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Енергийна криза в Унгария: Мадяр спира АЕЦ Пакш

Енергийна криза в Унгария: Мадяр спира АЕЦ Пакш

2 Август, 2026 07:32, обновена 2 Август, 2026 07:38 1 352 13

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  • унгария-
  • енергетика-
  • криза-
  • река дунав

Критичното ниво на Дунав наложи внос на скъп ток и извънреден режим за бизнеса

Енергийна криза в Унгария: Мадяр спира АЕЦ Пакш - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Единствената атомна електроцентрала в Унгария, АЕЦ „Пакш“, преустановява изцяло работата си за първи път в своята 44-годишна история.

Новината бе съобщена официално от премиера Петер Мадяр в неговия фейсбук профил, предаде Reuters. Причината за драстичното решение са исторически ниските нива на река Дунав, чиито води се използват за охлаждане на реакторите, сочи Bloomberg. Поради екстремната суша и липсата на валежи в Централна Европа, водното равнище е паднало под критичната точка на смукателните тръби на съоръжението, пояснява Argus Media. Това предизвика сериозна енергийна криза в Унгария в момент, в който потреблението е пиково.

Ограничения в мощностите и риск от режим на тока

През изминалото денонощие инженерите в централата са извършили поредно принудително намаляване на мощността, спускайки производствения капацитет до едва 240 мегавата от стандартните 2 гигавата, преди да се премине към пълно изключване. Тъй като АЕЦ „Пакш“ осигурява близо 50% от общото потребление на електроенергия в страната, спирането ѝ изправя Будапеща пред непосредствен риск от енергиен колапс. Очаква се скок в международната цена на тока, тъй като страната вече разчита изцяло на междусистемни връзки.

За да овладее ситуацията, премиерът Петер Мадяр въведе спешни извънредни мерки. Правителството издаде указ, с който нарежда на държавните служители да преминат на дистанционна работа в началото на седмицата, спира се движението на товарни влакове в пиковите вечерни часове, а декоративното осветление на обществените сгради се изключва.

Мащабен внос на ток от съседните държави

Енергийният системен оператор MAVIR е упълномощен да налага принудителни ограничения върху индустриалните гиганти, докато домакинствата ще останат последната защитена група във веригата. Недостигът в мрежата ще се компенсира чрез засилен спешен внос на ток от съседните страни в региона. Това обаче натоварва допълнително държавния бюджет на Унгария.

Ситуация е идентична в целия Балкански регион – Румъния също предприе поетапно спиране на ядрен реактор в своята централа „Черна вода“ заради критичното състояние на река Дунав. Очаква се унгарската ядрена мощност да остане извън експлоатация в продължение на седмици, докато метеорологичните условия не позволят трайно възстановяване на речния дебит.


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ний ша Ва упрайм

    23 1 Отговор
    падна Орбан спреа АЕЦ! Да живей кюмюра

    Коментиран от #12

    07:41 02.08.2026

  • 2 Ъъъ

    17 2 Отговор
    "Причината за драстичното решение са исторически ниските нива на река Дунав, чиито води се използват за охлаждане на реакторите..."

    Господ каил не стана и наказа маджарите... Сега ще си ближат guza за сол.🤔

    07:43 02.08.2026

  • 3 Емигрант

    25 1 Отговор
    След "правилния избор" на проведените избори на унгарците не им трябва електричество.
    Те ще си купят североатлантически восъчни свещи с двойно предназначение.

    Коментиран от #6, #10

    07:44 02.08.2026

  • 4 Тъй ша я тя

    22 2 Отговор
    Лека-полека ЕС отива в историята, където му е мястото. От вчера и Шенген не работи. Да ни е чистито членството в клуба на богатите. Където и да влезем всичко приключва.

    Коментиран от #7

    07:46 02.08.2026

  • 5 Гробар

    4 8 Отговор
    Скоро Чорапа ще спре и Козлодуй, но пък ще имаме натовски петролопровод.

    Коментиран от #8

    07:50 02.08.2026

  • 6 Щип

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "Емигрант":

    Пояснете предназначенията колега моля!!!;-)

    07:55 02.08.2026

  • 7 Щип

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Тъй ша я тя":

    Ние не сме виновни !
    Системите в които влизаме са слаби!
    Хахаха

    Коментиран от #11

    07:57 02.08.2026

  • 8 Щип

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гробар":

    Къде е петролопровода по който НОТО-то ще ни залее с евтин правилен петрол(накрая пак руски) ?

    07:59 02.08.2026

  • 9 Пaрк Гeун-хye

    5 0 Отговор
    Да спира и държавата , че без Орбан нанайси пингес!!!

    08:26 02.08.2026

  • 10 Каменчо ЕвроГея

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Емигрант":

    Ама от по-дебелите да си имат за по-дълго

    08:27 02.08.2026

  • 11 Веселин Калпаков

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Щип":

    По молитвите на Св.Йоан Рилски Господ ни пази. Другото са празни приказки за наивници.

    08:29 02.08.2026

  • 12 Така е!

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ний ша Ва упрайм":

    По времето на Орбан нямаше енергийна криза!

    09:03 02.08.2026

  • 13 Честито

    0 0 Отговор
    На гласувалите за него.

    09:36 02.08.2026

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