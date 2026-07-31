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Руската армия: Нанесохме удар по пристанището на Одеса
  Тема: Украйна

Руската армия: Нанесохме удар по пристанището на Одеса

31 Юли, 2026 21:45 1 777 55

  • русия-
  • украйна-
  • одеса-
  • ракети-
  • дронове

Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди достоверността на тази информация чрез независими източници

Руската армия: Нанесохме удар по пристанището на Одеса - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руските сили нанесоха удар по склад за гориво и петролна рафинерия в пристанището на Одеса и поразиха кораб южно от пристанището, който доставял запаси за украинската армия, заяви днес руското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс, пише БТА.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди достоверността на тази информация чрез независими източници.

Още новини от Украйна

Ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ганжа междувременно написа в Телеграм, че руските сили са атакували Павлоград, предаде Укринформ.

"Врагът нападна Павлоград. Пожар избухна в търговски комплекс", каза Ганжа.

По предварителна информация има един ранен.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Също

    42 7 Отговор
    Oгнeни гъби пo цялa Укpaйнa – пoдpoбнocти oт нoщнaтa aтaкa, кoитo зaпaднитe мeдии нямa дa ви cъoбщят
    Нощта на 30 юли беше наистина гореща в контролираната от Киев територия. В Киев руските сили удариха, взривиха и напълно унищожиха два завода: „Завод Маяк“ АД произвежда компоненти, бойни глави, детонатори и боеприпаси. Произвеждаше и усилватели за ударни дронове ФП-1 и ФП-2. Вторият – „Електротехнически завод“ АД, производител на разузнавателни и ударни безпилотни летателни апарати със среден обсег, включително мултикоптери. Сега от тези заводи останаха само спомени и оранжеви проблясъци на сателитните снимки.

    Коментиран от #8, #12

    21:47 31.07.2026

  • 2 Все нанасят а раша гори

    7 36 Отговор
    Неть гАрива, неть Храна ,неть интернет

    21:47 31.07.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 26 Отговор
    ЗЕЛЕНСКИ УБИ 2 МИЛИОНА БРАТЯ РУСНАЦИ :((((
    .....
    И ОЩЕ ТОЛКОВА ОСАКАТИ :((((
    .....
    НИКОЙ НЕ Е УБИВАЛ ТОЛКОВА БРАТУШКИ ОТ 80 ГОДИНИ :((((
    ......
    А БРАТЯТА РУСИ ОЩЕ НЕ СА УСТАНОВИЛИ КОНТРОЛ НАД 4- ТЕ ОБЛАСТИ ЗАРАДИ КОИТО ДАДОХА МИЛИОНИ УБИТИ И ОСАКАТЕНИ :((((
    ....
    ВИЖТЕ ХИЛЯДИТЕ ВИДЕА С МАСОВИ МОГИЛИ НА УБИТИ БРАТЯ РУСНАЦИ :((((

    21:48 31.07.2026

  • 4 Робот

    29 7 Отговор
    По украинския парламент кога ще има балистика..??

    21:48 31.07.2026

  • 5 Пич

    15 5 Отговор
    Когато птедвидя нещо, всички след мен тичат по вятъра!!!
    Е, паветниците - не, защото вятъра им минава през ушит!!!

    21:49 31.07.2026

  • 6 РАША ПРИКЛЮЧИ KAПУT

    5 32 Отговор
    Известният руски блогър и Z-патриот Александър Горни публикува пост за ситуацията в окупирания Крим.

    Той е убеден, че положението ще става само по-лошо.

    Текстът е публикуван в профила му във Facebook.

    „Ситуацията в Крим може да бъде описана само с една дума – ужасна… Жителите на Крим вече донякъде свикнаха и започват да задават правилните въпроси. Но нямат късмет! Веднага изскачат платени и фанатизирани хора и започват да крещят: „Не нагнетявайте обстановката, не работете за врага! Победата ще бъде наша!“

    Каква победа? Не знам какво виждат те, но тук всичко вече се разпада. Бензинът е по 250, икономиката и туризмът са спрели, половината Крим е без ток и вода, цените са скочили с между 50% и 200%, хората харчат последните си пари, а който може, купува генератори, за които после няма откъде да намери бензин… Победа? Ние ли побеждаваме, или те?“ – пита Z-патриотът.

