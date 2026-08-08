Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Киев под нощен обстрел: Трима убити край града, четирима ранени в столицата
  Тема: Украйна

Киев под нощен обстрел: Трима убити край града, четирима ранени в столицата

8 Август, 2026 04:09, обновена 8 Август, 2026 07:17 4 176 123

  • киев-
  • ракети-
  • удари-
  • бити-
  • война-
  • донбас

Има пострадали от персонала на болница в Херсон. DeepState отчита руски напредък край Константиновка и Покровск

Киев под нощен обстрел: Трима убити край града, четирима ранени в столицата - 1
Снимка: ГСЧС Киева
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нова вълна от руски въздушни удари разтърси украинската столица в ранните часове на деня.

Четирима души са ранени, след като силни експлозии отекнаха в централните и крайните части на града. Атаката е извършена с комбинация от ударни дронове и балистични ракети, съобщиха местните власти.

Поражения и пожари в Киев

Според официална информация от Киевската градска военна администрация в Telegram, в резултат на среднощния обстрел са избухнали пожари в два административни района на столицата. Спасителни екипи и аварийни служби работят на терен за овладяване на огъня и разчистване на отломките. Властите призоваха жителите да останат изключително бдителни поради продължаващата заплаха.

Паралелно с ударите в самия град, тежка ситуация се развива и в околната Киевска област. В съседния Броварски район падащи отломки от дронове причиниха смъртта на трима души, сред които и едно дете, а други трима цивилни бяха ранени. Поражения има по жилищни сгради, автомобили и стопански обекти.

Критичен недостиг на противовъздушна отбрана

Новата ескалация идва само броени дни след друга опустошителна атака срещу Киев на 5 август, при която загинаха 17 души. Украинското военно ръководство и президентът Володимир Зеленски многократно алармират за критичен недостиг на ракети-прехващачи за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Поради липсата на достатъчно боеприпаси, по-голямата част от руските балистични траектории остават трудни за неутрализиране, което увеличава мащаба на разрушенията в гъсто населените райони.

Руски удар срещу болница в Херсон

Успоредно с ракетния обстрел на север, руската армия продължава методичния си обстрел по Южния фронт. В град Херсон под прицел беше взето лечебно заведение. Местните власти и здравното министерство на Украйна съобщиха, че при атаката срещу болницата са ранени четирима медицински работници. Поразени са крила от сградата, а ранените лекари и медицински сестри са получили своевременна помощ от свои колеги на място.

DeepState: Руски напредък край Константиновка и рекорден брой боеве

Наземната офанзива на Руската федерация в Донецка област навлиза в още по-интензивна фаза. Анализаторите от украинския мониторингов проект DeepState алармират в последната си сводка, че руските части са отбелязали тактически напредък в близост до град Константиновка. Вражеските сили се опитват да прекъснат ключови логистични артерии в региона.

Официалният доклад на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна потвърждава сериозността на ситуацията. Направленията край Покровск и Константиновка остават най-горещите точки на фронта – именно там са регистрирани най-голям брой военни действия и директни бойни сблъсъци в рамките на последните 24 часа. Украинските защитници продължават да удържат позициите под непрестанен артилерийски и пехотен натиск.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 71 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Киев е Руски

    126 9 Отговор
    Благ човек е Путин

    Коментиран от #3, #41

    04:49 08.08.2026

  • 2 Мишо

    118 10 Отговор
    нали зеля каза ще прави контра операция

    Коментиран от #14

    04:54 08.08.2026

  • 3 Медийнна жертва, влючитело дете

    104 6 Отговор

    До коментар #1 от "И Киев е Руски":

    Най ми хареса туй за Константинивка и Покровск.

    Много забавно и професионално поднесено.

    Коментиран от #5

    04:56 08.08.2026

  • 4 Всичкото

    95 7 Отговор
    укри в канала.

    04:59 08.08.2026

  • 5 Вражеските сили

    38 8 Отговор

    До коментар #3 от "Медийнна жертва, влючитело дете":

    още не са ги превзели май?

    05:00 08.08.2026

  • 6 Анализ

    89 3 Отговор
    Драпати драпа ли?

    Коментиран от #97

    05:11 08.08.2026

  • 7 Завинаги проклета Московия

    10 128 Отговор
    Военните престъпления в Украйна, извършени от войските на путинският режим няма да бъдат забравени никога и ще бъдат запомнени като най-позорния и мрачен период от най -новата история на Московията. Поколения руснаци, след това ще се срамуват и ще трябва да изплащат нанесените щети от политиката на техния фюрер!

