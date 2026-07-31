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Доналд Тръмп: Историческо! Израел е наистина доволен от споразумението за разоръжаване на "Хамас"

Доналд Тръмп: Историческо! Израел е наистина доволен от споразумението за разоръжаване на "Хамас"

31 Юли, 2026 22:45 545 14

  • хамас-
  • доналд тръмп-
  • бенямин нетаняху-
  • газа-
  • израел

Тръмп нарече споразумението голям пробив, отбелязвайки, че никой не е мислил, че ще бъде възможно разоръжаването на „Хамас“

Доналд Тръмп: Историческо! Израел е наистина доволен от споразумението за разоръжаване на "Хамас" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Израел е останал „наистина доволен“ от споразумението, постигнато от неговия Съвет за мир за пълно разоръжаване на палестинското движение „Хамас“ и други въоръжени групировки в ивицата Газа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Имаме разбирателство с Израел. Израел е много доволен от това. Израел ни помогна. Те бяха много добри“, заяви Тръмп. „Ще има ли възходи и падения? Ситуацията там е много сложна“, допълни той, визирайки споразумението.

Тръмп нарече споразумението голям пробив, отбелязвайки, че никой не е мислил, че ще бъде възможно разоръжаването на „Хамас“. „Това е голяма стъпка за Близкия изток и хората са наистина впечатлени от него и са изненадани“, допълни американският президент. Вчера Тръмп нарече сделката важен етап в прилагането на 20-точковия си план за прекратяване на войната на Израел в Газа.

Президентът заяви също, че „сделката ще бъде изпълнявана на етапи“, като израелските сили ще се изтеглят с напредването на разоръжаването, а Международни стабилизационни сили ще работят с нови палестински полицейски сили за осигуряване на сигурността на анклава.

Същевременно Тръмп заяви, че усилията на САЩ за разформироване на Международния наказателен съд целят не неговата защита от гонения, а на фигури като израелския премиер Бенямин Нетаняху. Той допълни, че няма никакви признаци, че съдът възнамерява да завежда дело срещу него, предаде Ройтерс.

„Няма информация, че ме преследват. Може да се случи, но да знаете,... той (държавният секретар на САЩ Марко Рубио) не се опитва да ме защити. Той се опитва да защити Биби и разни други хора“, заяви Тръмп, използвайки галеното име на Бенямин Нетаняху. „Има много хора, на които не бива да се гледа по този начин. Но няма индикации, че аз съм един от тях в този момент“, заяви президентът по време на правителствено заседание в Кемп Дейвид, щата Мериленд.

Преди това Рубио каза, че пет държави са обявили намерението си да се оттеглят от съдебната институция, след като САЩ стартираха кампания по-рано този месец срещу това, което определя за заплаха за американския суверенитет. Американският държавен секретар отбеляза, че хората в най-голяма опасност са американските военнослужещи, които според него биха могли да бъдат преследвани години по-късно заради „действията си във войната“.

Международният наказателен съд в Хага, Нидерландия, е създаден през 2002 г., за да преследва военни престъпления, геноцид и престъпления срещу човечеството. Той претендира за юрисдикция, единствено ако държава членка не е в състояние или не желае сама да преследва зверства. САЩ никога не са били член на съда. Уставът на МНС обаче дава на съда правомощието да преследва зверства, извършени на територията на държавите членки от граждани на държави, които не са членки.

Противопоставянето на Тръмп срещу съда датира от първия му мандат. То се прояви отново с план за наказване на служители на МНС - идея, разработена, след като съдът издаде заповед за арест на Нетаняху за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството в конфликта в ивицата Газа.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мурзик

    1 1 Отговор
    Е, да, ама Нестаняху каза, че не е доволен, на кОго да вЕрваме сеги?

    22:51 31.07.2026

  • 2 име

    2 2 Отговор
    Ционистите щяха да унищожават Хамас за две седмици, а минаха три години и още им се заканват. Щяха да си освобождават заложиниците, а успяха да намерят само двама заложника, единия от които го убиха при операцията по освождаването му. Който беше предаден жив от Хамас, оживя, всички други загинаха от израелските бомбандировки или заради глад, с който евреите се опитват да уморят палестинците.

    22:52 31.07.2026

  • 3 Разнобой

    1 1 Отговор
    Тръмп твърди, че Израел е доволен от споразумението с Хамас, докато в Израел министър на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир го опровергава, че това споразумение е неприемливо за Израел.

    22:58 31.07.2026

  • 4 Kaлпазанин

    2 2 Отговор
    То остана ли там някой за разоръжаване ,и днес победихте ли пак персите и колко пъти ,и какъв е тоя исрахел ,аз знам Палестина

    23:01 31.07.2026

  • 5 Тъжно, много тъжно

    3 0 Отговор
    Имам чувството, че хора като Тръмп и Путин си живеят в собствен свят или по точно в илюзия. На такива години хората не трябва да се занимават с политика и да решават съдбите на цели нации, още повече на хора които животът е пред тях или сега започва.

    Коментиран от #12

    23:01 31.07.2026

  • 6 Летец Пешеходец

    3 1 Отговор
    Продънени копейки и гламави русофилски прошляци и клошари с кого се среща Бай Дончо? Нали Нетаняху беше "умрял" и с "шест пръста". Кажете бе, измекяри безмозъчни. От вас не става и чеп за зеле, никому ненужни, безполезни смотаняци, луузъри и загубеняци.

    23:01 31.07.2026

  • 7 Смешник

    1 1 Отговор
    Хамас са поставили условия Първо изтегляне на Израел от Газа и чак след това разоръжаване

    23:01 31.07.2026

  • 8 Kaлпазанин

    2 2 Отговор
    То остана ли там някой за разоръжаване ,и днес победихте ли пак персите и колко пъти ,и какъв е тоя исрахел ,аз знам Палестина

    Коментиран от #14

    23:02 31.07.2026

  • 9 Петричката леля

    1 1 Отговор
    Много съдии стадат от професионално изкривяване: мислят се за полубогове!

    23:04 31.07.2026

  • 10 Смешник

    1 1 Отговор
    Той Биби си е военнопрестъпник от всякъде и затвора е най малкото което заслужава

    23:05 31.07.2026

  • 11 реалната дипломация

    1 0 Отговор
    Международният съвет за мир за Газа, ръководен от българина Николай Младенов, обяви, че е постигнал споразумение за пълното разоръжаване на „Хамас“ и останалите въоръжени групировки там.

    23:06 31.07.2026

  • 12 Смешник

    1 4 Отговор

    До коментар #5 от "Тъжно, много тъжно":

    Не смесвай Путин с Тръмп Путин за разлика от чичо Дончо е с всичкия си Западната пропаганда ти идва в повече

    Коментиран от #13

    23:07 31.07.2026

  • 13 Тъжно, много тъжно

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Смешник":

    Е колко да е с всичкия си, като стотици хиляди руснаци лежат в гробовете? Изперкали старци управляват светът.

    23:12 31.07.2026

  • 14 111

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Kaлпазанин":

    В твоя фантастичен алтернативен свят може да е така, в реалния - палестинските номера не минават.

    23:26 31.07.2026

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