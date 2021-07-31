Кой има имен ден днес, 31 юли 2026 г. Честито!

На 31 юли имен ден празнуват всички, които носят името Юлита.
Света Иулита, която насилствено била лишена от имението си, като молела съдията за правосъдие, получила отговор, че може да възвърне имението си само, ако се отрече от Христа. Безстрашната изповедница на Христовото име предпочела смъртта пред отпадането от вярата. Като се отказала от имота и живота си, света Иулита безстрашно встъпила в мъченическия подвиг.
Тя загинала за вярата си през 304 или 305 година при император Диоклетиан, пише actualno.com.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Читател
09:19 31.07.2021
2 Потник
09:31 31.07.2021
3 някога
Коментиран от #6, #15
09:40 31.07.2021
4 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #10
09:42 31.07.2021
5 Кат чета, имету
10:09 31.07.2021
6 То и затова
До коментар #3 от "някога":Няма българин светец
Коментиран от #19
10:45 31.07.2021
7 Недоклециан
10:58 31.07.2021
8 Православен
Коментиран от #21, #22, #23
15:07 31.07.2021
9 Пепи
23:16 31.07.2021
10 Так
До коментар #4 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Покривната Чичо сложи Бутилка да се Появи
05:45 31.07.2024
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Кокаин Боевски
23:36 31.07.2024
15 комунист
До коментар #3 от "някога":Комунистите насила изтръгнаха вярата. Почнаха с взривяването на Божия храм Света Неделя и после като докопаха властта и почнаха да гонят християните в България. Можеше да влезеш в един от лагерите на смъртта ако държиш Библия в дома си. А за християнски празници те задължаваха да отиваш на работа
Коментиран от #20
06:30 31.07.2025
16 Не,
07:15 31.07.2025
17 Познавам
07:34 31.07.2025
18 Пич
08:01 31.07.2025
19 Гост
До коментар #6 от "То и затова":Стотици са. Само на едно търсене в гугъл, разстояние.
13:22 31.07.2025
20 Гост
До коментар #15 от "комунист":Съмнява ме да са били комунисти. По-скоро са били тоталитаристи, предрешени като комунисти.
13:23 31.07.2025
21 Православна християнка
До коментар #8 от "Православен":О, точно ти ми трябваше. Ще ти видя сметката , аз знам как и съм вече обучена за това от ....
20:30 31.07.2025
22 Православна християнка
До коментар #8 от "Православен":Точно това чакам, да се подмия с Вас сатанистЧета....за да ви унищожа. ...
20:44 31.07.2025
23 Православна християнка
До коментар #8 от "Православен":В този ден ще духаш жупела....ще ви смажа .....
22:12 31.07.2025
24 юлита в гъзита
02:33 01.08.2025
25 Православна християнка
19:27 01.08.2025