    Коментиран от #27, #48

    05:18 08.08.2026

  • 8 Последния Софиянец

    7 98 Отговор
    А копейките пак от заран вият гладни на умрело от бунищата!

    05:18 08.08.2026

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    6 94 Отговор
    От втарая остана само леш и скрап, чакаме гладните корейци пак‼️

    05:20 08.08.2026

  • 10 И Киев е Руски

    3 103 Отговор
    Но трябва да признаем, че тази есен Путин ще виси от башнята, изложи се бая!

    Коментиран от #58

    05:20 08.08.2026

  • 11 Хи их хи

    93 6 Отговор
    Добро утро бандерки! Как спахте, всички ли успяхте да се събудите?

    Коментиран от #69

    05:42 08.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Владимир Путин, президент

    7 74 Отговор
    Руснака е като фашиста - гади до последно !!!
    Запомнете го 😁

    Коментиран от #57

    06:01 08.08.2026

  • 14 Гришо

    91 5 Отговор

    До коментар #2 от "Мишо":

    Зеленски беше дал и 40-дневен срок да бъде принудена Русия да се съгласи на мир, но той проключи с 37 новоосвободени места (вкл. споменатите Покровск и Константиновка), както и 400 бензиностанции по-малко на укротериторията. Да добавим и прекъснатата морска връзка на Одеса с доставките на боеприпаси и въоръжение.

    Коментиран от #15

    06:01 08.08.2026

  • 15 Друсано русначе

    8 81 Отговор

    До коментар #14 от "Гришо":

    Само питам тия 40 новоасвабадени места с какво допринасят за щастието на русняка и просперитета на Русия ? Щот ми се чини, че Рассия приключи. Приключи навсегда 👆

    Коментиран от #17, #51

    06:05 08.08.2026

  • 16 Пенчо

    83 4 Отговор
    Само да питам кога ще ви разрешат да напишете че руснаците са на 10 километра след Константиновка?

    06:11 08.08.2026

  • 17 Гришо

    87 7 Отговор

    До коментар #15 от "Друсано русначе":

    Русия се разширява на запад, т.е. връща си изконни територии. Що се отнася до просперитета, погледни Мариупол – красив съвременен град. Така че не бери грижа за просперитета на руснаците.

    Коментиран от #35

    06:12 08.08.2026

  • 18 некадърници

    55 3 Отговор
    Удар с ракети в херсон и само 4 ранени. Не ги бива тия руснаци. Гебрев 3 пъти го тровиха-не можаха, Скрипал го тровиха-не можаха. Навални 5 пъти го трових-не можаха.

    06:12 08.08.2026

  • 19 Оня

    49 3 Отговор
    Айде хайрлия да е!

    06:14 08.08.2026

  • 20 Зелен Дзъ

    50 1 Отговор
    От "Изкуството на стратегията"
    Ако искаш да победиш Русия, ескалирай без ПВО.
    За да объркаш врага, първо трябва да объркаш себе си.

    06:15 08.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ужас

    71 3 Отговор
    Хората в Константиновка забравиха кога са били под бандеровски ботуш, а укрите още го защитават.

    06:16 08.08.2026

  • 23 Огито

    62 4 Отговор
    Русия отвориха склада за балистични ракети от 2012 година! Как не ги свършиха тези ракети? ! Запада им дава толкова много че, нашите самолети Ф-16 са направо китка
    за тях!За фашистката хунта в Осрайна идва ред на онова, най-дългото с трите букви!

    06:20 08.08.2026

  • 24 Червените ескадрони

    56 7 Отговор

    До коментар #21 от "Готов за бой":

    Аз пък ще застана на Дунав мост с хляб и сол и ще викам "Здравствуйте , братушки !"

    Коментиран от #37

    06:21 08.08.2026

  • 25 хахаха

    57 3 Отговор
    Зелю без ракети е като гол вързан за стълб на кръстовище. Кой от където мине и го "уважава".

    06:25 08.08.2026

  • 26 Доволен

    48 2 Отговор
    Усещам сутрешен журналистически гърч.

    06:29 08.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Хубавите новини ни радват

    39 2 Отговор
    Урко фашистите как само празнуват

    Коментиран от #115

    07:24 08.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Владимир Путин, президент

    6 47 Отговор
    Няма по-мpъсно, неблагодарно племе от руското.
    Доказано и проверено с времето !!! 👆

    Коментиран от #32, #33, #38

    07:25 08.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Топчията

    30 4 Отговор
    Уудрий якоо бандерите с Бандерола !

