Състояние на повишена готовност! Румъния ще внася спешно ток от Украйна, Букурещ преговаря и с България

Румъния обяви състояние на повишена готовност на национално ниво в енергийния сектор за целия месец август. Това съобщи премиерът в оставка Илие Боложан на пресконференция, която бе предавана на живо в интернет. Решението е било взето по-рано днес на извънредно заседание на служебното правителството, пише БТА.
„Обявихме състояние на повишена готовност на национално ниво за месец август поради спад в производството на електроенергия, причинен от сушата и ниските нива на реките. Дебитът на река Дунав е спаднал до по-малко от половината от обичайните нива за този период на годината. Приближаваме се към критични стойности. В момента дебитът е 1600 кубични метра в секунда, като съществува вероятност за допълнителен спад с още 100 кубични метра в секунда", обясни Илие Боложан.
"Съществува значителен риск да се наложи да спрем и втори реактор на АЕЦ „Черна вода“. Това би означавало загуба на приблизително 20 процента от националното производство на електроенергия“, добави той.
Боложан информира, че заради усложнената ситуация, Румъния ще внася електроенергия от Украйна и води подобни дискусии и с България и Гърция за вечерните часове.
„По-рано днес разговарях с украинския премиер относно осигуряването на подкрепа през предстоящия период чрез електропроизводство от една от украинските атомни електроцентрали. Ще получим спешна помощ от Украйна по време на вечерните часове с пиково потребление. „Транселектрика" и „Нуклеарелектрика“ ще проведат разговори с украинската страна. Украйна се съгласи да ни съдейства на търговска, пазарна основа; става въпрос за реципрочна договореност“, уточни той.
Премиерът в оставка съобщи и че ръкав на река Дунав ще бъде отклонен към АЕЦ „Черна вода“ в Румъния, за да се гарантира безопасната работа на Втория реактор. Правителството ще отпусне 7 милиона леи (1,33 милиона евро), за да бъде извършена аварийна интервенция за преразпределение на потока от разклонението Бала-Стар Дунав към електроцентралата.
Предстои да бъде изготвен и план за намаляване на потреблението на енергия в индустриалния сектор.
„На фона на високите температури и жегата през следващите две седмици, всеки мегават е от значение“, подчерта Илие Боложан и отправи апел към гражданите и към компаниите доброволно да намалят консумацията във вечерните часове. На финала той отбеляза, че всички съседни държави минават през подобни ситуации в момента.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дзак
Коментиран от #7, #13
22:18 31.07.2026
2 Овчар
Коментиран от #23
22:21 31.07.2026
3 Мимч
22:24 31.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 604
Коментиран от #26, #30
22:26 31.07.2026
7 Дзак
До коментар #1 от "Дзак":Писах от компютър, с който не отварям на факти!
22:29 31.07.2026
8 Купете ток от САЩ
Коментиран от #40
22:29 31.07.2026
9 Бако
Коментиран от #28
22:31 31.07.2026
10 Смешник
22:35 31.07.2026
11 Гробар
Коментиран от #17, #39
22:36 31.07.2026
12 Kиpo Пpoстoтo
22:37 31.07.2026
13 Хапчетата
До коментар #1 от "Дзак":Пи ли си ги? Май санитарите хич не си гледат работата.
22:40 31.07.2026
14 оня с коня
Коментиран от #19, #22, #24
22:40 31.07.2026
15 ГлобнИ копейката с вилата
22:40 31.07.2026
16 койдазнай
22:44 31.07.2026
17 Копач
До коментар #11 от "Гробар":Ке те копнем по бързата процедура.
Коментиран от #20
22:45 31.07.2026
18 Има риск да умрат от липата на ток
22:45 31.07.2026
19 Гробар
До коментар #14 от "оня с коня":Спирал тока на два часа друг път. Пий си цинаризина дедо.
Коментиран от #25
22:48 31.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Хмм
Коментиран от #38
22:50 31.07.2026
22 Бако
До коментар #14 от "оня с коня":Не пиши глупости...тогава токът спираше, заради енергоемкото производство и липсата на мощности. След влизането в експлоатация през 1994 год. на 6-ти блок на АЕЦ - още 1000 MW, този феномен (режим на тока) изчезва, но и икономиката ни почва да замира. Оди си дири коня!
Коментиран от #29, #32
22:51 31.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Хмм
До коментар #14 от "оня с коня":първо промишлеостта е била изцяло на ток, дори струговете в работилниците на техникумите, второ минахме на режим защото горбаов искаше да сали Живков, тъй като неговите протежета луканов и младенов не се справиха, дойде лично в България, но и той самият не услшпя, спря донбаските въглища за ТЕЦ Варна, който захранваше цяла Североизточна България, а токът в Козлодуй беше почти изцяло за износ, минахме на режим, през деня имаше ток за промишлеността, а вечер за бита, защото мнозинството се отопляваха на акумулиращи печки и режимът падна
Коментиран от #33
22:56 31.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Путлер може и да си вярва
До коментар #6 от "604":604:
акушерката че ви прати фотоволтаици по еко-програма ...не мойте съ страшува
-;-
Наистина СВО-то на Фюрера трябва да продължи и да бъдат освободени доста червени шебеци
23:00 31.07.2026
27 Kaлпазанин
Коментиран от #34
23:03 31.07.2026
28 койдазнай
До коментар #9 от "Бако":Тия дето са правили нашия АЕЦ, са правили и тоя в Унгария. И унгарската централа, и румънската ги спряха.
Коментиран от #31
23:08 31.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 койдазнай
До коментар #6 от "604":Акушерката ни купи и батерии. С фотоволтаиците произвеждат колкото единия блок на АЕЦ-а.
Коментиран от #41
23:10 31.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 койдазнай
До коментар #24 от "Хмм":Чиче, режим на тока имаше и кога комбайнера беше още в Ставропол.
Коментиран от #36
23:12 31.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 въпрос с повишена трудност
Коментиран от #37, #42
23:14 31.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Касс
До коментар #35 от "въпрос с повишена трудност":От Афганистан.
23:19 31.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Внесете ток от Крим- щело да има
До коментар #8 от "Купете ток от САЩ":8 Купете ток от САЩ:
Амазон, бърза доставка....
-;-
Русофолите да отиват на почивка до Крим - там било чисто, ефтино и романтично!
23:24 31.07.2026
41 койдазнай
До коментар #30 от "койдазнай":Сега проверих. Днес, 31 юли 2026 година АЕЦ Козлодуй е произвел 48 000 МВт.часа електроенергия. Панелите, дето ни ги наресе акушерката, са произвели 40 000 МВт.часа.
Коментиран от #43
23:25 31.07.2026
42 Вдлъбнати русофили ни убеждават фантазии
До коментар #35 от "въпрос с повишена трудност":въпрос с повишена трудност:
Токът от АЕЦ "Козлодуй" се изнася за Украйна, а Украйна изнася за Румъния!..
-;-
Колко е лесно да си вдлъбнат русофил?
Как ще стане износа на тока за Украйна като Далекопроводите от АЕЦ-а минават на румънския бряг?!?!
23:26 31.07.2026
43 Червени шебеци с насрещните планове
До коментар #41 от "койдазнай":койдазнай:
До коментар 30 от "койдазнай":
Сега проверих. Днес, 31 юли 2026 година АЕЦ...
-;-
Каквото и да пишем, руофила е късогледо псе и лае на умрело.
Света отива на производство и рентабилно производство, само нашитне червените шебеци искат Соца и насрещните планове!?
23:28 31.07.2026