Взривове в Самара: Ударен ли е ракетният център?

В нощта срещу 15 август руският град Самара стана обект на масиран ракетен удар.
Местните жители съобщават за серия от мощни взрове в местната промишлена зона в района на улица „Земеца“, където са разположени ключови обекти на руския военно-промишлен комплекс.
След атаката в района е избухнал голям пожар и над града се издигат стълбове от гъст дим. По данни на OSINT-анализатори и мониторингови канали, цел на нападението са били стратегически заводи, като под пряк удар може да е попаднал държавният ракетно-космически център „Прогрес“.
Какво е известно за атаката в Самара?
Сигналът за ракетна опасност е бил задействан около 3:45 часа местно време. Губернаторът на Самарска област Вячеслав Федорищев потвърди в своя канал в мрежата MAX, че в региона вият сирени, и призова гражданите да се укрият в помещения без прозорци.
В резултат на извънредната ситуация властите предприеха следните мерки:
- Спиране на транспорта: Наземният пътнически транспорт в град Самара бе изцяло преустановен.
- Отворено метро: Подземната железница остана отворена, за да служи като убежище за гражданите.
- Блокада на летището: На международното летище „Курумоч“ бяха наложени временни ограничения за излитане и кацане на самолети.
Кои стратегически обекти са застрашени?
Взривовете и попаденията са фиксирани в индустриалната зона на Самара. Районът е от критично значение за отбранителната индустрия на Руската федерация, тъй като там се намират:
- Ракетно-космически център „Прогрес“ (ЦСКБ-Прогрес) – водещо предприятие, което се занимава с разработката и производството на ракети-носители от среден клас (включително „Союз“) и автоматични космически апарати.
- Авиационен завод „Авиакор“ – едно от най-големите авиационни предприятия в Русия, специализирано в строителството, ремонта и поддръжката на самолети.
Според неофициална информация от украински източници и военни наблюдатели, за атаката може да са използвани новите украински крилати ракети „Фламинго“. Почти по същото време в социалните мрежи се появиха кадри от изстрелване на ракети, споделени от Денис Штилерман, главен конструктор на компанията Fire Point, без да се уточняват детайли.
Реакция на руските власти
Губернаторът Федорищев обяви, че е сформиран оперативен щаб и на мястото на инцидента работят всички аварийни служби. Информацията за мащаба на щетите и евентуални пострадали лица все още се уточнява. Властите отправиха остър апел към местното население да не заснема и да не разпространява в интернет пространството снимки и видеоклипове от работата на противовъздушната отбрана (ПВО) или от последствията на ударите.
Ракетната заплаха над Самарска област бе отменена около 5:35 часа сутринта. Нападението е поредната мащабна операция срещу руската тилова инфраструктура, след като през предходните дни бяха атакувани комплексът „НОВАТЕК-Усть-Луга“ в Ленинградска област и голяма рафинерия в Башкортостан.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ВСУ ошамари
06:15 15.08.2026
2 Соломон
06:16 15.08.2026
3 оня с коня
до кога ще чакаме още?
удри да те уважавават
след удара европа само ще мълчи и ще си трае нека се знае да не тя да е следващата!
06:17 15.08.2026
4 име
Коментиран от #9, #11
06:17 15.08.2026
5 Да имаш
Коментиран от #17, #35
06:18 15.08.2026
6 Готов за бой
Никакъв ЕС не ме интересува
Коментиран от #21
06:18 15.08.2026
7 Рефер
06:20 15.08.2026
8 удри,удри
06:20 15.08.2026
9 Мадяр
До коментар #4 от "име":За зимата ще говорим след есента.
Коментиран от #12
06:20 15.08.2026
10 Соломон
Коментиран от #26
06:22 15.08.2026
11 Соломон
До коментар #4 от "име":А в отговор на това производителя на ракети на Украйна поблукува снимка на балистична ракета на която пише.За зимата ще говорим есента
Коментиран от #16
06:26 15.08.2026
12 име
До коментар #9 от "Мадяр":Евроатлантическите мишлета правите ли нещо друго, освен да църкате ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ?
