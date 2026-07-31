Руската армия: Нанесохме удар по пристанището на Одеса

Руските сили нанесоха удар по склад за гориво и петролна рафинерия в пристанището на Одеса и поразиха кораб южно от пристанището, който доставял запаси за украинската армия, заяви днес руското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс, пише БТА.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди достоверността на тази информация чрез независими източници.

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Ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ганжа междувременно написа в Телеграм, че руските сили са атакували Павлоград, предаде Укринформ.

"Врагът нападна Павлоград. Пожар избухна в търговски комплекс", каза Ганжа.

По предварителна информация има един ранен.