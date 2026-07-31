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Новите запаси от Северна Корея подсилват ударите на Русия
  Тема: Украйна

Новите запаси от Северна Корея подсилват ударите на Русия

31 Юли, 2026 05:07, обновена 31 Юли, 2026 05:22 656 7

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  • ракети-
  • кривой рог

Москва възобнови ракетните атаки с балистично оръжие от Пхенян след дълго прекъсване, алармират военни източници

Новите запаси от Северна Корея подсилват ударите на Русия - 1
Снимка: ДСНС Днепропетровск
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руската армия възобнови използването на севернокорейски балистични ракети при масираните си въздушни удари срещу Украйна.

Това сигнализира за натрупването на нови оръжейни запаси от страна на Москва, които могат драстично да подсилят интензивността на бъдещите атаки. Информацията бе потвърдена от военни източници и официални представители, цитирани в разследване на световната информационна агенция Ройтерс

Смъртоносният удар край Кривой рог

Според изявления на украинския президент Володимир Зеленски, предварителни данни от разследването сочат, че Русия е използвала севернокорейска балистична ракета при опустошителна атака срещу село Радушне, в близост до град Кривой рог. При удара бе напълно разрушена жилищна сграда, което доведе до смъртта на петима членове на едно и също семейство, включително три деца.

Украинските радарни системи са засекли две специфични траектории, характерни за севернокорейските тактически балистични ракети от тип KN-23 или KN-24. Местни експерти в момента изследват намерените на мястото осколки за окончателно потвърждение, но според военни анализатори възобновената им употреба е неоспорим факт.

Край на едногодишното прекъсване

Този инцидент бележи първото регистрирано използване на севернокорейско балистично оръжие в конфликта от близо една година насам. За последен път Украйна официално потвърди удар с подобна ракета на 8 август 2025 г.

Завръщането на тези оръжия на бойното поле след толкова дълга пауза разкрива, че Кремъл е получил свежа партида доставки от Пхенян. Военен източник, пожелал анонимност пред Ройтерс, коментира, че активирането на тези нови ресурси съвпада с умишлената тактика на Москва да премине към по-интензивна употреба на балистични ракети, които се прихващат изключително трудно от украинската противовъздушна отбрана.

Технически характеристики и заплаха за ПВО

Севернокорейските ракети KN-23 и KN-24 притежават по-голям обсег и по-мощна бойна глава в сравнение с руските аналози „Искандер“, въпреки че според западни анализатори са по-слабо точни. Основният проблем за Киев е, че тези високоскоростни оръжия могат да бъдат ефективно неутрализирани единствено от модерни американски системи за противовъздушна отбрана като Patriot. В момента Украйна изпитва сериозен недостиг на подобни ПВО прехващачи, което прави цивилното население и критичната инфраструктура силно уязвими.

Мащабите на сътрудничеството между Москва и Пхенян

През последните години военният съюз между Русия и Северна Корея се задълбочи значително, нарушавайки редица международни ембаргови ограничения и санкции на ООН.

  • Оръжейни доставки: Според данни на международни мониторингови групи, Пхенян вече е доставил на Русия милиони артилерийски снаряди и над 100 балистични ракети.
  • Жива сила: През 2024 г. Северна Корея изпрати контингент от 14 000 военнослужещи в руската Курска област.
  • Нови заплахи: Само преди броени дни Зеленски предупреди, че Москва се подготвя в област Воронеж за приемането на нова вълна от още 30 000 севернокорейски войници, както и за доставка на допълнителни мобилни ракетни пускови установки.

Възобновяването на ракетния терор с далекобойни оръжия от Северна Корея поставя международната общност пред спешна необходимост от засилване на военната подкрепа за Украйна, докато Москва разгръща новия си внесен арсенал.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 2 Отговор
    ТОЧНОСТТА НА СЕВЕРНОКОРЕЙСКИТЕ РАКЕТИ
    СЕ УВЕЛИЧИЛА МНОГОКРАТНО
    СЛЕД КАТО ГИ ТУНИНГОВАЛИ РУСКИТЕ ИНЖЕНЕРИ ОТ КРАСМАШ ;)
    .......
    ЮЖНОКОРЕЙЦИТЕ , ЯПОНЦИТЕ И АМЕРИКАНСКИТЕ ВОЙНИЦИ В ЮЖНА КОРЕЯ ПУШАТ НЕРВНО ;)

    Коментиран от #7

    05:22 31.07.2026

  • 2 оня с коня

    2 1 Отговор
    За нас важното е, нашите евроатлантици и розови понита пак да хванат средния и да му седнат по наколко пъти отгоре

    05:24 31.07.2026

  • 3 голям смях

    3 1 Отговор
    Урките отново в немилост ......Бият ги както циганин не си бие кучето , но те територии нямали да отстъпват ....Ха-ха , наближава времето и това да видим . На бой трудно се устоява .

    05:25 31.07.2026

  • 4 Мурзик

    1 0 Отговор
    Голям резил.

    05:33 31.07.2026

  • 5 Инструкции от Пентагона

    2 1 Отговор
    Дали това наистина е така знаят хората, които са дали инструкции на Зеленски да обяви тази информация. Северна Корея отдавна е трън в очите на САЩ и въвличането и във войната в Украйна, е част геополитическата им стратегия. Възможно е също така руснаците да изпитват корейски ракети в Украйна в рамките на някаква договореност. Медийното отразяване на подобни неща е планирано и платено.

    05:35 31.07.2026

  • 6 Сандо

    1 0 Отговор
    50 демократични и цивилизовани държави,подпомагащи окраина,са силно възмутени от дивата и диктаторска Корейската народна демократична република,помогнала на лошата Русия.Наистина е нетърпимо - две варварски страни още не са полегнали покорно в краката на Хегемона и неговите псета.

    05:39 31.07.2026

  • 7 Орешник

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Значи вместо да попадат в друга област, като Орешника по Киев ще паднат на гаражи на 50 км. Добрееее

    05:42 31.07.2026

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