    07:37 08.08.2026

  • 35 Грушо,

    3 36 Отговор

    До коментар #17 от "Гришо":

    просперитета на руснаците го знаем, само вие, копейките не сте наясно.Всъщност наясно сте, затова предпочитате да живеете на Запад, а не в просперилала кочинка.Отивате в западна страна, и пак пишете колко била хубава расия.Объркани хора.

    07:38 08.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 хихи

    26 1 Отговор

    До коментар #24 от "Червените ескадрони":

    Магарев отдавна е там с плакат "Добре Дошли Освободители"

    07:40 08.08.2026

  • 38 Гресиран козяк

    21 4 Отговор

    До коментар #30 от "Владимир Путин, президент":

    Гресирания пак прекаляваш с употребата на кафявия палец👈,по добре го смучи ,знаеш че успокоява нервите .

    07:40 08.08.2026

  • 39 Артилерист

    30 5 Отговор
    Дето викаше др. Живков "Няма лабаво". Русия стегна кадровите органи и новите началници бъхтят здраво...

    07:41 08.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Антирашист 2205

    2 14 Отговор

    До коментар #1 от "И Киев е Руски":

    За хитлер така говорят поданиците му !

    07:54 08.08.2026

  • 42 Соломон

    2 29 Отговор

    До коментар #36 от "Лука":

    Украйна никога няма да прости на руснаците за тази война. Нито на лошите, нито на добрите. Докато лошите руснаци ни убиваха, „добрите“ руснаци мълчаха.

    07:55 08.08.2026

  • 43 Другари,

    3 23 Отговор
    пак ли ще превземаме Константиновка и Покровск?
    Нали ги превзехме вече няколко пъти, както докладва гр. Герасимов на др,. Путин?
    И др. Путин лично се похвали?!
    Ние в нашия пенсионерски клуб вече няколко пъти давахме победни банкети- скромно, с пърцуца и домашна туршия, ама това имат другарките ни.
    Стига сме ги превземли вече , че и ракията , и туршията свършиха и тоя път няма да има банкет на победата!

    Коментиран от #66

    07:57 08.08.2026

  • 44 Нито Константиновка, нито Покровск

    2 28 Отговор
    са обкръжени и превзети.
    Продължават опитите на орките за инфилтрация в двата града, украинците удържат позициите, както от месеци насам.

    Поредните оптимистични лакърдии на някои другари и другарки!

    08:01 08.08.2026

  • 45 Гост

    18 0 Отговор
    Уж пак им бяха свършиле ракетите....

    08:01 08.08.2026

  • 46 точка

    11 3 Отговор
    Нова вълна на репарационни плащания от страна на Русия!! При исканите 20 милиарда годишно в продължение на 50 г вероятно предсрочно ще стане. Само да не почнат плащания и на други адреси както нахалстват лаещите.

    08:02 08.08.2026

  • 47 Зельо

    19 0 Отговор
    га ша дига белио байрак Ил от белото не знае кво са случва!?

    08:04 08.08.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Дръта чанта

    7 1 Отговор

    До коментар #15 от "Друсано русначе":

    Я пак

    08:13 08.08.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Аеееее шматка

    9 2 Отговор

    До коментар #21 от "Готов за бой":

    Ти нещо не си о ред

    08:15 08.08.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ

    17 1 Отговор
    Добре ли спахте снощи у метрото в ню кииф?

    Коментиран от #92

    08:21 08.08.2026

  • 57 🇺🇦🚾

    4 8 Отговор

    До коментар #13 от "Владимир Путин, президент":

    🖕🖕🖕🖕

    08:21 08.08.2026

  • 58 Дръта чанта

    5 3 Отговор

    До коментар #10 от "И Киев е Руски":

    Ти гей твойта башня да не виси

    08:22 08.08.2026

  • 59 ДА ПОПИТАМ

    15 1 Отговор
    Паметника на Бандера добре ли е, че съм притеснен нещо.

    08:23 08.08.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Цеко

    4 14 Отговор

    До коментар #52 от "Миролюб Войнов, историк":

    Много руска смрадт е това.

    08:25 08.08.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Макробиолог

    2 1 Отговор

    До коментар #52 от "Миролюб Войнов, историк":

    Рижите ърийци и сега гледат на територията като на дунайски вилает временно получил независимост от високата порта.

