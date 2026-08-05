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Иран следва стратегия на пресметната ескалация с цел да разшири конфликта, без да предизвика пълномащабна война

Иран следва стратегия на пресметната ескалация с цел да разшири конфликта, без да предизвика пълномащабна война

5 Август, 2026 18:45 1 891 24

  • иран-
  • сащ-
  • ормузки проток-
  • близък изток-
  • доналд тръмп-
  • израел

Стратегията на Техеран е да се съпротивлява и да увеличи цената на войната за САЩ до степен, че да ги накара да се откажат

Иран следва стратегия на пресметната ескалация с цел да разшири конфликта, без да предизвика пълномащабна война - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иран разширява кампанията си на оказване на натиск върху САЩ, за да получи отстъпки, казват анализатори и представители на властите в арабски страни в района на Персийския залив. Според тях Техеран по-конкретно превръща търговските пътища, корабните маршрути и енергийната инфраструктура в точки, в които притиска Вашингтон, за да повиши за него цената на конфронтацията, отбелязва Ройтерс, предаде БТА.

Агенцията посочва, че вместо да се стреми към решителна военна победа - нещо, което впрочем на практика е невъзможно срещу американската суперсила - Иран следва стратегия на пресметната ескалация с цел да разшири конфликта, без в същото време да предизвика пълномащабна война.

Стара и изпитана военна тактика на по-слабите, откакто се водят войни вече хиляди години, е да се опитат да надвият по-силните с хитрост. И макар да успяват сравнително рядко, примерите за това са не един и два - от гърците срещу могъщата Персийска империя в древността до Виетнам срещу САЩ и Афганистан и СССР през миналия век.

В съвременността войната в Украйна, която продължава вече четири години и половина, е нагледно доказателство за това. Когато руските войски нахлуха в съседната страна на 24 февруари 2022 г., малцина са очаквали тя да продължава да се съпротивлява успешно и да е далеч от капитулацията.

Иран, който стана обект на поредна американско-израелска военна кампания през последните години, очевидно няма друг избор, освен да се опита да надхитри своите врагове.

И така, стратегията на Ислямската република, по всичко личи, е да се съпротивлява и да увеличи цената на войната за САЩ до степен, че да ги накара да се откажат. За целта Иран се стреми да посее хаос в Близкия изток и да блокира ключовия за световната търговия с петрол Ормузки проток, обобщава Франс прес.

Според анализатори, цитирани от Ройтерс, Иран иска да убеди САЩ и техните съюзници, че цената на овладяването на кризата би била по-висока от удовлетворяването на неговите претенции за контрол върху Ормузкия проток. Посланието на Техеран е, че ако той не получи по-важна роля в този ключов морски маршрут, конфликтът ще се разпространи отвъд Залива.

Майкъл Найтс от Вашингтонския институт за близкоизточна политика коментира пред Ройтерс, че Иран от самото начало се опитва да ескалира военните действия - географски, с нови оръжия и увеличавайки потенциалните мишени.

"Тяхното голямо предимство е не, че могат да навредят на Америка или на Израел. Тяхното голямо предимство е, че могат да навредят на държавите от региона и на глобалната икономика", обобщава тезата си Найтс.

Това впрочем е видно поради резкия скок на цените на петрола и другите енергоносители, който на свой ред изстреля инфлацията нагоре и донесе огромни затруднения на милиони, ако не и на милиарди хора, в целия свят.

Би Би Си пише, че е възможно от гледна точка на иранското ръководство контролираната конфронтация да осигурява повече стратегически лостове за влияние, отколкото едно трайно прекратяване на огъня. Това например обяснява иначе изненадващите на пръв поглед ирански удари по Йордания, по-конкретно по военновъздушна база, където са разположени американски бойни самолети, в края на миналия месец.

Днес нито една от страните не изглежда готова за пълномащабна война, коментира Би Би Си.

Вашингтон не показва кой знае какъв апетит за много по-широк конфликт в Близкия изток, който би могъл да застраши енергийната инфраструктура в региона, да въвлече повече държави, да повиши цените на петрола и да отвори нови фронтове, които да подложат на още по-голям натиск американските военни ресурси. Що се отнася до Техеран, той също може да се стреми да избегне пълномащабна война, защото отслабената му противовъздушна отбрана, уязвимата индустриална инфраструктура и икономиката, ограничена от санкции, правят възстановяването на загубите все по-трудно и скъпо.