    Той отбелязва, че в местните обществени групи в Крим вече се появяват призиви за дарения за средства за противовъздушна отбрана. Местните жители са изгубили вяра, че Русия е способна да ги защити. И всичко това се случва на фона на пълното мълчание от Москва.

    „Няма никаква информация! За какво трябва да се подготвяме? Този въпрос тревожи не само мен. Определено нещата не вървят на добре.“ – заключава Горни.

    21:49 31.07.2026

  • 7 Стенли

    5 32 Отговор
    До двете клошарски кАпеи тука!!
    Излезте от контейнерите за смет и отдайте почест на Зеленски приключил фашистка раша!
    Украйна удари руски военни и енергийни обекти в Каспийско море (ВИДЕО)
    30 юли 2026, 18:44 часа
    Снимка: OSINTTechnical
    Украйна съобщи, че е нанесла удари в Каспийско море по петролна платформа, по руски военен кораб и плавателни съдове, използвани за превоз на военни товари, свързани с Иран, както и по петролна рафинерия в Западен Сибир, предаде Ройтерс. Президентът Володимир Зеленски каза, че украинските сили са постигнали „много сериозни резултати“ с убити руски моряци и удари в Каспийско море, включително срещу руски военен кораб и плавателни съдове, използвани за военни доставки от Иран.

    Коментиран от #16

    21:50 31.07.2026

  • 8 Още и в

    30 8 Отговор

    До коментар #1 от "Също":

    Лвов: Трудно е вече да го наречем далечен тил – снощи там гореше Лвовският самолетен завод ЛДАРЗ. Заводът ремонтираше и поддържаше турбореактивните двигатели за крилатите ракети ФП-5 Фламинго и дронове с голям обсег. В съседство е заводът ЛОРТА, който произвеждаше бордова електроника за ракетите и радарните системи за Нептун-МД и клонинга на С-300 – проекта „Клон“. Всичко тук, което трябваше да работи срещу Русия, на 30-ти през нощта руските ракети превърнаха в купчина скрап.

    Калуш, Ивано-Франковска област: Тук бяха ударени два завода. Първият – Специалното конструкторско бюро, което се занимаваше със сглобяването на атакуващи безпилотни летателни апарати и безпилотни лодки, а в сътрудничество с „Енергомехкомплект“ ремонтираше гаубици, включително такива, изработени от чуждестранни компоненти.

    21:50 31.07.2026

  • 9 Баламата

    23 6 Отговор
    Докато ДВ потвърди,кораби вече не отиват в Украйна,НИКЪДЕ.Всичсо часа в Сонстанца и Варна.От тази вечер почват и Измаил и Карпатите тунели.Чорапа и Тагарчо ще ги зареждат с магарета,мдаа

    21:50 31.07.2026

  • 10 Ганю- простия

    9 23 Отговор
    Братушките вървят по план, пета година торят Донбас.

    Коментиран от #15

    21:51 31.07.2026

  • 11 Соломон

    6 21 Отговор
    Русия нанесе удар по пристанището на Одеса. А Украйна нанесе удар по пристанищният терминал за гориво в Таман. И дима от горящия термина достигна Турция която е на 350 км от там

    21:51 31.07.2026

  • 12 Удариха и

    29 6 Отговор

    До коментар #1 от "Също":

    Одеска област, пристанище Южное: Ударен беше товарен кораб, превозващ военни товари, заедно с два други кораба, пътуващи към Одеса и Черноморск.

    Местните жители вече публикуваха десетки изображения от нощната атака, много от които показват характерните оранжеви проблясъци и „гъби“ на местата на ударите. Това са детонациите на боеприпаси, гориво и компоненти на ракетите. Колкото по-ярка е гъбата, толкова повече е имало от това, което е трябвало да убие руските войници.

    21:52 31.07.2026

  • 13 Пич

    5 20 Отговор
    Съгласен съм.
    РАША КАПУТ

    21:53 31.07.2026

  • 14 Укрофил

    10 6 Отговор
    Оххх, пак ли?! Прилоша ми!

