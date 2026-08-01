Руски удари в Полтава, Суми, Харков и Херсон, има пострадали

Руската армия проведе поредна координирана вълна от атаки срещу цивилни обекти и жилищни райони в Украйна.

Под прицел попаднаха ключови логистични хъбове, енергийна инфраструктура и мирни граждани, включително деца. Спасителните служби продължават работа на терен за овладяване на последствията от ударите.

Унищожен е терминал на „Нова поща“ в Полтава

В централната част на град Полтава руски удар унищожи изцяло сортировъчния терминал на най-големия частен пощенски оператор в Украйна – „Нова поща“. Взривната вълна е срутила част от фасадата, счупила е прозорците на съседните сгради и е нанесла тежки щети на вътрешното оборудване. Благодарение на навременната евакуация в скривалищата, сред служителите няма пострадали. Компанията пое ангажимент да компенсира пълната стойност на всички унищожени пратки, предадоха mezha.net и Укринформ.

Атаки с дронове срещу цивилни в Сумска област

Руските сили използваха бойни безпилотни летателни апарати за директни нападения срещу мирни жители в Сумска област. Интензивността на ударите се е засилила в късните часове. В Трастянецка община дрон е атакувал мъж, управляващ мотоциклет, а във Ворожбенска община е поразена лека кола с тричленно семейство, която е избухнала в пламъци. В резултат на атаките трима цивилни граждани са в критично състояние, като лекарите се борят за живота им, съобщи УНН Новини.

Пострадали и горяща бензиностанция в Харков

В Шевченковски район на град Харков руски дрон порази територията на цивилна бензиностанция. На мястото е избухнал мащабен пожар, който е наложил спешна интервенция на екипите на Държавната служба за извънредни ситуации. Общо четири района в Харков бяха подложени на обстрел, при което са повредени жилищни къщи и има регистрирани ранени граждани с остри стресови реакции и травми. Нападенията са част от системната кампания на Москва срещу обекти за гориво в страната, предаде CNN, допълнена от mezha.net.

Тийнейджър е ранен от експлозив край Херсон

В Херсонска област непълнолетно момче е пострадало тежко след детонация на оставено от руските сили взривно устройство. Местните власти отново призоваха гражданите да бъдат изключително внимателни и да не докосват непознати метални предмети, тъй като деминирането на освободените и прифронтовите територии ще отнеме години.