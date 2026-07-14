Криза в Крим: Севастопол е в колапс след мащабна въздушна атака на ВСУ

Севастопол е в състояние на частичен административен и инфраструктурен колапс, след като поредица от мащабни въздушни и морски атаки на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) сериозно увредиха критичната мрежа на полуострова.

Назначените от Кремъл местни власти бяха принудени да признаят сериозността на ситуацията, като въведоха драстични ограничения за цивилното население, спиране на обществения транспорт и извънредни графици за електрозахранването. Според международни военни наблюдатели, координираните удари на Киев по логистиката и енергетиката в Черноморския регион на практика са подкопали способността на руската администрация да поддържа нормален контрол над града.

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Инфраструктурен срив и загуба на контрол в града

Ситуацията в Севастопол ескалира рязко, след като украинските безпилотни системи успяха да поразят главни подстанции и енергийни обекти, захранващи града и базите на Руския черноморски флот. Губернаторът на Севастопол, Михаил Развожаев, официално обяви серия от рестрикции, които ясно илюстрират частичното блокиране на местната власт:

Пълно спиране на градския електротранспорт , включително основните тролейбусни линии.

, включително основните тролейбусни линии. Въвеждане на вечерен час за търговските обекти и принудително ранно затваряне на кафенета и обществени места.

и принудително ранно затваряне на кафенета и обществени места. Затъмнение на уличното осветление с цел пестене на енергия и ограничаване на визуалните ориентири при нощни нападения.

с цел пестене на енергия и ограничаване на визуалните ориентири при нощни нападения. Преминаване към дистанционна форма или отмяна на учебните занятия, като родителите бяха призовани да не пускат децата си навън.

Развожаев призна пред местните медии, че ударите са нанесени коварно извън границите на града, но са рефлектирали директно върху мрежата на Севастопол, оставяйки десетки хиляди потребители без ток и нарушавайки водоснабдяването в разгара на летния сезон.

Пълна морска изолация на Крим и удари по флота

Мащабната офанзива на ВСУ е част от по-широка стратегия, която експертите от Института за изследване на войната (ISW) дефинират като „нова фаза за пълна морска изолация на Крим“. Паралелно с ударите по суша, украинските сили за безпилотни системи и военноморските сили атакуваха и унищожиха ключови обекти в Стрилецкия залив, складове за оръжие, както и кораби и танкери от т.нар. „сенчест флот“ на Русия в Азовско и Черно море, с които се осигуряваше гориво за окупационните сили.

Според данни на украинското държавно издание „Укринформ“, цитиращо командването на Военноморските сили на Украйна, атаките се провеждат с комбинация от модернизирани дронове и противокорабни ракетни комплекси „Нептун“. Това методично лишава Севастопол от ролята му на сигурна военноморска крепост.

Руската реакция и икономическият удар

Руското Министерство на отбраната съобщи в официалните си сводки, че системите за противовъздушна отбрана и мобилните огневи групи по Черноморието денонощно отразяват нападения, сваляйки десетки безпилотни летателни апарати и бекипажни катери. Местните власти в Крим обаче признават, че падащите отломки и директните попадения продължават да нанасят тежки материални щети на ключови подстанции.

Мащабът на загубата на административен контрол се потвърждава и от икономическите ходове на Москва. Агенция Ройтерс и руски икономически медии отбелязват, че руското правителство е било принудено по спешност да отпусне над 4,3 милиарда рубли (около 56 милиона долара) от държавния си резерв, за да компенсира затварянето на бизнеси и пълния провал на туристическия сезон в Севастопол и останалата част от Крим. Причината е невъзможността на местната власт да гарантира базови условия за живот като постоянно електричество, течаща вода и сигурност за гражданите.

Докато Генералният щаб на ВСУ умишлено запазва оперативно мълчание за детайлите около някои от специфичните си тактически действия, ситуацията на място в Севастопол към 5.30 часа на 14 юли . остава критична, а градът функционира в режим на строго аварийно управление.