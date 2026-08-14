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Загинали и ранени при нови руски удари в Украйна
  Тема: Украйна

Загинали и ранени при нови руски удари в Украйна

14 Август, 2026 22:25 827 20

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове

По-рано Москва отхвърли идеята за прекратяване на огъня с Киев в Черно море

Загинали и ранени при нови руски удари в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Руските сили са атакували три района на Днепропетровска област повече от 50 пъти в рамките на деня, при което са загинали двама души, а други двама са били ранени.

Това съобщава "Укринформ", като цитира изявление в Telegram на ръководителя на Днепропетровската областна държавна администрация Олександър Ханжа.

При атаките руските сили са използвали дронове, артилерия и авиационна бомба.

В Никополски район са били атакувани град Никопол, както и Покровската, Марганецката и Червоногригоривската община. Повредени са банковa сграда, земеделско предприятие, жилищни блокове и частна къща. Загинали са жена и полицай. Освен това 72-годишен мъж е бил откаран в болница в тежко състояние, а 51-годишен мъж е хоспитализиран в състояние със средна тежест.

В Криворожки район руските сили са атакували Зеленодолската и Грушивската община. Повредено е превозно средство.

В Синелниковски район са били подложени на атака Василковската, Петропавловската и Николаевската община. Повредени са земеделско предприятие, частни къщи и превозно средство.

Четирима души, включително деца, са били ранени при руски атаки в Днепропетровска област, започнали вечерта на 13 август.

Броят на ранените при масираната руска въздушна атака срещу Краматорск, Донецка област, вечерта на 13 август, е нараснал до 22 души.

Донецката областна прокуратура съобщи това в Telegram.

Сред повредените обекти са 24 жилищни блока и 57 частни домове, 25 превозни средства, кафене, магазин, както и складови и гаражни помещения.

По данни на прокуратурата вечерта на 13 август руската армия е нанесла масиран въздушен удар по Краматорск, като е използвала десет управляеми авиационни бомби ФАБ-250, оборудвани с унифициран модул за планиране и корекция.

По-рано Русия отхвърли идеята за прекратяване на огъня с Украйна в Черно море.

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че не вижда основания за "половинчати мерки", които биха дали възможност на другата страна да си поеме въздух.

През последните седмици и Русия, и Украйна засилиха атаките срещу търговски кораби в Черно море, което доведе до повишаване на световните цени на зърното.

Захарова обвини Украйна в "нагли терористични актове" срещу корабоплаването, без да споменава атаките на самата Русия.

Руското Министерство на отбраната съобщи, че между 20:00 и 20:00 часа московско време системите за противовъздушно предупреждение са прехванали и унищожили 221 украински безпилотни летателни апарата (БЛА), съобщава "Интерфакс".

БЛА са били унищожени над Белгородска, Брянска, Калужка, Курска, Орловска и Тулска области, Московска област, Краснодарски край, Република Крим и водите на Азовско и Черно море.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бесен - Язовец

    13 1 Отговор
    И кво от това да подписват капитолация фашистите и ше живеят нормално

    22:30 14.08.2026

  • 2 Вашето мнение

    18 1 Отговор
    А какви хубави планове имаше англосаксонската измет за разпарчетосването и ограбването на Русия. със същата идея наврреммето България отново тръгна с англосаксонците и после Белене събра цвета на нацията.

    22:31 14.08.2026

  • 3 Хахаха хахаха

    10 0 Отговор
    Бай сорос от Вашингтон и Брюксел нали е доволен, че умират укрофашистките му питомници

    22:31 14.08.2026

  • 4 Анонимен

    1 1 Отговор
    Да са живи и здрави!

    22:32 14.08.2026

  • 5 Бесен - Язовец

    9 1 Отговор
    Всички сороси ше свършите като Дучето и Адолф

    22:33 14.08.2026

  • 6 Само да напомня

    8 1 Отговор
    Черно море е изкл руско море и е от стратегическо значение за сигурността на Русия.

    Коментиран от #8

    22:35 14.08.2026

  • 7 Един

    1 6 Отговор
    Терористи

    Коментиран от #18

    22:36 14.08.2026

  • 8 100

    2 12 Отговор

    До коментар #6 от "Само да напомня":

    Черно море е на края на Русия, имперските мераци на Путлер са друга тема. И само сигурността на Русия ли има значение? А сигурността на другите страни в региона?

    Коментиран от #9, #14

    22:38 14.08.2026

  • 9 Реалист

    12 3 Отговор

    До коментар #8 от "100":

    Руснаците построиха модерна България в периода 1944-1989 , а господарите ти я унищожиха и стопиха населението до 5,5 от 10 милиона.

    Коментиран от #15, #16

    22:40 14.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬

    7 3 Отговор
    🇷🇺👏Браво👏🇷🇺

    22:44 14.08.2026

  • 12 НЕ ТРИЙТЕ.....

    9 1 Отговор
    Значи той 40 дни ще бие, докато Москва поиска милост..... А КОЙ ИСКА СЕГА МИЛОСТ БЕ..... ЗЕЛЕН ПИ/ДАЛ....

    22:44 14.08.2026

  • 13 И НЕ ТРИЙТЕ

    5 0 Отговор
    Защото ВИЕ ЩЕ БЪДЕТЕ ИЗТРИТИ.... FOREVER.....!!!

    22:46 14.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 100

    2 9 Отговор

    До коментар #9 от "Реалист":

    Яко не си в час. България имаше отношения със СССР, не само с Русия. Украйна също беше част от СССР. И какво построиха освен панелки и мегаломански заводи? Социализъма е недоосче, както викаше Тато. Полицейщина, липса на свободи, страх от службите и дефицит. Това беше. 8.9 милиона бяхме, не 10, като 44-та сме 6 и нещо. След колективизацията раждаемостта почва да пада и в края на 80-те вече почти няма прираст.

    Коментиран от #20

    22:47 14.08.2026

  • 16 оня с коня

    3 6 Отговор

    До коментар #9 от "Реалист":

    Действително Русия построи една съвсем Модерна БГ но да благодарим на Горбачов че "развали" хубавата Работа и си Реституирахме Имотите и Земите.Верно че не сме вече Модерни "по руски",ама пък сме с Пари:)

    Коментиран от #19

    22:52 14.08.2026

  • 17 Гробар

    2 1 Отговор
    Да бе, повярвахме. Сума ти муниции употребени да сринат няколко панелки от времето на боклука хрушчов. Няма как да са имали други цели.

    22:53 14.08.2026

  • 18 Европеец

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Един":

    Не си написал ако имаш предвид, Дали пък нямаш предвид тия които бият по плажовете, тия които бият по студентските общежития или пък тия които бият по гражданските автобуси..... Либералния Путин от един месец леко започна да загрява в войната и по
    каза Какво може да се случи с Украйна и последва рев от зеленият просяк милионер.... Прегледах по диагонала пропагандната статия и си загубих времето....

    23:00 14.08.2026

  • 19 да питам

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "оня с коня":

    "с пари" или имаш предвид без пари и със заеми от банките?

    23:03 14.08.2026

  • 20 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "100":

    В Голяма грешка си бе човек.... Макар и ,,недоносче,, това беше втория златен век на България..... България построи АЕЦ, изпрати в космоса двама космонавти, достигна до 28 място в световното развитие... Не се струва да пиша повече, трудно ще ме разбереш.....

    23:06 14.08.2026

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