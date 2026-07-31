Русия твърди, че е поразила кораб с военен товар край Одеса

Руското министерство на отбраната съобщи, че неговите сили са нанесли удар по плавателен съд, превозващ военни товари, в района на украинското пристанище Одеса, предава БТА.

Към момента информацията не е потвърдена от независими източници. Не се съобщават подробности за щетите, евентуални жертви или състоянието на кораба.

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През последните седмици Русия и Украйна взаимно засилиха атаките срещу кораби, които според тях подпомагат военните действия на противниковата страна.