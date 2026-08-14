Гражданска война! Боевете между бунтовниците хуси и правителствената армия в Йемен се ожесточават

Сраженията между силите на йеменското правителство и бунтовниците хуси стават все по-интензивни на няколко фронта, десетки бойци от хусите са убити или ранени, съобщи днес представител на правителството, цитиран от ДПА, пише БТА.

Правителствените сили започнаха голяма офанзива по западното крайбрежие на страната, като използват тежка артилерия и дронове при атаките срещу позициите на хусите, каза за ДПА източникът.

Операцията последва нападенията на хусите с дронове и балистични ракети в райони между окръзите Хоха и Мока в Западен Йемен. Правителствените сили са атакували и подкрепления на хусите и техни маршрути за снабдяване до фронтовите линии в област Таиз, използвайки артилерия и дронове, допълва правителственият служител.

В източната област (мухафаза) Ал Джауф правителствените сили са подложили позициите на хусите на обстрел с тежка артилерия и безпилотни летателни апарати, като е съобщено за убити и ранени бойци от бунтовническата групировка.

Междувременно държавните сили са отблъснали атака на хусите в района на Барх, източно от Мока. Хусите са понесли загуби на личен състав и военна техника, посочва ДПА. Агенцията отбелязва, че не може да провери информацията по независим път и до момента няма коментар от страна на хусите.

Най-новите сблъсъци избухнаха на фона на ескалация на напрежението между подкрепяното от Саудитска Арабия йеменско правителство и подкрепяното от Иран движение на хусите, което продължава вече около шест седмици. Това са най-сериозните стълкновения от години и те пораждат опасения от по-мащабен конфликт въпреки призивите на ООН за сдържаност, припомня ДПА.