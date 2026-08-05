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ВСУ: Ситуацията при Константиновка и Краматорск е критична
  Тема: Украйна

ВСУ: Ситуацията при Константиновка и Краматорск е критична

5 Август, 2026 05:07, обновена 5 Август, 2026 05:17 808 8

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Анализ на горещите точки: Изявления от последните часове

ВСУ: Ситуацията при Константиновка и Краматорск е критична - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията на фронтовата линия в Украйна остава изключително динамична и напрегната. През последните часове висши украински военни, независими анализатори и популярни военни блогъри очертаха основните тенденции на бойното поле, белязани от засилен руски натиск в Донбас, технологични иновации в детайли и безпрецедентна вълна от украински въздушни удари в тила на противника.

Оценката на Генералния щаб и висшето командване

В официални изявления и брифинги от изминалата нощ, представители на украинските Въоръжени сили (ВСУ) акцентират върху тежката отбранителна операция в Донецка област. Особено критична е тактическата ситуация около Константиновка и Краматорск.

Руските сили са концентрирали значителни резерви, опитвайки се да прекъснат основните логистични артерии, свързващи тези два ключови града. Говорители на армията, цитирани в редовните сводки на ukrinform.net, посочват, че врагът използва предимство в жива сила и масирано хвърляне на управляеми авиационни бомби (КАБ), за да разрушава украинските укрепления още преди пехотните атаки.

В същото време се отчитат и успешни тактически контрадействия на ВСУ в Харковска област в посока Борова, където украинските части са успели да възстановят част от позициите си.

Мнението на украинските военни експерти и новите технологии

Водещи украински анализатори обръщат сериозно внимание на логистичните предизвикателства и засилената употреба на нови технологични средства от врага. Според експертни коментари, руската армия е въвела в експлоатация нови реактивни безпилотни апарати тип „Бандерол“ и дронове „Геран-4“.

Военните експерти разкриват, че реактивните дронове „Бандерол“ се отличават с изключително висока скорост (над 350 км/ч) и нисък акустичен профил, което ги прави трудни за засичане от мобилните огневи групи. Те се използват за бързи удари по тактическия тил и сериозно затрудняват нощната логистика на ВСУ около Славянск и Краматорск. Експертите подчертават, че липсата на достатъчно прехващачи за западните системи за противовъздушна отбрана (като Patriot) остава най-големият пропуск в сигурността на украинския дълбок тил, което се доказа и при последните балистични удари срещу Киев.

Гласовете от Телеграм: Стратегическата кампания в руския тил

В украинския сегмент на Телеграм, популярни военни блогъри и командири на терен разкриват детайли за паралелната „война на дроновете“ и мащабното развитие на украинската кампания с далекобойни дронове. Според публикации на украински оператори на БПЛА, цитирани от wtop.com, през последните дни Украйна е разгърнала безпрецедентна вълна от атаки, целяща системен натиск върху руската икономическа и военна инфраструктура дълбоко зад границата.

Блогърите масово споделят кадри от успешни попадения по складови бази в Русия – по-конкретно логистични центрове на компанията Wildberries, за които Киев твърди, че се използват за съхранение на военно оборудване, униформи и компоненти за дронове. Потвърдено е унищожаването на огромни площи от тези бази в Самарска и Владимирска област, като блогърите отбелязват, че тези удари сериозно ще забавят зимната екипировка на руските попълнения. От друга страна, на самия фронт блогърите изразяват огромно възмущение от руската тактика в Херсон, определяна като „дрон сафари“ срещу мирни граждани по пазарите.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    14 1 Отговор
    Тя при ВСУ ситуацията става критическа няколко седмици, след като вече са загубили съответният град.

    05:20 05.08.2026

  • 2 А стига, бе ...

    12 1 Отговор
    Не можежда бъде!!! Нали казахте, че печелите ?!.

    05:21 05.08.2026

  • 3 Време е

    10 1 Отговор
    всичко това да приключи с Орешника !

    05:23 05.08.2026

  • 4 Kaлпазанин

    7 1 Отговор
    Аз последното дето прочетох снощи беше ,че Русия няма бензин ,руснаците щели да свалят +пак)Путин и разбили системата , клоуна пак победил персите а евреите пак убили няколко палестинци и ливанци ,веднага след подписването на примирието

    05:26 05.08.2026

  • 5 Споко бе факти

    9 1 Отговор
    Нали новия главнокомандващ извършва медийна перемога и вие сте в екстаз щото укрите вече наближават сибир

    05:26 05.08.2026

  • 6 Ъъъ

    12 2 Отговор
    Убиват по 5000 рашки на ден, а ще загубят Украйна.....Западната пропаганда става все по-нелепа, все по-абсурдна и все по-несъстоятрлна....🤣

    05:33 05.08.2026

  • 7 оня с коня

    4 2 Отговор
    Бял ден да не видите нещастни тролове защитаващи украйна, америка, израел и брюксел. Всичко, което заработите да го давате по болници и аптеки - пфу!

    05:36 05.08.2026

  • 8 оня с коня

    5 2 Отговор
    Да изгниете на фронта в киев евро атлантици, американофили, укрофили и израелтяни, бял ден да не видите лешпери такива!

    05:37 05.08.2026

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