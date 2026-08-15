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Смърт и разрушения: Бедствия в Хърватия и Индонезия

Смърт и разрушения: Бедствия в Хърватия и Индонезия

15 Август, 2026 07:07, обновена 15 Август, 2026 07:16 1 266 2

  • хърватия-
  • индонезия-
  • пожари-
  • земетресение-
  • жертви

Мащабен пожар изпепели Адриатика, а трус от 7.7 по Рихтер събуди Азия

Смърт и разрушения: Бедствия в Хърватия и Индонезия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Две мащабни природни бедствия белязаха изминалото денонощие в Хърватия и Индонезия.

Актуалната информация към 7:00 часа на 15 август потвърждава за общо три жертви и десетки тежко ранени граждани. Хиляди хора са евакуирани спешно. Пораженията по инфраструктурата са огромни.

Кошмарът в Хърватия: Огнен ад край Омиш

Огромен горски пожар обхвана адриатическото крайбрежие. Огънят достигна курортния град Омиш.

  • Жертви: Открито е едно овъглено тяло.
  • Ранени: Поне 40 души са в болница. Седем души са с опасност за живота.
  • Евакуация: Над 1200 туристи и местни избягаха. Много хора скачаха в морето от лодки.
  • Щети: Изгоряха десетки къщи, коли и ресторанти.
  • Причина: Рекордна жега и силни ветрове.

„Това е един от най-ужасните пожари в историята ни.“ – заяви главният пожарникар Славко Туцакович пред медиите. Хърватският премиер Андрей Пленкович пристигна на място на бедствието

Индонезия се събуди под заплаха от цунами

Мощно земетресение с магнитуд 7.7 разтърси източната част на страната. Трусът е регистриран около 5:00 часа сутринта местно време. Епицентърът е близо до остров Флорес.

  • Жертви: Официално са потвърдени двама загинали. Земетресението срути сграда на пристанището в Маумере. Живота си загуби 54-годишна жена.
  • Паника: Издадена бе спешна тревога за цунами. Хората панически бягаха към хълмовете.
  • Статус: Опасността от високи вълни вече премина. Властите отмениха предупреждението три часа по-късно.
  • Вторични трусове: Регистрирани са над 30 вторични труса. Най-силният от тях бе с магнитуд 6.1.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдаа!🤔

    10 0 Отговор
    Единствено Русия може да помогне на тези нещастници, да не изгорят като мишки! Те обаче нямат очи за да поискат помощ. Пък и трябва въздушен коридор през олигофренски държави!☹️

    Коментиран от #2

    07:21 15.08.2026

  • 2 редник

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мдаа!🤔":

    Така е - ако поискат помощ, най-вероятно Путин няма да откаже и ще прати няколко Бе-200...

    07:27 15.08.2026