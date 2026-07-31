Полицай, маскиран като храст, хвана 74 нарушители за шест часа

Полицейското управление в Дънелен, щата Ню Джърси, проведе нестандартна акция срещу шофьорите, използващи мобилни телефони зад волана. Един от служителите беше маскиран като храст и помогна за установяването на 74 нарушения само за шест часа, предава News.bg.
„Забелязахте ли нашия „храст“ днес? Ако сте гледали телефона си, вероятно не!“, написаха с чувство за хумор от полицията във Facebook.
Акцията е проведена на натоварен пътен участък с интензивен автомобилен и пешеходен трафик. Целта е била да бъдат засечени водачи, които използват телефоните си по време на шофиране и по този начин застрашават безопасността на движението.
От полицията използваха случая, за да отправят и важно послание към шофьорите:
„Нека това бъде напомняне - съобщението или известието могат да почакат. Дръжте очите си на пътя, а не на екрана.“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без да съм маскиран
14:14 31.07.2026
2 Кифла с червило
Коментиран от #9
14:16 31.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Сигурно
14:18 31.07.2026
5 Мюмю
14:19 31.07.2026
6 Проститутка храст
14:21 31.07.2026
7 Имал ли
14:23 31.07.2026
8 Че то
14:24 31.07.2026
9 за затвор си
До коментар #2 от "Кифла с червило":кифлю
14:25 31.07.2026
10 Цвете
14:27 31.07.2026
11 Саде да попитам!
И,че трябва да са с ясно обозначени знаци ,видно отдалече,че са органи на МВР ...?!
Коментиран от #16
14:27 31.07.2026
12 Ягуар
14:31 31.07.2026
13 Сусу Манарата
14:32 31.07.2026
14 Тити на Кака
14:38 31.07.2026
15 един
14:42 31.07.2026
16 Тити на Кака
До коментар #11 от "Саде да попитам!":Кой американски щатски закон за Пътната полиция визираш, че не разбрах?
14:42 31.07.2026
17 Самоеда
14:43 31.07.2026
18 КАТ аванта
14:48 31.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !
14:50 31.07.2026
21 Демерджията ходи до САЩ
15:01 31.07.2026
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