    08:26 08.08.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    19 2 Отговор
    Британците ги лъжат и ги пращат да умират в британската прокси война с Русия.

    08:28 08.08.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    15 1 Отговор
    Щял да бяга. Не задържал вече да гледа как лупат нацистите в окраина.

    Коментиран от #83

    08:30 08.08.2026

  • 68 СКОРО И ОДЕСА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА

    15 2 Отговор
    И ще започне денацификацията.

    08:32 08.08.2026

  • 69 Бандеровец

    16 1 Отговор

    До коментар #11 от "Хи их хи":

    Само тези, които спаха в метрото успяха да се събудят.
    А всеки бандеровец на фронта си носи женски дрехи и Нивря в раницата, че като дойдат чеченците от Ахмат, бързо да се преоблекът.

    08:32 08.08.2026

  • 70 ВЕСЕЛЯК

    17 2 Отговор
    Бангаранга форевър, киефс мадарфакарс енд коксукерс!
    Кво стана 40-дневната наказателна акция, разбираш ли? Уплашихте ли московците малки мой палячовци?

    08:33 08.08.2026

  • 71 Натан

    15 2 Отговор
    Ако островчето на англичаните е под вода всички войни ще спрат в миг. И децата знаят кои са злото на света и къде живеят.

    08:34 08.08.2026

  • 72 Българин681

    6 0 Отговор

    До коментар #50 от "Мухахаха":

    И памперси му дай, макар той вече да се е 00cpaл......

    08:35 08.08.2026

  • 73 Е, тя Украйна нали

    12 1 Отговор
    побеждава.

    Коментиран от #75

    08:36 08.08.2026

  • 74 ДЪЛГО ВРЕМЕ

    19 1 Отговор
    Руската армия използваше около 2% от капацитета си срещу бандернацистите. И те си помислиха, че са голямата работа. От седмица руснаците използват 10% и Бандерия се разпада.

    Коментиран от #80

    08:37 08.08.2026

  • 75 ПРОПАГАНДА ДИРЕКТНО ОТ КАНАЛА

    14 0 Отговор

    До коментар #73 от "Е, тя Украйна нали":

    Само у нета побеждава.

    08:38 08.08.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Ммммм

    4 0 Отговор
    Чудесно.но колкото повече толкова повече

    08:41 08.08.2026

  • 78 сладко сладко

    4 1 Отговор
    похапват корешника.

    08:42 08.08.2026

  • 79 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    15 1 Отговор
    Можеха да имат една голяма и сравнително багата държава. Британците обаче ги излъгаха да воюват с Русия и бандерите си загубиха държавата.

    Коментиран от #82

    08:45 08.08.2026

  • 80 Гост

    0 11 Отговор

    До коментар #74 от "ДЪЛГО ВРЕМЕ":

    Когато руснаците включат и оставащите 90% от армията ще превземат Константиновка!

    08:47 08.08.2026

  • 81 БРИТАНЦИТЕ РЕАБИЛИТИРАХА НАЦИЗМА

    12 2 Отговор
    В окраина защото е антируска идеология и формираха окраина като антирусия. Затова сега окраина ще бъде заличена, а ако в Европа се появи и друга нацистката държава, то и тя ще бъде унищожена.

    Коментиран от #85, #86, #87

    08:50 08.08.2026

  • 82 Гост

    2 8 Отговор

    До коментар #79 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    😆😆😆😆...бандерите били с нисък интелект, защото не се предали на султана и стреляли по ватенките като ги убивали и ранявали. А ватенките били с висок интелект защото отивали в Украйна да се бият за кожени палта и да веселят султана! Алелуя бейби!

    08:52 08.08.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Реалист

    5 10 Отговор

    До коментар #81 от "БРИТАНЦИТЕ РЕАБИЛИТИРАХА НАЦИЗМА":

    Британия е единствената страна, която е била контра на нацизма, защото нацизмът е противоречие на британската идеология.
    А Хитлер единствено британците е искал искренно за съюзници.
    За сметка на това, докато Британия воюва с нацистите болшевишки СССР подпомага нацизма.

    И Путинова Русия е дефакто нацистки режим. Затова го наричат РАШИЗЪМ.

    Коментиран от #91, #94, #101

    08:59 08.08.2026

  • 88 Велчов

    3 8 Отговор
    Руснаците щяха за три дни да превземат Украйна, после Варшава, Литва и. Т. н. А каква стана за 5 години седят на границата.