В резултат иранското ръководство може би е стигнало да заключението, че това отваря място за стратегия, основана не на военна победа, а на постоянен натиск, коментира Би Би Си. Британското обществено радио и телевизия се аргументира, че едно продължително прекратяване на огъня при сегашните условия всъщност би могло да постави Техеран в по-слаба позиция. Военноморската блокада на иранските пристанища от страна на САЩ би продължила, санкциите биха останали в сила и Иран все още би бил до голяма степен изключен от международните енергийни пазари. А междувременно Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Катар и други страни износители на петрол и газ в региона биха могли постепенно да възобновят нормалния си износ, докато Ислямската република остане икономически изолирана.

Така че един ограничен конфликт би могъл да промени тази ситуация за Иран. Въпреки че той плаща висока военна и икономическа цена, смущенията в Ормузкия проток и натискът около друг ключов морски маршрут - протока Баб ал Мандеб, посредством неговите йеменски съюзници - хусите, продължават да влияят на световното корабоплаване, разходите за застраховки и енергийните пазари. Положението на несигурност, дори тя да е ограничена, принуждава правителствата, собствениците на кораби и вносителите да обърнат внимание на исканията на Иран, коментира Би Би Си.

Ройтерс отбелязва, че засега тази стратегия като че ли се изплаща. В момент, когато заплахите се разпространяват отвъд Ормузкия проток, регионалните и западните сили все повече се съсредоточават върху защитата на търговските пътища и енергийната инфраструктура, вместо да засилват натиска върху Иран.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    34 3 Отговор
    И за това си имаме поговорка:
    - Веднъж стомна за вода, втори път стомна за вода, накрая стомната се чупи!!!
    Иран не се оказа Ирак, и счупи говедарската стомна!!!

    Коментиран от #17

    18:48 05.08.2026

  • 2 Не разбрахме

    29 2 Отговор
    Тромпета каква стратегия следва? Да напада държава която с нищо не го застрашава и е на другия край на света!!!

    Коментиран от #4, #9

    18:50 05.08.2026

  • 3 Копчщейки пийте ги онези неща.ве

    1 17 Отговор
    Псулер следва друга стратегия. Псулер е и за запада и за русия. И за израел и за иран. И за украйна и за русия. Пази Киев и Зеленски... като очите си. Сега ли разбрахте, че бакшиша е невменяем?

    18:52 05.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 име

    20 2 Отговор
    Краварската супер сила за трети пъта пуца няколко седмици и после тихо, че свършиха патроните. Миналото лято свършиха ПВОто за няма и 5 седмици, в началото на тази година свършиха и томахавките пак за приблизително толкова време, а сега дори не издържаха и 3 седмици. И стратегията на иран въобще не е основана само на натиск по енергийна линия. Иран съвсем преднамерено унищожи всичката краварска логистика минала година и в началото на тази. Уникожиха целевасочено радари, ракетни установки, летища складове, разузнавателни дронове самолети-цистерни, затвориха Ормузкия проток и достъпа до пристанищата за снабдяващи кораби. Затова най-скорошните ответни атаки бяха насочени предимно към Йордания, краварите изтеглиха там всичко оцеляло. Сред Йордания им остава само Израел, така, че ционистчетата да се готвят за още дупки в железния гевгир. А който не вярва, да си пусне The electronic intifada, Daily Mail World или Willy OAM, те правят анализ на сателитни снимки с поражения по краварските бази из залива.

    18:55 05.08.2026

  • 6 Соломон

    2 15 Отговор
    Иранската военна хунта следва заповедите на световни финансово корпоративни групировки. Не е вярно, че воюват САЩ и Иран.

    Коментиран от #7

    18:56 05.08.2026

  • 7 ФАКТ

    1 13 Отговор

    До коментар #6 от "Соломон":

    И копейките следват заповедите на същите групировки

    Коментиран от #8

    18:58 05.08.2026

  • 8 Моето мнение

    1 8 Отговор

    До коментар #7 от "ФАКТ":

    И копейките и центовете и стотинките и веселинките...

