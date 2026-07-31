Финландия потвърди първи случай на африканска чума по свинете

Финландия потвърди първия случай на африканска чума по свинете, след като вирусът беше открит при дива свиня в източната част на страната, съобщава Ройтерс. Наличието на заболяването е потвърдено чрез лабораторни изследвания, съобщиха от Финландската агенция по храните, предава News.bg.

Африканската чума по свинете се разпространи от Африка към Европа и Азия през последните години, причинявайки сериозни загуби в популациите на свине, ограничения в международната търговия и отражение върху световния пазар на месо.

Заболяването вече е регистрирано в редица европейски държави, сред които Хърватия, Испания, Германия, Италия, Естония, Унгария и Сърбия. На много места властите бяха принудени да умъртвят заразени животни, за да ограничат разпространението на вируса.

Африканската чума по свинете остава сериозен проблем и за България. През 2019 г. страната беше изправена пред една от най-тежките си епидемии, когато бяха регистрирани 22 огнища в седем области, основно в Северна България. В област Добрич беше обявено бедствено положение като превантивна мярка, а властите предприеха масово умъртвяване на нерегистрирани домашни прасета с цел ограничаване на заразата.

Вирусът засегна и индустриални свинекомплекси, което доведе до сериозни икономически щети и опасения за бъдещето на свиневъдния сектор.

Проблемът продължи и през следващите години. През август 2023 г. Българската агенция по безопасност на храните потвърди огнище на африканска чума по свинете в землището на село Карлуково, област Ловеч, след откриването на домашна свиня с положителна проба за вируса. Около засегнатия район бяха въведени предпазни и наблюдавани зони за ограничаване на разпространението.

Вирусът не представлява опасност за хората, но е сред най-сериозните заболявания при свинете. Той може да доведе до масово унищожаване на животни, тежки ограничения върху търговията и значителни икономически загуби за свиневъдната индустрия.