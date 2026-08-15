Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп: Ормузкият пролив става територия на САЩ

Тръмп: Ормузкият пролив става територия на САЩ

15 Август, 2026 03:31, обновена 15 Август, 2026 03:37 900 13

  • тръмп-
  • сащ-
  • ормузки проток-
  • иран-
  • война-
  • анексиране

Американският президент Доналд Тръмп обяви шокиращ план за анексиране на стратегическия воден път след разгрома на Техеран, докато Иран атакува танкери в Персийския залив

Тръмп: Ормузкият пролив става територия на САЩ - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Напрежението в Близкия изток достигна критична точка в ранните часове на 15 август 2026 г. По време на реч пред Полицейската академия в Ню Йорк, американският президент Доналд Тръмп направи безпрецедентно изявление, което взриви международната дипломация.

Републиканецът обяви, че планира официално да провъзгласи стратегическия Ормузки пролив за „територия на Съединените щати“ веднага след окончателната победа в продължаващия вече половин година военен конфликт с Иран. По думите му, проливът де факто вече се намира под пълна американска блокада и нито един съд не може да премине без разрешението на Вашингтон (Източник: cnn.com).

Военен тупик и нови атаки в пролива

Изявлението на Белия дом съвпадна с нова сериозна ескалация по море. Националната петролна компания на Абу Даби (ADNOC) съобщи, че нейни кораби са станали обект на враждебна иранска атака с ракети и дронове при преминаване през Ормузкия проток, предаде Reuters. Властите в Обединените арабски емирства остро осъдиха инцидента, определяйки действията на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция като „пиратство“. Техеран от своя страна категорично отхвърля твърденията на Тръмп за американски контрол и обяви, че няма взето решение за възобновяване на мирните преговори.

„Отговорът ни ще бъде стократно по-силен“

Американският лидер отправи и директно предупреждение към ислямския режим, подчертавайки, че при евентуален нов директен удар от страна на Техеран, ответните действия на САЩ ще бъдат „сто пъти по-силни“. Тръмп демонстрира твърда линия и по отношение на вътрешните икономически проблеми на Америка. Той категорично отказа да се извинява на гражданите за рекордния скок на цените на бензина в САЩ, оправдавайки поскъпването с извънредната ситуация и водената война срещу Иран, предаде Еuronews.

В речта си президентът не спести критики и към европейските си партньори. Тръмп подчерта, че САЩ помнят как съюзниците от НАТО са отказали да помогнат в конфликта и са оставили Вашингтон сам да се справя с иранската заплаха. На този етап международните наблюдатели предупреждават, че евентуален опит за промяна на статута на Ормузкия пролив може да превърне конфликта в безкрайна „вечна война“ и напълно да парализира световните доставки на петрол.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уффф

    11 1 Отговор
    Мисля че не е толкова луд, колкото се прави.

    03:41 15.08.2026

  • 2 Соломон

    19 3 Отговор
    Кръгъл идиот!

    Този задмина и Борисов по простотия!

    03:47 15.08.2026

  • 3 И ще се нарича

    11 1 Отговор
    Пролива Тръмп:)

    03:53 15.08.2026

  • 4 Да ама не

    12 2 Отговор
    Заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади заяви, че Ормузкият проток винаги ще принадлежи на Ислямската република, съобщи Tasnim в своя Telegram канал.

    „Ормузкият проток винаги е бил, е и ще бъде ирански“, подчерта той.

    Заместник-министърът на външните работи отбеляза, че Иран не се страхува от заплахи и не се поддава на демонстрации на сила. Той смята, че Съединените щати вече са претърпели сериозни стратегически поражения. Докато Вашингтон не признае тази реалност и не се откаже от илюзиите си, блокадата на Иран ще продължи, добави дипломатът.

    03:59 15.08.2026

  • 5 Kaлпазанин

    13 2 Отговор
    Този клоун или наистина откачи или се прави на луд ,иначе няма как да измие срама ,мястото ми е в кога за боклук може и в контейнер заедно със другия клоун от укрия и хитлеряхю

    04:04 15.08.2026

  • 6 И Киев е Руски

    13 0 Отговор
    Е, сега, където и да погледнете, САЩ наричат всяка война или интервенция в други страни по света „в интерес на националната сигурност на САЩ" без да се замислят. Те дори са си създали навик да наказват други страни или чуждестранни организации за предполагаемо „нарушаване на вътрешното законодателство на САЩ" (или за предполагаемо „неспазване" на... ТЕХНИТЕ, американски закони от други граждани на други територии. Глупаво!!!). Това е необуздана арогантност, която в крайна сметка ще ги доведе кой знае къде. Те вече са се насочили натам и сякаш не могат да спрат, затънали в безкрайни войни и блато от проблеми...

