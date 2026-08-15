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Огнен ад в Европа: Тече евакуация, спасиха останки на крале

Огнен ад в Европа: Тече евакуация, спасиха останки на крале

15 Август, 2026 03:58, обновена 15 Август, 2026 04:09 507 3

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Екстремни пожари затвориха Хърватия, в Германия се пазят от снаряди от ВСВ, Испания спасява историята си

Огнен ад в Европа: Тече евакуация, спасиха останки на крале - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европа е обхваната от невиждан огнен ад, който наложи спешни евакуации, блокира ключови туристически маршрути и застраши вековно културно наследство.

Към 4:00 часа на 15 август ситуацията в Хърватия, Германия и Испания остава критична. Огненият фронт се разраства с незапомнена скорост, захранван от поредната вълна от екстремни горещини и ураганни ветрове на континента.

Хърватия под обсада: Огнен кошмар в Омиш и блокирано крайбрежие

Истински огнен ад се разрази по Адриатическото крайбрежие на Хърватия, където мащабен горски пожар погълна над 1000 хектара земя. Огънят избухна в района на Локва Рогозница и бързо се прехвърли към живописния туристически град Омиш, превръщайки нощното небе в кървавочервено.

По информация на Reuters, над 1200 души – предимно чуждестранни туристи и местни жители – бяха спешно евакуирани с лодки по море и по сухопътни маршрути. Пламъците достигнаха покривите на къщите в квартал Борак, унищожавайки автомобили, заведения и плажни барове в пика на туристическия сезон.

  • Пострадали: Близо 40 души потърсиха медицинска помощ в болницата в Сплит, като 10 от тях са в интензивно отделение в тежко състояние.
  • Транспортен колапс: Ключовият Адриатически крайбрежен път в посока Макарска бе напълно затворен. Българското Министерство на външните работи официално предупреди българските граждани в Хърватия да избягват района и да следят стриктно затварянето на пътищата. Премиерът Андрей Пленкович пристигна на място и нарече спасяването на града "истинско чудо".

Германия в капан: Взривове от Втората световна война в Айфел

В Западна Германия ситуацията придоби драматичен и опасен характер. Огромен горски пожар в провинция Северен Рейн-Вестфалия наложи спешната среднощна евакуация на над 2000 души от село Гей в община Хюртгенвалд, близо до границата с Белгия.

Регионалният германски оператор WDR съобщи, че пламъците са достигнали на едва 300 метра от жилищните сгради. Ситуацията се усложнява фатално от факта, че в местната гора се намират десетки неексплодирали боеприпаси и фосфорни снаряди от времето на Втората световна война.

  • Военна намеса: Наземните екипи на пожарната бяха принудени да се изтеглят поради зачестилите детонации в гората. На помощ бяха изпратени два танка на Бундесвера и хеликоптери, които проправят просеки за ограничаване на пламъците.
  • Исторически мащаб: Канцлерът Фридрих Мерц обяви, че е в постоянна координация с федералните служби. По данни на Deutsche Welle, това е най-големият и сложен горски пожар в историята на тази германска провинция.

Испания спасява историята си: Евакуираха костите на средновековни крале

На Пиренейския полуостров ситуацията също е извън контрол. Испания е най-тежко засегнатата държава в Европейския съюз от началото на годината, с близо 186 000 хектара изпепелена площ според данни на Европейската информационна система за горски пожари, цитирани от Euronews.

В автономната област Арагон огромен пожар, погълнал над 9000 хектара и принудил евакуацията на 16 населени места, застраши директно историческия манастир от X век „Сан Хуан де ла Пеня“. Това наложи безпрецедентни спешни мерки за опазване на националното и историческо наследство.

  • Спасителната акция: Специалното военно подразделение за извънредни ситуации (UME) и екипи по културното наследство щурмуваха манастира под обсадата на дима. Те успяха да изнесат от кралския пантеон останките на трима арагонски крале от XI век – Рамиро I, Санчо Рамирес и Педро I.
  • Къде са ценностите: Безценните кралски реликви и средновековни картини бяха транспортирани и транспортирани на сигурно място в Провинциалния музей на Уеска, на 80 километра южно от огъня. Междувременно в Южна Испания, провинция Уелва, друг гигантски пожар изпепели над 31 000 хектара, превръщайки лятото в истинска климатична криза.

Климатичните промени и рекордното засушаване продължават да държат Южна и Централна Европа под най-висока степен на тревога.


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  • 1 Мими Кучева🐕

    3 0 Отговор
    Критична е ситуацията в немското село Гей.🤔😰🤔

    04:14 15.08.2026

  • 2 И Киев е Руски

    5 1 Отговор
    Господ наказва агресорите.И това е само началото .Живите ще завиждат на мъртвите

    04:14 15.08.2026

  • 3 Абе Германия вече

    0 0 Отговор
    и село ли си имат тия??
    Айде скоро и град да си имат! И градове за всяка буква от многобуквието им.

    - среднощна евакуация на над 2000 души от село Гей ...

    04:31 15.08.2026