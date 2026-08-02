От Дейвид Бекъм до От Кейти Пери и Дженифър Анистън - звездите, които замениха луксозните имоти с красиви яхти

Докато преди години холивудските знаменитости прекарваха летните си ваканции основно в частни вили, пищни имения или ексклузивни курорти, днес все повече от тях избират съвсем различен начин да се откъснат от ежедневието, пише tialoto.bg.

Луксозните яхти и суперяхтите постепенно се превърнаха в предпочитаното убежище на световните звезди, които търсят едновременно уединение, свобода и възможност да се наслаждават на няколко различни дестинации, без да напускат комфорта на плаващия си дом.

Това лято Средиземно море отново се превърна в сцена на звездни ваканции.

От Балеарските острови и Френската Ривиера до Сардиния, Капри и Майорка десетки известни личности бяха забелязани на борда на впечатляващи яхти, където комбинират слънчеви бани, водни спортове, романтични моменти и семейни събирания.

Сред най-коментираните знаменитости това лято безспорно са Дейвид и Виктория Бекъм. Семейството прекарва ваканцията си около Балеарските острови на борда на своята луксозна яхта Seven, която се оценява на около 16 милиона паунда.

Яхтата носи специално значение за семейството. Името ѝ е вдъхновено както от легендарния номер 7, с който Дейвид Бекъм играеше по време на футболната си кариера, така и от презимето на дъщеря им Харпър.

Плавателният съд разполага с пет просторни каюти за гостите, отделни помещения за екипажа, голяма слънчева палуба, джакузи, гараж за водни играчки и джетове, което позволява на цялото семейство да прекарва седмици наред в открито море.

По време на ваканцията към Дейвид и Виктория се присъединиха синът им Ромео Бекъм и неговата приятелка. Семейството се наслаждаваше на каране на джетове, разходки с моторници, плуване и спокойни семейни вечери, като самият Дейвид приготвяше барбекю на борда.

Не всички знаменитости обаче избират гигантски суперяхти. Кейти Пери и Джъстин Трюдо показаха далеч по-непринуден подход към почивката си във Франция. Двамата бяха заснети да се разхождат с малка гумена лодка край бреговете на Южна Франция, наслаждавайки се на спокойствието на морето далеч от светлините на прожекторите. Вместо показен лукс, двойката заложи на романтични разходки, снимки за спомен и спокойни моменти сред красивите пейзажи на Лазурния бряг.

Тази непретенциозна ваканция показа, че дори световни знаменитости понякога предпочитат простите удоволствия пред пищните демонстрации на богатство.

Сред звездите, които това лято предпочетоха почивка на яхта, беше и Дженифър Анистън. Актрисата прекара няколко дни край Майорка заедно с близки приятели, сред които Кортни Кокс и Педро Паскал, както и с новото си гадже - Джим Къртис.

Компанията плаваше с една от най-известните суперяхти в света – Rising Sun. Огромният плавателен съд предлага истински петзвезден хотел върху вода с киносалон, спа център, винарска изба, площадка за хеликоптер и десетки членове на екипажа, които се грижат за всеки детайл от престоя на гостите.

Вместо официални събития и публични изяви, звездите се наслаждаваха на каяк, гмуркане с шнорхел и спокойни разговори под слънцето.

Сред най-романтичните кадри това лято безспорно се наредиха снимките на Селена Гомес и съпруга ѝ Бени Бланко. Двамата избраха почивка с луксозна яхта край Френската Ривиера, където прекарваха времето си далеч от натоварените си професионални ангажименти.

Освен слънчеви бани и разходки по палубата, двойката се впусна в различни водни приключения, включително каране на джетове и плуване в кристално чистите води на Средиземно море.

След интензивните снимки на новия сезон на сериала Only Murders in the Building това пътуване се превърна в заслужена почивка за певицата и актриса.

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Хайди Клум също избра морската почивка, но заложи на значително по-малък плавателен съд. Супермоделът прекара няколко спокойни дни с децата си Лени и Хенри, наслаждавайки се на слънцето, красивите гледки и семейното време. Любопитното е, че именно дъщеря ѝ Лени този път влезе в ролята на фотограф, заснемайки майка си по време на импровизирана фотосесия върху лодката.

През последните години яхтите постепенно изместиха традиционните луксозни вили като предпочитан избор за летните ваканции на знаменитостите.

Причината не е само престижът. Суперяхтите дават възможност за пълно уединение, максимална сигурност и свободата ежедневно да се сменя дестинацията без необходимост от хотели, летища или организиране на транспорт.

Днес яхтата е не просто средство за придвижване, а истински плаващ хотел с басейни, фитнес зали, киносалони, спа центрове, лични готвачи и професионален екипаж.

Независимо дали става дума за семейната ваканция на Дейвид Бекъм, романтичното бягство на Селена Гомес и Бени Бланко, спокойните дни на Дженифър Анистън или непринудената разходка на Кейти Пери с гумена лодка, едно е сигурно – това лято морето се превърна в любимия адрес на най-големите световни знаменитости.