Загинали и ранени при нови руски удари в Украйна

Руските сили са атакували три района на Днепропетровска област повече от 50 пъти в рамките на деня, при което са загинали двама души, а други двама са били ранени.

Това съобщава "Укринформ", като цитира изявление в Telegram на ръководителя на Днепропетровската областна държавна администрация Олександър Ханжа.

При атаките руските сили са използвали дронове, артилерия и авиационна бомба.

В Никополски район са били атакувани град Никопол, както и Покровската, Марганецката и Червоногригоривската община. Повредени са банковa сграда, земеделско предприятие, жилищни блокове и частна къща. Загинали са жена и полицай. Освен това 72-годишен мъж е бил откаран в болница в тежко състояние, а 51-годишен мъж е хоспитализиран в състояние със средна тежест.

В Криворожки район руските сили са атакували Зеленодолската и Грушивската община. Повредено е превозно средство.

В Синелниковски район са били подложени на атака Василковската, Петропавловската и Николаевската община. Повредени са земеделско предприятие, частни къщи и превозно средство.

Четирима души, включително деца, са били ранени при руски атаки в Днепропетровска област, започнали вечерта на 13 август.

Броят на ранените при масираната руска въздушна атака срещу Краматорск, Донецка област, вечерта на 13 август, е нараснал до 22 души.

Донецката областна прокуратура съобщи това в Telegram.

Сред повредените обекти са 24 жилищни блока и 57 частни домове, 25 превозни средства, кафене, магазин, както и складови и гаражни помещения.

По данни на прокуратурата вечерта на 13 август руската армия е нанесла масиран въздушен удар по Краматорск, като е използвала десет управляеми авиационни бомби ФАБ-250, оборудвани с унифициран модул за планиране и корекция.

По-рано Русия отхвърли идеята за прекратяване на огъня с Украйна в Черно море.

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че не вижда основания за "половинчати мерки", които биха дали възможност на другата страна да си поеме въздух.

През последните седмици и Русия, и Украйна засилиха атаките срещу търговски кораби в Черно море, което доведе до повишаване на световните цени на зърното.

Захарова обвини Украйна в "нагли терористични актове" срещу корабоплаването, без да споменава атаките на самата Русия.

Руското Министерство на отбраната съобщи, че между 20:00 и 20:00 часа московско време системите за противовъздушно предупреждение са прехванали и унищожили 221 украински безпилотни летателни апарата (БЛА), съобщава "Интерфакс".

БЛА са били унищожени над Белгородска, Брянска, Калужка, Курска, Орловска и Тулска области, Московска област, Краснодарски край, Република Крим и водите на Азовско и Черно море.