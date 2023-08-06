Кой има имен ден днес, 6 август 2026 г. Честито!

На 6 август Българската православна църква отбелязва един от най-светлите си празници – Преображение Господне.
Началото на празника е в първите векове на християнството и е свързано с едно от най-важните евангелски събития – явяването на Иисус Христос в небесна слава пред трима от най-близките си ученици.
Апостолите не допускали, че Иисус Христос ще понася унижения и страдания – според тях това било несъвместимо с величието и славата му. Но той им говорил често за страданията, които го очакват, за смъртта и Възкресението си.
За да укрепи вярата на учениците си, Иисус Христос решил да покаже на трима от апостолите истинната си небесна слава. Заедно с Петър, Иаков и Йоан се изкачил на планината Тавор в Галилея, отдалечил се от тях и започнал да се моли. Скоро те заспали, а когато се събудили, видели своя Учител напълно преобразен. Лицето му светело като слънце, а дрехите му блестели като светлина.
В един момент светъл облак осенил всички и от него се разнесъл могъщ глас: "Този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение. Него слушайте." При тези слова Свише апостолите в силен страх паднали ничком на земята.
Когато славата Господня се скрила от тях, Господ се приближил към учениците си и казал: "Станете, не бойте се!" Това чудодейно събитие трябвало да предпази апостолите от униние и съмнение при вида на Христовите страдания, да укрепи вярата им в неговата Божествена природа.
За всички вярващи християни и до днес Преображение Господне е свързано с промяна и с нова надежда. Затова празникът се отбелязва в края на християнската църковна година.
На този ден в Светата Литургия на православните храмове се прибавя специален Тропар (молитвено песнопение) със старославянското название "Начатки овощей", а в Българската православна църква – "Освещаване на гроздето". Защото ако в северните православни земи в началото на август има само ябълки, то в българските по-южни земи вече е откъсната първата чепка грозде. За първи път то се освещава в храма и се яде на празника Преображение Господне.
В малките градове и села на България все още са живи колоритните народни обичаи, свързани с Преображение Господне. Правят се панаири, разменят се животни и стоки. Някога момите и ергените се сговаряли за годежи и женитби. Според традиция от най-дълбока древност женитбите се правели през септември, за да се роди дете през юни и невястата да се захване за работа през усилния летен период.
Според народните вярвания, на този ден се отваря небето и ако някой види това, се сбъдва всичко, което си нарече. Днес по стара традиция се освещава и благославя ново грозде, както и различни плодове.
Според народните представи Преображение бележи пределното време на прехода към есента. Слънцето се обръща с гръб към лятото и с лице към зимата. Денят намалява, змиите и гущерите се скриват по дупките си, лястовиците започват да се събират за своето пътешествие на юг.
В някои родопски села съществува вярата, че Господ „прибрязнува” (пуска бразда) от небето – знак, че може да започне сеитбата на есенните култури. Казват, че в нощта срещу празника в небето се отваря „божата врата”. На нея се явява сам Господ и изпълнява желания.
Това вярване съществува и до днес. Отнася се преди всичко за друг граничен момент в природата, отбелязван на Богоявление (Йордановден, 6 януари). Но надеждата за светло преображение и промяна държи будни хората и срещу Преображение.
На много места у нас майките карали децата си да гледат нощното небе, за да не пропуснат мига и да се помолят за здраве и богатство. Учели по-младите, че това е време за равносметка и вътрешно преобразяване – преди да се смени сезонът и природата да поеме към зимното затишие.
На Преображение Господне имен ден празнуват Сотир, Спас, Христин(а), Християн(а), Христо, както и всички имена, отразяващи славата Господна, като Сияна (Божествено сияние), Светлин и Светла.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 САТЪРА НА ХАНА
.... ЗАЩОТО НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ОТГОВОРИ КЪДЕ Е ОТИШЛА ИНФОРМАЦИЯТА ОТ ПРЕДИШНИТЕ КВАНТОВИ СЪСТОЯНИЯ (ЖИВОТИ) НА АТОМИТЕ КОИТО ВИ ИЗГРАЖДАТ :))
Коментиран от #39, #51, #57
05:22 06.08.2023
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Българин
07:31 06.08.2023
6 Празник
07:51 06.08.2023
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 😈😈😈😈
До коментар #4 от "Честит празник!":Още един набожен вярваш в измислени неща и приказки . Днес няма празник това е измислено от църквата да смуче пари.