    21:54 31.07.2026

  • 15 Соломон

    19 4 Отговор

    До коментар #10 от "Ганю- простия":

    И Украйна толкова добре се справя че погребалните агенции почват да се притесняват какво ще правят ако измисленото им СВО приключи

    21:55 31.07.2026

  • 16 РЕАЛИСТ

    27 6 Отговор

    До коментар #7 от "Стенли":

    Арабите казват" Тероризмът е оръжие на слабия" Та така и с твоят Зеленски. Върна ли си Крим? Върна ли си Донбас и Луганск? Махна ли вече пасажът в Конституцията " Никакви преговори с Русия" Влачи се по очи и моли за преговори, щото Путин идва. На фронта всеки ден Русия печели територия, а Просякът се хвали с тероризъм .

    Коментиран от #19, #22, #23

    21:58 31.07.2026

  • 17 Източник руското министерство на отбрана

    6 14 Отговор
    И почвам да бягам бате😂

    21:58 31.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Хотел Калифорния

    12 5 Отговор
    Оная седмица е разрушена метростанция в Киев. Ай, ай, ай, ай, ай! Къде ще спим, като разрушат метростанциите?!

    22:01 31.07.2026

  • 21 Православие сър

    1 8 Отговор
    Xоxлите и aлkашите се самоизбиват какво чудеснo православие

    22:01 31.07.2026

  • 22 Соломон

    5 18 Отговор

    До коментар #16 от "РЕАЛИСТ":

    Не знам дали си е върнал Крим ама руснаците имат срок до тази вечер да напуснат Крим по Керченския мост. Щаба на черноморския флот го направи вече а много руснаци броиха по 2000 рубли за литър бензин за да го напуснат

    Коментиран от #27, #55

    22:02 31.07.2026

  • 23 Бандеровец

    10 4 Отговор

    До коментар #16 от "РЕАЛИСТ":

    Оххх, прилоша ми! Щяла година спя на смени в метрото!

    Коментиран от #42

    22:03 31.07.2026

  • 24 Володимир белия прашец

    10 4 Отговор
    Олександър Ганжа - прекрасно име за заклет фен на ганжата

    22:05 31.07.2026

  • 25 Факт

    5 12 Отговор
    Руснаците са страхливци

    22:05 31.07.2026

  • 26 Касс

    3 12 Отговор
    Мадяра избуши Крим...фсссссссс.

    22:06 31.07.2026

  • 27 Ти защо се правиш на луд?

    5 7 Отговор

    До коментар #22 от "Соломон":

    В Крим лимитът е 20 литра бензин на ден. Това са 300 километра пробег с лек автомобил. За черна борса в Сибир.

    Коментиран от #28

    22:07 31.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Цвете

    6 5 Отговор
    А ЗАЩО СНИМКАТА Е СЪС СНЕЖЕН ПЕЙЗАЖ ?

    Коментиран от #36

    22:10 31.07.2026

  • 30 Кво става, укрофили?

    10 5 Отговор
    Русия разпада ли се?

    Коментиран от #32, #50

    22:12 31.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Соломон

    3 10 Отговор

    До коментар #30 от "Кво става, укрофили?":

    Не още. Ама много мирише на кенеф

    Коментиран от #34

    22:14 31.07.2026

  • 33 тука има - тука нема

    2 8 Отговор
    Докато Русия продължава да се опитва да се хвали с успехи, войната няма да свърши. Трябва поне да спре да коментира войната или да признава загубите, което е невъзможно. При всяка война първата жертва е истината и така продължава докрай.

    22:15 31.07.2026

  • 34 Мирише ти на теб

    6 3 Отговор

    До коментар #32 от "Соломон":

    панелката.
    Сигурно и ти миришеш, то на днешно време и водата поскъпна, та едно къпане не е евтино.

    Коментиран от #39

    22:15 31.07.2026

  • 35 Соломон

    2 5 Отговор

    До коментар #31 от "От планетата на маймуните":

    В едно си прав. В днешно време малоумници всякакви .

    22:16 31.07.2026

  • 36 Мисирки им казва Бою

    5 2 Отговор

    До коментар #29 от "Цвете":

    журналя, сър.

    22:18 31.07.2026

  • 37 Две …

    11 2 Отговор
    Гъби чувам , че се издигнали в Хмелницк след взрив на склад . Второ Вишнево , а вятъра духа към Полша , Чехия , Унгария , тя и природата ненавижда европейците .

