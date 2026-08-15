Шест трупа в Мичиган: Полицията откри и убиеца

Кървава драма с шест жертви разтърси американския щат Мичиган. При мащабна полицейска акция и последвало издирване, местните власти откриха петима убити и тялото на основния заподозрян за масовото изтребление.

Сигналът за жестокото престъпление е подаден около 11:40 часа местно време в петък, когато служители на реда са изпратени по доклад за активна стрелба в къща в окръг Мисауки. Районът се намира на около 272 километра северозападно от най-големия град в щата – Детройт.

Хронология на бруталните убийства

При пристигането си на първия адрес, патрулите на полицията на щат Мичиган се натъкват на ужасяваща сцена – трима души са намерени мъртви, а четвърти е открит в критично състояние с тежки огнестрелни рани. Пострадалият веднага е транспортиран и настанен в болница, където лекарите се борят за живота му.

Стрелецът обаче успява да избяга от местопрестъплението броени минути преди пристигането на органите на реда. Властите незабавно идентифицират беглеца като 39-годишния Чад Хикман. В социалната мрежа X полицията разпространява предупреждение, че лицето е въоръжено и изключително опасно, призовавайки гражданите да не се доближават до него.

По време на последвалата мащабна хайка и претърсване на района, разследващите правят още едно зловещо разкритие. В съседна втора жилищна сграда е открита четвърта безжизнена жертва.

Краят на издирването и бруталният баланс

Преследването приключва часове по-късно, когато полицаите локализират изоставения автомобил на Чад Хикман в гъста гориста местност в близост до езерото Уитлок. При последвалия оглед на терена са намерени телата на самия заподозрян и на още едно, пето поред лице. С това общият брой на загиналите в рамките на престъпната серия достига шест души.

„Тази ситуация е изключително съкрушителна за цялата местна общност и поставя огромно предизвикателство пред разследващия екип“, заявява в официално изявление лейтенант Ашли Милър от щатската полиция.

Към момента органите на реда не разкриват официалните причини за смъртта на всяко едно от лицата, нито дали жертвите са имали роднинска или друга връзка помежду си. Имената, полът и възрастта на убитите се пазят в тайна, докато не бъдат уведомени техните преки роднини. Районът около езерото остава блокиран за извършване на подробни експертизи и огледи.

Reuters съобщава, че властите продължават работата по изясняване на точните мотиви за стрелбата. Източници от ABC News потвърждават, че към ранните часове на 15 август ситуацията вече е овладяна и няма пряка последваща опасност за местните жители.