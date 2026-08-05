Иран е постигнал споразумение с Оман за корабоплавателния маршрут през Ормузкия проток

Иран и Оман постигнаха разбирателство за географските координати на маршрута за корабоплаване през Ормузкия проток, а съвместното изявление е в процес на финализиране, при условие че няма да има намеса на трети страни, заяви днес говорителят на Министерството на външните работи на Иран Есмаил Багаи, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Той добави, че всяко подобно споразумение между Иран и Оман само по себе си няма да гарантира сигурността по стратегическия воден път.

Предложеното споразумение ще даде на Техеран контрола върху корабите, влизащи в Залива през Ормузкия проток, казаха пред Ройтерс високопоставен ирански източник и двама регионални представители, отбелязвайки една от “най-големите отстъпки, направени досега пред Иран“.

Въпреки явния ход към отстъпване пред иранските искания, източниците отхвърлиха твърденията на президента на САЩ Доналд Тръмп, че сделката за отваряне на Ормузкия проток е неизбежна, като посочиха, че все още предстои да бъдат уточнени важни подробности.

Багаи нарече преговорите между Техеран и Маскат “професионални” и “напредващи”, като каза, че “двете страни са постигнали взаимно разбирателство за географските параметри на обсъждания маршрут”.

Говорителят на иранското външни министерство добави, че ако трети страни не попречат на процеса, съвместното изявление на двете страни, съдържащо основните съображения и ключови точки на разбирателство, е във финалните си етапи на преглед и изготвяне.