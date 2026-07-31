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Състояние на повишена готовност! Румъния ще внася спешно ток от Украйна, Букурещ преговаря и с България

Състояние на повишена готовност! Румъния ще внася спешно ток от Украйна, Букурещ преговаря и с България

31 Юли, 2026 22:15 1 621 43

  • румъния-
  • река дунав-
  • електричество-
  • никушор дан

Решението е било взето по-рано днес на извънредно заседание на служебното правителство

Състояние на повишена готовност! Румъния ще внася спешно ток от Украйна, Букурещ преговаря и с България - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Румъния обяви състояние на повишена готовност на национално ниво в енергийния сектор за целия месец август. Това съобщи премиерът в оставка Илие Боложан на пресконференция, която бе предавана на живо в интернет. Решението е било взето по-рано днес на извънредно заседание на служебното правителството, пише БТА.

„Обявихме състояние на повишена готовност на национално ниво за месец август поради спад в производството на електроенергия, причинен от сушата и ниските нива на реките. Дебитът на река Дунав е спаднал до по-малко от половината от обичайните нива за този период на годината. Приближаваме се към критични стойности. В момента дебитът е 1600 кубични метра в секунда, като съществува вероятност за допълнителен спад с още 100 кубични метра в секунда", обясни Илие Боложан.

"Съществува значителен риск да се наложи да спрем и втори реактор на АЕЦ „Черна вода“. Това би означавало загуба на приблизително 20 процента от националното производство на електроенергия“, добави той.

Боложан информира, че заради усложнената ситуация, Румъния ще внася електроенергия от Украйна и води подобни дискусии и с България и Гърция за вечерните часове.

„По-рано днес разговарях с украинския премиер относно осигуряването на подкрепа през предстоящия период чрез електропроизводство от една от украинските атомни електроцентрали. Ще получим спешна помощ от Украйна по време на вечерните часове с пиково потребление. „Транселектрика" и „Нуклеарелектрика“ ще проведат разговори с украинската страна. Украйна се съгласи да ни съдейства на търговска, пазарна основа; става въпрос за реципрочна договореност“, уточни той.

Премиерът в оставка съобщи и че ръкав на река Дунав ще бъде отклонен към АЕЦ „Черна вода“ в Румъния, за да се гарантира безопасната работа на Втория реактор. Правителството ще отпусне 7 милиона леи (1,33 милиона евро), за да бъде извършена аварийна интервенция за преразпределение на потока от разклонението Бала-Стар Дунав към електроцентралата.

Предстои да бъде изготвен и план за намаляване на потреблението на енергия в индустриалния сектор.

„На фона на високите температури и жегата през следващите две седмици, всеки мегават е от значение“, подчерта Илие Боложан и отправи апел към гражданите и към компаниите доброволно да намалят консумацията във вечерните часове. На финала той отбеляза, че всички съседни държави минават през подобни ситуации в момента.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    4 4 Отговор
    Току що писах на емейл от НЕК. Означава, че дописника има достъп до пощата ми!

    Коментиран от #7, #13

    22:18 31.07.2026

  • 2 Овчар

    19 6 Отговор
    В Украйна останаха само 3 аец- а които руснаците ще ги приключат в началото на зимата , по важното е колко време ще могат да охлаждат реакторите след като бъдат спрени...? Иначе ще има силен взрив ...! За какъв износ говорят тези болни мозъци не разбрах...?

    Коментиран от #23

    22:21 31.07.2026

  • 3 Мимч

    24 2 Отговор
    Най интересното е за внос от укрте.Ами те реват,че за тях нямало и внасят,а сега щели да дават.Интересно..

    22:24 31.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 604

    23 3 Отговор
    акушерката че ви прати фотоволтаици по еко-програма ...не мойте съ страшува ! пхахахахахя

    Коментиран от #26, #30

    22:26 31.07.2026

  • 7 Дзак

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    Писах от компютър, с който не отварям на факти!

    22:29 31.07.2026

  • 8 Купете ток от САЩ

    11 1 Отговор
    Амазон, бърза доставка. Румънците сякаш не знаят, къде има ток, нефт и природен газ в изобилие. На една ръка разстояние.

    Коментиран от #40

    22:29 31.07.2026

  • 9 Бако

    16 3 Отговор
    Абе, кви ли били тея "sмотаняци" дет са проектирали и праили нашия АЕЦ, А? Щот румънския е праен доста по-късно от нашия и по канадска технология....

    Коментиран от #28

    22:31 31.07.2026

  • 10 Смешник

    13 2 Отговор
    Абе какъв ток от Украйна Те бандеровците за тях нямат електричество внасят от Унгария и Словакия Русия им унищожи почти всичките електроцентрали

    22:35 31.07.2026

  • 11 Гробар

    17 3 Отговор
    Ганю ще стои на тъмно за да има ток за мамалигарите.

    Коментиран от #17, #39

    22:36 31.07.2026

  • 12 Kиpo Пpoстoтo

    9 2 Отговор
    И ние ще внасяме ток от Окpaйна!

    22:37 31.07.2026

  • 13 Хапчетата

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    Пи ли си ги? Май санитарите хич не си гледат работата.

