Гражданска война! Боевете между бунтовниците хуси и правителствената армия в Йемен се ожесточават

Сраженията между силите на йеменското правителство и бунтовниците хуси стават все по-интензивни на няколко фронта, десетки бойци от хусите са убити или ранени, съобщи днес представител на правителството, цитиран от ДПА, пише БТА.
Правителствените сили започнаха голяма офанзива по западното крайбрежие на страната, като използват тежка артилерия и дронове при атаките срещу позициите на хусите, каза за ДПА източникът.
Операцията последва нападенията на хусите с дронове и балистични ракети в райони между окръзите Хоха и Мока в Западен Йемен. Правителствените сили са атакували и подкрепления на хусите и техни маршрути за снабдяване до фронтовите линии в област Таиз, използвайки артилерия и дронове, допълва правителственият служител.
В източната област (мухафаза) Ал Джауф правителствените сили са подложили позициите на хусите на обстрел с тежка артилерия и безпилотни летателни апарати, като е съобщено за убити и ранени бойци от бунтовническата групировка.
Междувременно държавните сили са отблъснали атака на хусите в района на Барх, източно от Мока. Хусите са понесли загуби на личен състав и военна техника, посочва ДПА. Агенцията отбелязва, че не може да провери информацията по независим път и до момента няма коментар от страна на хусите.
Най-новите сблъсъци избухнаха на фона на ескалация на напрежението между подкрепяното от Саудитска Арабия йеменско правителство и подкрепяното от Иран движение на хусите, което продължава вече около шест седмици. Това са най-сериозните стълкновения от години и те пораждат опасения от по-мащабен конфликт въпреки призивите на ООН за сдържаност, припомня ДПА.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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6 Мдаа!🤔
Коментиран от #8, #11, #19, #21
23:07 14.08.2026
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8 Ганю- простия
До коментар #6 от "Мдаа!🤔":И аз така мисля, те американците са умрели от глад.
Коментиран от #18
23:13 14.08.2026
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11 Ганю- простия
До коментар #6 от "Мдаа!🤔":Даже са умрели и от студ.
23:14 14.08.2026
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14 И после
23:28 14.08.2026
15 Въх, ам сега!
23:28 14.08.2026
16 Правителството на Йемен
Но ако Израел успее с Иран,- те са следващите с обещаната земя/и нефт/
23:39 14.08.2026
17 Вашето мнение
23:43 14.08.2026
18 От простотия
До коментар #8 от "Ганю- простия":не си разбрал, че не става дума за американците в САШ.
Но ако САЩ продължава с безумията си и до народа на САЩ ще стигне вталяването.
23:44 14.08.2026
19 Споко, без нерви!
До коментар #6 от "Мдаа!🤔":Те ще се оправят, ти не.
23:45 14.08.2026
20 Ние
Коментиран от #23
00:01 15.08.2026
21 Не ги мисли
До коментар #6 от "Мдаа!🤔":Всичко им е наред. Започнали са временно да живеят като нашите копейдаци: не се къпят и кенд.зат в морето.
Но при тях е временно, сто цял живот си така.
00:25 15.08.2026
22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
САУДИТИТЕ ПЛАТИХА НА ЙЕМЕНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ДА НАПАДНЕ ХУСИТЕ
....
И ТЕ САМИ, БЕЗ ДАЖЕ ИРАН ДА СЕ Е НАМЕСИЛ ОЩЕ, ПРЕВАНТИВНО НАМАЧКАХА УШИТЕ НА " БРАТЯТА СИ" С РАКЕТИ :)
00:28 15.08.2026
23 За целта трябва да се запишеш
До коментар #20 от "Ние":в руската армия. Оттук няма как да те поведе.
Ако не си разбрал, хусите ти вече са умряла работа, няма как да ги съживиш.
Не виждам защо още се офлянкваш тук, ами не тичаш да подкрепиш едните и другите. Побързай, че не им остава много време.
00:29 15.08.2026
24 Хайо
00:31 15.08.2026