Загинали и ранени при нови руски удари в Украйна

Руските сили са атакували три района на Днепропетровска област повече от 50 пъти в рамките на деня, при което са загинали двама души, а други двама са били ранени.
Това съобщава "Укринформ", като цитира изявление в Telegram на ръководителя на Днепропетровската областна държавна администрация Олександър Ханжа.
При атаките руските сили са използвали дронове, артилерия и авиационна бомба.
В Никополски район са били атакувани град Никопол, както и Покровската, Марганецката и Червоногригоривската община. Повредени са банковa сграда, земеделско предприятие, жилищни блокове и частна къща. Загинали са жена и полицай. Освен това 72-годишен мъж е бил откаран в болница в тежко състояние, а 51-годишен мъж е хоспитализиран в състояние със средна тежест.
В Криворожки район руските сили са атакували Зеленодолската и Грушивската община. Повредено е превозно средство.
В Синелниковски район са били подложени на атака Василковската, Петропавловската и Николаевската община. Повредени са земеделско предприятие, частни къщи и превозно средство.
Четирима души, включително деца, са били ранени при руски атаки в Днепропетровска област, започнали вечерта на 13 август.
Броят на ранените при масираната руска въздушна атака срещу Краматорск, Донецка област, вечерта на 13 август, е нараснал до 22 души.
Донецката областна прокуратура съобщи това в Telegram.
Сред повредените обекти са 24 жилищни блока и 57 частни домове, 25 превозни средства, кафене, магазин, както и складови и гаражни помещения.
По данни на прокуратурата вечерта на 13 август руската армия е нанесла масиран въздушен удар по Краматорск, като е използвала десет управляеми авиационни бомби ФАБ-250, оборудвани с унифициран модул за планиране и корекция.
По-рано Русия отхвърли идеята за прекратяване на огъня с Украйна в Черно море.
Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че не вижда основания за "половинчати мерки", които биха дали възможност на другата страна да си поеме въздух.
През последните седмици и Русия, и Украйна засилиха атаките срещу търговски кораби в Черно море, което доведе до повишаване на световните цени на зърното.
Захарова обвини Украйна в "нагли терористични актове" срещу корабоплаването, без да споменава атаките на самата Русия.
Руското Министерство на отбраната съобщи, че между 20:00 и 20:00 часа московско време системите за противовъздушно предупреждение са прехванали и унищожили 221 украински безпилотни летателни апарата (БЛА), съобщава "Интерфакс".
БЛА са били унищожени над Белгородска, Брянска, Калужка, Курска, Орловска и Тулска области, Московска област, Краснодарски край, Република Крим и водите на Азовско и Черно море.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бесен - Язовец
22:30 14.08.2026
2 Вашето мнение
22:31 14.08.2026
3 Хахаха хахаха
22:31 14.08.2026
4 Анонимен
22:32 14.08.2026
5 Бесен - Язовец
22:33 14.08.2026
6 Само да напомня
Коментиран от #8
22:35 14.08.2026
7 Един
Коментиран от #18
22:36 14.08.2026
8 100
До коментар #6 от "Само да напомня":Черно море е на края на Русия, имперските мераци на Путлер са друга тема. И само сигурността на Русия ли има значение? А сигурността на другите страни в региона?
Коментиран от #9, #14
22:38 14.08.2026
9 Реалист
До коментар #8 от "100":Руснаците построиха модерна България в периода 1944-1989 , а господарите ти я унищожиха и стопиха населението до 5,5 от 10 милиона.
Коментиран от #15, #16
22:40 14.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬
22:44 14.08.2026
12 НЕ ТРИЙТЕ.....
22:44 14.08.2026
13 И НЕ ТРИЙТЕ
22:46 14.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 100
До коментар #9 от "Реалист":Яко не си в час. България имаше отношения със СССР, не само с Русия. Украйна също беше част от СССР. И какво построиха освен панелки и мегаломански заводи? Социализъма е недоосче, както викаше Тато. Полицейщина, липса на свободи, страх от службите и дефицит. Това беше. 8.9 милиона бяхме, не 10, като 44-та сме 6 и нещо. След колективизацията раждаемостта почва да пада и в края на 80-те вече почти няма прираст.
Коментиран от #20
22:47 14.08.2026
16 оня с коня
До коментар #9 от "Реалист":Действително Русия построи една съвсем Модерна БГ но да благодарим на Горбачов че "развали" хубавата Работа и си Реституирахме Имотите и Земите.Верно че не сме вече Модерни "по руски",ама пък сме с Пари:)
Коментиран от #19
22:52 14.08.2026
17 Гробар
22:53 14.08.2026
18 Европеец
До коментар #7 от "Един":Не си написал ако имаш предвид, Дали пък нямаш предвид тия които бият по плажовете, тия които бият по студентските общежития или пък тия които бият по гражданските автобуси..... Либералния Путин от един месец леко започна да загрява в войната и по
каза Какво може да се случи с Украйна и последва рев от зеленият просяк милионер.... Прегледах по диагонала пропагандната статия и си загубих времето....
23:00 14.08.2026
19 да питам
До коментар #16 от "оня с коня":"с пари" или имаш предвид без пари и със заеми от банките?
23:03 14.08.2026
20 Европеец
До коментар #15 от "100":В Голяма грешка си бе човек.... Макар и ,,недоносче,, това беше втория златен век на България..... България построи АЕЦ, изпрати в космоса двама космонавти, достигна до 28 място в световното развитие... Не се струва да пиша повече, трудно ще ме разбереш.....
23:06 14.08.2026