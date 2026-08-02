Енергийна криза в Унгария: Мадяр спира АЕЦ Пакш

Единствената атомна електроцентрала в Унгария, АЕЦ „Пакш“, преустановява изцяло работата си за първи път в своята 44-годишна история.

Новината бе съобщена официално от премиера Петер Мадяр в неговия фейсбук профил, предаде Reuters. Причината за драстичното решение са исторически ниските нива на река Дунав, чиито води се използват за охлаждане на реакторите, сочи Bloomberg. Поради екстремната суша и липсата на валежи в Централна Европа, водното равнище е паднало под критичната точка на смукателните тръби на съоръжението, пояснява Argus Media. Това предизвика сериозна енергийна криза в Унгария в момент, в който потреблението е пиково.

Ограничения в мощностите и риск от режим на тока

През изминалото денонощие инженерите в централата са извършили поредно принудително намаляване на мощността, спускайки производствения капацитет до едва 240 мегавата от стандартните 2 гигавата, преди да се премине към пълно изключване. Тъй като АЕЦ „Пакш“ осигурява близо 50% от общото потребление на електроенергия в страната, спирането ѝ изправя Будапеща пред непосредствен риск от енергиен колапс. Очаква се скок в международната цена на тока, тъй като страната вече разчита изцяло на междусистемни връзки.

За да овладее ситуацията, премиерът Петер Мадяр въведе спешни извънредни мерки. Правителството издаде указ, с който нарежда на държавните служители да преминат на дистанционна работа в началото на седмицата, спира се движението на товарни влакове в пиковите вечерни часове, а декоративното осветление на обществените сгради се изключва.

Мащабен внос на ток от съседните държави

Енергийният системен оператор MAVIR е упълномощен да налага принудителни ограничения върху индустриалните гиганти, докато домакинствата ще останат последната защитена група във веригата. Недостигът в мрежата ще се компенсира чрез засилен спешен внос на ток от съседните страни в региона. Това обаче натоварва допълнително държавния бюджет на Унгария.

Ситуация е идентична в целия Балкански регион – Румъния също предприе поетапно спиране на ядрен реактор в своята централа „Черна вода“ заради критичното състояние на река Дунав. Очаква се унгарската ядрена мощност да остане извън експлоатация в продължение на седмици, докато метеорологичните условия не позволят трайно възстановяване на речния дебит.