07:56 06.08.2023
9 Село Казанлък
07:57 06.08.2023
10 То днес
07:59 06.08.2023
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Неразбрал
Коментиран от #22, #37
08:51 06.08.2023
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Православен
И нека в този светъл ден и ние да преобразим нашите души, и да заживеем Богоугодно!
Нека Бог ни пази, помага и закриля!
15:38 06.08.2023
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Име
Коментиран от #21
23:33 07.08.2023
20 Име
23:59 07.08.2023
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Така е
До коментар #13 от "Неразбрал":Много си прав !!!!!
07:01 06.08.2024
23 Дедо ви
07:03 06.08.2024
24 Факт
07:24 06.08.2024
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ДПС ние на морето
07:39 06.08.2024
27 Гост666
07:41 06.08.2024
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Мъдрият
И нека днес и ние, на този светъл празник, да поставим ново начало като преобразим душите, и да заживеем Богоугодно: спазвайки Божиите заповеди, водейки православен църковен и духовен живот, обичайки Бога и ближните си, вършейки добри дела, борейки се със страстите си и засаждайки на тяхно място добродетели!
Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй и спаси нас! Амин!
Коментиран от #40
08:28 06.08.2024
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Помня
10:45 06.08.2024
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Бай Ху (By Who)
До коментар #32 от "Мъдрият":Честит праздник и на ваз господин Мъдур! Да сте жив и здрав да прославяте нашия Бог. Амин.
16:24 06.08.2024
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Истина
До коментар #13 от "Неразбрал":Даже и щъркелите го знаят !
Коментиран от #54
05:37 06.08.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Гост666
До коментар #29 от "Мъдрият":Днес няма празник . И това което пише е измислица . Явно си доволен от статията . Не си добавял нищо.
06:36 06.08.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Град Козлодуй
До коментар #44 от "Mими Кучева🐕🦺":Не говорете така госпожо,Бойко ще оправи страната
07:05 06.08.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 ЕЛЛИН
До коментар #41 от "Гост666":Понеже Идън е изключително ерудирана личност не отговаря на глупеца с глупост за да не се уподоби на него , както е казал мъдрият Цар Соломон . Но аз ще ти кажа ,че винаги повтаряш глупостите си така , както псе се връща при сволоча си !
Коментиран от #49
15:12 06.08.2025
49 Идън
До коментар #48 от "ЕЛЛИН":Благодаря .
16:38 06.08.2025
50 Твой ред е
До коментар #32 от "Мъдрият":А динозаврите създадени ли са от Него? Странно ми изглежда, че са бродили стотици милиони години по Земята, пък са изчезнали и след това са минали десетки милиони години, докато се появят хората. Що за сценарий е това? Сериозно те питам, без ирония. Обясни го!
18:50 06.08.2025
51 6135
До коментар #1 от "САТЪРА НА ХАНА":Педантична поправка:
Когато се е родила вселената не е имало атоми.
Коментиран от #56
21:07 06.08.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Верно
До коментар #37 от "Истина":Има още 14 дни, бе ! Къде сте се разбързали ?
05:57 06.08.2026
55 Кретени
06:21 06.08.2026
56 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #51 от "6135":А КОЙ Е ДУМНАЛ ВСЕЛЕНАТА ?
ЗА ДА СЕ ПОЯВИ ТЯ ?
06:22 06.08.2026
57 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #1 от "САТЪРА НА ХАНА":НЕ МОЖЕ ДА ИМА
....
А ИМА - ВСИЧКИТЕ АТОМИ ВОДОРОД ВЪВ ВАШЕТО ТЯЛО СА СЕ РОДИЛИ КОГА СЕ Е РАЖДАЛА ВСЕЛЕНАТА :)
06:24 06.08.2026
58 Лелеле
Започват от 2023 год.
Що за жуоналистика е това?
06:24 06.08.2026