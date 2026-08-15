Черна събота: Серия от бедствия и катастрофи в света

Черна хроника от инциденти, смъртоносни природни бедствия и аварии белязаха планетата през последното денонощие.

Властите в няколко държави се борят с последиците от опустошителни порои, експлозии и трусове, които отнеха десетки човешки животи.

Воден ад в Япония: Осем жертви след безпрецедентни валежи

Рекордни количества валежи предизвикаха мащабни наводнения и свлачища в Япония. По информация на обществената медия NHK, най-малко осем души са загинали, а десетки хиляди домакинства останаха без електричество. Бедствената ситуация доведе до пълен хаос в транспорта, блокирайки хиляди пътници по летищата в района на Токио и провинция Чиба. Армията е мобилизирана за евакуация на блокираните в капан граждани.

Трагедия в Колумбия: Взрив в мина уби шестима миньори

Най-малко шестима работници загинаха при тежка експлозия на газ в каменовъглена мина в община Кукунуба, Централна Колумбия. Губернаторът на департамента Кундинамарка, Хорхе Емилио Рей, потвърди пред информационната агенция Xinhua, че спасителните екипи са открили телата на всички заклещени под земята миньори в обекта "Ел Порвенир 1". Властите изясняват защо в мината са се извършвали дейности, тъй като работата ѝ е била временно спряна поради проблеми с безопасността.

Тежка катастрофа в Мароко отне шест живота

Брутален челен сблъсък между лек автомобил и камион-циментовоз завърши с трагична смърт на шестима души в Мароко. Инцидентът е част от черната статистика на Генералната дирекция за национална сигурност в страната. Местното издание Hespress съобщава, че основните причини за зачестилите смъртоносни инциденти по пътищата на кралството остават превишената скорост, липсата на дистанция и невниманието на водачите.

Извънредна ситуация в Русия: Самолет от Китай за Европа кацна аварийно

Пътнически самолет, изпълняващ полет от Китай към европейска дестинация, извърши извънредно кацане на летището в сибирския град Красноярск. Според официалните данни на Федералната агенция за въздушен транспорт на Русия – Росавиация, екипажът е подал сигнал за техническа неизправност по време на полет над Сибир. Наземните служби са били приведени в пълна готовност, а самолетът е кацнал успешно. Няма пострадали сред пътниците и екипажа.

Мощен трус с магнитуд 7,6 разтърси Индонезия

Силно земетресение с магнитуд 7,6 по скалата на Рихтер е регистрирано край бреговете на Индонезия. Американският сеизмологичен институт USGS информира, че епицентърът е бил в морето, което е задействало системите за ранно предупреждение за цунами в региона. Местните власти оценяват материалните щети в най-близките до труса населени места, а населението е призовано да остане нащрек за силни вторични трусове.