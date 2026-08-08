Киев под нощен обстрел: Трима убити край града, четирима ранени в столицата

Нова вълна от руски въздушни удари разтърси украинската столица в ранните часове на деня.
Четирима души са ранени, след като силни експлозии отекнаха в централните и крайните части на града. Атаката е извършена с комбинация от ударни дронове и балистични ракети, съобщиха местните власти.
Поражения и пожари в Киев
Според официална информация от Киевската градска военна администрация в Telegram, в резултат на среднощния обстрел са избухнали пожари в два административни района на столицата. Спасителни екипи и аварийни служби работят на терен за овладяване на огъня и разчистване на отломките. Властите призоваха жителите да останат изключително бдителни поради продължаващата заплаха.
Паралелно с ударите в самия град, тежка ситуация се развива и в околната Киевска област. В съседния Броварски район падащи отломки от дронове причиниха смъртта на трима души, сред които и едно дете, а други трима цивилни бяха ранени. Поражения има по жилищни сгради, автомобили и стопански обекти.
Критичен недостиг на противовъздушна отбрана
Новата ескалация идва само броени дни след друга опустошителна атака срещу Киев на 5 август, при която загинаха 17 души. Украинското военно ръководство и президентът Володимир Зеленски многократно алармират за критичен недостиг на ракети-прехващачи за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Поради липсата на достатъчно боеприпаси, по-голямата част от руските балистични траектории остават трудни за неутрализиране, което увеличава мащаба на разрушенията в гъсто населените райони.
Руски удар срещу болница в Херсон
Успоредно с ракетния обстрел на север, руската армия продължава методичния си обстрел по Южния фронт. В град Херсон под прицел беше взето лечебно заведение. Местните власти и здравното министерство на Украйна съобщиха, че при атаката срещу болницата са ранени четирима медицински работници. Поразени са крила от сградата, а ранените лекари и медицински сестри са получили своевременна помощ от свои колеги на място.
DeepState: Руски напредък край Константиновка и рекорден брой боеве
Наземната офанзива на Руската федерация в Донецка област навлиза в още по-интензивна фаза. Анализаторите от украинския мониторингов проект DeepState алармират в последната си сводка, че руските части са отбелязали тактически напредък в близост до град Константиновка. Вражеските сили се опитват да прекъснат ключови логистични артерии в региона.
Официалният доклад на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна потвърждава сериозността на ситуацията. Направленията край Покровск и Константиновка остават най-горещите точки на фронта – именно там са регистрирани най-голям брой военни действия и директни бойни сблъсъци в рамките на последните 24 часа. Украинските защитници продължават да удържат позициите под непрестанен артилерийски и пехотен натиск.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И Киев е Руски
Коментиран от #3, #41
04:49 08.08.2026
2 Мишо
Коментиран от #14
04:54 08.08.2026
3 Медийнна жертва, влючитело дете
До коментар #1 от "И Киев е Руски":Най ми хареса туй за Константинивка и Покровск.
Много забавно и професионално поднесено.
Коментиран от #5
04:56 08.08.2026
4 Всичкото
04:59 08.08.2026
5 Вражеските сили
До коментар #3 от "Медийнна жертва, влючитело дете":още не са ги превзели май?
05:00 08.08.2026
6 Анализ
Коментиран от #97
05:11 08.08.2026
7 Завинаги проклета Московия
Коментиран от #27, #48
05:18 08.08.2026
8 Последния Софиянец
05:18 08.08.2026
9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️
05:20 08.08.2026
10 И Киев е Руски
Коментиран от #58
05:20 08.08.2026
11 Хи их хи
Коментиран от #69
05:42 08.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Владимир Путин, президент
Запомнете го 😁
Коментиран от #57
06:01 08.08.2026
14 Гришо
До коментар #2 от "Мишо":Зеленски беше дал и 40-дневен срок да бъде принудена Русия да се съгласи на мир, но той проключи с 37 новоосвободени места (вкл. споменатите Покровск и Константиновка), както и 400 бензиностанции по-малко на укротериторията. Да добавим и прекъснатата морска връзка на Одеса с доставките на боеприпаси и въоръжение.
Коментиран от #15
06:01 08.08.2026
15 Друсано русначе
До коментар #14 от "Гришо":Само питам тия 40 новоасвабадени места с какво допринасят за щастието на русняка и просперитета на Русия ? Щот ми се чини, че Рассия приключи. Приключи навсегда 👆
Коментиран от #17, #51
06:05 08.08.2026
16 Пенчо
06:11 08.08.2026
17 Гришо
До коментар #15 от "Друсано русначе":Русия се разширява на запад, т.е. връща си изконни територии. Що се отнася до просперитета, погледни Мариупол – красив съвременен град. Така че не бери грижа за просперитета на руснаците.
