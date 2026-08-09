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Атака с дронове в Белгород: Експлозии и пожари
  Тема: Украйна

Атака с дронове в Белгород: Експлозии и пожари

9 Август, 2026 05:05, обновена 9 Август, 2026 05:08 1 431 11

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Серия от взривове разтърси руския град, има десетки засегнати сгради и ранени

Атака с дронове в Белгород: Експлозии и пожари - 1
Снимка: Exilenova+
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският пограничен град Белгород беше подложен на мащабна среднощна атака с дронове (БПЛА), която предизвика поредица от мощни експлозии и силни пожари в централните и периферните райони на града.

Местните жители съобщават за десетки безпилотни летателни апарати в небето, последвани от детонации и гъсти стълбове дим.

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Според независимия руски Telegram канал ASTRA, който се позовава на OSINT анализи, една от основните ударени сгради се намира в непосредствена близост до регионалната централа на Федералната служба за сигурност (ФСБ). Друго попадение от въздушния удар е регистрирано на около 600 метра от Белгородската топлоелектрическа централа, което застрашава критичната инфраструктура. В града горят и няколко многофамилни жилищни блокове.

Временно изпълняващият длъжността губернатор на Белгородска област Александър Шуваев съобщи, че в резултат на среднощната атака са ранени най-малко 13 души. Нанесени са сериозни материални щети, като екипи на Спешна помощ и пожарната продължават работа на терен по овладяването на огнената стихия.

Украинската армия традиционно не коментира официално операциите, провеждани на руска територия. Град Белгород е разположен само на 34 километра от границата с Украйна и остава ключов логистичен център, което го прави редовна цел на трансгранични атаки. Нападението се случва в контекста на ескалиращи въздушни удари, след като в нощта срещу 8 август руски обстрел срещу Киев отне живота на четирима души, сред които и тригодишно дете.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Росомаха

    11 7 Отговор
    "Според независимия руски Telegram канал ASTRA"

    Миленка, остава от Тик-Ток да започнеш да черпиш информация. Не се излагай като журналист. Не ни разочаровай.

    05:24 09.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Росомаха

    10 7 Отговор

    До коментар #2 от "Читател":

    Гробарите предлагат бъгита за голф на заможните опечалени за да достигнат гробовете на убитите бащи, съпрузи, синове.

    Коментиран от #9

    05:32 09.08.2026

  • 4 Артилерист

    10 7 Отговор
    Ще има пак масиран руски ракетен, голямо бомбов, дронов и тежко-снаряден-АРТИЛЕРИЙСКИ отговор. Комичният артист Зеленски отново ще плаче за пво средства от западните си подстрекатели щото наличното е тотално помляно и руските далекобойни средства стигат безпрепятствено целите си...

    05:48 09.08.2026

  • 5 Арто

    11 6 Отговор
    В Белгород няма ли загинали или ранени деца? Или само в Украйна се случват тези неща с децата?

    05:55 09.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Статията е точна

    7 4 Отговор
    Украйна и в момента срива рашисткият град-
    Атака с дронове в Белгород: Експлозии и пожари,гражданите са в ужас
    Серия от взривове разтърси руския град, има десетки засегнати сгради и ранени

    06:29 09.08.2026

  • 9 Соломон

    6 4 Отговор

    До коментар #3 от "Росомаха":

    За това пък в Русия гробарите се чудят какво ще правят ако война приключи

    06:41 09.08.2026

  • 10 блэтьгород

    2 2 Отговор
    в огород

    06:48 09.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

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