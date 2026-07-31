Руската армия: Нанесохме удар по пристанището на Одеса

Руските сили нанесоха удар по склад за гориво и петролна рафинерия в пристанището на Одеса и поразиха кораб южно от пристанището, който доставял запаси за украинската армия, заяви днес руското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс, пише БТА.
Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди достоверността на тази информация чрез независими източници.
Ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ганжа междувременно написа в Телеграм, че руските сили са атакували Павлоград, предаде Укринформ.
"Врагът нападна Павлоград. Пожар избухна в търговски комплекс", каза Ганжа.
По предварителна информация има един ранен.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Също
Нощта на 30 юли беше наистина гореща в контролираната от Киев територия. В Киев руските сили удариха, взривиха и напълно унищожиха два завода: „Завод Маяк“ АД произвежда компоненти, бойни глави, детонатори и боеприпаси. Произвеждаше и усилватели за ударни дронове ФП-1 и ФП-2. Вторият – „Електротехнически завод“ АД, производител на разузнавателни и ударни безпилотни летателни апарати със среден обсег, включително мултикоптери. Сега от тези заводи останаха само спомени и оранжеви проблясъци на сателитните снимки.
Коментиран от #8, #12
21:47 31.07.2026
2 Все нанасят а раша гори
21:47 31.07.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
И ОЩЕ ТОЛКОВА ОСАКАТИ :((((
.....
НИКОЙ НЕ Е УБИВАЛ ТОЛКОВА БРАТУШКИ ОТ 80 ГОДИНИ :((((
......
А БРАТЯТА РУСИ ОЩЕ НЕ СА УСТАНОВИЛИ КОНТРОЛ НАД 4- ТЕ ОБЛАСТИ ЗАРАДИ КОИТО ДАДОХА МИЛИОНИ УБИТИ И ОСАКАТЕНИ :((((
....
ВИЖТЕ ХИЛЯДИТЕ ВИДЕА С МАСОВИ МОГИЛИ НА УБИТИ БРАТЯ РУСНАЦИ :((((
21:48 31.07.2026
4 Робот
21:48 31.07.2026
5 Пич
Е, паветниците - не, защото вятъра им минава през ушит!!!
21:49 31.07.2026
6 РАША ПРИКЛЮЧИ KAПУT
Той е убеден, че положението ще става само по-лошо.
Текстът е публикуван в профила му във Facebook.
„Ситуацията в Крим може да бъде описана само с една дума – ужасна… Жителите на Крим вече донякъде свикнаха и започват да задават правилните въпроси. Но нямат късмет! Веднага изскачат платени и фанатизирани хора и започват да крещят: „Не нагнетявайте обстановката, не работете за врага! Победата ще бъде наша!“
Каква победа? Не знам какво виждат те, но тук всичко вече се разпада. Бензинът е по 250, икономиката и туризмът са спрели, половината Крим е без ток и вода, цените са скочили с между 50% и 200%, хората харчат последните си пари, а който може, купува генератори, за които после няма откъде да намери бензин… Победа? Ние ли побеждаваме, или те?“ – пита Z-патриотът.
Той отбелязва, че в местните обществени групи в Крим вече се появяват призиви за дарения за средства за противовъздушна отбрана. Местните жители са изгубили вяра, че Русия е способна да ги защити. И всичко това се случва на фона на пълното мълчание от Москва.
„Няма никаква информация! За какво трябва да се подготвяме? Този въпрос тревожи не само мен. Определено нещата не вървят на добре.“ – заключава Горни.
21:49 31.07.2026
7 Стенли
Излезте от контейнерите за смет и отдайте почест на Зеленски приключил фашистка раша!
Украйна удари руски военни и енергийни обекти в Каспийско море (ВИДЕО)
30 юли 2026, 18:44 часа
Снимка: OSINTTechnical
Украйна съобщи, че е нанесла удари в Каспийско море по петролна платформа, по руски военен кораб и плавателни съдове, използвани за превоз на военни товари, свързани с Иран, както и по петролна рафинерия в Западен Сибир, предаде Ройтерс. Президентът Володимир Зеленски каза, че украинските сили са постигнали „много сериозни резултати“ с убити руски моряци и удари в Каспийско море, включително срещу руски военен кораб и плавателни съдове, използвани за военни доставки от Иран.
