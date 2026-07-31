Израел подготвил специални части при евентуален арест на Нетаняху в чужбина

Израелските специални сили са в готовност да реагират, ако премиерът Бенямин Нетаняху бъде задържан в чужбина въз основа на издадената срещу него заповед за арест от Международния наказателен съд (МНС), съобщава Wion, предава News.bg.

В интервю за Fox News по време на посещението си в САЩ Нетаняху призна, че е обмислял възможността да бъде арестуван при пътуване извън Израел.

През ноември 2024 г. МНС издаде заповеди за арест на Нетаняху и бившия министър на отбраната Йоав Галант по подозрения за военни престъпления и престъпления срещу човечеството, свързани с военната операция на Израел в ивицата Газа.

Въпреки това израелският премиер заяви, че възнамерява да продължи да посещава държави, които са страни по Римския статут на МНС. Той потвърди намерението си да пътува до Ню Йорк, като отхвърли опасенията, породени от изказванията на кмета Зохран Мамдани. По думите му Мамдани насажда омраза и противопоставя жителите на града.

От своя страна Мамдани нарече Нетаняху „военнопрестъпник“ и заяви, че заповедта на МНС отразява сериозните международни опасения относно действията на Израел в Газа. Той уточни, че Ню Йорк няма правомощия да изпълни подобна заповед, като призова федералното правителство на САЩ да предприеме необходимите действия.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп вече отхвърли възможността Нетаняху да бъде арестуван по време на посещението си в страната.

Заповедта на Международния наказателен съд продължава да създава дипломатически затруднения за израелския премиер, тъй като държавите, които са членки на съда, по принцип са задължени да изпълнят подобна заповед при влизането му на тяхна територия.