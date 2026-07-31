Южна Корея отчете най-високата температура, откакто се правят измервания

Южна Корея регистрира днес най-високата температура, измерена в страната от началото на съвременните метеорологични наблюдения, след като продължителната гореща вълна донесе температури над 40 градуса по Целзий за трети пореден ден в някои райони на страната, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Рекордът бе отчетен в югоизточния град Янсан, където в 13:40 ч. местно време температурата достигна 41,4 градуса по Целзий, съобщи Корейската метеорологична администрация (КМА). Така беше подобрен досегашният национален рекорд от 41 градуса, измерен в Хончхон през август 2018 г.

„Записването на данни от KMA чрез системата за наблюдение ASOS започна през 1973 г., а измерените в Янсан 41,4 градуса са най-високата температура в нашите записи оттогава“, каза говорител на метеорологичната администрация.

КМА отбеляза, че екстремните горещини в цялата страна се дължат на едновременното влияние на области с високо атмосферно налягане над Северния Тихи океан и над Тибет, които са покрили Корейския полуостров като похлупак, задържайки топлината и ограничавайки образуването на облаци.