Русия с мощен удар в Запорожие, ВСУ атакува Ярославъл и Крим

Руските сили атакуваха търговски център и промишлено предприятие в Запорожие, предизвиквайки огромни разрушения и локален блеккаут в района.

Ръководителят на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров потвърди, че попаденията са нанесени с дронове-камикадзе, които са подпалили търговския обект. Напълно унищожен е голям хипермаркет от веригата „Епицентър“. Пожарът е обхванал площ от над 10 000 квадратни метра, но по предварителни данни няма загинали или пострадали цивилни граждани. Близо 1200 потребители са останали без електричество вследствие на повредената енергийна инфраструктура.

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Масирани удари с БПЛА и затворени пътища в Русия

Паралелно с това ответните атаки с безпилотни летателни апарати (БПЛА) предизвикаха хаос на руска територия. Движението по магистралата от Ярославъл към Москва беше изцяло прекъснато. Властите в Ярославска област обявиха извънредна „безпилотна опасност“ и включиха сирените в региона, призовавайки гражданите да потърсят сигурни скривалища. Губернаторът Михаил Евраев призова жителите да избягват пътуванията по направлението към столицата и да използват обходни маршрути, докато противовъздушната отбрана отразява заплахата.

В същото време в окупирания Севастопол руските сили обявиха, че са свалили пет украински БПЛА. Губернаторът на града Михаил Развожаев съобщи, че дроновете са били неутрализирани в районите на Северната страна, Балаклава и Гагаринския район, като в операцията са се включили мобилни огневи групи и ПВО комплекси.

Кремъл панически бяга от нова вълна на мобилизация

Въпреки засилващия се натиск на фронта и тежките загуби на личен състав, в Русия се опитват на всяка цена да избегнат втора вълна на масова мобилизация, съобщава авторитетното британско издание „The Guardian“. Според източници на медията, запознати с вътрешните дискусии в Москва, Владимир Путин все още се въздържа от нов принудителен призив заради огромните политически рискове и спадащото одобрение за войната.

Вместо това Кремъл е прехвърлил тежестта върху регионалните губернатори. Местните администрации са принудени да изпълняват тежки месечни квоти за набиране на наемници чрез финансови стимули и агресивни методи на натиск. Юристи и активисти докладват за масови случаи на „лов на хора“, при които мъже от уязвими групи (длъжници, криминално проявени и студенти) биват задържани по улиците и принуждавани със заплахи да подписват договори с Министерството на отбраната. Слуховете за предстояща мобилизация след есенните избори в страната също се използват умишлено от вербовчиците като инструмент за изнудване, за да накарат мъжете да се запишат в армията „доброволно“, преди да бъдат отведени насила.