    08:59 08.08.2026

  • 89 Гост

    3 0 Отговор
    Готките британци. Подпукаха ги задунайските т@ пейки!

    09:00 08.08.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Гост

    3 10 Отговор

    До коментар #87 от "Реалист":

    Рашизмът е най-модерната идеология на рашиста Путлер.

    09:02 08.08.2026

  • 92 Антирашист 2215

    3 10 Отговор

    До коментар #56 от "ДОБРО УТРО БАНДЕРИ":

    Мойте съболезнования рашисти днес ще загубите още от вашите хора !

    09:03 08.08.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 БРИТАНЦИТЕ ИМАТ САМО ИНТЕРЕСИ

    9 1 Отговор

    До коментар #87 от "Реалист":

    И в преследването на тези интереси нямат идеология или приятели. Британците не за първи път използват нацизма във войните си срещу Русия.

    Коментиран от #99

    09:07 08.08.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Путин гол до кръста на пони

    2 8 Отговор
    Не е важно колко от нашите ватенки ще застрелят бандерите. Ватенката я обличаме на друг алкохолик и тя пак е в боя!

    09:08 08.08.2026

  • 97 Верно ли бе

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "Анализ":

    Драпати трябва да бъде уцелен с ракета и останките му да се разпръснат из целите Карпати.

    09:09 08.08.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 МИР ЧРЕЗ СИЛА

    12 4 Отговор
    Руската армия ще излекува бандернацизма.

    Коментиран от #111

    09:13 08.08.2026

  • 101 Погледни

    10 1 Отговор

    До коментар #87 от "Реалист":

    Кои са спонсорирали строежа на магистралите и оръжейните фабрики в Германия преди войната? Мислиш ли, че не са знаели, че наливат парите си в подготовка за война? Нима нац.армия е от новобранци с 3 месечно обучение? Англия е най-големия спонсор на Хитлер!

    Коментиран от #104

    09:14 08.08.2026

  • 102 ГЛУПАК И НЕВЕЖА СИ ТИ

    7 3 Отговор

    До коментар #99 от "Гост":

    Затова са те назначила за бандертрол.

    Коментиран от #107

    09:14 08.08.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 ОСТАВИ ГИ ПРОСТИТЕ КЕНЕФБАНДЕРИ

    10 3 Отговор

    До коментар #101 от "Погледни":

    И да им обясняваш няма смисъл. Те са дървени глави.

    09:15 08.08.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 И ТОЗИ ПЪТ ОТ ОКРАИНА

    14 3 Отговор
    Британците ще вземат само на геврека дупката.

    Коментиран от #108

    09:18 08.08.2026

  • 107 Гост

    2 9 Отговор

    До коментар #102 от "ГЛУПАК И НЕВЕЖА СИ ТИ":

    Похвалите ти са най-гиляма гордост за.мен. Да , невежа съм! Не знам нища за рушизма, путлеризма и нацизма на блатната пе д@ рация и не искам да знам. Останете си в блатата и си правете татуировки на путлер!

    Коментиран от #109

    09:19 08.08.2026

  • 108 Гост

    1 11 Отговор

    До коментар #106 от "И ТОЗИ ПЪТ ОТ ОКРАИНА":

    Аз съм само на гости! На вас ушанки ви пожелавам като дойда пак след 5 години да сте.още тук и да ме почерпите със самагонь от старите ви партенки, който аз естествено няма да изпия! Тива е част от вашата си култура! Живейте си с нея. На нас не ни е нужна!

    Коментиран от #112

    09:22 08.08.2026

  • 109 Не е грешно

    8 1 Отговор

    До коментар #107 от "Гост":

    Че не знаеш. Но е срамно да не знаеш, спонсорите на нацизма и комунизма през ХХ век. Спри нета и почети книги, тях не ги редактират като историята в гугъл и уикипедия

    09:24 08.08.2026

  • 110 Е добре де

    9 1 Отговор
    А добра дума няма да кажете за далите фира чуждоземски напасти...

    09:33 08.08.2026

  • 111 Руснак без крак...

