковата страна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДААА ТВА БЕШЕ ЦАРЕВИЦАТА
09:53 31.07.2026
2 оня с коня
Коментиран от #6, #9
09:59 31.07.2026
3 Пич
09:59 31.07.2026
4 Владимир Путин, президент
Носът дълъг, а лъжите плитки 👆
10:04 31.07.2026
5 Пич
10:07 31.07.2026
6 И Одеса ! И Одеса!
До коментар #2 от "оня с коня":Независимо какво е превозвал корабът , районът около Одеса е зона на активни бойни действия и корабоплаването не само е рисковано , а трябва да се забрани.
10:10 31.07.2026
7 Смехурко
Успех и късмет ти желая!
10:12 31.07.2026
8 Мишел
Най- после Русия започна да воюва нормално. Руската армия вече удря всички кораби от и за Украйна, спря достъпа и всички доставки на Украйна по морето. Усилените удари подготвят лишаването на Украйна до морето по суша
Коментиран от #10
10:28 31.07.2026
9 ухльоф
До коментар #2 от "оня с коня":"Полската сухоземна граница", а мокроземна има ли? Или пък е сухопътна? Не оставяй коня да пише вместо теб!
10:36 31.07.2026
10 психоКупейка
До коментар #8 от "Мишел":В ЕВропа белите хора премахват границите между държавите, а русофилите се радват на убиства и завоюване на нови територии. Мизерни мозъци проруски!
Коментиран от #11
10:57 31.07.2026
11 Мишел
До коментар #10 от "психоКупейка":Грешиш. Русия само си взима своето..Това не са нови територии, а стари нейни руски земи.
11:38 31.07.2026