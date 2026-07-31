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Испания изпраща армията в Сеута след щурм на мигранти

Испания изпраща армията в Сеута след щурм на мигранти

31 Юли, 2026 05:23, обновена 31 Юли, 2026 05:28 401 3

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Хуманитарно бедствие в Сеута: Мадрид мобилизира войски и водолазни екипи заради безпрецедентен натиск по границата с Мароко

Испания изпраща армията в Сеута след щурм на мигранти - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Испанското правителство на премиера Педро Санчес разпореди спешно разполагане на военни части и допълнителни сили на полицията в северноафриканския анклав Сеута.

Решението идва след драматично денонощие, в което между 2000 и 3000 нелегални мигранти щурмуваха сухопътната граница и морските съоръжения, предизвиквайки пълен колапс на местната система за прием.

Според информация на Reuters и Associated Press, ситуацията в Сеута е оценена като "абсолютно хуманитарно и социално извънредно положение".

Драмата в Сеута: Колапс и жертви по границата

Натискът към Сеута се засили рязко през последното денонощие, като стотици мъже, жени и цели семейства с деца направиха опит да заобиколят вълнолома „Тарахал“ чрез плуване с неопренови костюми и надуваеми пособия, докато други щурмуваха граничните огради по суша.

Регионалните власти потвърдиха, че спасителните екипи са открили телата на най-малко девет мигранти, загинали в морето при опита да достигнат европейска земя. Кметът на Сеута Хуан Хесус Вивас алармира, че центровете за настаняване са препълнени над 1600% от своя капацитет, като стотици хора са принудени да нощуват по улиците на автономния град. Местният бизнес в централните части затвори врати от съображения за сигурност, а собственици на магазини организират групи за самозащита.

Военна мобилизация и мерки от Мадрид

Министерството на вътрешните работи на Испания съобщи, че в анклава вече пристигат три взвода специализирани армейски части, военен кораб и специализирани звена от водолази, които да подсилят Гражданската гвардия. Днес на място пристигат премиерът Педро Санчес и вътрешният министър Фернандо Гранде-Марласка, за да координират отбраната на границата.

Мадрид и Рабат вече обявиха стартирането на ускорена процедура по депортация на лицата, влезли незаконно на испанска територия. Мароканските сили за сигурност са разположили водни оръдия в граничния град Фнидек и си сътрудничат с испанските власти, предотвратявайки нови масови преминавания.

Политически трусове: Решението на съда и Шенген под въпрос

Експерти посочват, че рязкото ескалиране на мигрантската криза е пряка последица от неотдавнашно решение на Върховния съд на Испания. Магистратите постановиха, че мигрантите, заловени в морето при опит да достигнат Сеута или Мелиля, не могат да бъдат подлагани на експресно връщане на границата (т.нар. „горещи връщания“), което според испанските власти е било експлоатирано от криминални мрежи за трафик на хора.

Кризата бързо придоби международен отзвук. Италия, чрез външния си министър Антонио Таяни, разкритикува миграционната политика на Испания и призова страната временно да бъде изключена от безвизовото Шенгенско пространство, а Рим обмисля въвеждането на постоянен граничен контрол за пристигащите от испански летища и пристанища.


Испания
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    КЪСНО Е ЛИБЕ ЗА КИТКА
    .....
    АФРИКАНСКАТА ПЕХОТА Е ВЕЧЕ 20% ОТ НАСЕЛЕНИЕТО НА ИСПАНИЯ

    05:31 31.07.2026

  • 2 ЕС - разграден двор

    1 0 Отговор
    Праща дедовия. Има видеоклипове, на които се вижда как граничарите им отварят портите за добре дошли – а става дума за 30 000 мъже в боеспособна възраст и нито една жена.

    Коментиран от #3

    05:35 31.07.2026

  • 3 604

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "ЕС - разграден двор":

    то там 80% от мъжете се мислят за жени ве , то тва радост за тех

    05:41 31.07.2026

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