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Кой има имен ден днес, 6 август 2026 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 6 август 2026 г. Честито!

6 Август, 2023 05:01, обновена 4 Август, 2026 16:40 34 979 58

  • преображение господне-
  • имн ден-
  • църква-
  • празник

Българската православна църква отбелязва един от най-светлите си празници – Преображение Господне

Кой има имен ден днес, 6 август 2026 г. Честито! - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На 6 август Българската православна църква отбелязва един от най-светлите си празници – Преображение Господне.

Началото на празника е в първите векове на християнството и е свързано с едно от най-важните евангелски събития – явяването на Иисус Христос в небесна слава пред трима от най-близките си ученици.

Апостолите не допускали, че Иисус Христос ще понася унижения и страдания – според тях това било несъвместимо с величието и славата му. Но той им говорил често за страданията, които го очакват, за смъртта и Възкресението си.

За да укрепи вярата на учениците си, Иисус Христос решил да покаже на трима от апостолите истинната си небесна слава. Заедно с Петър, Иаков и Йоан се изкачил на планината Тавор в Галилея, отдалечил се от тях и започнал да се моли. Скоро те заспали, а когато се събудили, видели своя Учител напълно преобразен. Лицето му светело като слънце, а дрехите му блестели като светлина.

В един момент светъл облак осенил всички и от него се разнесъл могъщ глас: "Този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение. Него слушайте." При тези слова Свише апостолите в силен страх паднали ничком на земята.

Когато славата Господня се скрила от тях, Господ се приближил към учениците си и казал: "Станете, не бойте се!" Това чудодейно събитие трябвало да предпази апостолите от униние и съмнение при вида на Христовите страдания, да укрепи вярата им в неговата Божествена природа.

За всички вярващи християни и до днес Преображение Господне е свързано с промяна и с нова надежда. Затова празникът се отбелязва в края на християнската църковна година.

На този ден в Светата Литургия на православните храмове се прибавя специален Тропар (молитвено песнопение) със старославянското название "Начатки овощей", а в Българската православна църква – "Освещаване на гроздето". Защото ако в северните православни земи в началото на август има само ябълки, то в българските по-южни земи вече е откъсната първата чепка грозде. За първи път то се освещава в храма и се яде на празника Преображение Господне.

В малките градове и села на България все още са живи колоритните народни обичаи, свързани с Преображение Господне. Правят се панаири, разменят се животни и стоки. Някога момите и ергените се сговаряли за годежи и женитби. Според традиция от най-дълбока древност женитбите се правели през септември, за да се роди дете през юни и невястата да се захване за работа през усилния летен период.

Според народните вярвания, на този ден се отваря небето и ако някой види това, се сбъдва всичко, което си нарече. Днес по стара традиция се освещава и благославя ново грозде, както и различни плодове.

Според народните представи Преображение бележи пределното време на прехода към есента. Слънцето се обръща с гръб към лятото и с лице към зимата. Денят намалява, змиите и гущерите се скриват по дупките си, лястовиците започват да се събират за своето пътешествие на юг.

В някои родопски села съществува вярата, че Господ „прибрязнува” (пуска бразда) от небето – знак, че може да започне сеитбата на есенните култури. Казват, че в нощта срещу празника в небето се отваря „божата врата”. На нея се явява сам Господ и изпълнява желания.

Това вярване съществува и до днес. Отнася се преди всичко за друг граничен момент в природата, отбелязван на Богоявление (Йордановден, 6 януари). Но надеждата за светло преображение и промяна държи будни хората и срещу Преображение.

На много места у нас майките карали децата си да гледат нощното небе, за да не пропуснат мига и да се помолят за здраве и богатство. Учели по-младите, че това е време за равносметка и вътрешно преобразяване – преди да се смени сезонът и природата да поеме към зимното затишие.

На Преображение Господне имен ден празнуват Сотир, Спас, Христин(а), Християн(а), Христо, както и всички имена, отразяващи славата Господна, като Сияна (Божествено сияние), Светлин и Светла.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 САТЪРА НА ХАНА

    24 13 Отговор
    ФАКТА ЧЕ ВЪВ ВАШЕТО ТЯЛО МОЖЕ ДА ИМА АТОМИ КОИТО СА СЕ РОДИЛИ КОГАТО СЕ Е РОДИЛА ВСЕЛЕНАТА ... ... Е САМО ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ФАКТА ЗА ПРЕОБРАЖЕНИЕТО И СИЛАТА ГОСПОДНЯ ....
    .... ЗАЩОТО НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ОТГОВОРИ КЪДЕ Е ОТИШЛА ИНФОРМАЦИЯТА ОТ ПРЕДИШНИТЕ КВАНТОВИ СЪСТОЯНИЯ (ЖИВОТИ) НА АТОМИТЕ КОИТО ВИ ИЗГРАЖДАТ :))

    Коментиран от #39, #51, #57

    05:22 06.08.2023

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Българин

    28 8 Отговор
    Честит имен Ден на Хората имащи Празник

    07:31 06.08.2023

  • 6 Празник

    11 7 Отговор
    На преобразователите щом е преображение начи нещо се преобразува в нещо друго.

    07:51 06.08.2023

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 😈😈😈😈

    12 50 Отговор

    До коментар #4 от "Честит празник!":

    Още един набожен вярваш в измислени неща и приказки . Днес няма празник това е измислено от църквата да смуче пари.

    07:56 06.08.2023

  • 9 Село Казанлък

    11 37 Отговор
    Който вярва да празнув АЗ НЕ ВЯРВАМ НА ПРИКАЗКИ ЗА ДЕЦА И БАЛАМИ.

