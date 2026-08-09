Атака с дронове в Белгород: Експлозии и пожари

Руският пограничен град Белгород беше подложен на мащабна среднощна атака с дронове (БПЛА), която предизвика поредица от мощни експлозии и силни пожари в централните и периферните райони на града.
Местните жители съобщават за десетки безпилотни летателни апарати в небето, последвани от детонации и гъсти стълбове дим.
Според независимия руски Telegram канал ASTRA, който се позовава на OSINT анализи, една от основните ударени сгради се намира в непосредствена близост до регионалната централа на Федералната служба за сигурност (ФСБ). Друго попадение от въздушния удар е регистрирано на около 600 метра от Белгородската топлоелектрическа централа, което застрашава критичната инфраструктура. В града горят и няколко многофамилни жилищни блокове.
Временно изпълняващият длъжността губернатор на Белгородска област Александър Шуваев съобщи, че в резултат на среднощната атака са ранени най-малко 13 души. Нанесени са сериозни материални щети, като екипи на Спешна помощ и пожарната продължават работа на терен по овладяването на огнената стихия.
Украинската армия традиционно не коментира официално операциите, провеждани на руска територия. Град Белгород е разположен само на 34 километра от границата с Украйна и остава ключов логистичен център, което го прави редовна цел на трансгранични атаки. Нападението се случва в контекста на ескалиращи въздушни удари, след като в нощта срещу 8 август руски обстрел срещу Киев отне живота на четирима души, сред които и тригодишно дете.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Росомаха
Миленка, остава от Тик-Ток да започнеш да черпиш информация. Не се излагай като журналист. Не ни разочаровай.
05:24 09.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Росомаха
До коментар #2 от "Читател":Гробарите предлагат бъгита за голф на заможните опечалени за да достигнат гробовете на убитите бащи, съпрузи, синове.
Коментиран от #9
05:32 09.08.2026
4 Артилерист
05:48 09.08.2026
5 Арто
05:55 09.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Статията е точна
Атака с дронове в Белгород: Експлозии и пожари,гражданите са в ужас
Серия от взривове разтърси руския град, има десетки засегнати сгради и ранени
06:29 09.08.2026
9 Соломон
До коментар #3 от "Росомаха":За това пък в Русия гробарите се чудят какво ще правят ако война приключи
06:41 09.08.2026
10 блэтьгород
06:48 09.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.