Румъния вдигна F-16 под тревога заради въздушни цели край границата с Украйна

Румънските военновъздушни сили вдигнаха по тревога два изтребителя F-16, след като радарите засекоха група въздушни цели в близост до границата с Украйна. Според Министерството на отбраната на Румъния самолетите са излетели в 21:12 ч., а две минути по-късно обектите са навлезли за около 20 секунди в румънското въздушно пространство, преди да се върнат обратно към Украйна, предава Фокус.
Заради инцидента властите активираха системата RO-Alert и изпратиха предупреждение за въздушна опасност до жителите на граничния окръг Тулча. Малко след преминаването на обектите украинската страна е съобщила за експлозии.
Случаят идва на фона на промяна в отбранителната политика на Букурещ. След серия нарушения на въздушното пространство през последните седмици Румъния вече предприема по-активни действия срещу навлизащи дронове и други въздушни обекти.
Ескалацията доведе и до дипломатически мерки срещу Москва. Румъния отзова посланика си в Русия за консултации, експулсира руски дипломат и изпрати висши представители на отбраната на спешни разговори в Съединените щати.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето мнение
12:59 31.07.2026
2 1488
Коментиран от #4
13:00 31.07.2026
3 Тръмп
13:02 31.07.2026
4 Путин
До коментар #2 от "1488":за всяко джендърче,
има бомба от сърце
13:22 31.07.2026
5 Робот
13:23 31.07.2026
6 Оги
13:24 31.07.2026
7 Шофьора на самальот
13:26 31.07.2026