    07:57 06.08.2023

  • 10 То днес

    27 10 Отговор
    И тези в Хирошима са се преобразували във атоми за секунди.

    07:59 06.08.2023

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Неразбрал

    18 17 Отговор
    Какво е това Преображение у сред лето ! Някъде към 20. 08. е по - верно !

    Коментиран от #22, #37

    08:51 06.08.2023

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Православен

    62 6 Отговор
    Честит празник на всички православни християни!

    И нека в този светъл ден и ние да преобразим нашите души, и да заживеем Богоугодно!

    Нека Бог ни пази, помага и закриля!

    15:38 06.08.2023

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Име

    44 6 Отговор
    Велик си Господи Исусе Христе Сине Божий!♥️😍🔥🌍🌞

    Коментиран от #21

    23:33 07.08.2023

  • 20 Име

    15 8 Отговор
    На Малкото Слънце-Господ, Сатаничката може само да му диша прахта под нозете!🌞🌍🔥

    23:59 07.08.2023

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Така е

    11 4 Отговор

    До коментар #13 от "Неразбрал":

    Много си прав !!!!!

    07:01 06.08.2024

  • 23 Дедо ви

    20 2 Отговор
    Винаги на 6 август Слънцето започва да свети по друг начин, по-различно. За първи път обаче тази година това се случи още на 31 Юли. По-рано с 6 дни. Който наблюдава природата го усети. Какво означава това не знам.

    07:03 06.08.2024

  • 24 Факт

    15 0 Отговор
    Лятото изтънява!

    07:24 06.08.2024

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ДПС ние на морето

    7 8 Отговор
    Честваме с купон преображението

    07:39 06.08.2024

  • 27 Гост666

    5 32 Отговор
    То за това ли църквата в квартала яко дрънка с камбани . Вече ми лази по нервите . И тази се точат към нея .

    07:41 06.08.2024

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Мъдрият

    43 4 Отговор
    Честит празник на всички православни християни и честит имен ден на имениците!

    И нека днес и ние, на този светъл празник, да поставим ново начало като преобразим душите, и да заживеем Богоугодно: спазвайки Божиите заповеди, водейки православен църковен и духовен живот, обичайки Бога и ближните си, вършейки добри дела, борейки се със страстите си и засаждайки на тяхно място добродетели!

    Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй и спаси нас! Амин!

    Коментиран от #40

    08:28 06.08.2024

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Помня

    13 3 Отговор
    Още няма грозде - по Стар стил беше на 19 август.

    10:45 06.08.2024

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Бай Ху (By Who)

    6 6 Отговор

    До коментар #32 от "Мъдрият":

    Честит праздник и на ваз господин Мъдур! Да сте жив и здрав да прославяте нашия Бог. Амин.

    16:24 06.08.2024

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Истина

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "Неразбрал":

    Даже и щъркелите го знаят !

    Коментиран от #54

    05:37 06.08.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Гост666

    2 9 Отговор

    До коментар #29 от "Мъдрият":

    Днес няма празник . И това което пише е измислица . Явно си доволен от статията . Не си добавял нищо.

    06:36 06.08.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Град Козлодуй

    1 4 Отговор

    До коментар #44 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Не говорете така госпожо,Бойко ще оправи страната

    07:05 06.08.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 ЕЛЛИН

    5 0 Отговор

    До коментар #41 от "Гост666":

    Понеже Идън е изключително ерудирана личност не отговаря на глупеца с глупост за да не се уподоби на него , както е казал мъдрият Цар Соломон . Но аз ще ти кажа ,че винаги повтаряш глупостите си така , както псе се връща при сволоча си !

    Коментиран от #49

    15:12 06.08.2025

  • 49 Идън

    6 0 Отговор

    До коментар #48 от "ЕЛЛИН":

    Благодаря .

    16:38 06.08.2025

  • 50 Твой ред е

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Мъдрият":

    А динозаврите създадени ли са от Него? Странно ми изглежда, че са бродили стотици милиони години по Земята, пък са изчезнали и след това са минали десетки милиони години, докато се появят хората. Що за сценарий е това? Сериозно те питам, без ирония. Обясни го!

    18:50 06.08.2025

  • 51 6135

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "САТЪРА НА ХАНА":

    Педантична поправка:
    Когато се е родила вселената не е имало атоми.

    Коментиран от #56

    21:07 06.08.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Верно

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Истина":

    Има още 14 дни, бе ! Къде сте се разбързали ?

    05:57 06.08.2026

  • 55 Кретени

    0 0 Отговор
    Какви са тия коментари от 2025 година, бе шумко?

    06:21 06.08.2026

  • 56 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "6135":

    А КОЙ Е ДУМНАЛ ВСЕЛЕНАТА ?
    ЗА ДА СЕ ПОЯВИ ТЯ ?

    06:22 06.08.2026

  • 57 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "САТЪРА НА ХАНА":

    НЕ МОЖЕ ДА ИМА
    ....
    А ИМА - ВСИЧКИТЕ АТОМИ ВОДОРОД ВЪВ ВАШЕТО ТЯЛО СА СЕ РОДИЛИ КОГА СЕ Е РАЖДАЛА ВСЕЛЕНАТА :)

    06:24 06.08.2026

  • 58 Лелеле

    0 0 Отговор
    То тия коментари с натрупване били!
    Започват от 2023 год.
    Що за жуоналистика е това?

    06:24 06.08.2026