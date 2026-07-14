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Криза в Крим: Севастопол е в колапс след мащабна въздушна атака на ВСУ
  Тема: Украйна

Криза в Крим: Севастопол е в колапс след мащабна въздушна атака на ВСУ

14 Юли, 2026 05:46, обновена 14 Юли, 2026 06:25 852 11

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Украински дронове и ракети парализираха ключова инфраструктура в града, принуждавайки назначения от Москва губернатор да въведе извънредни мерки и ограничения в града

Криза в Крим: Севастопол е в колапс след мащабна въздушна атака на ВСУ - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Севастопол е в състояние на частичен административен и инфраструктурен колапс, след като поредица от мащабни въздушни и морски атаки на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) сериозно увредиха критичната мрежа на полуострова.

Назначените от Кремъл местни власти бяха принудени да признаят сериозността на ситуацията, като въведоха драстични ограничения за цивилното население, спиране на обществения транспорт и извънредни графици за електрозахранването. Според международни военни наблюдатели, координираните удари на Киев по логистиката и енергетиката в Черноморския регион на практика са подкопали способността на руската администрация да поддържа нормален контрол над града.

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Инфраструктурен срив и загуба на контрол в града

Ситуацията в Севастопол ескалира рязко, след като украинските безпилотни системи успяха да поразят главни подстанции и енергийни обекти, захранващи града и базите на Руския черноморски флот. Губернаторът на Севастопол, Михаил Развожаев, официално обяви серия от рестрикции, които ясно илюстрират частичното блокиране на местната власт:

  • Пълно спиране на градския електротранспорт, включително основните тролейбусни линии.
  • Въвеждане на вечерен час за търговските обекти и принудително ранно затваряне на кафенета и обществени места.
  • Затъмнение на уличното осветление с цел пестене на енергия и ограничаване на визуалните ориентири при нощни нападения.
  • Преминаване към дистанционна форма или отмяна на учебните занятия, като родителите бяха призовани да не пускат децата си навън.

Развожаев призна пред местните медии, че ударите са нанесени коварно извън границите на града, но са рефлектирали директно върху мрежата на Севастопол, оставяйки десетки хиляди потребители без ток и нарушавайки водоснабдяването в разгара на летния сезон.

Пълна морска изолация на Крим и удари по флота

Мащабната офанзива на ВСУ е част от по-широка стратегия, която експертите от Института за изследване на войната (ISW) дефинират като „нова фаза за пълна морска изолация на Крим“. Паралелно с ударите по суша, украинските сили за безпилотни системи и военноморските сили атакуваха и унищожиха ключови обекти в Стрилецкия залив, складове за оръжие, както и кораби и танкери от т.нар. „сенчест флот“ на Русия в Азовско и Черно море, с които се осигуряваше гориво за окупационните сили.

Според данни на украинското държавно издание „Укринформ“, цитиращо командването на Военноморските сили на Украйна, атаките се провеждат с комбинация от модернизирани дронове и противокорабни ракетни комплекси „Нептун“. Това методично лишава Севастопол от ролята му на сигурна военноморска крепост.

Руската реакция и икономическият удар

Руското Министерство на отбраната съобщи в официалните си сводки, че системите за противовъздушна отбрана и мобилните огневи групи по Черноморието денонощно отразяват нападения, сваляйки десетки безпилотни летателни апарати и бекипажни катери. Местните власти в Крим обаче признават, че падащите отломки и директните попадения продължават да нанасят тежки материални щети на ключови подстанции.

Мащабът на загубата на административен контрол се потвърждава и от икономическите ходове на Москва. Агенция Ройтерс и руски икономически медии отбелязват, че руското правителство е било принудено по спешност да отпусне над 4,3 милиарда рубли (около 56 милиона долара) от държавния си резерв, за да компенсира затварянето на бизнеси и пълния провал на туристическия сезон в Севастопол и останалата част от Крим. Причината е невъзможността на местната власт да гарантира базови условия за живот като постоянно електричество, течаща вода и сигурност за гражданите.

Докато Генералният щаб на ВСУ умишлено запазва оперативно мълчание за детайлите около някои от специфичните си тактически действия, ситуацията на място в Севастопол към 5.30 часа на 14 юли . остава критична, а градът функционира в режим на строго аварийно управление.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пак

    11 7 Отговор
    укрите ще берат ядове !

    Коментиран от #5

    05:52 14.07.2026

  • 2 Сесесере

    7 7 Отговор
    Копейките отидоха ли на почивка в Севастопол тва лято да ядат плов или пак са в Гърция на калмари и узо?

    05:59 14.07.2026

  • 3 руззззНациии

    4 4 Отговор
    Такава. Тези укри, които остават в Крим и Донбас ще берат ядове с тока

    06:01 14.07.2026

  • 4 хихи

    5 5 Отговор
    А ВСУ поради недостатъчната подкрепа на Руската армия бавно настъпва към Киев

    06:07 14.07.2026

  • 5 Това го слушаме вече 5 години

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Пак":

    А след 5 года раша гарить

    06:08 14.07.2026

  • 6 Оня

    4 6 Отговор
    Дааа интересен ще е отговора! Май се почват сериозно! Въпросът е кой има по голям праг на поносимост. Иначе казано кой знае две и двеста! Руснаците със сигурност няма да се разколебаят заради липсата на бензин! По един или друг начин ще се справят. Но ми се струва че ескалацията тепърва предстои, със сигурност урките ще берат големи ядове!

    Коментиран от #9, #10

    06:09 14.07.2026

  • 7 Сула щастливия

    5 2 Отговор
    В ерата на интернет се досещате че много трудно ще ви повярват.Факти.бг, сигурно са неоспорими.Шегаджии

    06:10 14.07.2026

  • 8 КРИМ Е УКРАИНСКИ, МОСКОВИЯ ТО ЖЕ

    3 3 Отговор
    Крим уйде! Старухата Педофил...и он

    Коментиран от #11

    06:19 14.07.2026

  • 9 Знаем

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Оня":

    Руснаците да мизерници откакто гинима.Още мизерия няма да им навреди.

    06:22 14.07.2026

  • 10 Соломон

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Оня":

    Ами не знам.В Ростовска област бензина вече по 1000 рубли или 13$.От днес може да чакате на опашка за бензин колкото си искате но нямате право да се събирате на куп повече от трима .Иначе ще има затвор.Руснаците записващи обръщени към Путин стават все повече и повече,а още а все още не са калкулирали новите цени на бензина в хранителните стоки.За сега цените остават същите като сменят опаковката с такава на пловина.

    06:24 14.07.2026

  • 11 Соломон

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "КРИМ Е УКРАИНСКИ, МОСКОВИЯ ТО ЖЕ":

    Питатай руския изкуствен интелект Чий Крим и не се учудвай ако нети отговори а блокира

    06:25 14.07.2026

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