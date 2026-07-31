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Tecno представи смартфон без рамка около дисплея

Tecno представи смартфон без рамка около дисплея

31 Юли, 2026 14:23 545 2

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  • дисплей

Компанията ще покаже концерта на IFA 2026

Tecno представи смартфон без рамка около дисплея - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В продължение на години големите технологични гиганти се впуснаха в ожесточена война, водена милиметър по милиметър, за да намалят тъмните рамки, обграждащи екраните на мобилните ни устройства. И все пак, въпреки впечатляващия напредък, тънката черна рамка упорито се задържа или поне до момента.

Сега, Tecno официално вдигна завесата над своя концептуален телефон от ново поколение без рамки, разкривайки дисплей с буквално нулева рамка. Докато гигантите в индустрията редовно се хвалят със съотношения екран-към-корпус от около деветдесет и няколко процента, Tecno ефективно е премахнал напълно оставащата рамка, позволявайки на пикселите да се разпростират чак до самия край на корпуса.

Постигането на такъв инженерен подвиг изисква умно подреждане на вътрешните компоненти и авангардни техники за монтаж на дисплея.За да подчертае чистата дързост на постижението си, марката публикува промоционални изображения, на които елегантният ѝ прототип е поставен в пряко сравнение с флагмана iPhone 17 Pro. Визуалният контраст между двата телефона е остър. До невидимата рамка на Tecno дори и тънката като бръснач премиум рамка на Apple изглежда изненадващо изразена.

Tecno представи смартфон без рамка около дисплея

Интересното е, че въпреки пълното премахване на външните рамки, прототипът все още не е преминал изцяло към предна камера под дисплея. В горната част на стъкления панел все още се забелязва отвор, което доказва, че дори футуристичните концептуални устройства трябва да балансират между най-авангардните идеи и практичните хардуерни реалности.

Макар пълните технически спецификации засега да остават строго пазена тайна, ентусиастите няма да трябва да чакат дълго, за да го разгледат отблизо, тъй като Tecno планира официално да представи функциониращия прототип на живо на изложбената площадка на IFA 2026 в Берлин през предстоящия септември.

Остава да се види дали този смартфон с нулева рамка ще може да премине гладко към масово производство, без да предизвика проблеми с нежелани докосвания с дланта или астрономически производствени разходи.


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  • 1 📱📱📱

    1 0 Отговор
    Като го треснеш някъде без да искаш в шкафа и е чао.

    14:28 31.07.2026

  • 2 шаа

    1 0 Отговор
    "Компанията ще покаже концерта на IFA 2026"

    моля авторът да сподели цената на билетите за концерта

    14:59 31.07.2026