Коментиран от #35
06:12 08.08.2026
18 некадърници
06:12 08.08.2026
19 Оня
06:14 08.08.2026
20 Зелен Дзъ
Ако искаш да победиш Русия, ескалирай без ПВО.
За да объркаш врага, първо трябва да объркаш себе си.
06:15 08.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ужас
06:16 08.08.2026
23 Огито
за тях!За фашистката хунта в Осрайна идва ред на онова, най-дългото с трите букви!
06:20 08.08.2026
24 Червените ескадрони
До коментар #21 от "Готов за бой":Аз пък ще застана на Дунав мост с хляб и сол и ще викам "Здравствуйте , братушки !"
Коментиран от #37
06:21 08.08.2026
25 хахаха
06:25 08.08.2026
26 Доволен
06:29 08.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Хубавите новини ни радват
Коментиран от #115
07:24 08.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Владимир Путин, президент
Доказано и проверено с времето !!! 👆
Коментиран от #32, #33, #38
07:25 08.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Топчията
07:37 08.08.2026
35 Грушо,
До коментар #17 от "Гришо":просперитета на руснаците го знаем, само вие, копейките не сте наясно.Всъщност наясно сте, затова предпочитате да живеете на Запад, а не в просперилала кочинка.Отивате в западна страна, и пак пишете колко била хубава расия.Объркани хора.
07:38 08.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 хихи
До коментар #24 от "Червените ескадрони":Магарев отдавна е там с плакат "Добре Дошли Освободители"
07:40 08.08.2026
38 Гресиран козяк
До коментар #30 от "Владимир Путин, президент":Гресирания пак прекаляваш с употребата на кафявия палец👈,по добре го смучи ,знаеш че успокоява нервите .
07:40 08.08.2026
39 Артилерист
07:41 08.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Антирашист 2205
До коментар #1 от "И Киев е Руски":За хитлер така говорят поданиците му !
07:54 08.08.2026
42 Соломон
До коментар #36 от "Лука":Украйна никога няма да прости на руснаците за тази война. Нито на лошите, нито на добрите. Докато лошите руснаци ни убиваха, „добрите“ руснаци мълчаха.
07:55 08.08.2026
43 Другари,
Нали ги превзехме вече няколко пъти, както докладва гр. Герасимов на др,. Путин?
И др. Путин лично се похвали?!
Ние в нашия пенсионерски клуб вече няколко пъти давахме победни банкети- скромно, с пърцуца и домашна туршия, ама това имат другарките ни.
Стига сме ги превземли вече , че и ракията , и туршията свършиха и тоя път няма да има банкет на победата!
Коментиран от #66
07:57 08.08.2026
44 Нито Константиновка, нито Покровск
Продължават опитите на орките за инфилтрация в двата града, украинците удържат позициите, както от месеци насам.
Поредните оптимистични лакърдии на някои другари и другарки!
08:01 08.08.2026
45 Гост
08:01 08.08.2026
46 точка
08:02 08.08.2026
47 Зельо
08:04 08.08.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Дръта чанта
До коментар #15 от "Друсано русначе":Я пак
08:13 08.08.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Аеееее шматка
До коментар #21 от "Готов за бой":Ти нещо не си о ред
08:15 08.08.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ
Коментиран от #92
08:21 08.08.2026
57 🇺🇦🚾
До коментар #13 от "Владимир Путин, президент":🖕🖕🖕🖕
08:21 08.08.2026
58 Дръта чанта
До коментар #10 от "И Киев е Руски":Ти гей твойта башня да не виси
08:22 08.08.2026
59 ДА ПОПИТАМ
08:23 08.08.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Цеко
До коментар #52 от "Миролюб Войнов, историк":Много руска смрадт е това.
08:25 08.08.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Макробиолог
До коментар #52 от "Миролюб Войнов, историк":Рижите ърийци и сега гледат на територията като на дунайски вилает временно получил независимост от високата порта.
08:26 08.08.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
08:28 08.08.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
Коментиран от #83
08:30 08.08.2026
68 СКОРО И ОДЕСА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА
08:32 08.08.2026
69 Бандеровец
До коментар #11 от "Хи их хи":Само тези, които спаха в метрото успяха да се събудят.
А всеки бандеровец на фронта си носи женски дрехи и Нивря в раницата, че като дойдат чеченците от Ахмат, бързо да се преоблекът.
