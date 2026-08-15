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След гибелта на двама пилоти: САЩ спират полетите на Apache

След гибелта на двама пилоти: САЩ спират полетите на Apache

15 Август, 2026 04:11, обновена 15 Август, 2026 04:18 406 1

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Boeing ускорява производството на противоракетни компоненти

След гибелта на двама пилоти: САЩ спират полетите на Apache - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сухопътните войски на САЩ временно преустановиха всички учебни полети на щурмовите хеликоптери AH-64 Apache.

Решението идва броени часове след трагична катастрофа по време на рутинен технически полет в Тексас. При инцидента в близост до базата „Форт Худ“ загинаха двама пилоти, което наложи пълно спиране на тренировъчните мисии до изясняване на причините от разследващите органи, предаде Associated Press.

Паралелно с кризата в армейската авиация, Министерството на отбраната на САЩ предприе мащабен стратегически ход за укрепване на противовъздушната си отбрана. Вашингтон сключи официални 7-годишни рамкови споразумения с аерокосмическия гигант Boeing и компанията RTX. Целта на споразумението е рязкото увеличаване на обемите на производство на критични компоненти за противоракетните системи Standard Missile-3 (SM-3).

Тези прехватвачи са в основата на корабната система за противоракетна отбрана Aegis и защитават американските сили и съюзници от балистични заплахи в космоса. Спешното разширяване на индустриалния капацитет се случва в контекста на продължаващия конфликт с Иран, който изтощи наличните съюзнически запаси от боеприпаси, предава Reuters.

По силата на новите договорености, Boeing ще ускори сглобяването на авионика и пускови механизми за модификациите SM-3 Block IB и Block IIA. Това ще позволи на американския военнопромишлен комплекс да премине в ускорен режим на работа още преди окончателното подписване на договорите за многогодишни обществени поръчки


САЩ
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