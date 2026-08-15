Тръмп: Ормузкият пролив става територия на САЩ

Напрежението в Близкия изток достигна критична точка в ранните часове на 15 август 2026 г. По време на реч пред Полицейската академия в Ню Йорк, американският президент Доналд Тръмп направи безпрецедентно изявление, което взриви международната дипломация.

Републиканецът обяви, че планира официално да провъзгласи стратегическия Ормузки пролив за „територия на Съединените щати“ веднага след окончателната победа в продължаващия вече половин година военен конфликт с Иран. По думите му, проливът де факто вече се намира под пълна американска блокада и нито един съд не може да премине без разрешението на Вашингтон (Източник: cnn.com).

Военен тупик и нови атаки в пролива

Изявлението на Белия дом съвпадна с нова сериозна ескалация по море. Националната петролна компания на Абу Даби (ADNOC) съобщи, че нейни кораби са станали обект на враждебна иранска атака с ракети и дронове при преминаване през Ормузкия проток, предаде Reuters. Властите в Обединените арабски емирства остро осъдиха инцидента, определяйки действията на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция като „пиратство“. Техеран от своя страна категорично отхвърля твърденията на Тръмп за американски контрол и обяви, че няма взето решение за възобновяване на мирните преговори.

„Отговорът ни ще бъде стократно по-силен“

Американският лидер отправи и директно предупреждение към ислямския режим, подчертавайки, че при евентуален нов директен удар от страна на Техеран, ответните действия на САЩ ще бъдат „сто пъти по-силни“. Тръмп демонстрира твърда линия и по отношение на вътрешните икономически проблеми на Америка. Той категорично отказа да се извинява на гражданите за рекордния скок на цените на бензина в САЩ, оправдавайки поскъпването с извънредната ситуация и водената война срещу Иран, предаде Еuronews.

В речта си президентът не спести критики и към европейските си партньори. Тръмп подчерта, че САЩ помнят как съюзниците от НАТО са отказали да помогнат в конфликта и са оставили Вашингтон сам да се справя с иранската заплаха. На този етап международните наблюдатели предупреждават, че евентуален опит за промяна на статута на Ормузкия пролив може да превърне конфликта в безкрайна „вечна война“ и напълно да парализира световните доставки на петрол.