ВСУ: Ситуацията при Константиновка и Краматорск е критична

Ситуацията на фронтовата линия в Украйна остава изключително динамична и напрегната. През последните часове висши украински военни, независими анализатори и популярни военни блогъри очертаха основните тенденции на бойното поле, белязани от засилен руски натиск в Донбас, технологични иновации в детайли и безпрецедентна вълна от украински въздушни удари в тила на противника.

Оценката на Генералния щаб и висшето командване

В официални изявления и брифинги от изминалата нощ, представители на украинските Въоръжени сили (ВСУ) акцентират върху тежката отбранителна операция в Донецка област. Особено критична е тактическата ситуация около Константиновка и Краматорск.

Руските сили са концентрирали значителни резерви, опитвайки се да прекъснат основните логистични артерии, свързващи тези два ключови града. Говорители на армията, цитирани в редовните сводки на ukrinform.net, посочват, че врагът използва предимство в жива сила и масирано хвърляне на управляеми авиационни бомби (КАБ), за да разрушава украинските укрепления още преди пехотните атаки.

В същото време се отчитат и успешни тактически контрадействия на ВСУ в Харковска област в посока Борова, където украинските части са успели да възстановят част от позициите си.

Мнението на украинските военни експерти и новите технологии

Водещи украински анализатори обръщат сериозно внимание на логистичните предизвикателства и засилената употреба на нови технологични средства от врага. Според експертни коментари, руската армия е въвела в експлоатация нови реактивни безпилотни апарати тип „Бандерол“ и дронове „Геран-4“.

Военните експерти разкриват, че реактивните дронове „Бандерол“ се отличават с изключително висока скорост (над 350 км/ч) и нисък акустичен профил, което ги прави трудни за засичане от мобилните огневи групи. Те се използват за бързи удари по тактическия тил и сериозно затрудняват нощната логистика на ВСУ около Славянск и Краматорск. Експертите подчертават, че липсата на достатъчно прехващачи за западните системи за противовъздушна отбрана (като Patriot) остава най-големият пропуск в сигурността на украинския дълбок тил, което се доказа и при последните балистични удари срещу Киев.

Гласовете от Телеграм: Стратегическата кампания в руския тил

В украинския сегмент на Телеграм, популярни военни блогъри и командири на терен разкриват детайли за паралелната „война на дроновете“ и мащабното развитие на украинската кампания с далекобойни дронове. Според публикации на украински оператори на БПЛА, цитирани от wtop.com, през последните дни Украйна е разгърнала безпрецедентна вълна от атаки, целяща системен натиск върху руската икономическа и военна инфраструктура дълбоко зад границата.

Блогърите масово споделят кадри от успешни попадения по складови бази в Русия – по-конкретно логистични центрове на компанията Wildberries, за които Киев твърди, че се използват за съхранение на военно оборудване, униформи и компоненти за дронове. Потвърдено е унищожаването на огромни площи от тези бази в Самарска и Владимирска област, като блогърите отбелязват, че тези удари сериозно ще забавят зимната екипировка на руските попълнения. От друга страна, на самия фронт блогърите изразяват огромно възмущение от руската тактика в Херсон, определяна като „дрон сафари“ срещу мирни граждани по пазарите.