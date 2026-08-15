Тръмп: Ормузкият пролив става територия на САЩ

Напрежението в Близкия изток достигна критична точка в ранните часове на 15 август 2026 г. По време на реч пред Полицейската академия в Ню Йорк, американският президент Доналд Тръмп направи безпрецедентно изявление, което взриви международната дипломация.
Републиканецът обяви, че планира официално да провъзгласи стратегическия Ормузки пролив за „територия на Съединените щати“ веднага след окончателната победа в продължаващия вече половин година военен конфликт с Иран. По думите му, проливът де факто вече се намира под пълна американска блокада и нито един съд не може да премине без разрешението на Вашингтон (Източник: cnn.com).
Военен тупик и нови атаки в пролива
Изявлението на Белия дом съвпадна с нова сериозна ескалация по море. Националната петролна компания на Абу Даби (ADNOC) съобщи, че нейни кораби са станали обект на враждебна иранска атака с ракети и дронове при преминаване през Ормузкия проток, предаде Reuters. Властите в Обединените арабски емирства остро осъдиха инцидента, определяйки действията на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция като „пиратство“. Техеран от своя страна категорично отхвърля твърденията на Тръмп за американски контрол и обяви, че няма взето решение за възобновяване на мирните преговори.
„Отговорът ни ще бъде стократно по-силен“
Американският лидер отправи и директно предупреждение към ислямския режим, подчертавайки, че при евентуален нов директен удар от страна на Техеран, ответните действия на САЩ ще бъдат „сто пъти по-силни“. Тръмп демонстрира твърда линия и по отношение на вътрешните икономически проблеми на Америка. Той категорично отказа да се извинява на гражданите за рекордния скок на цените на бензина в САЩ, оправдавайки поскъпването с извънредната ситуация и водената война срещу Иран, предаде Еuronews.
В речта си президентът не спести критики и към европейските си партньори. Тръмп подчерта, че САЩ помнят как съюзниците от НАТО са отказали да помогнат в конфликта и са оставили Вашингтон сам да се справя с иранската заплаха. На този етап международните наблюдатели предупреждават, че евентуален опит за промяна на статута на Ормузкия пролив може да превърне конфликта в безкрайна „вечна война“ и напълно да парализира световните доставки на петрол.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Уффф
03:41 15.08.2026
2 Соломон
Този задмина и Борисов по простотия!
03:47 15.08.2026
3 И ще се нарича
03:53 15.08.2026
4 Да ама не
„Ормузкият проток винаги е бил, е и ще бъде ирански“, подчерта той.
Заместник-министърът на външните работи отбеляза, че Иран не се страхува от заплахи и не се поддава на демонстрации на сила. Той смята, че Съединените щати вече са претърпели сериозни стратегически поражения. Докато Вашингтон не признае тази реалност и не се откаже от илюзиите си, блокадата на Иран ще продължи, добави дипломатът.
03:59 15.08.2026
5 Kaлпазанин
04:04 15.08.2026
6 И Киев е Руски
04:11 15.08.2026
7 Гост
04:14 15.08.2026
8 E, тука вече
04:17 15.08.2026
9 В случай, че го
04:26 15.08.2026
10 Трябва да се прокопае нов канал през
04:27 15.08.2026
11 Зеления
Ленче Кремче, Моньо Паси, Борислав Цеков, Джилязко Водопада, бай Тиква и бай Прасе където накараха водопада да ходи да подписва за съвета на Тръмп, Тошко Африкански, който обясняваше че били консерватори и затова се съгласили за съвета на Тръмп и още една камара отпадъци, как ще обясняват по медиите колко е хубаво света да плаща такси на Рижия клоун.
А Радев как ще обясни, че помогнахме на "стратегическия си партньор" с разполагането на самолетите да ни нахлузи тези цени този партньор?
04:39 15.08.2026
12 Цената ще ви убие
04:41 15.08.2026
13 Тръмп съм Доналд
И денем ма апи, и нощем ма апи.
04:43 15.08.2026