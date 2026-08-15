Новини
Свят »
Русия »
Масирана атака с дронове парализира пристанище Новоросийск
  Тема: Украйна

Масирана атака с дронове парализира пристанище Новоросийск

15 Август, 2026 03:42, обновена 15 Август, 2026 03:49 568 3

  • русия-
  • дронове-
  • атаки-
  • новоросийск-
  • пенза

Нефтеният терминал „Шесхарис“ спря работа; пламъци в Пенза. Ескалация на фронта при Константиновка

Масирана атака с дронове парализира пристанище Новоросийск - 1
Снимка: Supernova+
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ключовият руски нефтоналивен терминал „Шесхарис“ в черноморското пристанище Новоросийск напълно спря работа след атака с украински безпилотни летателни апарати (БПЛА).

Според Reuters, преустановяването на дейността е наложено, след като резервоарният парк е бил запълнен до краен предел. Ранно сутринта танкер, планиращ да натовари суров петрол, е бил принуден внезапно да промени курса си и да излезе в открито море поради непосредствена заплаха от нови удари.

Още новини от Украйна

През „Шесхарис“ ежедневно преминават около 700 000 до 1 милион барела петрол, включително руската марка Urals и казахстански сортове. Сривът в Новоросийск засилва икономическия натиск върху Москва, тъй като по-рано през седмицата (на 12 август) масирани атаки с дронове извадиха от строя и трите основни зърнени терминала в същия порт, прекъсвайки и износа на зърно.

Пожар в Пензенска област и нападение срещу Москва

Освен по Черноморието, украинските безпилотни апарати нанесоха удари дълбоко във вътрешността на Руската федерация. В промишлената зона на Земетчинския район в Пензенска област избухна локален пожар в местно селскостопанско предприятие. Губернаторът на областта Олег Мелников потвърди инцидента в своя официален канал, като уточни, че огънят е бил бързо потушен от спешните служби и няма загинали или пострадали граждани, пише Life.ru.

Интензивна е била нощта и за противовъздушната отбрана на столицата. Руските военни докладваха, че успешно са отразявали нападение от седем летящи към Москва безпилотни апарата, които са били прехванати на далечните подстъпи към мегаполиса.

Ескалация на фронта: 27 сблъсъка на Константиновското направление

На бойното поле ситуацията остава критична и силно динамична. По данни от последната сводка на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, през изминалото денонощие на фронта са регистрирани общо близо 200 бойни сблъсъка.

Най-тежките и ожесточени боеве са се провели на Константиновското направление, където украинските позиции са били атакувани вълнообразно общо 27 пъти в районите на населените места Константиновка, Долга Балка и Илиновка, предава Украинска правда. Руските сили продължават опитите си за пробив на отбранителната линия в този сектор с цел разширяване на тактическото си предимство, но ВСУ удържат позициите чрез масирано използване на дронове-камикадзе и артилерия.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тарикатлъци с Направление

    0 2 Отговор
    Константиновка отдавна е в руски ръце. А украинските трупове които Зеленски отказа да прибере за да не плаща на роднините, са описани по документите намерени в тях и ще бъдат публикувани.
    Номера с туй: -направление- не минава.
    Направлението е на запад от Константиновла и руснаците напедват. Сега е вече направление Крематорск и на няколко километри от града.
    Но авторитетните медии ще използват изразаа: направление крематорск-, чак след като руснаците го подминат..

    04:18 15.08.2026

  • 2 Пак ли

    2 0 Отговор
    Руския позор край няма.

    04:29 15.08.2026

  • 3 Ами

    2 0 Отговор
    Това е руското ежедневие вече. Обаче на мен искрено ми липсват приказките на кремълския щатен шут Медведев от преди 2 години,че нападение над Руска територия била червена линия, чието прекрачване Русия няма да допусне. Така ме размиваше преди. Сега в цяла Русия всеки ден се издигат димнини стълбове, а много страшните за някои хора някогашни “червени” линии, които си бяха кафяви са изтекли в канала и вече дори и кремълската пропаганда ги забрави

    04:34 15.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания