Румъния вдигна F-16 под тревога заради въздушни цели край границата с Украйна

Румънските военновъздушни сили вдигнаха по тревога два изтребителя F-16, след като радарите засекоха група въздушни цели в близост до границата с Украйна. Според Министерството на отбраната на Румъния самолетите са излетели в 21:12 ч., а две минути по-късно обектите са навлезли за около 20 секунди в румънското въздушно пространство, преди да се върнат обратно към Украйна, предава Фокус.

Заради инцидента властите активираха системата RO-Alert и изпратиха предупреждение за въздушна опасност до жителите на граничния окръг Тулча. Малко след преминаването на обектите украинската страна е съобщила за експлозии.

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Случаят идва на фона на промяна в отбранителната политика на Букурещ. След серия нарушения на въздушното пространство през последните седмици Румъния вече предприема по-активни действия срещу навлизащи дронове и други въздушни обекти.

Ескалацията доведе и до дипломатически мерки срещу Москва. Румъния отзова посланика си в Русия за консултации, експулсира руски дипломат и изпрати висши представители на отбраната на спешни разговори в Съединените щати.