08:32 08.08.2026
70 ВЕСЕЛЯК
Кво стана 40-дневната наказателна акция, разбираш ли? Уплашихте ли московците малки мой палячовци?
08:33 08.08.2026
71 Натан
08:34 08.08.2026
72 Българин681
До коментар #50 от "Мухахаха":И памперси му дай, макар той вече да се е 00cpaл......
08:35 08.08.2026
73 Е, тя Украйна нали
Коментиран от #75
08:36 08.08.2026
74 ДЪЛГО ВРЕМЕ
Коментиран от #80
08:37 08.08.2026
75 ПРОПАГАНДА ДИРЕКТНО ОТ КАНАЛА
До коментар #73 от "Е, тя Украйна нали":Само у нета побеждава.
08:38 08.08.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Ммммм
08:41 08.08.2026
78 сладко сладко
08:42 08.08.2026
79 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
Коментиран от #82
08:45 08.08.2026
80 Гост
До коментар #74 от "ДЪЛГО ВРЕМЕ":Когато руснаците включат и оставащите 90% от армията ще превземат Константиновка!
08:47 08.08.2026
81 БРИТАНЦИТЕ РЕАБИЛИТИРАХА НАЦИЗМА
Коментиран от #85, #86, #87
08:50 08.08.2026
82 Гост
До коментар #79 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":😆😆😆😆...бандерите били с нисък интелект, защото не се предали на султана и стреляли по ватенките като ги убивали и ранявали. А ватенките били с висок интелект защото отивали в Украйна да се бият за кожени палта и да веселят султана! Алелуя бейби!
08:52 08.08.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Реалист
До коментар #81 от "БРИТАНЦИТЕ РЕАБИЛИТИРАХА НАЦИЗМА":Британия е единствената страна, която е била контра на нацизма, защото нацизмът е противоречие на британската идеология.
А Хитлер единствено британците е искал искренно за съюзници.
За сметка на това, докато Британия воюва с нацистите болшевишки СССР подпомага нацизма.
И Путинова Русия е дефакто нацистки режим. Затова го наричат РАШИЗЪМ.
Коментиран от #91, #94, #101
08:59 08.08.2026
88 Велчов
08:59 08.08.2026
89 Гост
09:00 08.08.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Гост
До коментар #87 от "Реалист":Рашизмът е най-модерната идеология на рашиста Путлер.
09:02 08.08.2026
92 Антирашист 2215
До коментар #56 от "ДОБРО УТРО БАНДЕРИ":Мойте съболезнования рашисти днес ще загубите още от вашите хора !
09:03 08.08.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 БРИТАНЦИТЕ ИМАТ САМО ИНТЕРЕСИ
До коментар #87 от "Реалист":И в преследването на тези интереси нямат идеология или приятели. Британците не за първи път използват нацизма във войните си срещу Русия.
Коментиран от #99
09:07 08.08.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Путин гол до кръста на пони
09:08 08.08.2026
97 Верно ли бе
До коментар #6 от "Анализ":Драпати трябва да бъде уцелен с ракета и останките му да се разпръснат из целите Карпати.
09:09 08.08.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 МИР ЧРЕЗ СИЛА
Коментиран от #111
09:13 08.08.2026
101 Погледни
До коментар #87 от "Реалист":Кои са спонсорирали строежа на магистралите и оръжейните фабрики в Германия преди войната? Мислиш ли, че не са знаели, че наливат парите си в подготовка за война? Нима нац.армия е от новобранци с 3 месечно обучение? Англия е най-големия спонсор на Хитлер!
Коментиран от #104
09:14 08.08.2026
102 ГЛУПАК И НЕВЕЖА СИ ТИ
До коментар #99 от "Гост":Затова са те назначила за бандертрол.
Коментиран от #107
09:14 08.08.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 ОСТАВИ ГИ ПРОСТИТЕ КЕНЕФБАНДЕРИ
До коментар #101 от "Погледни":И да им обясняваш няма смисъл. Те са дървени глави.
09:15 08.08.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 И ТОЗИ ПЪТ ОТ ОКРАИНА
Коментиран от #108
09:18 08.08.2026
107 Гост
До коментар #102 от "ГЛУПАК И НЕВЕЖА СИ ТИ":Похвалите ти са най-гиляма гордост за.мен. Да , невежа съм! Не знам нища за рушизма, путлеризма и нацизма на блатната пе д@ рация и не искам да знам. Останете си в блатата и си правете татуировки на путлер!