    19:04 05.08.2026

  • 9 Факт

    2 8 Отговор

    До коментар #2 от "Не разбрахме":

    Ще разберете миризмата на чалми

    Коментиран от #21

    19:13 05.08.2026

  • 10 Ами

    16 2 Отговор
    Приликата между Иран и Русия е че и двете страни изтощават противниците си.
    Разликата е, че Иран изтощава САЩ, Израел и арабските им братовчеди,
    а Русия изтощава целия така наречен колективен запад.
    И забравете вече тази окраина. Тя е просто воденичния камък
    който тегли колективния запад в бездната.

    19:14 05.08.2026

  • 11 Иран знаят какво правят

    9 2 Отговор
    Дончо не.вятър го вее на бял кон. Психиатрите да вземат отношение.

    19:14 05.08.2026

  • 12 Ами..

    10 3 Отговор
    Иранците са умно хора. Естествено че ще имат план. Да не се като улав Дончо и неговата банда?!
    Ще се защитават срещу агресията както могат

    19:15 05.08.2026

  • 13 И какво

    10 2 Отговор
    Иран са виновни, че се защитават? А САЩ са герои, защото знаят, че иранските ракети не могат да стигнат до тях?

    19:16 05.08.2026

  • 14 Спарта вечна слава

    4 1 Отговор
    Много ме кефи как малко спартанци са направили много перси на г200 навремето 🐐💀

    19:29 05.08.2026

  • 15 Козаристан🐐

    2 0 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния

    19:29 05.08.2026

  • 16 Укротролягата да хване скоротечен рак!

    4 0 Отговор
    Укротролягата да хване скоротечен рак!

    19:52 05.08.2026

  • 17 Kaлпазанин

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Чудя се това от кухата мисирка нн нашето тъ@@ м@@@ ли е ,

    20:00 05.08.2026

  • 18 Лумпен

    1 0 Отговор
    Докато има евреи мир няма да има!

    20:08 05.08.2026

  • 19 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Никой не си задава въпроса защо бай Дончо иска да държи входа и изхода на Ормузкия пролив както Англичаните правеха със Суецкия канал преди Египет да си го върне? Малко е закъснял Оранжевия но поне опитва.Полотиката на и действията на Тръмп в Персийския залив определят цените на петрола ,което пълни джобовете на неговите спонсори.
    Просто като фасул

    20:11 05.08.2026

  • 20 точка

    1 0 Отговор
    Пак неолиберални просветления. За тях всичко е пари и пазарлък, сделка! Не могат да си представят , че може да има и Морални аспекти, Чест, Достоинство, Родина, Гордост, История!!!!!! Хитрост прилагали!!!!? Допреди Агресията имаше ли проблем с Ормуз? И какви обвинения тресна Тръмп та да започне Война? Подла война като Уби Аятолаха. Атомна бомба. А Атомната бомба на Иран се нарича Ормуз!!!!! За какво му е онази. Освен това Има Фетва за забрана на атомна бомба !!! А това е много по сериозно за изпълнение от светските договори. Остава да кажат че и Леонид е бил прот Хитрец и е е прецакал персите!!!!!! Същото е и с Виетнам. В 1975 г при подписване на Мира , американецът казва—,, Не е чеастно, НИЕ спечелихме всички битки,,!!!! Хо Ши Мин отвръща—,, Вярно е!!! Но Ние спечелихме Войната,,!!!

    20:12 05.08.2026

  • 21 Вече подушваме

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Факт":

    Изпечено американско. 16 жертви и над 400 ранени.

    20:19 05.08.2026

  • 22 точка

    0 0 Отговор
    Някой помни ли Данко?? Не съм забелязал подобен неолибераленджендър герой. Затова и подобни обяснения за ходовете на Иран губят всякаква стойност. Те Нямат в Разбиранията си подобен модел на поведение, те го обясняват от собственият си ограничен и покварен модел. За тях Ширка е неразбираема, тъпа и глупава. Не сме сключили Изгодна Сделка.

    Коментиран от #23

    20:25 05.08.2026

  • 23 точка

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "точка":

    ,,,,,,, ШИПКА…….,,,

    20:27 05.08.2026

  • 24 Чудно

    0 0 Отговор
    Каква е идеята Марийчето систем о да преразказва, какво казал този или онзи(дръж ми шапката) в някой си пореден Американски парцал(който даже собствения им президент нарича- Фалшиви новини) ??? Марийчето се счита за по-умна от читателите на факти ? Те не могат сами да си намерят и прочетат статийте ?? (дори и с гугъл транслейт)

    20:29 05.08.2026

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