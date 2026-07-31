Състояние на повишена готовност! Румъния ще внася спешно ток от Украйна, Букурещ преговаря и с България

Румъния обяви състояние на повишена готовност на национално ниво в енергийния сектор за целия месец август. Това съобщи премиерът в оставка Илие Боложан на пресконференция, която бе предавана на живо в интернет. Решението е било взето по-рано днес на извънредно заседание на служебното правителството, пише БТА.

„Обявихме състояние на повишена готовност на национално ниво за месец август поради спад в производството на електроенергия, причинен от сушата и ниските нива на реките. Дебитът на река Дунав е спаднал до по-малко от половината от обичайните нива за този период на годината. Приближаваме се към критични стойности. В момента дебитът е 1600 кубични метра в секунда, като съществува вероятност за допълнителен спад с още 100 кубични метра в секунда", обясни Илие Боложан.

"Съществува значителен риск да се наложи да спрем и втори реактор на АЕЦ „Черна вода“. Това би означавало загуба на приблизително 20 процента от националното производство на електроенергия“, добави той.

Боложан информира, че заради усложнената ситуация, Румъния ще внася електроенергия от Украйна и води подобни дискусии и с България и Гърция за вечерните часове.

„По-рано днес разговарях с украинския премиер относно осигуряването на подкрепа през предстоящия период чрез електропроизводство от една от украинските атомни електроцентрали. Ще получим спешна помощ от Украйна по време на вечерните часове с пиково потребление. „Транселектрика" и „Нуклеарелектрика“ ще проведат разговори с украинската страна. Украйна се съгласи да ни съдейства на търговска, пазарна основа; става въпрос за реципрочна договореност“, уточни той.

Премиерът в оставка съобщи и че ръкав на река Дунав ще бъде отклонен към АЕЦ „Черна вода“ в Румъния, за да се гарантира безопасната работа на Втория реактор. Правителството ще отпусне 7 милиона леи (1,33 милиона евро), за да бъде извършена аварийна интервенция за преразпределение на потока от разклонението Бала-Стар Дунав към електроцентралата.

Предстои да бъде изготвен и план за намаляване на потреблението на енергия в индустриалния сектор.

„На фона на високите температури и жегата през следващите две седмици, всеки мегават е от значение“, подчерта Илие Боложан и отправи апел към гражданите и към компаниите доброволно да намалят консумацията във вечерните часове. На финала той отбеляза, че всички съседни държави минават през подобни ситуации в момента.