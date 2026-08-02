Енергийна криза в Унгария: Мадяр спира АЕЦ Пакш

Единствената атомна електроцентрала в Унгария, АЕЦ „Пакш“, преустановява изцяло работата си за първи път в своята 44-годишна история.
Новината бе съобщена официално от премиера Петер Мадяр в неговия фейсбук профил, предаде Reuters. Причината за драстичното решение са исторически ниските нива на река Дунав, чиито води се използват за охлаждане на реакторите, сочи Bloomberg. Поради екстремната суша и липсата на валежи в Централна Европа, водното равнище е паднало под критичната точка на смукателните тръби на съоръжението, пояснява Argus Media. Това предизвика сериозна енергийна криза в Унгария в момент, в който потреблението е пиково.
Ограничения в мощностите и риск от режим на тока
През изминалото денонощие инженерите в централата са извършили поредно принудително намаляване на мощността, спускайки производствения капацитет до едва 240 мегавата от стандартните 2 гигавата, преди да се премине към пълно изключване. Тъй като АЕЦ „Пакш“ осигурява близо 50% от общото потребление на електроенергия в страната, спирането ѝ изправя Будапеща пред непосредствен риск от енергиен колапс. Очаква се скок в международната цена на тока, тъй като страната вече разчита изцяло на междусистемни връзки.
За да овладее ситуацията, премиерът Петер Мадяр въведе спешни извънредни мерки. Правителството издаде указ, с който нарежда на държавните служители да преминат на дистанционна работа в началото на седмицата, спира се движението на товарни влакове в пиковите вечерни часове, а декоративното осветление на обществените сгради се изключва.
Мащабен внос на ток от съседните държави
Енергийният системен оператор MAVIR е упълномощен да налага принудителни ограничения върху индустриалните гиганти, докато домакинствата ще останат последната защитена група във веригата. Недостигът в мрежата ще се компенсира чрез засилен спешен внос на ток от съседните страни в региона. Това обаче натоварва допълнително държавния бюджет на Унгария.
Ситуация е идентична в целия Балкански регион – Румъния също предприе поетапно спиране на ядрен реактор в своята централа „Черна вода“ заради критичното състояние на река Дунав. Очаква се унгарската ядрена мощност да остане извън експлоатация в продължение на седмици, докато метеорологичните условия не позволят трайно възстановяване на речния дебит.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ний ша Ва упрайм
Коментиран от #12
07:41 02.08.2026
2 Ъъъ
Господ каил не стана и наказа маджарите... Сега ще си ближат guza за сол.🤔
07:43 02.08.2026
3 Емигрант
Те ще си купят североатлантически восъчни свещи с двойно предназначение.
Коментиран от #6, #10
07:44 02.08.2026
4 Тъй ша я тя
Коментиран от #7
07:46 02.08.2026
5 Гробар
Коментиран от #8
07:50 02.08.2026
6 Щип
До коментар #3 от "Емигрант":Пояснете предназначенията колега моля!!!;-)
07:55 02.08.2026
7 Щип
До коментар #4 от "Тъй ша я тя":Ние не сме виновни !
Системите в които влизаме са слаби!
Хахаха
Коментиран от #11
07:57 02.08.2026
8 Щип
До коментар #5 от "Гробар":Къде е петролопровода по който НОТО-то ще ни залее с евтин правилен петрол(накрая пак руски) ?
07:59 02.08.2026
9 Пaрк Гeун-хye
08:26 02.08.2026
10 Каменчо ЕвроГея
До коментар #3 от "Емигрант":Ама от по-дебелите да си имат за по-дълго
08:27 02.08.2026
11 Веселин Калпаков
До коментар #7 от "Щип":По молитвите на Св.Йоан Рилски Господ ни пази. Другото са празни приказки за наивници.
08:29 02.08.2026
12 Така е!
До коментар #1 от "Ний ша Ва упрайм":По времето на Орбан нямаше енергийна криза!
09:03 02.08.2026
13 Честито
09:36 02.08.2026