    22:40 31.07.2026

  • 14 оня с коня

    5 13 Отговор
    Русофилите твърдят че при Бай Тошо било много хубаво,но и зъб не обелват че Токът спираше през 2 часа щото имаше наложен РЕЖИМ.Товапък било също вного полезно,щото като няма консумация,няма и Дебели Сметки за плащане!

    Коментиран от #19, #22, #24

    22:40 31.07.2026

  • 15 ГлобнИ копейката с вилата

    0 5 Отговор
    До дръжката!

    22:40 31.07.2026

  • 16 койдазнай

    7 0 Отговор
    От цялата тая търговия с електроенергия, някои в България прибират по 5 млн евро за 24 часа.

    22:44 31.07.2026

  • 17 Копач

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "Гробар":

    Ке те копнем по бързата процедура.

    Коментиран от #20

    22:45 31.07.2026

  • 18 Има риск да умрат от липата на ток

    6 2 Отговор
    А ще превземат Русия , тези са жалки и трябва да се шамаросват от време на време за да се осъзнават

    22:45 31.07.2026

  • 19 Гробар

    6 1 Отговор

    До коментар #14 от "оня с коня":

    Спирал тока на два часа друг път. Пий си цинаризина дедо.

    Коментиран от #25

    22:48 31.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Хмм

    7 0 Отговор
    а когато навремето ние имахме проблеми и помолихме за ток, румънците не ни дадоха

    Коментиран от #38

    22:50 31.07.2026

  • 22 Бако

    9 0 Отговор

    До коментар #14 от "оня с коня":

    Не пиши глупости...тогава токът спираше, заради енергоемкото производство и липсата на мощности. След влизането в експлоатация през 1994 год. на 6-ти блок на АЕЦ - още 1000 MW, този феномен (режим на тока) изчезва, но и икономиката ни почва да замира. Оди си дири коня!

    Коментиран от #29, #32

    22:51 31.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Хмм

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "оня с коня":

    първо промишлеостта е била изцяло на ток, дори струговете в работилниците на техникумите, второ минахме на режим защото горбаов искаше да сали Живков, тъй като неговите протежета луканов и младенов не се справиха, дойде лично в България, но и той самият не услшпя, спря донбаските въглища за ТЕЦ Варна, който захранваше цяла Североизточна България, а токът в Козлодуй беше почти изцяло за износ, минахме на режим, през деня имаше ток за промишлеността, а вечер за бита, защото мнозинството се отопляваха на акумулиращи печки и режимът падна

    Коментиран от #33

    22:56 31.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Путлер може и да си вярва

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "604":

    604:
    акушерката че ви прати фотоволтаици по еко-програма ...не мойте съ страшува
    -;-
    Наистина СВО-то на Фюрера трябва да продължи и да бъдат освободени доста червени шебеци

    23:00 31.07.2026

  • 27 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Вицовете край нямат , и газ и петрол и внасят от укрия ????

    Коментиран от #34

    23:03 31.07.2026

  • 28 койдазнай

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Бако":

    Тия дето са правили нашия АЕЦ, са правили и тоя в Унгария. И унгарската централа, и румънската ги спряха.

    Коментиран от #31

    23:08 31.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 койдазнай

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "604":

    Акушерката ни купи и батерии. С фотоволтаиците произвеждат колкото единия блок на АЕЦ-а.

    Коментиран от #41

    23:10 31.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 койдазнай

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Хмм":

    Чиче, режим на тока имаше и кога комбайнера беше още в Ставропол.

    Коментиран от #36

    23:12 31.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 въпрос с повишена трудност

    3 1 Отговор
    Токът от АЕЦ "Козлодуй" се изнася за Украйна, а Украйна изнася за Румъния! Въпросът е : какъв ток и откъде получава Румъния?

    Коментиран от #37, #42

    23:14 31.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Касс

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "въпрос с повишена трудност":

    От Афганистан.

    23:19 31.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Внесете ток от Крим- щело да има

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Купете ток от САЩ":

    8 Купете ток от САЩ:
    Амазон, бърза доставка....
    -;-
    Русофолите да отиват на почивка до Крим - там било чисто, ефтино и романтично!

    23:24 31.07.2026

  • 41 койдазнай

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "койдазнай":

    Сега проверих. Днес, 31 юли 2026 година АЕЦ Козлодуй е произвел 48 000 МВт.часа електроенергия. Панелите, дето ни ги наресе акушерката, са произвели 40 000 МВт.часа.

    Коментиран от #43

    23:25 31.07.2026

  • 42 Вдлъбнати русофили ни убеждават фантазии

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "въпрос с повишена трудност":

    въпрос с повишена трудност:
    Токът от АЕЦ "Козлодуй" се изнася за Украйна, а Украйна изнася за Румъния!..
    -;-
    Колко е лесно да си вдлъбнат русофил?
    Как ще стане износа на тока за Украйна като Далекопроводите от АЕЦ-а минават на румънския бряг?!?!

    23:26 31.07.2026

  • 43 Червени шебеци с насрещните планове

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "койдазнай":

    койдазнай:
    До коментар 30 от "койдазнай":

    Сега проверих. Днес, 31 юли 2026 година АЕЦ...
    -;-
    Каквото и да пишем, руофила е късогледо псе и лае на умрело.
    Света отива на производство и рентабилно производство, само нашитне червените шебеци искат Соца и насрещните планове!?

    23:28 31.07.2026

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