Изтребител F-35B се разби в САЩ: Пилотът катапултира

Модерен американски изтребител от пето поколение F-35B Lightning II се разби и изгоря в петък, 31 юли, в района на авиобазата на Морската пехота „Мирамар“ (MCAS Miramar) в Сан Диего, щата Калифорния.
Пилотът, който е бил единственият окупант на борда, е успял да катапултира успешно преди сблъсъка. Той е транспортиран в местна болница в стабилно състояние, без опасност за живота, съобщава CNN.
Инцидентът е станал около 10:00 часа местно време по време на подход за кацане. Свидетели описват, че машината е забавила рязко скоростта си в опит за вертикално увисване, след което е загубила височина. Последвал е удар в земята в необитаемо поле и избухване в пламъци. Катастрофата е предизвикала пожар в околната суха растителност, който е бил бързо овладян от пожарните екипи на авиобазата и градската служба на Сан Диего, информира The Guardian.
От командването на 3-то авиационно крило на Морската пехота официално класифицираха случая като „произшествие от клас А“ – най-тежката категория военни инциденти в САЩ, която се прилага при пълно унищожаване на летателен апарат или щети над 2 милиона долара. Стойността на един изтребител от модификацията F-35B възлиза на приблизително 109 милиона долара, предава Associated Press.
Версията „B“ на технологичния изтребител, произвеждан от Lockheed Martin, се отличава със специфичен двигател за късо излитане и вертикално кацане (STOVL). Военните власти в САЩ вече са започнали официално разследване, за да установят точните технически или оперативни причини, довели до катастрофата на невидимия за радарите изтребител, допълва Al Jazeera.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лизинг
05:57 01.08.2026
2 евроатлантиче
06:16 01.08.2026
3 млад атлантик
06:17 01.08.2026
4 не може
06:18 01.08.2026
5 Медводков
06:23 01.08.2026
6 Ферментирал Клоун с изтекъл срок
06:24 01.08.2026
7 яяя
06:34 01.08.2026