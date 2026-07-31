Полицай, маскиран като храст, хвана 74 нарушители за шест часа

Полицейското управление в Дънелен, щата Ню Джърси, проведе нестандартна акция срещу шофьорите, използващи мобилни телефони зад волана. Един от служителите беше маскиран като храст и помогна за установяването на 74 нарушения само за шест часа, предава News.bg.

„Забелязахте ли нашия „храст“ днес? Ако сте гледали телефона си, вероятно не!“, написаха с чувство за хумор от полицията във Facebook.

Акцията е проведена на натоварен пътен участък с интензивен автомобилен и пешеходен трафик. Целта е била да бъдат засечени водачи, които използват телефоните си по време на шофиране и по този начин застрашават безопасността на движението.

От полицията използваха случая, за да отправят и важно послание към шофьорите:

„Нека това бъде напомняне - съобщението или известието могат да почакат. Дръжте очите си на пътя, а не на екрана.“