Коментиран от #109
09:19 08.08.2026
108 Гост
До коментар #106 от "И ТОЗИ ПЪТ ОТ ОКРАИНА":Аз съм само на гости! На вас ушанки ви пожелавам като дойда пак след 5 години да сте.още тук и да ме почерпите със самагонь от старите ви партенки, който аз естествено няма да изпия! Тива е част от вашата си култура! Живейте си с нея. На нас не ни е нужна!
Коментиран от #112
09:22 08.08.2026
109 Не е грешно
До коментар #107 от "Гост":Че не знаеш. Но е срамно да не знаеш, спонсорите на нацизма и комунизма през ХХ век. Спри нета и почети книги, тях не ги редактират като историята в гугъл и уикипедия
09:24 08.08.2026
110 Е добре де
09:33 08.08.2026
111 Руснак без крак...
До коментар #100 от "МИР ЧРЕЗ СИЛА":Дотук великата руската армия излекува навсегда 800 000 русначета, а други 1млн останаха без крака, ръце и глава също като меня 👆😁
Коментиран от #113
09:37 08.08.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Бе доколкото знам
До коментар #111 от "Руснак без крак...":В Русия няма мобилизация а воюват наемници от републиките и затворници...та Путин добре си чисти генофонда. Виж украинци чистокръвни наистина умряха в хиляди много от които млади...бъдещето на Украйна....бяха...
Коментиран от #117, #123
10:40 08.08.2026
114 az СВО Победа 81
1. Добри новини от Източния фронт. Руснаците достигнаха гр. Орехов на Запорожкото напрадление. В началото на Май когато писах, че се подготвя обкръжение на Орехов много тук се смях... Е, "смейте" се сега!
2. В ДНР руснаците са пред пълното освобождение на Алексеево -Дружковка и напредват към Дружковка, която е част от Славянско - Краматорската агломерация.
3. На днешният ден преди 18 години западът започна осемдневната война срещу Русия. Загубия я! Ще загуби и тази...
10:55 08.08.2026
115 Антирашист 2215
До коментар #28 от "Хубавите новини ни радват":Хашизма е в просия тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !
11:30 08.08.2026
116 Антирашшст 2217
До коментар #76 от "МО НА РУСИЯ ПРЕДУПРЕЖДАВА":Нацизма е в продия тя отговаря на критериите за нацистка дэржава . Не спори а чети за нацистките държави !
11:43 08.08.2026
117 Антирашист 2218
До коментар #113 от "Бе доколкото знам":Когато някой тръгне да си чисти тенофонза се сещам за нацизъм и хитлер !
Коментиран от #118
11:47 08.08.2026
118 Пала Марко
До коментар #117 от "Антирашист 2218":Лука ,ако ти го отперремм в дрртия умммириссан виснал навън анна.алл дали ще е рашизъм или комунизъм когато напълниш потурите след сеанса ?
Коментиран от #120
12:34 08.08.2026
119 Инна
Съобщено е, че осем балистични ракети „Искандер-М“ са били изстреляни от позиции в Брянска област по една цел в южната част на Киев.
Всичките осем ракети са достигнали зоната на удара. Не са открити обаче следи от ракети „Пейтриът“. Не са регистрирани и прехващания.
Що се отнася до целта, това е бил асфалтобетонен завод, който вече е бил силно ударен на 1 август.
Втората атака вероятно е била довършителен удар: заводът разполага с големи промишлени помещения, хангари и тежко оборудване. В него се помещават складове за гориво и складове за различно оборудване.
В резултат на това там е избухнал голям пожар.
Руското министерство на отбраната съобщи, че след удара по Киев са били ударени няколко цели. Сред тях са промишленото предприятие „Киев-111“, което произвежда компоненти и бойни глави за крилати ракети наземно изстрелване FP-5 „Фламинго“, и депото за гориво и смазочни материали „Киев-3“ (ООД „Грандтерминал“), което доставя петролни продукти на украинските въоръжени сили.
Освен това, два сухотоварни кораба, доставящи оръжия и военна техника до украинските пристанища, бяха ударени от дронове, докато преминаваха на юг и изток от Одеса, отбеляза Министерството на отбраната.
12:43 08.08.2026
120 Педи,
До коментар #118 от "Пала Марко":объркал си сайта.
Коментиран от #121
13:09 08.08.2026
121 Палла Марко
До коментар #120 от "Педи,":Лука ,явно вече си напълнил прашките от страх ,небинарно коте🐱
13:15 08.08.2026
122 Тити
13:17 08.08.2026
123 Антирашист 2228
До коментар #113 от "Бе доколкото знам":Когато някой си чисти генофонда си е чист фашизъм ,включително и пусин !
16:45 08.08.2026