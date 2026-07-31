Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
Полицай, маскиран като храст, хвана 74 нарушители за шест часа

Полицай, маскиран като храст, хвана 74 нарушители за шест часа

31 Юли, 2026 14:07, обновена 31 Юли, 2026 14:13 2 146 22

  • полиция-
  • сащ-
  • храст-
  • нарушения

Акцията е проведена на натоварен пътен участък с интензивен автомобилен и пешеходен трафик.

Полицай, маскиран като храст, хвана 74 нарушители за шест часа - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Полицейското управление в Дънелен, щата Ню Джърси, проведе нестандартна акция срещу шофьорите, използващи мобилни телефони зад волана. Един от служителите беше маскиран като храст и помогна за установяването на 74 нарушения само за шест часа, предава News.bg.

„Забелязахте ли нашия „храст“ днес? Ако сте гледали телефона си, вероятно не!“, написаха с чувство за хумор от полицията във Facebook.

Акцията е проведена на натоварен пътен участък с интензивен автомобилен и пешеходен трафик. Целта е била да бъдат засечени водачи, които използват телефоните си по време на шофиране и по този начин застрашават безопасността на движението.

От полицията използваха случая, за да отправят и важно послание към шофьорите:

„Нека това бъде напомняне - съобщението или известието могат да почакат. Дръжте очите си на пътя, а не на екрана.“


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без да съм маскиран

    24 0 Отговор
    В София виждам 100 нарушения за 1 час.

    14:14 31.07.2026

  • 2 Кифла с червило

    18 7 Отговор
    Аз пък шофирам с едн ръка. С другата цъкам в телефона.

    Коментиран от #9

    14:16 31.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сигурно

    30 0 Отговор
    Е карал стаж в българската фирма КАТ.

    14:18 31.07.2026

  • 5 Мюмю

    9 1 Отговор
    Лазар от вица и той го може

    14:19 31.07.2026

  • 6 Проститутка храст

    11 2 Отговор
    Ехеее......аматьори! Аз откога работя така, и колко клиенти съм източила, без никой да разбере! Най много някой минувач да се позачуди, защо ли някакъв си мъж тресе храста като куче, но отминават...

    14:21 31.07.2026

  • 7 Имал ли

    5 0 Отговор
    е дъждобран, за всеки случай?

    14:23 31.07.2026

  • 8 Че то

    15 0 Отговор
    нашите полицаи отдавна работят като храсти.

    14:24 31.07.2026

  • 9 за затвор си

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Кифла с червило":

    кифлю

    14:25 31.07.2026

  • 10 Цвете

    10 0 Отговор
    НАШИТЕ НЕ СЕ КРИЯТ, ЗАЩОТО ГОРИТЕ СА ПОСЕЧЕНИ И ИМ Е ТРУДНО ДА КЛЕКНАТ.

    14:27 31.07.2026

  • 11 Саде да попитам!

    8 0 Отговор
    А нямаше ли някъде в закона параграф,или наредба,че е забранено на полицаите да се укриват...?!
    И,че трябва да са с ясно обозначени знаци ,видно отдалече,че са органи на МВР ...?!

    Коментиран от #16

    14:27 31.07.2026

  • 12 Ягуар

    7 2 Отговор
    Нямаше ли кой да се маскира на храсторез? Че да види тоя полицай, кон боб яде ли!!!

    14:31 31.07.2026

  • 13 Сусу Манарата

    3 2 Отговор
    Добро хрумване.

    14:32 31.07.2026

  • 14 Тити на Кака

    3 0 Отговор
    Това е нищо - в Германия полицай, дегизиран като Путин, спря движението по магистрала за една седмица!

    14:38 31.07.2026

  • 15 един

    1 1 Отговор
    ами един снайпер няма да му е излишен - след първите новини за храст , който стреля, всички ще се оглеждат за него и даже ще намалят

    14:42 31.07.2026

  • 16 Тити на Кака

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Саде да попитам!":

    Кой американски щатски закон за Пътната полиция визираш, че не разбрах?

    14:42 31.07.2026

  • 17 Самоеда

    4 0 Отговор
    Препика храстчето дето е след светофара на кукуш и сливница

    14:43 31.07.2026

  • 18 КАТ аванта

    3 0 Отговор
    А вие сигурни ли сте, че в БГ всички магистрални труженички са точно такива 😉

    14:48 31.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !

    3 1 Отговор
    Ако бяха сложили камера на храста, нарушенията щяха да са 374 и щеше да излезе на данъкоплатеца хиляди пъти по евтино. Камерата не взема рушвети, не получава по 5 000 € заплата, не получава по 20 брутни заплати при пенсиониране, не се нуждае от отпуски, не боледува ....

    14:50 31.07.2026

  • 21 Демерджията ходи до САЩ

    3 0 Отговор
    и веднага им да дал тукашното ноу-хау за залагане по храстите.

    15:01 31.07.2026

  • 22 Старшина Петров

    2 0 Отговор
    Е бре,бре,бре!

    15:05 31.07.2026