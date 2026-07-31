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СДВР: Симона Пейчева не е обявена за издирване по случая с Владимир Янков

СДВР: Симона Пейчева не е обявена за издирване по случая с Владимир Янков

31 Юли, 2026 06:31, обновена 31 Юли, 2026 05:34 1 887 10

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От полицията заявиха, че не се налага издирването на бившата гимнастичка. По информация на разследващите тя е сред последните хора, които са били с бизнесмена Владимир Янков преди смъртта му

СДВР: Симона Пейчева не е обявена за издирване по случая с Владимир Янков - 1
Снимка: p26.bg
P26 P26

Столичната дирекция на вътрешните работи опроверга информацията, че бившата гимнастичка Симона Пейчева се издирва във връзка с разследването на смъртта на бизнесмена Владимир Янков.

От СДВР заявиха, че няма необходимост тя да бъде издирвана.

Пейчева е била потърсена за коментар, но е отказала да говори по случая.

Според информация от разследването Симона Пейчева е била един от последните хора, които са се срещнали с Владимир Янков часове преди той да бъде открит мъртъв.

До момента няма официална информация тя да има качеството на обвиняема или задържана по делото.

Разследването започна на 27 юли, когато пожарникари откриха тялото на 56-годишния бизнесмен в дома му в Банкя.

Първоначално се проверяваха всички възможни версии за смъртта.

Експертизите на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ обаче показаха, че пожарът е бил предизвикан умишлено.

Заради това разследването продължава по версията за предумишлено убийство под ръководството на Софийската градска прокуратура.

По информация на източници, запознати с разследването, на втория етаж на къщата са открити повече от две огнища на пожара.

Според бившия следовател Андрей Цветанов това може да е признак, че палежът е бил използван, за да бъдат унищожени следите от престъплението.

По думите му квалификацията „предумишлено убийство“ означава, че според събраните до момента данни извършителят е действал след предварителен план.

Разследването по случая продължава. До този момент няма информация за повдигнати обвинения или задържан извършител.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Симончето

    17 0 Отговор
    Явно е част от някаква схема. Сигурно става въпрос за разпределяне на територии. В България не е безопасно да си богат.

    Коментиран от #5

    05:40 31.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 дядо дръмпир изгорял...от ултра-виолет

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Симончето":

    това не са богати хора ,това са перачи на дс!за този сега чувате!богати са огромен брой хора....около койните ........хахахаха...винаги 8 от невръстен/ Знаех,че жената гимнастичка е по опасна и много по глу...ва от жената шахматистка..

    06:28 31.07.2026

  • 6 Мнение

    8 1 Отговор
    Това, не особено красиво човече, излезе много меркантилна. Смени сумати възръстни, но богати мъже за пари. Пообере ги, пообере и им бие шута. Е, накрая се надена.

    06:49 31.07.2026

  • 7 Явно

    7 1 Отговор
    в схемата, що да я издирват ? Няма да е първата .

    06:54 31.07.2026

  • 8 Механик

    7 0 Отговор
    Отново статия с НУЛЕВА информация.
    Кой е тоя бизнесмен, с какво се е занимавал, каква му е въпросната гимнастичка- нищо.
    Ами, ще ме извините, но не сме длъжни да знаем всички "бизнесмени", гимнастички и техните бизнеси.

    07:01 31.07.2026

  • 9 Казвали

    2 0 Отговор
    ѝ да спретне скандал , той да се прибере сам и останалото е видно ! Колко вече такива постановки има с вече пратени на оня свят бизнесмени ?

    07:37 31.07.2026

  • 10 Следователят

    0 0 Отговор
    Андрей Цветанов беше едно некадърно посмесище в Националната следствена служба!
    Щом и той акъл дава- здраве му кажи!

    07:47 31.07.2026