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Кой има имен ден днес, 31 юли 2026 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 31 юли 2026 г. Честито!

31 Юли, 2021 09:12, обновена 29 Юли, 2026 16:38 16 924 25

  • имен ден-
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  • празник-
  • именици-
  • мъченици-
  • светец

Честваме паметта на безстрашна мъченица

Кой има имен ден днес, 31 юли 2026 г. Честито! - 1
Снимка: Фейсбук
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

На 31 юли имен ден празнуват всички, които носят името Юлита.

Света Иулита, която насилствено била лишена от имението си, като молела съдията за правосъдие, получила отговор, че може да възвърне имението си само, ако се отрече от Христа. Безстрашната изповедница на Христовото име предпочела смъртта пред отпадането от вярата. Като се отказала от имота и живота си, света Иулита безстрашно встъпила в мъченическия подвиг.

Тя загинала за вярата си през 304 или 305 година при император Диоклетиан, пише actualno.com.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Читател

    20 3 Отговор
    Само за инфо, Събинче: всяко име е уникално!

    09:19 31.07.2021

  • 2 Потник

    25 5 Отговор
    Съблинче уникално тъпичка си

    09:31 31.07.2021

  • 3 някога

    31 1 Отговор
    Някога хората са умирали заради вярата си. Сегашните прескачат от партия в партия, не се срамуват да предадат дори майка си и баща си. Само заради едно единствено нещо - пари-и-и-и...

    Коментиран от #6, #15

    09:40 31.07.2021

  • 4 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    14 10 Отговор
    ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН именици

    Коментиран от #10

    09:42 31.07.2021

  • 5 Кат чета, имету

    7 6 Отговор
    Не ще да, е от маалата, май от Рякофски......!

    10:09 31.07.2021

  • 6 То и затова

    8 12 Отговор

    До коментар #3 от "някога":

    Няма българин светец

    Коментиран от #19

    10:45 31.07.2021

  • 7 Недоклециан

    6 7 Отговор
    Какво пък име е това, Юлита?

    10:58 31.07.2021

  • 8 Православен

    7 13 Отговор
    На този ден е редно православните христиенки да се подмият със светена водица, за полово дълголетие и вагинална свежест, да се одавят гнидкити дето цъкат по Венериния им хълм, направо е гора айдушка. След това се простира жълтите кюлоти пред кольо лудото ,който ще гадае. Ще се прави ритуала свето духанье. Ще бъдат монахините, Палома, Кичка ,Вика ,Берта Йона ,ще носят портрети на баба ви Гуси .

    Коментиран от #21, #22, #23

    15:07 31.07.2021

  • 9 Пепи

    2 6 Отговор
    От Юлита, Алиби, Домино , танци до насита....

    23:16 31.07.2021

  • 10 Так

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Покривната Чичо сложи Бутилка да се Появи

    05:45 31.07.2024

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Кокаин Боевски

    1 0 Отговор
    Честитушка и от мене

    23:36 31.07.2024

  • 15 комунист

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "някога":

    Комунистите насила изтръгнаха вярата. Почнаха с взривяването на Божия храм Света Неделя и после като докопаха властта и почнаха да гонят християните в България. Можеше да влезеш в един от лагерите на смъртта ако държиш Библия в дома си. А за християнски празници те задължаваха да отиваш на работа

    Коментиран от #20

    06:30 31.07.2025

  • 16 Не,

    3 0 Отговор
    Почитат се Св. Евдоким. Пак сте сгрешили датите!

    07:15 31.07.2025

  • 17 Познавам

    0 3 Отговор
    Една Юлита която е страхотна чикита! Жена с класа. Живи и здрави всички!

    07:34 31.07.2025

  • 18 Пич

    2 0 Отговор
    Хахаха.....е това е яката работа !!! Тук имените дни ги решава редакцията на Факти ! Значи , честит имен ден на който както се казва , и купете уиски ! Щото след малко от някоя статия може да разберете , че имате имен ден и трябва да черпите !!!

    08:01 31.07.2025

  • 19 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "То и затова":

    Стотици са. Само на едно търсене в гугъл, разстояние.

    13:22 31.07.2025

  • 20 Гост

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "комунист":

    Съмнява ме да са били комунисти. По-скоро са били тоталитаристи, предрешени като комунисти.

    13:23 31.07.2025

  • 21 Православна християнка

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Православен":

    О, точно ти ми трябваше. Ще ти видя сметката , аз знам как и съм вече обучена за това от ....

    20:30 31.07.2025

  • 22 Православна християнка

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Православен":

    Точно това чакам, да се подмия с Вас сатанистЧета....за да ви унищожа. ...

    20:44 31.07.2025

  • 23 Православна християнка

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Православен":

    В този ден ще духаш жупела....ще ви смажа .....

    22:12 31.07.2025

  • 24 юлита в гъзита

    1 0 Отговор
    простотии на талази а кога е тиквен милиарден ден хелуин ли

    02:33 01.08.2025

  • 25 Православна християнка

    0 0 Отговор
    В ръчичките сте ми сатанисТчета. Аз, знам как да ви смажа.......има много християнски ритуали...

    19:27 01.08.2025