Коментиран от #16
21:50 31.07.2026
8 Още и в
До коментар #1 от "Също":Лвов: Трудно е вече да го наречем далечен тил – снощи там гореше Лвовският самолетен завод ЛДАРЗ. Заводът ремонтираше и поддържаше турбореактивните двигатели за крилатите ракети ФП-5 Фламинго и дронове с голям обсег. В съседство е заводът ЛОРТА, който произвеждаше бордова електроника за ракетите и радарните системи за Нептун-МД и клонинга на С-300 – проекта „Клон“. Всичко тук, което трябваше да работи срещу Русия, на 30-ти през нощта руските ракети превърнаха в купчина скрап.
Калуш, Ивано-Франковска област: Тук бяха ударени два завода. Първият – Специалното конструкторско бюро, което се занимаваше със сглобяването на атакуващи безпилотни летателни апарати и безпилотни лодки, а в сътрудничество с „Енергомехкомплект“ ремонтираше гаубици, включително такива, изработени от чуждестранни компоненти.
21:50 31.07.2026
9 Баламата
21:50 31.07.2026
10 Ганю- простия
Коментиран от #15
21:51 31.07.2026
11 Соломон
21:51 31.07.2026
12 Удариха и
До коментар #1 от "Също":Одеска област, пристанище Южное: Ударен беше товарен кораб, превозващ военни товари, заедно с два други кораба, пътуващи към Одеса и Черноморск.
Местните жители вече публикуваха десетки изображения от нощната атака, много от които показват характерните оранжеви проблясъци и „гъби“ на местата на ударите. Това са детонациите на боеприпаси, гориво и компоненти на ракетите. Колкото по-ярка е гъбата, толкова повече е имало от това, което е трябвало да убие руските войници.
21:52 31.07.2026
13 Пич
РАША КАПУТ
21:53 31.07.2026
14 Укрофил
21:54 31.07.2026
15 Соломон
До коментар #10 от "Ганю- простия":И Украйна толкова добре се справя че погребалните агенции почват да се притесняват какво ще правят ако измисленото им СВО приключи
21:55 31.07.2026
16 РЕАЛИСТ
До коментар #7 от "Стенли":Арабите казват" Тероризмът е оръжие на слабия" Та така и с твоят Зеленски. Върна ли си Крим? Върна ли си Донбас и Луганск? Махна ли вече пасажът в Конституцията " Никакви преговори с Русия" Влачи се по очи и моли за преговори, щото Путин идва. На фронта всеки ден Русия печели територия, а Просякът се хвали с тероризъм .
Коментиран от #19, #22, #23
21:58 31.07.2026
17 Източник руското министерство на отбрана
21:58 31.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Хотел Калифорния
22:01 31.07.2026
21 Православие сър
22:01 31.07.2026
22 Соломон
До коментар #16 от "РЕАЛИСТ":Не знам дали си е върнал Крим ама руснаците имат срок до тази вечер да напуснат Крим по Керченския мост. Щаба на черноморския флот го направи вече а много руснаци броиха по 2000 рубли за литър бензин за да го напуснат
Коментиран от #27, #55
22:02 31.07.2026
23 Бандеровец
До коментар #16 от "РЕАЛИСТ":Оххх, прилоша ми! Щяла година спя на смени в метрото!
Коментиран от #42
22:03 31.07.2026
24 Володимир белия прашец
22:05 31.07.2026
25 Факт
22:05 31.07.2026
26 Касс
22:06 31.07.2026
27 Ти защо се правиш на луд?
До коментар #22 от "Соломон":В Крим лимитът е 20 литра бензин на ден. Това са 300 километра пробег с лек автомобил. За черна борса в Сибир.
Коментиран от #28
22:07 31.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Цвете
Коментиран от #36
22:10 31.07.2026
30 Кво става, укрофили?
