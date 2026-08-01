Руски удари в Полтава, Суми, Харков и Херсон, има пострадали

Руската армия проведе поредна координирана вълна от атаки срещу цивилни обекти и жилищни райони в Украйна.
Под прицел попаднаха ключови логистични хъбове, енергийна инфраструктура и мирни граждани, включително деца. Спасителните служби продължават работа на терен за овладяване на последствията от ударите.
Унищожен е терминал на „Нова поща“ в Полтава
В централната част на град Полтава руски удар унищожи изцяло сортировъчния терминал на най-големия частен пощенски оператор в Украйна – „Нова поща“. Взривната вълна е срутила част от фасадата, счупила е прозорците на съседните сгради и е нанесла тежки щети на вътрешното оборудване. Благодарение на навременната евакуация в скривалищата, сред служителите няма пострадали. Компанията пое ангажимент да компенсира пълната стойност на всички унищожени пратки, предадоха mezha.net и Укринформ.
Атаки с дронове срещу цивилни в Сумска област
Руските сили използваха бойни безпилотни летателни апарати за директни нападения срещу мирни жители в Сумска област. Интензивността на ударите се е засилила в късните часове. В Трастянецка община дрон е атакувал мъж, управляващ мотоциклет, а във Ворожбенска община е поразена лека кола с тричленно семейство, която е избухнала в пламъци. В резултат на атаките трима цивилни граждани са в критично състояние, като лекарите се борят за живота им, съобщи УНН Новини.
Пострадали и горяща бензиностанция в Харков
В Шевченковски район на град Харков руски дрон порази територията на цивилна бензиностанция. На мястото е избухнал мащабен пожар, който е наложил спешна интервенция на екипите на Държавната служба за извънредни ситуации. Общо четири района в Харков бяха подложени на обстрел, при което са повредени жилищни къщи и има регистрирани ранени граждани с остри стресови реакции и травми. Нападенията са част от системната кампания на Москва срещу обекти за гориво в страната, предаде CNN, допълнена от mezha.net.
Тийнейджър е ранен от експлозив край Херсон
В Херсонска област непълнолетно момче е пострадало тежко след детонация на оставено от руските сили взривно устройство. Местните власти отново призоваха гражданите да бъдат изключително внимателни и да не докосват непознати метални предмети, тъй като деминирането на освободените и прифронтовите територии ще отнеме години.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Робот
04:01 01.08.2026
2 Що така?
Коментиран от #9
04:04 01.08.2026
3 Гошо
Коментиран от #6
04:05 01.08.2026
4 Самун
Какъв героизъм в мирно време!
04:09 01.08.2026
5 От тази
04:10 01.08.2026
6 Гориил
До коментар #3 от "Гошо":А първото им предложение беше Украйна да се самоподари на Русия.
Кой те роди такъв умен, за чудо и приказ! Тц, тц!
Коментиран от #7
04:11 01.08.2026
7 Бахама мама
До коментар #6 от "Гориил":Нали? Закърмила съм го с квас и бояришник. Е, главата му е малко квадратна, ама от Космоса не личи.
Ще го правим македонски космонавт.
Като заплаче, му даваме снимка на Путин да си играе с пищовчето си.
Ох, на мама тоооо!
04:16 01.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Пич
До коментар #2 от "Що така?":Старите статии на нов глас.
Обновяват ги заради копейците. Да ги разхлаждат в жегата. Че нямат пари за бира.
04:19 01.08.2026
10 Руските неможачи
А резултата? Само няколко ранени?
Да сменят Путин и да се приключва с тая Украйна, че ни писна вече!
04:22 01.08.2026
11 Моджтаба
Коментиран от #12
04:29 01.08.2026
12 Тодор Живков
До коментар #11 от "Моджтаба":Логично. Все пак Путин е половин евреин.
Таз година половин евреин, догодина – цял.
04:31 01.08.2026
13 БОРУНА ЛОМ
ОПС, КОЙ МИ СССРа в гащите?
04:36 01.08.2026
14 ВВП
Още преди седмица отплавах с яхтата си – след 12 пластични операции за едно райско кътче. Писна ми от влага и радиация. Само очичките ми останаха мънинки. Всичко друго ми е голяааамо!
Генералите даде оправят.
След мен и потоп.
04:43 01.08.2026