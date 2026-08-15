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САЩ готвят "невиждана" блокада на Иран, NASA бърза за Луната

САЩ готвят "невиждана" блокада на Иран, NASA бърза за Луната

15 Август, 2026 06:47, обновена 15 Август, 2026 06:53 443 4

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  • луната

Вашингтон затяга финансовия обръч около Техеран, докато космическата агенция форсира програмата „Артемида“ с нов график за полети

САЩ готвят "невиждана" блокада на Иран, NASA бърза за Луната - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Геополитическото напрежение в Близкия изток и новата космическа надпревара се превърнаха в основни акценти в глобалния дневен ред.

САЩ обявиха безпрецедентен план за пълна „икономическа изолация“ на Иран, целящ да принуди страната да капитулира след близо шест месеца на интензивен конфликт. Почти едновременно с това ръководителят на NASA Джаред Айзакиън потвърди ускоряването на лунната програма „Артемида“ (Artemis), демонстрирайки американското лидерство в Космоса.

Безпрецедентен икономически удар срещу Техеран

Американският финансов министър Скот Бесент обяви, че Вашингтон ще задейства мерки срещу Иран, каквито „никога не са виждани в историята на икономическата изолация“. Според информация на телевизия Newsmax, новата стратегия представлява двоен удар. Той съчетава допълнителни финансови рестрикции с постоянна военноморска блокада на иранските пристанища в стратегическия Ормузки пролив.

Иранската икономика вече страда от огромна инфлация и блокиран износ на петрол. Въпреки това Техеран отказва да отстъпи и настоява за вдигане на санкциите преди пълното отваряне на водния път, през който преминава една пета от световния петролен поток. По данни на агенция Bloomberg, САЩ се стремят да свият иранския износ до едва 100 000 барела на ден. Целта е тотално пресушаване на финансовите потоци за военната програма на режима.

NASA форсира завръщането на Луната

На фона на земните конфликти, САЩ бързат да затвърдят позициите си и в Космоса. Директорът на NASA Джаред Айзакиън изрази пълна увереност, че мисията „Артемида 3“ (Artemis III) ще бъде изстреляна по план. Според изявлението му, цитирано от Spaceflight Now, агенцията преминава към нов, по-агресивен график за полети с ракетата SLS и капсулата Orion, подобен на темпото от програмата „Аполо“ през 60-те години.

Новата архитектура предвижда стандартизиране на конфигурацията на ракетите и добавяне на междинна тестова мисия в околоземна орбита, за да се намалят технологичните рискове преди кацането на хора на Луната, планирано за Artemis IV. Финансирането на ускорената програма е обезпечено с допълнителни 10 милиарда долара, отпуснати от Конгреса на САЩ.

Двете събития подчертават категоричната стратегия на Вашингтон за паралелно упражняване на максимален натиск на Земята и ускоряване на технологичното доминация в Космоса.


САЩ
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  • 1 Шопо

    9 1 Отговор
    Персийския залив ще се натича американски злив защото там САЩ бяха победени.

    06:57 15.08.2026

  • 2 Холивуд сър,

    4 0 Отговор
    Холивуд сър, клоуни и Холивуд

    07:02 15.08.2026

  • 3 име

    1 0 Отговор
    Тия приказки ги слушахме от джо деменцията към Путин по повод денацифицирането на Украйна. Даже кака Mъcpyлка се включи с още 83 пакета санкции. Ефекта е че ЕССР потъва, а краварника гори. И с Иран ЩЕ е същото, само смях и излагации от кравари и eвpoгeйци.

    07:04 15.08.2026

  • 4 име

    0 0 Отговор
    Иранците да не се помайват, ами да демкат краварските гемии в индийско море. Както им унищожиха базите, така могат да им унищожат и корабите.

    07:06 15.08.2026