Смърт и разрушения: Бедствия в Хърватия и Индонезия

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Две мащабни природни бедствия белязаха изминалото денонощие в Хърватия и Индонезия.

Актуалната информация към 7:00 часа на 15 август потвърждава за общо три жертви и десетки тежко ранени граждани. Хиляди хора са евакуирани спешно. Пораженията по инфраструктурата са огромни.

Кошмарът в Хърватия: Огнен ад край Омиш

Огромен горски пожар обхвана адриатическото крайбрежие. Огънят достигна курортния град Омиш.

Жертви: Открито е едно овъглено тяло.

Открито е едно овъглено тяло. Ранени: Поне 40 души са в болница. Седем души са с опасност за живота.

Поне 40 души са в болница. Седем души са с опасност за живота. Евакуация: Над 1200 туристи и местни избягаха. Много хора скачаха в морето от лодки.

Над 1200 туристи и местни избягаха. Много хора скачаха в морето от лодки. Щети: Изгоряха десетки къщи, коли и ресторанти.

Изгоряха десетки къщи, коли и ресторанти. Причина: Рекордна жега и силни ветрове.

„Това е един от най-ужасните пожари в историята ни.“ – заяви главният пожарникар Славко Туцакович пред медиите. Хърватският премиер Андрей Пленкович пристигна на място на бедствието

Индонезия се събуди под заплаха от цунами

Мощно земетресение с магнитуд 7.7 разтърси източната част на страната. Трусът е регистриран около 5:00 часа сутринта местно време. Епицентърът е близо до остров Флорес.

Жертви: Официално са потвърдени двама загинали. Земетресението срути сграда на пристанището в Маумере. Живота си загуби 54-годишна жена.

Официално са потвърдени двама загинали. Земетресението срути сграда на пристанището в Маумере. Живота си загуби 54-годишна жена. Паника: Издадена бе спешна тревога за цунами. Хората панически бягаха към хълмовете.

Издадена бе спешна тревога за цунами. Хората панически бягаха към хълмовете. Статус: Опасността от високи вълни вече премина. Властите отмениха предупреждението три часа по-късно.

Опасността от високи вълни вече премина. Властите отмениха предупреждението три часа по-късно. Вторични трусове: Регистрирани са над 30 вторични труса. Най-силният от тях бе с магнитуд 6.1.