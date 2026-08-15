Масирана атака с дронове парализира пристанище Новоросийск

Ключовият руски нефтоналивен терминал „Шесхарис“ в черноморското пристанище Новоросийск напълно спря работа след атака с украински безпилотни летателни апарати (БПЛА).

Според Reuters, преустановяването на дейността е наложено, след като резервоарният парк е бил запълнен до краен предел. Ранно сутринта танкер, планиращ да натовари суров петрол, е бил принуден внезапно да промени курса си и да излезе в открито море поради непосредствена заплаха от нови удари.

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През „Шесхарис“ ежедневно преминават около 700 000 до 1 милион барела петрол, включително руската марка Urals и казахстански сортове. Сривът в Новоросийск засилва икономическия натиск върху Москва, тъй като по-рано през седмицата (на 12 август) масирани атаки с дронове извадиха от строя и трите основни зърнени терминала в същия порт, прекъсвайки и износа на зърно.

Пожар в Пензенска област и нападение срещу Москва

Освен по Черноморието, украинските безпилотни апарати нанесоха удари дълбоко във вътрешността на Руската федерация. В промишлената зона на Земетчинския район в Пензенска област избухна локален пожар в местно селскостопанско предприятие. Губернаторът на областта Олег Мелников потвърди инцидента в своя официален канал, като уточни, че огънят е бил бързо потушен от спешните служби и няма загинали или пострадали граждани, пише Life.ru.

Интензивна е била нощта и за противовъздушната отбрана на столицата. Руските военни докладваха, че успешно са отразявали нападение от седем летящи към Москва безпилотни апарата, които са били прехванати на далечните подстъпи към мегаполиса.

Ескалация на фронта: 27 сблъсъка на Константиновското направление

На бойното поле ситуацията остава критична и силно динамична. По данни от последната сводка на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, през изминалото денонощие на фронта са регистрирани общо близо 200 бойни сблъсъка.

Най-тежките и ожесточени боеве са се провели на Константиновското направление, където украинските позиции са били атакувани вълнообразно общо 27 пъти в районите на населените места Константиновка, Долга Балка и Илиновка, предава Украинска правда. Руските сили продължават опитите си за пробив на отбранителната линия в този сектор с цел разширяване на тактическото си предимство, но ВСУ удържат позициите чрез масирано използване на дронове-камикадзе и артилерия.