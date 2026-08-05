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Иран е постигнал споразумение с Оман за корабоплавателния маршрут през Ормузкия проток

Иран е постигнал споразумение с Оман за корабоплавателния маршрут през Ормузкия проток

5 Август, 2026 21:15 836 8

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Техеран обяви, че всяко подобно споразумение само по себе си няма да гарантира сигурността по стратегическия воден път

Иран е постигнал споразумение с Оман за корабоплавателния маршрут през Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иран и Оман постигнаха разбирателство за географските координати на маршрута за корабоплаване през Ормузкия проток, а съвместното изявление е в процес на финализиране, при условие че няма да има намеса на трети страни, заяви днес говорителят на Министерството на външните работи на Иран Есмаил Багаи, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Той добави, че всяко подобно споразумение между Иран и Оман само по себе си няма да гарантира сигурността по стратегическия воден път.

Предложеното споразумение ще даде на Техеран контрола върху корабите, влизащи в Залива през Ормузкия проток, казаха пред Ройтерс високопоставен ирански източник и двама регионални представители, отбелязвайки една от “най-големите отстъпки, направени досега пред Иран“.

Въпреки явния ход към отстъпване пред иранските искания, източниците отхвърлиха твърденията на президента на САЩ Доналд Тръмп, че сделката за отваряне на Ормузкия проток е неизбежна, като посочиха, че все още предстои да бъдат уточнени важни подробности.

Багаи нарече преговорите между Техеран и Маскат “професионални” и “напредващи”, като каза, че “двете страни са постигнали взаимно разбирателство за географските параметри на обсъждания маршрут”.

Говорителят на иранското външни министерство добави, че ако трети страни не попречат на процеса, съвместното изявление на двете страни, съдържащо основните съображения и ключови точки на разбирателство, е във финалните си етапи на преглед и изготвяне.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп

    6 1 Отговор
    Утре ще бомбардирам и Оман, и Иран, може и Саудитска Арабия да бомбардирам......
    - Меланоооо! Кво подслушваш, тебе няма да бомбардирам!

    21:18 05.08.2026

  • 2 Явно

    6 0 Отговор
    ще има такси вход-изход. Турция събира такси за двата протока. Защо Оман и Иран да не събират.

    21:27 05.08.2026

  • 3 ?????

    8 0 Отговор
    Чува се че иранците искали такса 7%, а американците били съгласни на 5%.
    Китай и Русия са освободени от такси.
    Всички други плащат.
    Много удачна война се получи.

    21:32 05.08.2026

  • 4 Име

    3 0 Отговор
    Приятни сънища!

    21:34 05.08.2026

  • 5 ццц

    2 1 Отговор
    Поредната преписана статия от агенция Ройтерс. Драскачи.

    21:40 05.08.2026

  • 6 Какво договориха Оман и Иран

    2 0 Отговор
    Контрол над корабоплаването: Споразумението дава на Техеран сериозен контрол върху търговските кораби, които преминават през протока към Персийския залив.
    Временно отваряне и разминиране: Договорката предвижда стъпки към временно отваряне на водния път, включително обсъждане на детайли по такси, управление на трафика и разминиране.
    Икономически отзвук: Новината за потенциалното трайно отваряне на протока веднага доведе до спад в цените на петрола, като сортът Брент падна под 80 долара за барел.

    22:04 05.08.2026

  • 7 Реакцията на САЩ

    1 0 Отговор
    САЩ и международната общност реагират със смес от предпазлив оптимизъм и сериозни резерви, тъй като споразумението за Ормузкия проток засяга ключова точка от текущата война между САЩ, Израел и Иран.Основните позиции и дипломатически сблъсъци по казуса включват:Позицията на САЩ: Натиск и червени линииУсловен оптимизъм: Държавният секретар Марко Рубио и министърът на финансите Скот Бесент потвърдиха, че има сериозен напредък в преговорите и се надяват на споразумение „много скоро“, което да възстанови корабоплаването.Предупреждение от Доналд Тръмп: Президентът на САЩ обяви, че това е „последен шанс“ за Иран да постигне сделка и да избегне нова американска военна ескалация. Той категорично отхвърли възможността Техеран да налага задължителни такси (толове) за преминаване, заявявайки: „Ако някой ще таксува, това ще сме ние. Ние имаме стоманена стена и пълна блокада“.Стратегически резерви: Вашингтон е твърдо против Иран да получи траен контрол над международния воден път. САЩ настояват за връщане към свободното плаване. Експерти обаче смятат, че Тръмп може да приеме компромис, при който таксите на Иран да бъдат маскирани като „екологични такси за услуги“, за да обяви дипломатическа победа. Тръмп отчаяно иска мир.

    22:06 05.08.2026

  • 8 Реакцията на арабските държави

    1 0 Отговор
    Дипломация от Катар: Доха инициира спешни разговори с Кувейт, Бахрейн, ОАЕ и Саудитска Арабия. Арабските монархии настояват за „пълна свобода на корабоплаването“ и се опасяват от пълна доминация на Иран.Алтернативният план на Оман: Маскат предложи съвместен регионален механизъм (по модела на Малакския проток), разчитащ на доброволни вноски за сигурност от държавите. Този план обаче беше отхвърлен от ултрахардлайнерите в иранския парламент, които изискват максималистичен контрол.

    22:09 05.08.2026

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