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Изтребител F-35B се разби в САЩ: Пилотът катапултира

Изтребител F-35B се разби в САЩ: Пилотът катапултира

1 Август, 2026 05:42, обновена 1 Август, 2026 05:46 737 7

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  • стелт

Американски стелт самолет на Морската пехота падна край авиобаза в Сан Диего, инцидентът е класифициран като тежко авиопроизшествие

Изтребител F-35B се разби в САЩ: Пилотът катапултира - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Модерен американски изтребител от пето поколение F-35B Lightning II се разби и изгоря в петък, 31 юли, в района на авиобазата на Морската пехота „Мирамар“ (MCAS Miramar) в Сан Диего, щата Калифорния.

Пилотът, който е бил единственият окупант на борда, е успял да катапултира успешно преди сблъсъка. Той е транспортиран в местна болница в стабилно състояние, без опасност за живота, съобщава CNN.

Инцидентът е станал около 10:00 часа местно време по време на подход за кацане. Свидетели описват, че машината е забавила рязко скоростта си в опит за вертикално увисване, след което е загубила височина. Последвал е удар в земята в необитаемо поле и избухване в пламъци. Катастрофата е предизвикала пожар в околната суха растителност, който е бил бързо овладян от пожарните екипи на авиобазата и градската служба на Сан Диего, информира The Guardian.

От командването на 3-то авиационно крило на Морската пехота официално класифицираха случая като „произшествие от клас А“ – най-тежката категория военни инциденти в САЩ, която се прилага при пълно унищожаване на летателен апарат или щети над 2 милиона долара. Стойността на един изтребител от модификацията F-35B възлиза на приблизително 109 милиона долара, предава Associated Press.

Версията „B“ на технологичния изтребител, произвеждан от Lockheed Martin, се отличава със специфичен двигател за късо излитане и вертикално кацане (STOVL). Военните власти в САЩ вече са започнали официално разследване, за да установят точните технически или оперативни причини, довели до катастрофата на невидимия за радарите изтребител, допълва Al Jazeera.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лизинг

    7 1 Отговор
    Пилотът катапултира и ще изплаща самолета на вноски.

    05:57 01.08.2026

  • 2 евроатлантиче

    4 0 Отговор
    Самолета ако е руски да почваме?

    06:16 01.08.2026

  • 3 млад атлантик

    5 0 Отговор
    Путин е виновен . Свали го с една прашка . Лично го видях .

    06:17 01.08.2026

  • 4 не може

    5 0 Отговор
    да бъде.Хамериканската техника не се чупи.Ако беше паднал руски самолет щяхте да го напишете на 100000 места.Нещастници.

    06:18 01.08.2026

  • 5 Медводков

    0 1 Отговор
    Ха, ха нашите магучиих самальоти, са несвлаляеми и 100 процента безотказни.Имат ръчно задвижване с весла, ако им свърши огнената вода

    06:23 01.08.2026

  • 6 Ферментирал Клоун с изтекъл срок

    2 0 Отговор
    Абе може и около Иран да е катастрофирал, ама ние сме най, най и няма да кажем

    06:24 01.08.2026

  • 7 яяя

    3 1 Отговор
    а бе от руски ли превеждате, какъв е тоя "единствен ОКУПАНТ"?

    06:34 01.08.2026