06:27 15.08.2026
13 Размишления
Коментиран от #22
06:28 15.08.2026
14 Аеееее
06:30 15.08.2026
15 Оня
06:31 15.08.2026
16 име
До коментар #11 от "Соломон":Ееее, таман питах колегата ти за ненормално честата употреба на частицата ЩЕ! Както и да е, друго въпросче към теб: 2-3 фламингота на ден, без гаранция, че ЩЕ оцелят дори да успеят да ги произведат, как ти се струват спрямо размера на Русия и в сравнение с няколко десетки или дори стотина ракети по територията на Украйна? Само, ако обичаш, не ми отговаряй с ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ!
Коментиран от #23, #29
06:33 15.08.2026
17 Соломон
До коментар #5 от "Да имаш":Ами немогат да ги използват защото никой не ги е нападнал.И най важното.Няма как да контролираш на къде ще отиде ядреното замърсяване.Защото тук не става въпрос за инцидент.
06:33 15.08.2026
18 ЯДРЕНА РУСИЯ Е НА РЕШЕТО
06:33 15.08.2026
19 Русия
06:35 15.08.2026
20 голем смех
Първият указ за строеж на метро в Красноярск е издаден от ЦК на КПСС през 1983 година.
06:36 15.08.2026
21 Стеф
До коментар #6 от "Готов за бой":Ти дали си ходил някога до Калотина?
06:36 15.08.2026
22 име
До коментар #13 от "Размишления":Прав си, сталин поне това да беше свършил като хората, да не цеше оставал жив бандеровец или негов наследник. Сега това трябва да го свършат руснаците.
06:36 15.08.2026
23 Соломон
До коментар #16 от "име":Е те до този момент никога не са уцелвали.Всичко което е ударено е от паднали обломки.Както съобщават руснаците.А две или три на месец.Ами толкова имат толкова ползват.
06:36 15.08.2026
24 Копейкин
06:37 15.08.2026
25 Русия е голяма територия
06:38 15.08.2026
26 Киевчани те опровергават
До коментар #10 от "Соломон":Вече пета година са във война. Изкупуват месец предварително билетите за театралните постановки. Ресторантите са пълни. Подкрепят се един друг. Да му мислят в Самара. Не са вярвали, че войната ще дойде до тях.
Коментиран от #27
06:39 15.08.2026
27 Соломон
До коментар #26 от "Киевчани те опровергават":Прав си.После да не чудят и викат ама нас за чем бомбят.За всяко нещо си има видов ден
Коментиран от #30
06:41 15.08.2026
28 Самара
06:43 15.08.2026
29 Ми ми ми
До коментар #16 от "име":Само до Урал.Зад о
Урал никой няма да притеснява ватенките да продължат да си строят комунизма.Дори ще имат подкрепата на китайци, севернокоейци, нигерийци и др.
Коментиран от #31
06:45 15.08.2026
30 Киевчани те опровергават
До коментар #27 от "Соломон":Както казах те са във война пета година. Отдавна са си отговорили на всички въпроси, които днес ти хрумват на теб. Дръж под око Нова Токмачка, че от три години руснаците я превземат.
06:46 15.08.2026
31 А бе не е сигурно
До коментар #29 от "Ми ми ми":Екатерининбург, Тюмен и Омск са зад Урал, но си отнесоха дроновите нападения, при това неведнъж.
06:50 15.08.2026
32 Павел Пенев
06:51 15.08.2026
33 Възраждане
06:53 15.08.2026
34 Русофил
06:56 15.08.2026
35 Умен
До коментар #5 от "Да имаш":Не става пич, ако руснаците изстрелят една, всички ще изстрелят по хиляда. И край с Русия.
Ядреното оръжие е безмислено, ако друг го има.
06:57 15.08.2026
36 Лилипуткин
07:02 15.08.2026