    22:18 31.07.2026

  • 38 Я да видим чичко Гугъл от Америка:

    6 3 Отговор

    До коментар #28 от "Соломон":

    В много бензиностанции са въведени ограничения за обем гориво на едно зареждане (по-специално до 20 литра).

    Но можеш да се наредиш два пъти и да напълниш догоре. Мойта Тойота събира около 30 литра в резервоара.

    Коментиран от #40

    22:18 31.07.2026

  • 39 Соломон

    5 7 Отговор

    До коментар #34 от "Мирише ти на теб":

    Не бе. Не е поскъпнала водата. Просто така си мирише в Тюмен. И него казвам аз а рускините. Че водата нито става за пиене нито за къпане. Защото след като се изкъпеш освен инфекция миришеш още повече

    22:19 31.07.2026

  • 40 Соломон

    2 7 Отговор

    До коментар #38 от "Я да видим чичко Гугъл от Америка:":

    Чичко ти Гугъл едва ли работи в Крим. Там няма интернет,ток и вода. И защо не споменаваш че по-надолу има информация че спират продажбата на гориво в Крим

    Коментиран от #44

    22:24 31.07.2026

  • 41 До украфилите

    6 1 Отговор
    Събудете се вече !

    22:26 31.07.2026

  • 42 Възраждане

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "Бандеровец":

    Путин като ти спре парите ще спиш заедно с Костадин Костадинов в кашони под моста.

    Коментиран от #43

    22:31 31.07.2026

  • 43 Елена Зелена

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "Възраждане":

    Дава ли ви ГРИВНИ?

    22:33 31.07.2026

  • 44 Чичко Гугъл от Америка

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "Соломон":

    Работи в целия свят. Има и свои спътници. Щом чичко Гугъл казва, че в Крим има бензин, значи има!

    Коментиран от #49

    22:36 31.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 ВВП

    3 1 Отговор
    Закривай Крайната !

    22:37 31.07.2026

  • 47 Смешник

    1 0 Отговор
    А какво става с българите Има ли пострадали

    22:37 31.07.2026

  • 48 Смешник

    3 1 Отговор
    Ройтерс може единствено да потвърди брътвежите на нашмъркания и просрочен Зелен наркоман

    22:39 31.07.2026

  • 49 Соломон

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "Чичко Гугъл от Америка":

    Ами след като работи прескочи това което ИИ ти е изкарал и виж какво пише и по надолу. А то е в Крим се преустановява продажбата на гориво. Единствените които имат някакво гориво са военните

    22:40 31.07.2026

  • 50 Херодот

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Кво става, укрофили?":

    ДА! Господ е решил, Русия да не съществува. За това им е изпратил Путин!

    Коментиран от #51

    22:47 31.07.2026

  • 51 Е с тролене

    2 2 Отговор

    До коментар #50 от "Херодот":

    срещу Русия, явно е велика Русия! 😄

    22:55 31.07.2026

  • 52 Реджеб

    2 1 Отговор
    Браво Русия! Мечтая да видя, фашистките урки във водата, по шнорхели! Велико!

    23:03 31.07.2026

  • 53 Обективен

    0 3 Отговор
    Тежък е руският дух: не можеш да дишаш, нито да летиш." - Александър Блок.
    "Московия е Русия на тайгата, монголска, дива, зверска." - Алексей Толстой."
    "Те (руснаците)⁴не са хора, а грубияни, дива орда, убийци и злодеи." - Михаил Булгаков.
    „Най-важният признак за успеха на руския народ е неговата садистична жестокост". - Максим Горки.
    „Хора, които се скитат из Европа и търсят какво могат да унищожат. Унищожават за забавление.“ - Фьодор Достоевски.
    „Руснаците са готови да умрат за една кисела краставичка и за световната революция.“ – Исак Бабел. 

    23:12 31.07.2026

  • 54 Слава на Русия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺

    2 0 Отговор
    Браво на руснаците,все така да продължават да бомбят хахлите!

    23:21 31.07.2026

  • 55 хахахахха

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Соломон":

    голям си фантазьор,да не кандидатстваш за дойче зеле с тези лъжи дето си надраскал🤣🤣

    23:27 31.07.2026

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