Тайният план на Техеран: Как Иран подкопа Тръмп

Иран използва периодите на прекратяване на огъня, за да координира силите си и своите регионални проксита срещу САЩ.

Това разкриват високопоставени ирански служители пред изданието The New York Times (nytimes.com) в анализи за петмесечния конфликт в Близкия изток, актуален към 7:17 часа на 2 август 2026 г. Основната цел на Техеран е била драстично да увеличи икономическата и политическата цена на войната за администрацията на Доналд Тръмп, без обаче да въвлича страната в директен и неконтролируем военен сблъсък с американската армия.

Координация на „Оста на съпротивата“ по време на примирието

Докато американският президент Доналд Тръмп обявяваше тактически паузи за дипломация (като прекратяването на огъня от юни и последвалите предложения за примирие), висши командири от иранските сили „Кудс“ към Революционната гвардия са провеждали тайни онлайн конференции и срещи на терен. Според доклади на разузнаването, цитирани от Ynet News (ynetnews.com), Техеран е използвал дипломатическото затишие, за да прегрупира силите на „Хизбула“ в Ливан, хутите в Йемен и шиитските милиции в Ирак в единен и координиран фронт.

Стратегията на Иран предвижда постепенна ескалация на ударите срещу съюзниците на Вашингтон в региона. Пример за това са последните съвместни въздушни контраудари на САЩ и Саудитска Арабия срещу логистични бази в Ирак, където бяха ликвидирани ирански съветници от силите „Кудс“, действащи рамо до рамо с местните милиции.

Нарушаване на корабоплаването и петролния пазар

Икономическият натиск е основното оръжие в плана на Иран. Стратегията на Техеран включва умишлени атаки срещу търговското корабоплаване и петролната инфраструктура на съюзниците на САЩ, за да се предизвика глобална криза:

Блокада на Ормузкия проток: Иранските сили атакуваха и спряха петролни танкери под американски ескорт, заявявайки, че съдовете ползват „неразрешени маршрути“. Напрежението в протока, през който преминава около 20% от световния петрол, сви транзита до критични нива.

Иранските сили атакуваха и спряха петролни танкери под американски ескорт, заявявайки, че съдовете ползват „неразрешени маршрути“. Напрежението в протока, през който преминава около 20% от световния петрол, сви транзита до критични нива. Удари по Саудитска Арабия и Египет: Иранските проксита активизираха атаки с дронове срещу петролни съоръжения в Саудитска Арабия, принуждавайки Рияд да пренасочи износа си през тръбопроводи към Червено море. Хутите веднага отвърнаха с морска блокада и ракетни обстрели в протока Баб ел-Мандеб, а атаките с дронове се разшириха чак до египетското пристанище Дамиета.

Политическият калкулатор на Техеран преди изборите в САЩ

Политически експерти в анализи за BBC (bbc.co.uk) и алтернативни енергийни медии посочват, че Иран умишлено цели повишаване на цените на горивата в международен план. Нарастващата инфлация в САЩ, провокирана от скъпия петрол (който наближи и прехвърли границата от 100 долара за барел по време на ескалациите), поставя Доналд Тръмп в неизгодно положение броени месеци преди ключовите междинни избори за Конгреса на САЩ през ноември.

Въпреки че Тръмп наскоро обяви в Truth Social, че е готов за нова „двуседмична пауза“ на ударите по иранската инфраструктура, ако Техеран отвори напълно Ормузкия проток, доверието между двете страни е напълно разрушено. Според анализи на PBS NewsHour (pbs.org) Иран залага на изтощителна прокси война, за да принуди Вашингтон да направи сериозни отстъпки, усещайки, че Белият дом се опасява от пълномащабен регионален конфликт.