    04:11 15.08.2026

  • 7 Гост

    1 0 Отговор
    Ха ха ха ха ха.Мисля,че това което написах е достатъчно!

    04:14 15.08.2026

  • 8 E, тука вече

    10 0 Отговор
    Долно се засягат интересите на много други, включително на Китай и Русия! Не вярвам, това да "мине" така лесно? И условието е "победата" над Иран? А сега, щом вече е обявено, военната помощ на Иран може да стане още по-голяма? Дори Ким от С.К. е обещал на Иран атомно оръжие, "ако им потрябва!" С Венецуела номерът много бързо мина, но с Иран? Едва ли!

    04:17 15.08.2026

  • 9 В случай, че го

    5 0 Отговор
    Обяви, как ще го защитава там? Това е на хиляди км от сащ. Ще трябва силна военна база там, логистика... Но и колко и да останат иранци живи там, те ще нападат постоянно армията на САЩ и ще им предизвикват постоянно проблеми и загуби. Ще стане нещо, като с Израел в този район. Съседите вечно воюват с тях, понеже НЕ приемат, че тези са дошли тука на "тяхната земя"!!! Едно е да обявиш, но да успееш да го запазиш? Може, но само ако от Иран не са останали никакви хора. А това практически ще доведе до тотална и гореща атомна война на "най-големите": Китай, Русия,... Пакистан, Северна Корея със САЩ и натото. Друг път към тази амбициозна цел на рижия, просто няма!!!

    04:26 15.08.2026

  • 10 Трябва да се прокопае нов канал през

    1 0 Отговор
    ОАЕ както суецкия канал

    04:27 15.08.2026

  • 11 Зеления

    3 0 Отговор
    Като стане Ормузкия проток територия на САЩ и Тръмп наложи такса преминаване от няколко десетки милиона долара на танкер и кораби с торове и всякакви други стоки, а от там респективно цените на бензина, храните и всичко друго в България се вдигнат десетократно ми е интересно най-големите Тръмписти:
    Ленче Кремче, Моньо Паси, Борислав Цеков, Джилязко Водопада, бай Тиква и бай Прасе където накараха водопада да ходи да подписва за съвета на Тръмп, Тошко Африкански, който обясняваше че били консерватори и затова се съгласили за съвета на Тръмп и още една камара отпадъци, как ще обясняват по медиите колко е хубаво света да плаща такси на Рижия клоун.
    А Радев как ще обясни, че помогнахме на "стратегическия си партньор" с разполагането на самолетите да ни нахлузи тези цени този партньор?

    04:39 15.08.2026

  • 12 Цената ще ви убие

    3 0 Отговор
    "..проливът де факто вече се намира под пълна американска блокада и нито един съд не може да премине без разрешението на Вашингтон ..." ДА, но до сега имате колосални загуби, за толкова кратко време! 25% от БЛА на сащ са вече унищажени. Военните бази в този район на сащ също са унищожени. Нямат вече и никакво ПРО там. То е само достатъчно другите "съюзници " на Иран да им помогнат със хипирзвуковите ракети и от сащ там в този проход нищо няма да остане. А е известно, че "добрите приятели" на Иран, Русия, Китай, но дори и Северна Корея имат такива ракети. Има слухове, че дори и Иран имал вече собствени хеперзвукови ракети? Сащ и натото още нямат такова ПРО, което може да ги сваля. А такава отбранителна техника се разработва години. Има още и други методи да им унищожат всичките военни части там! Китай и/или Русия със силен РЕБ им изключат всичката модерна техника и в рамките на такъв "прозорец" на уязвимост, Иран за нула време може да им унищожи всичко там... Да не говорим и за унищожение точно на тези спътници над Иран и района! И те са лесна цел, както за временно "изключване", така и за пълното им унищожение! А без модерна техника, сащ са нищо повече от една армия на Афганистан или Сирия... Не, Рижият просто фантазира и такава задача за армията на САЩ практически е ужасно скъпа и едва ли там конгресът, сенатът и т.н. ще са съгласни?

    04:41 15.08.2026

  • 13 Тръмп съм Доналд

    2 0 Отговор
    Апе ма щъркела, мила моя майнольо! Могу ма апи.
    И денем ма апи, и нощем ма апи.

    04:43 15.08.2026