    3 9 Отговор

    До коментар #100 от "МИР ЧРЕЗ СИЛА":

    Дотук великата руската армия излекува навсегда 800 000 русначета, а други 1млн останаха без крака, ръце и глава също като меня 👆😁

    Коментиран от #113

    09:37 08.08.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Бе доколкото знам

    7 2 Отговор

    До коментар #111 от "Руснак без крак...":

    В Русия няма мобилизация а воюват наемници от републиките и затворници...та Путин добре си чисти генофонда. Виж украинци чистокръвни наистина умряха в хиляди много от които млади...бъдещето на Украйна....бяха...

    Коментиран от #117, #123

    10:40 08.08.2026

  • 114 az СВО Победа 81

    7 3 Отговор
    Накратко:

    1. Добри новини от Източния фронт. Руснаците достигнаха гр. Орехов на Запорожкото напрадление. В началото на Май когато писах, че се подготвя обкръжение на Орехов много тук се смях... Е, "смейте" се сега!

    2. В ДНР руснаците са пред пълното освобождение на Алексеево -Дружковка и напредват към Дружковка, която е част от Славянско - Краматорската агломерация.

    3. На днешният ден преди 18 години западът започна осемдневната война срещу Русия. Загубия я! Ще загуби и тази...

    10:55 08.08.2026

  • 115 Антирашист 2215

    3 4 Отговор

    До коментар #28 от "Хубавите новини ни радват":

    Хашизма е в просия тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !

    11:30 08.08.2026

  • 116 Антирашшст 2217

    2 3 Отговор

    До коментар #76 от "МО НА РУСИЯ ПРЕДУПРЕЖДАВА":

    Нацизма е в продия тя отговаря на критериите за нацистка дэржава . Не спори а чети за нацистките държави !

    11:43 08.08.2026

  • 117 Антирашист 2218

    1 3 Отговор

    До коментар #113 от "Бе доколкото знам":

    Когато някой тръгне да си чисти тенофонза се сещам за нацизъм и хитлер !

    Коментиран от #118

    11:47 08.08.2026

  • 118 Пала Марко

    3 1 Отговор

    До коментар #117 от "Антирашист 2218":

    Лука ,ако ти го отперремм в дрртия умммириссан виснал навън анна.алл дали ще е рашизъм или комунизъм когато напълниш потурите след сеанса ?

    Коментиран от #120

    12:34 08.08.2026

  • 119 Инна

    3 2 Отговор
    Осем балистични ракети „Искандер-М“ поразиха една цел: Киев беше обект на поредна масирана ракетна атака. Целта в украинската столица вече беше силно ударена на 1 август. Защо беше атакувана отново?

    Съобщено е, че осем балистични ракети „Искандер-М“ са били изстреляни от позиции в Брянска област по една цел в южната част на Киев.
    Всичките осем ракети са достигнали зоната на удара. Не са открити обаче следи от ракети „Пейтриът“. Не са регистрирани и прехващания.

    Що се отнася до целта, това е бил асфалтобетонен завод, който вече е бил силно ударен на 1 август.
    Втората атака вероятно е била довършителен удар: заводът разполага с големи промишлени помещения, хангари и тежко оборудване. В него се помещават складове за гориво и складове за различно оборудване.
    В резултат на това там е избухнал голям пожар.

    Руското министерство на отбраната съобщи, че след удара по Киев са били ударени няколко цели. Сред тях са промишленото предприятие „Киев-111“, което произвежда компоненти и бойни глави за крилати ракети наземно изстрелване FP-5 „Фламинго“, и депото за гориво и смазочни материали „Киев-3“ (ООД „Грандтерминал“), което доставя петролни продукти на украинските въоръжени сили.
    Освен това, два сухотоварни кораба, доставящи оръжия и военна техника до украинските пристанища, бяха ударени от дронове, докато преминаваха на юг и изток от Одеса, отбеляза Министерството на отбраната.

    12:43 08.08.2026

  • 120 Педи,

    1 1 Отговор

    До коментар #118 от "Пала Марко":

    объркал си сайта.

    Коментиран от #121

    13:09 08.08.2026

  • 121 Палла Марко

    2 0 Отговор

    До коментар #120 от "Педи,":

    Лука ,явно вече си напълнил прашките от страх ,небинарно коте🐱

    13:15 08.08.2026

  • 122 Тити

    2 0 Отговор
    Уудрий яко кенефффобандерите с лопатето докат престанат да мърдат !

    13:17 08.08.2026

  • 123 Антирашист 2228

    0 0 Отговор

    До коментар #113 от "Бе доколкото знам":

    Когато някой си чисти генофонда си е чист фашизъм ,включително и пусин !

    16:45 08.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания