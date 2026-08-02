Президентът на Словения пострада в катастрофа

Словенският президент Наташа Пирц Мусар пострада при катастрофа и беше приета по спешност в болница, след като официалният ѝ ескорт се сблъска на автомагистрала край морския град Копер, съобщават световните агенции.

Инцидентът е станал в тунела „Кастелец“ на Приморската магистрала в посока към столицата Любляна, докато държавният глава се е прибирала от лятна отпуска в Хърватия. Колата на президента е трябвало да стигне до град Коменда, където Пирц Мусар е патрон на голямо благотворително колоездачно събитие, организирано от звездата Тадей Погачар.

По данни на полицията в Копер, цитирани от националната телевизия РТВ Сло, в тежкия инцидент в петък около 17:00 часа са се сблъскали два официални полицейски автомобила, охраняващи държавния глава в конвой. При сблъсъка са ранени общо трима души. Президентът на Словения е с леки наранявания и веднага е транспортирана за наблюдение в многопрофилната болница в град Изола. Друг от пътниците в ескорта обаче е получил сериозни и тежки телесни повреди.

От пресцентъра на словенския президент съобщиха, че Наташа Пирц Мусар се чувства добре и се очаква през уикенда да бъде изписана от болницата за домашно лечение. Държавният глава изрази официална благодарност към екипите на спешна помощ, полицията и медицинския състав в Изола за бързата и професионална реакция, информира БТА.

Заради инцидента и огледа на местопроизшествието ключовият тунел „Кастелец“ остана напълно затворен за движение за повече от три часа. Случаят е прехвърлен към Специализираната държавна прокуратура на Словения, която е уведомена за катастрофата и съвместно с полицията води разследване за изясняване на точните причини за сблъсъка на колите от кортежа.