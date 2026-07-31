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Израел подготвил специални части при евентуален арест на Нетаняху в чужбина

Израел подготвил специални части при евентуален арест на Нетаняху в чужбина

31 Юли, 2026 13:40, обновена 31 Юли, 2026 13:40 1 215 17

  • бенямин нетаняху-
  • арест-
  • чужбина

През ноември 2024 г. МНС издаде заповеди за арест на Нетаняху

Израел подготвил специални части при евентуален арест на Нетаняху в чужбина - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израелските специални сили са в готовност да реагират, ако премиерът Бенямин Нетаняху бъде задържан в чужбина въз основа на издадената срещу него заповед за арест от Международния наказателен съд (МНС), съобщава Wion, предава News.bg.

В интервю за Fox News по време на посещението си в САЩ Нетаняху призна, че е обмислял възможността да бъде арестуван при пътуване извън Израел.

През ноември 2024 г. МНС издаде заповеди за арест на Нетаняху и бившия министър на отбраната Йоав Галант по подозрения за военни престъпления и престъпления срещу човечеството, свързани с военната операция на Израел в ивицата Газа.

Въпреки това израелският премиер заяви, че възнамерява да продължи да посещава държави, които са страни по Римския статут на МНС. Той потвърди намерението си да пътува до Ню Йорк, като отхвърли опасенията, породени от изказванията на кмета Зохран Мамдани. По думите му Мамдани насажда омраза и противопоставя жителите на града.

От своя страна Мамдани нарече Нетаняху „военнопрестъпник“ и заяви, че заповедта на МНС отразява сериозните международни опасения относно действията на Израел в Газа. Той уточни, че Ню Йорк няма правомощия да изпълни подобна заповед, като призова федералното правителство на САЩ да предприеме необходимите действия.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп вече отхвърли възможността Нетаняху да бъде арестуван по време на посещението си в страната.

Заповедта на Международния наказателен съд продължава да създава дипломатически затруднения за израелския премиер, тъй като държавите, които са членки на съда, по принцип са задължени да изпълнят подобна заповед при влизането му на тяхна територия.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Израел тряба да е под санкции

    17 3 Отговор
    И не арест а смърт за Натаняху трябва. Публична екзекуция пред медиите. Що не и в сградата на ООН да е

    13:49 31.07.2026

  • 2 МНС издаде заповеди за арест на Нетаняху

    14 3 Отговор
    Закона ясно казва какво трябва да се случи. Арест или екзекуция при опит да избяга

    13:53 31.07.2026

  • 3 Пууутйо Радев ! Съучастнико

    11 2 Отговор
    МНС издаде заповеди за арест на Нетаняху и бившия министър на отбраната Йоав Галант за военни престъпления и престъпления срещу човечеството !

    13:56 31.07.2026

  • 4 И аз мисля

    10 1 Отговор
    Че в сградата на ООН ще бъде ликвидиран и Тръмп също ще бъде доволен

    13:59 31.07.2026

  • 5 Истината

    14 1 Отговор
    Израел и Фащ са най-големите терористични държави

    14:00 31.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 А как точно ще го опазят

    5 2 Отговор
    от граждански арест и т.н ? И то в САЩ ? А на тези израелски "специални части" дали тесен Ню Йорк няма да им се види. Дори е възможно и съвсем реално точно евреин да е екзекутора му !

    Коментиран от #14

    14:06 31.07.2026

  • 8 Пууутйо Радев !

    2 1 Отговор
    Не само в Иран те мразят но и в България вече. На фасадата на посолството ни в Иран е написано с блажна боя на правилен български !

    14:09 31.07.2026

  • 9 Няма бре....

    1 1 Отговор
    Георг Гейргиев ши го пази и с мед ши го мажи

    14:12 31.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 13 Някой

    4 2 Отговор
    Сатаняху по какво се отличава от Хитлер? Където според ООН умишлено са убили над 20 000 деца в га-за.
    Има 2 МНК - в Европа и на ООН.

    Коментиран от #16

    14:29 31.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.