Финландия потвърди първи случай на африканска чума по свинете

Финландия потвърди първия случай на африканска чума по свинете, след като вирусът беше открит при дива свиня в източната част на страната, съобщава Ройтерс. Наличието на заболяването е потвърдено чрез лабораторни изследвания, съобщиха от Финландската агенция по храните, предава News.bg.
Африканската чума по свинете се разпространи от Африка към Европа и Азия през последните години, причинявайки сериозни загуби в популациите на свине, ограничения в международната търговия и отражение върху световния пазар на месо.
Заболяването вече е регистрирано в редица европейски държави, сред които Хърватия, Испания, Германия, Италия, Естония, Унгария и Сърбия. На много места властите бяха принудени да умъртвят заразени животни, за да ограничат разпространението на вируса.
Африканската чума по свинете остава сериозен проблем и за България. През 2019 г. страната беше изправена пред една от най-тежките си епидемии, когато бяха регистрирани 22 огнища в седем области, основно в Северна България. В област Добрич беше обявено бедствено положение като превантивна мярка, а властите предприеха масово умъртвяване на нерегистрирани домашни прасета с цел ограничаване на заразата.
Вирусът засегна и индустриални свинекомплекси, което доведе до сериозни икономически щети и опасения за бъдещето на свиневъдния сектор.
Проблемът продължи и през следващите години. През август 2023 г. Българската агенция по безопасност на храните потвърди огнище на африканска чума по свинете в землището на село Карлуково, област Ловеч, след откриването на домашна свиня с положителна проба за вируса. Около засегнатия район бяха въведени предпазни и наблюдавани зони за ограничаване на разпространението.
Вирусът не представлява опасност за хората, но е сред най-сериозните заболявания при свинете. Той може да доведе до масово унищожаване на животни, тежки ограничения върху търговията и значителни икономически загуби за свиневъдната индустрия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бойко Чумата
12:37 31.07.2026
2 Сандо
Коментиран от #4
12:37 31.07.2026
3 Мнение
НЯМА КОНСПИРАСИ-МОНСПИРАСИ!
ПРЕДИ ВРЕМЕ ГЛЕДАХ В ДЖОБСА ОБЯВА ЗА ПОЗИЦИЯ ТЕХНИК АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА НАСЕКОМИ В СОФИЯ!
ИЛИ НАРОДЪТ НИ СЕ ОБЕДИНЯВА МАСОВО СРЕЩУ ГЛОБАЛИСТИТЕ, ИЛИ НИ ЗАКРИВАТ!
12:38 31.07.2026
4 СЯ ША ИМ ФЪРЛЯТ И ЕДИН ХЕЛИКО
До коментар #2 от "Сандо":ПТЕР МАРОКАНСКИ СЛАКАЛЦИ И ША ИМА НОВИНА АГЕЙН......
13:06 31.07.2026
5 това на снимката
13:19 31.07.2026
6 УдоМача
13:27 31.07.2026