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Руски удари в Полтава, Суми, Харков и Херсон, има пострадали
  Тема: Украйна

Руски удари в Полтава, Суми, Харков и Херсон, има пострадали

1 Август, 2026 03:50, обновена 1 Август, 2026 03:59 548 14

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  • херсон

Ескалация на въздушния терор: Удари по цивилна инфраструктура в четири области

Руски удари в Полтава, Суми, Харков и Херсон, има пострадали - 1
Снимка: ДСНС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руската армия проведе поредна координирана вълна от атаки срещу цивилни обекти и жилищни райони в Украйна.

Под прицел попаднаха ключови логистични хъбове, енергийна инфраструктура и мирни граждани, включително деца. Спасителните служби продължават работа на терен за овладяване на последствията от ударите.

Унищожен е терминал на „Нова поща“ в Полтава

В централната част на град Полтава руски удар унищожи изцяло сортировъчния терминал на най-големия частен пощенски оператор в Украйна – „Нова поща“. Взривната вълна е срутила част от фасадата, счупила е прозорците на съседните сгради и е нанесла тежки щети на вътрешното оборудване. Благодарение на навременната евакуация в скривалищата, сред служителите няма пострадали. Компанията пое ангажимент да компенсира пълната стойност на всички унищожени пратки, предадоха mezha.net и Укринформ.

Атаки с дронове срещу цивилни в Сумска област

Руските сили използваха бойни безпилотни летателни апарати за директни нападения срещу мирни жители в Сумска област. Интензивността на ударите се е засилила в късните часове. В Трастянецка община дрон е атакувал мъж, управляващ мотоциклет, а във Ворожбенска община е поразена лека кола с тричленно семейство, която е избухнала в пламъци. В резултат на атаките трима цивилни граждани са в критично състояние, като лекарите се борят за живота им, съобщи УНН Новини.

Пострадали и горяща бензиностанция в Харков

В Шевченковски район на град Харков руски дрон порази територията на цивилна бензиностанция. На мястото е избухнал мащабен пожар, който е наложил спешна интервенция на екипите на Държавната служба за извънредни ситуации. Общо четири района в Харков бяха подложени на обстрел, при което са повредени жилищни къщи и има регистрирани ранени граждани с остри стресови реакции и травми. Нападенията са част от системната кампания на Москва срещу обекти за гориво в страната, предаде CNN, допълнена от mezha.net.

Тийнейджър е ранен от експлозив край Херсон

В Херсонска област непълнолетно момче е пострадало тежко след детонация на оставено от руските сили взривно устройство. Местните власти отново призоваха гражданите да бъдат изключително внимателни и да не докосват непознати метални предмети, тъй като деминирането на освободените и прифронтовите територии ще отнеме години.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робот

    6 4 Отговор
    Удриии Вова ...БЕЗ МИЛОСТ..!

    04:01 01.08.2026

  • 2 Що така?

    6 2 Отговор
    Не смогвате да напишете статиите, събията много бързо взеха да се случват. Не смогвате.

    Коментиран от #9

    04:04 01.08.2026

  • 3 Гошо

    10 3 Отговор
    Поредното потвърждение на старата истина ,че първото предложение на руснаците ,винаги е най добро

    Коментиран от #6

    04:05 01.08.2026

  • 4 Самун

    3 4 Отговор
    Бря, бря, бряааа, претоплените новини от миналата седмица.
    Какъв героизъм в мирно време!

    04:09 01.08.2026

  • 5 От тази

    5 3 Отговор
    статия става ясно, че пострадалите са тийнеджъри, деца и бебета. Така ли се наричат натовските бандюги?

    04:10 01.08.2026

  • 6 Гориил

    3 7 Отговор

    До коментар #3 от "Гошо":

    А първото им предложение беше Украйна да се самоподари на Русия.
    Кой те роди такъв умен, за чудо и приказ! Тц, тц!

    Коментиран от #7

    04:11 01.08.2026

  • 7 Бахама мама

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "Гориил":

    Нали? Закърмила съм го с квас и бояришник. Е, главата му е малко квадратна, ама от Космоса не личи.
    Ще го правим македонски космонавт.
    Като заплаче, му даваме снимка на Путин да си играе с пищовчето си.
    Ох, на мама тоооо!

    04:16 01.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пич

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Що така?":

    Старите статии на нов глас.
    Обновяват ги заради копейците. Да ги разхлаждат в жегата. Че нямат пари за бира.

    04:19 01.08.2026

  • 10 Руските неможачи

    3 1 Отговор
    Руската армия проведе поредна координирана вълна от атаки срещу цивилни обекти и жилищни райони в Украйна.


    А резултата? Само няколко ранени?
    Да сменят Путин и да се приключва с тая Украйна, че ни писна вече!

    04:22 01.08.2026

  • 11 Моджтаба

    2 1 Отговор
    Плагиати. Действат по еврейски почин.

    Коментиран от #12

    04:29 01.08.2026

  • 12 Тодор Живков

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Моджтаба":

    Логично. Все пак Путин е половин евреин.

    Таз година половин евреин, догодина – цял.

    04:31 01.08.2026

  • 13 БОРУНА ЛОМ

    2 0 Отговор
    АААА! АААА! УРААА! С БКП НАПРЕД! КОЙ НЕ СКАЧА, Е ЗЕЛЕН!
    ОПС, КОЙ МИ СССРа в гащите?

    04:36 01.08.2026

  • 14 ВВП

    1 0 Отговор
    Целя като за последно. Все пак искам ефектно да сдам багажа.
    Още преди седмица отплавах с яхтата си – след 12 пластични операции за едно райско кътче. Писна ми от влага и радиация. Само очичките ми останаха мънинки. Всичко друго ми е голяааамо!
    Генералите даде оправят.
    След мен и потоп.

    04:43 01.08.2026

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