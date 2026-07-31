СДВР: Симона Пейчева не е обявена за издирване по случая с Владимир Янков

Столичната дирекция на вътрешните работи опроверга информацията, че бившата гимнастичка Симона Пейчева се издирва във връзка с разследването на смъртта на бизнесмена Владимир Янков.

От СДВР заявиха, че няма необходимост тя да бъде издирвана.

Пейчева е била потърсена за коментар, но е отказала да говори по случая.

Според информация от разследването Симона Пейчева е била един от последните хора, които са се срещнали с Владимир Янков часове преди той да бъде открит мъртъв.

До момента няма официална информация тя да има качеството на обвиняема или задържана по делото.

Разследването започна на 27 юли, когато пожарникари откриха тялото на 56-годишния бизнесмен в дома му в Банкя.

Първоначално се проверяваха всички възможни версии за смъртта.

Експертизите на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ обаче показаха, че пожарът е бил предизвикан умишлено.

Заради това разследването продължава по версията за предумишлено убийство под ръководството на Софийската градска прокуратура.

По информация на източници, запознати с разследването, на втория етаж на къщата са открити повече от две огнища на пожара.

Според бившия следовател Андрей Цветанов това може да е признак, че палежът е бил използван, за да бъдат унищожени следите от престъплението.

По думите му квалификацията „предумишлено убийство“ означава, че според събраните до момента данни извършителят е действал след предварителен план.

Разследването по случая продължава. До този момент няма информация за повдигнати обвинения или задържан извършител.