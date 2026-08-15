Смърт и разрушения: Бедствия в Хърватия и Индонезия

Две мащабни природни бедствия белязаха изминалото денонощие в Хърватия и Индонезия.
Актуалната информация към 7:00 часа на 15 август потвърждава за общо три жертви и десетки тежко ранени граждани. Хиляди хора са евакуирани спешно. Пораженията по инфраструктурата са огромни.
Кошмарът в Хърватия: Огнен ад край Омиш
Огромен горски пожар обхвана адриатическото крайбрежие. Огънят достигна курортния град Омиш.
- Жертви: Открито е едно овъглено тяло.
- Ранени: Поне 40 души са в болница. Седем души са с опасност за живота.
- Евакуация: Над 1200 туристи и местни избягаха. Много хора скачаха в морето от лодки.
- Щети: Изгоряха десетки къщи, коли и ресторанти.
- Причина: Рекордна жега и силни ветрове.
„Това е един от най-ужасните пожари в историята ни.“ – заяви главният пожарникар Славко Туцакович пред медиите. Хърватският премиер Андрей Пленкович пристигна на място на бедствието
Индонезия се събуди под заплаха от цунами
Мощно земетресение с магнитуд 7.7 разтърси източната част на страната. Трусът е регистриран около 5:00 часа сутринта местно време. Епицентърът е близо до остров Флорес.
- Жертви: Официално са потвърдени двама загинали. Земетресението срути сграда на пристанището в Маумере. Живота си загуби 54-годишна жена.
- Паника: Издадена бе спешна тревога за цунами. Хората панически бягаха към хълмовете.
- Статус: Опасността от високи вълни вече премина. Властите отмениха предупреждението три часа по-късно.
- Вторични трусове: Регистрирани са над 30 вторични труса. Най-силният от тях бе с магнитуд 6.1.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мдаа!🤔
Коментиран от #2
07:21 15.08.2026
2 редник
До коментар #1 от "Мдаа!🤔":Така е - ако поискат помощ, най-вероятно Путин няма да откаже и ще прати няколко Бе-200...
07:27 15.08.2026