Коментиран от #32, #50
22:12 31.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Соломон
До коментар #30 от "Кво става, укрофили?":Не още. Ама много мирише на кенеф
Коментиран от #34
22:14 31.07.2026
33 тука има - тука нема
22:15 31.07.2026
34 Мирише ти на теб
До коментар #32 от "Соломон":панелката.
Сигурно и ти миришеш, то на днешно време и водата поскъпна, та едно къпане не е евтино.
Коментиран от #39
22:15 31.07.2026
35 Соломон
До коментар #31 от "От планетата на маймуните":В едно си прав. В днешно време малоумници всякакви .
22:16 31.07.2026
36 Мисирки им казва Бою
До коментар #29 от "Цвете":журналя, сър.
22:18 31.07.2026
37 Две …
22:18 31.07.2026
38 Я да видим чичко Гугъл от Америка:
До коментар #28 от "Соломон":В много бензиностанции са въведени ограничения за обем гориво на едно зареждане (по-специално до 20 литра).
Но можеш да се наредиш два пъти и да напълниш догоре. Мойта Тойота събира около 30 литра в резервоара.
Коментиран от #40
22:18 31.07.2026
39 Соломон
До коментар #34 от "Мирише ти на теб":Не бе. Не е поскъпнала водата. Просто така си мирише в Тюмен. И него казвам аз а рускините. Че водата нито става за пиене нито за къпане. Защото след като се изкъпеш освен инфекция миришеш още повече
22:19 31.07.2026
40 Соломон
До коментар #38 от "Я да видим чичко Гугъл от Америка:":Чичко ти Гугъл едва ли работи в Крим. Там няма интернет,ток и вода. И защо не споменаваш че по-надолу има информация че спират продажбата на гориво в Крим
Коментиран от #44
22:24 31.07.2026
41 До украфилите
22:26 31.07.2026
42 Възраждане
До коментар #23 от "Бандеровец":Путин като ти спре парите ще спиш заедно с Костадин Костадинов в кашони под моста.
Коментиран от #43
22:31 31.07.2026
43 Елена Зелена
До коментар #42 от "Възраждане":Дава ли ви ГРИВНИ?
22:33 31.07.2026
44 Чичко Гугъл от Америка
До коментар #40 от "Соломон":Работи в целия свят. Има и свои спътници. Щом чичко Гугъл казва, че в Крим има бензин, значи има!
Коментиран от #49
22:36 31.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 ВВП
22:37 31.07.2026
47 Смешник
22:37 31.07.2026
48 Смешник
22:39 31.07.2026
49 Соломон
До коментар #44 от "Чичко Гугъл от Америка":Ами след като работи прескочи това което ИИ ти е изкарал и виж какво пише и по надолу. А то е в Крим се преустановява продажбата на гориво. Единствените които имат някакво гориво са военните
22:40 31.07.2026
50 Херодот
До коментар #30 от "Кво става, укрофили?":ДА! Господ е решил, Русия да не съществува. За това им е изпратил Путин!
Коментиран от #51
22:47 31.07.2026
51 Е с тролене
До коментар #50 от "Херодот":срещу Русия, явно е велика Русия! 😄
22:55 31.07.2026
52 Реджеб
23:03 31.07.2026
53 Обективен
"Московия е Русия на тайгата, монголска, дива, зверска." - Алексей Толстой."
"Те (руснаците)⁴не са хора, а грубияни, дива орда, убийци и злодеи." - Михаил Булгаков.
„Най-важният признак за успеха на руския народ е неговата садистична жестокост". - Максим Горки.
„Хора, които се скитат из Европа и търсят какво могат да унищожат. Унищожават за забавление.“ - Фьодор Достоевски.
„Руснаците са готови да умрат за една кисела краставичка и за световната революция.“ – Исак Бабел.
23:12 31.07.2026
54 Слава на Русия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺
23:21 31.07.2026
55 хахахахха
До коментар #22 от "Соломон":голям си фантазьор,да не кандидатстваш за дойче зеле с тези лъжи дето си надраскал🤣🤣
23:27 31.07.2026