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Финландия потвърди първи случай на африканска чума по свинете

Финландия потвърди първи случай на африканска чума по свинете

31 Юли, 2026 12:33, обновена 31 Юли, 2026 12:35 394 6

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  • свине

Африканската чума по свинете се разпространи от Африка към Европа и Азия

Финландия потвърди първи случай на африканска чума по свинете - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Финландия потвърди първия случай на африканска чума по свинете, след като вирусът беше открит при дива свиня в източната част на страната, съобщава Ройтерс. Наличието на заболяването е потвърдено чрез лабораторни изследвания, съобщиха от Финландската агенция по храните, предава News.bg.

Африканската чума по свинете се разпространи от Африка към Европа и Азия през последните години, причинявайки сериозни загуби в популациите на свине, ограничения в международната търговия и отражение върху световния пазар на месо.

Заболяването вече е регистрирано в редица европейски държави, сред които Хърватия, Испания, Германия, Италия, Естония, Унгария и Сърбия. На много места властите бяха принудени да умъртвят заразени животни, за да ограничат разпространението на вируса.

Африканската чума по свинете остава сериозен проблем и за България. През 2019 г. страната беше изправена пред една от най-тежките си епидемии, когато бяха регистрирани 22 огнища в седем области, основно в Северна България. В област Добрич беше обявено бедствено положение като превантивна мярка, а властите предприеха масово умъртвяване на нерегистрирани домашни прасета с цел ограничаване на заразата.

Вирусът засегна и индустриални свинекомплекси, което доведе до сериозни икономически щети и опасения за бъдещето на свиневъдния сектор.

Проблемът продължи и през следващите години. През август 2023 г. Българската агенция по безопасност на храните потвърди огнище на африканска чума по свинете в землището на село Карлуково, област Ловеч, след откриването на домашна свиня с положителна проба за вируса. Около засегнатия район бяха въведени предпазни и наблюдавани зони за ограничаване на разпространението.

Вирусът не представлява опасност за хората, но е сред най-сериозните заболявания при свинете. Той може да доведе до масово унищожаване на животни, тежки ограничения върху търговията и значителни икономически загуби за свиневъдната индустрия.


Финландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойко Чумата

    4 2 Отговор
    От този чума изтрепаха прасетата и диви и питумни.

    12:37 31.07.2026

  • 2 Сандо

    6 0 Отговор
    Влязоха в натото и африканската чума влезе във Финландия.И принас беше същото.Глупавите фини,след като си развалиха тихата,мирна и просперираща държава да чакат още "подаръци",те няма да закъснеят.

    Коментиран от #4

    12:37 31.07.2026

  • 3 Мнение

    4 0 Отговор
    ПОНЕЖЕ МЕСЦЕТО ДАВА СИЛИ И ЕНЕРГИЯ, ЗАТОВА ПУСКАТ ЕДНИ БОЛЕСТИ ОТ ЕДНИ ЛАБОРАТОРИИ, ЗА ДА МОЖЕ В ЕДИН МОМЕНТ САМО НАСЕКОМИТЕ ДА ОСТАНАТ И ДА СЪКРАЩАВАТ НАСЕЛЕНИЕТО!

    НЯМА КОНСПИРАСИ-МОНСПИРАСИ!
    ПРЕДИ ВРЕМЕ ГЛЕДАХ В ДЖОБСА ОБЯВА ЗА ПОЗИЦИЯ ТЕХНИК АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА НАСЕКОМИ В СОФИЯ!

    ИЛИ НАРОДЪТ НИ СЕ ОБЕДИНЯВА МАСОВО СРЕЩУ ГЛОБАЛИСТИТЕ, ИЛИ НИ ЗАКРИВАТ!

    12:38 31.07.2026

  • 4 СЯ ША ИМ ФЪРЛЯТ И ЕДИН ХЕЛИКО

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сандо":

    ПТЕР МАРОКАНСКИ СЛАКАЛЦИ И ША ИМА НОВИНА АГЕЙН......

    13:06 31.07.2026

  • 5 това на снимката

    1 0 Отговор
    Мунчо и Шиши ли са?

    13:19 31.07.2026

  • 6 УдоМача

    1 0 Отговор
    Ами лекувайте ги бре уруди, не ги избивайте!! Но аз бас ловя, че животинките не са болни а ще станат жертва на сатанинските планове за предизвикване на глад сред народите!

    13:27 31.07.2026

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