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Румъния вдигна F-16 под тревога заради въздушни цели край границата с Украйна
  Тема: Украйна

Румъния вдигна F-16 под тревога заради въздушни цели край границата с Украйна

31 Юли, 2026 12:52 451 7

  • румъния-
  • украйна-
  • f-16-
  • граница-
  • тревога

Заради инцидента властите активираха системата RO-Alert и изпратиха предупреждение за въздушна опасност до жителите на граничния окръг Тулча

Румъния вдигна F-16 под тревога заради въздушни цели край границата с Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Румънските военновъздушни сили вдигнаха по тревога два изтребителя F-16, след като радарите засекоха група въздушни цели в близост до границата с Украйна. Според Министерството на отбраната на Румъния самолетите са излетели в 21:12 ч., а две минути по-късно обектите са навлезли за около 20 секунди в румънското въздушно пространство, преди да се върнат обратно към Украйна, предава Фокус.

Заради инцидента властите активираха системата RO-Alert и изпратиха предупреждение за въздушна опасност до жителите на граничния окръг Тулча. Малко след преминаването на обектите украинската страна е съобщила за експлозии.

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Случаят идва на фона на промяна в отбранителната политика на Букурещ. След серия нарушения на въздушното пространство през последните седмици Румъния вече предприема по-активни действия срещу навлизащи дронове и други въздушни обекти.

Ескалацията доведе и до дипломатически мерки срещу Москва. Румъния отзова посланика си в Русия за консултации, експулсира руски дипломат и изпрати висши представители на отбраната на спешни разговори в Съединените щати.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    5 0 Отговор
    румънските прайдаджии и те пасивняци като нашите, ако не са ф-ките няма кой да вдигне самолета.

    12:59 31.07.2026

  • 2 1488

    8 0 Отговор
    всеки натовец ще умре не веднъж, а два пъти

    Коментиран от #4

    13:00 31.07.2026

  • 3 Тръмп

    7 0 Отговор
    Много тъпи европейци? Украинците изтрепаха румънците?

    13:02 31.07.2026

  • 4 Путин

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    за всяко джендърче,
    има бомба от сърце

    13:22 31.07.2026

  • 5 Робот

    4 0 Отговор
    И в Румъния е както в България ...! Много румънци ще застрелят началниците си ако бъдат убеждавани да стрелят срещу руснаци и това най сетне трябва да се осъзнае от европейските и световни ВАМПИРИ..!

    13:23 31.07.2026

  • 6 Оги

    4 1 Отговор
    Пак са издухали 100-200 тона керосин без никакъв смисъл

    13:24 31.07.2026

  • 7 Шофьора на самальот

    4 0 Отговор
    Имали бол пари - дигнали!

    13:26 31.07.2026

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