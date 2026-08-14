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Гражданска война! Боевете между бунтовниците хуси и правителствената армия в Йемен се ожесточават
  Тема: Иранската криза

Гражданска война! Боевете между бунтовниците хуси и правителствената армия в Йемен се ожесточават

14 Август, 2026 22:55 1 105 24

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Правителствените сили започнаха голяма офанзива по западното крайбрежие на страната, като използват тежка артилерия и дронове при атаките срещу позициите на хусите

Гражданска война! Боевете между бунтовниците хуси и правителствената армия в Йемен се ожесточават - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Сраженията между силите на йеменското правителство и бунтовниците хуси стават все по-интензивни на няколко фронта, десетки бойци от хусите са убити или ранени, съобщи днес представител на правителството, цитиран от ДПА, пише БТА.

Правителствените сили започнаха голяма офанзива по западното крайбрежие на страната, като използват тежка артилерия и дронове при атаките срещу позициите на хусите, каза за ДПА източникът.

Операцията последва нападенията на хусите с дронове и балистични ракети в райони между окръзите Хоха и Мока в Западен Йемен. Правителствените сили са атакували и подкрепления на хусите и техни маршрути за снабдяване до фронтовите линии в област Таиз, използвайки артилерия и дронове, допълва правителственият служител.

В източната област (мухафаза) Ал Джауф правителствените сили са подложили позициите на хусите на обстрел с тежка артилерия и безпилотни летателни апарати, като е съобщено за убити и ранени бойци от бунтовническата групировка.

Междувременно държавните сили са отблъснали атака на хусите в района на Барх, източно от Мока. Хусите са понесли загуби на личен състав и военна техника, посочва ДПА. Агенцията отбелязва, че не може да провери информацията по независим път и до момента няма коментар от страна на хусите.

Най-новите сблъсъци избухнаха на фона на ескалация на напрежението между подкрепяното от Саудитска Арабия йеменско правителство и подкрепяното от Иран движение на хусите, което продължава вече около шест седмици. Това са най-сериозните стълкновения от години и те пораждат опасения от по-мащабен конфликт въпреки призивите на ООН за сдържаност, припомня ДПА.


Йемен
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мдаа!🤔

    10 7 Отговор
    Как върви бунтът на самолетоносача Линкълн? Казват дажбите били като в Ленинград, по време на блокадата!

    Коментиран от #8, #11, #19, #21

    23:07 14.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ганю- простия

    7 4 Отговор

    До коментар #6 от "Мдаа!🤔":

    И аз така мисля, те американците са умрели от глад.

    Коментиран от #18

    23:13 14.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ганю- простия

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "Мдаа!🤔":

    Даже са умрели и от студ.

    23:14 14.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 И после

    11 4 Отговор
    Викайте, че режима на аятоласите в Иран не изнасяли тероризъм навсякъде. Газа, Ливан и Йемен се въщото.

    23:28 14.08.2026

  • 15 Въх, ам сега!

    7 2 Отговор
    Ако приключат с хусите, кой ще опява следващите аятоласи в Иран? Все нашите копейдаци ли ще харчат субсидии за екскурзиите си? Не видяха ли докъде я докара баш туристът Орбан.

    23:28 14.08.2026

  • 16 Правителството на Йемен

    2 4 Отговор
    назначено от МОСАД и правителството на Саудитска Арабия съюзник на Израел и САЩ , нямат нищо общо с народите си.

    Но ако Израел успее с Иран,- те са следващите с обещаната земя/и нефт/

    23:39 14.08.2026

  • 17 Вашето мнение

    6 1 Отговор
    Нашите възрожденци кога ще ходят на опело на загиналите ли хуски братя?

    23:43 14.08.2026

  • 18 От простотия

    1 5 Отговор

    До коментар #8 от "Ганю- простия":

    не си разбрал, че не става дума за американците в САШ.
    Но ако САЩ продължава с безумията си и до народа на САЩ ще стигне вталяването.

    23:44 14.08.2026

  • 19 Споко, без нерви!

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Мдаа!🤔":

    Те ще се оправят, ти не.

    23:45 14.08.2026

  • 20 Ние

    4 2 Отговор
    Води ни Путине! Да живеят хисите!

    Коментиран от #23

    00:01 15.08.2026

  • 21 Не ги мисли

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Мдаа!🤔":

    Всичко им е наред. Започнали са временно да живеят като нашите копейдаци: не се къпят и кенд.зат в морето.
    Но при тях е временно, сто цял живот си така.

    00:25 15.08.2026

  • 22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 2 Отговор
    ТОЧНО ОБРАТНОТО Е...
    ....
    САУДИТИТЕ ПЛАТИХА НА ЙЕМЕНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ДА НАПАДНЕ ХУСИТЕ
    ....
    И ТЕ САМИ, БЕЗ ДАЖЕ ИРАН ДА СЕ Е НАМЕСИЛ ОЩЕ, ПРЕВАНТИВНО НАМАЧКАХА УШИТЕ НА " БРАТЯТА СИ" С РАКЕТИ :)

    00:28 15.08.2026

  • 23 За целта трябва да се запишеш

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ние":

    в руската армия. Оттук няма как да те поведе.
    Ако не си разбрал, хусите ти вече са умряла работа, няма как да ги съживиш.
    Не виждам защо още се офлянкваш тук, ами не тичаш да подкрепиш едните и другите. Побързай, че не им остава много време.

    00:29 15.08.2026

  • 24 Хайо

    2 0 Отговор
    Путин превзе ли вече Украйна, че копейдачетата се прехвърлиха на хуски победи? 🥳🥳🥳

    00:31 15.08.2026