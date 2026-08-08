Киев под нощен обстрел: Трима убити край града, четирима ранени в столицата

Нова вълна от руски въздушни удари разтърси украинската столица в ранните часове на деня.

Четирима души са ранени, след като силни експлозии отекнаха в централните и крайните части на града. Атаката е извършена с комбинация от ударни дронове и балистични ракети, съобщиха местните власти.

Поражения и пожари в Киев

Според официална информация от Киевската градска военна администрация в Telegram, в резултат на среднощния обстрел са избухнали пожари в два административни района на столицата. Спасителни екипи и аварийни служби работят на терен за овладяване на огъня и разчистване на отломките. Властите призоваха жителите да останат изключително бдителни поради продължаващата заплаха.

Паралелно с ударите в самия град, тежка ситуация се развива и в околната Киевска област. В съседния Броварски район падащи отломки от дронове причиниха смъртта на трима души, сред които и едно дете, а други трима цивилни бяха ранени. Поражения има по жилищни сгради, автомобили и стопански обекти.

Критичен недостиг на противовъздушна отбрана

Новата ескалация идва само броени дни след друга опустошителна атака срещу Киев на 5 август, при която загинаха 17 души. Украинското военно ръководство и президентът Володимир Зеленски многократно алармират за критичен недостиг на ракети-прехващачи за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Поради липсата на достатъчно боеприпаси, по-голямата част от руските балистични траектории остават трудни за неутрализиране, което увеличава мащаба на разрушенията в гъсто населените райони.

Руски удар срещу болница в Херсон

Успоредно с ракетния обстрел на север, руската армия продължава методичния си обстрел по Южния фронт. В град Херсон под прицел беше взето лечебно заведение. Местните власти и здравното министерство на Украйна съобщиха, че при атаката срещу болницата са ранени четирима медицински работници. Поразени са крила от сградата, а ранените лекари и медицински сестри са получили своевременна помощ от свои колеги на място.

DeepState: Руски напредък край Константиновка и рекорден брой боеве

Наземната офанзива на Руската федерация в Донецка област навлиза в още по-интензивна фаза. Анализаторите от украинския мониторингов проект DeepState алармират в последната си сводка, че руските части са отбелязали тактически напредък в близост до град Константиновка. Вражеските сили се опитват да прекъснат ключови логистични артерии в региона.

Официалният доклад на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна потвърждава сериозността на ситуацията. Направленията край Покровск и Константиновка остават най-горещите точки на фронта – именно там са регистрирани най-голям брой военни действия и директни бойни сблъсъци в рамките на последните 24 часа. Украинските защитници продължават да удържат позициите под непрестанен артилерийски и пехотен натиск.