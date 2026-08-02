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Президентът на Словения пострада в катастрофа

Президентът на Словения пострада в катастрофа

2 Август, 2026 07:40, обновена 2 Август, 2026 07:44 1 506 8

  • катастрофа-
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  • болница-
  • словения

Наташа Пирц Мусар е ранена при тежък пътен инцидент на магистрала, ескортът ѝ се сблъска в тунел

Президентът на Словения пострада в катастрофа - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Словенският президент Наташа Пирц Мусар пострада при катастрофа и беше приета по спешност в болница, след като официалният ѝ ескорт се сблъска на автомагистрала край морския град Копер, съобщават световните агенции.

Инцидентът е станал в тунела „Кастелец“ на Приморската магистрала в посока към столицата Любляна, докато държавният глава се е прибирала от лятна отпуска в Хърватия. Колата на президента е трябвало да стигне до град Коменда, където Пирц Мусар е патрон на голямо благотворително колоездачно събитие, организирано от звездата Тадей Погачар.

По данни на полицията в Копер, цитирани от националната телевизия РТВ Сло, в тежкия инцидент в петък около 17:00 часа са се сблъскали два официални полицейски автомобила, охраняващи държавния глава в конвой. При сблъсъка са ранени общо трима души. Президентът на Словения е с леки наранявания и веднага е транспортирана за наблюдение в многопрофилната болница в град Изола. Друг от пътниците в ескорта обаче е получил сериозни и тежки телесни повреди.

От пресцентъра на словенския президент съобщиха, че Наташа Пирц Мусар се чувства добре и се очаква през уикенда да бъде изписана от болницата за домашно лечение. Държавният глава изрази официална благодарност към екипите на спешна помощ, полицията и медицинския състав в Изола за бързата и професионална реакция, информира БТА.

Заради инцидента и огледа на местопроизшествието ключовият тунел „Кастелец“ остана напълно затворен за движение за повече от три часа. Случаят е прехвърлен към Специализираната държавна прокуратура на Словения, която е уведомена за катастрофата и съвместно с полицията води разследване за изясняване на точните причини за сблъсъка на колите от кортежа.


Словения
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 българин 777

    2 1 Отговор
    🌽🌽🌽💀🚽🐷🎃🐽

    08:19 02.08.2026

  • 2 ЕсЕсTиЕM 5ко

    5 1 Отговор
    В Словения и Хърватска напоследък се завърнаха на дневен ред разговорите за хубавото време докато съществуваше Югославия и...воала. Съвсем случайна катастрофа...в тунел. Някакси напомня за лейди Даяна...но вероятно и това е случайност.

    Коментиран от #8

    08:23 02.08.2026

  • 3 налюдател

    9 0 Отговор
    и тамошното НСО е точно толко интелигентно като нашето

    08:43 02.08.2026

  • 4 Петер Брьогел

    5 1 Отговор
    Ще обвинят ли Путин и за това ?

    Коментиран от #7

    08:45 02.08.2026

  • 5 ФЕС

    1 0 Отговор
    Къде бърза толкова

    09:14 02.08.2026

  • 6 Фют

    1 0 Отговор
    Ще се оправят.
    Поне вземат големи заплати, за да се млатят.

    09:18 02.08.2026

  • 7 нцъ

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Петер Брьогел":

    ма маша ти

    09:19 02.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

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