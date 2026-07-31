Иран следи войските на САЩ по рекламите в телефоните

Модерното бойно поле вече не се ограничава до конвенционалните оръжия, а се формира от глобалната икономика на наблюдението.

Според разследвания, цитирани от американската медия Newsmax, както и детайлни материали на The Financial Times (FT) и агенция Reuters, Иран и свързани с него кибергрупи успешно използват търговски бази данни за цифрова реклама и уязвимости в телекомуникационната инфраструктура, за да проследяват прецизно местоположението на американските войски и контрактори в Близкия изток.

Рекламният идентификатор като оръжие

Проблемът се корени в пасивните данни, които всеки смартфон предава постоянно чрез обикновени приложения за времето, фитнес или игри. Дигиталните рекламни мрежи събират тези данни чрез процеса на автоматизирано наддаване в реално време (RTB). Според експерти по киберсигурност, цитирани от WION и изследователския проект Mobile Surveillance Monitor, рекламни брокери продават масиви от локационна история в огромни обеми. На практика всяка субект с кредитна карта и достъп до тези платформи може да филтрира координатите на устройства, намиращи се в близост до чувствителни военни бази.

Чрез този метод иранското разузнаване е успяло да идентифицира конкретни хотели в Иракски Кюрдистан и други зони в Персийския залив, където се настаняват американски държавни служители, без изобщо да е необходимо директно хакване на телефоните им. Сенаторът демократ Рон Уайдън открито призова Вашингтон да започне да третира adtech индустрията като директна заплаха за националната сигурност.

Двойна атака: Рекламен шпионаж и клетъчни "пингове"

Разузнавателната кампания на Техеран е била особено интензивна в седмиците преди съвместните американско-израелски военни удари срещу Иран в края на февруари 2026 г., като е продължила и по време на последвалите ирански отговори с ракети и дронове срещу американски съоръжения.

Освен купуването на търговски рекламни данни, Иран е експлоатирал и остарелия телекомуникационен протокол SS7 (Signalling System No. 7) чрез регионални мобилни оператори. Чрез изпращане на милиони фалшиви заявки за локация ("пингове"), иранските оператори са засичали към кои клетки се свързват американските устройства в режим на роуминг. Комбинирането на тези данни с рекламните идентификатори е позволило на Техеран да състави подробна карта на движението и ежедневните навици на американския персонал.

Военните обмислят конфискация на телефони

Ситуацията се усложнява допълнително от факта, че военнослужещите сами улесняват противника. Централното командване на САЩ (CENTCOM) потвърди, че е получило множество доклади за заплахи, свързани с експлоатацията на търговски данни за местоположение. Поради това американският командир адмирал Брад Купър изпрати официално предупреждение до частите в региона, отбелязвайки, че видеоклиповете и снимките, споделяни от войниците в социалните мрежи, помагат на Иран в реално време да оценява щетите от своите удари и да коригира мерника си за последващи вълни от атаки.

В отговор на заплахата, CENTCOM вече въведе електронни контрамерки, а източници на Fox News и The Jerusalem Post съобщават, че в бази в Йордания на част от личния състав вече е разпоредено да предадат личните си мобилни устройства, като пълната забрана за смартфони в зони на активен конфликт остава на дневен ред в Пентагона.