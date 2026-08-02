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Евакуация в САЩ: Пожар заплашва щата Вашингтон

Евакуация в САЩ: Пожар заплашва щата Вашингтон

2 Август, 2026 07:13, обновена 2 Август, 2026 07:16 429 2

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  • евакуация

Горският пожар "Олд Трейлс" в Спокан наложи спешни заповеди за незабавно напускане на домовете под заплаха за живота

Евакуация в САЩ: Пожар заплашва щата Вашингтон - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Критична екологична обстановка се развива в северозападната част на САЩ, където бушува огненият ад. Властите в окръг Спокан, щат Вашингтон, издадоха най-високата трета степен на заповед за евакуация ("Тръгвайте веднага") поради бързо разрастващия се горски пожар „Олд Трейлс“ (Old Trails Fire).

Информационната емисия на телевизия CNN алармира, че силните ветрове със скорост на поривите между 50 и 70 км/ч и рекордно ниската влажност на въздуха допълнително усложняват ситуацията и разпалват пламъците с екстремна скорост.

Критична ситуация и прекъсвания на тока

Пожарът започна в сухи тревни площи и храсти, но бързо се пренасочи към жилищни райони и застрашава над 4000 постройки, включително важни общински обекти и болница за ветерани. Местните енергийни компании предприеха превантивно изключване на електрозахранването, оставяйки десетки хиляди потребители без ток, за да избегнат нови искри. Националната метеорологична служба издаде рядко срещаното предупреждение от тип "Червен флаг за особено опасна ситуация".

Безпрецедентна суша и мобилизация

Настоящото бедствие идва в момент, когато щатът се намира в четвъртата си поредна година на системна суша. Според данни на Министерството на природните ресурси на щата Вашингтон, цитирани от Reuters, над 1000 пожара вече са изпепелили огромни територии от началото на годината, което превръща настоящия сезон в един от най-натоварените в историята на региона. За справяне със стихията бяха мобилизирани над 110 служители от Националната гвардия на Вашингтон за първи път от четири години насам.


САЩ
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    0 0 Отговор
    Вероятно е от украински дрон...

    07:36 02.08.2026

  • 2 Зайо Байо

    0 0 Отговор
    Ама нямат ли си пожарникари тез американета ? Голяма страна , пък някакъв огън ги плаши !

    07:38 02.08.2026