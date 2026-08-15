Взривове в Самара: Ударен ли е ракетният център?

В нощта срещу 15 август руският град Самара стана обект на масиран ракетен удар.

Местните жители съобщават за серия от мощни взрове в местната промишлена зона в района на улица „Земеца“, където са разположени ключови обекти на руския военно-промишлен комплекс.

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След атаката в района е избухнал голям пожар и над града се издигат стълбове от гъст дим. По данни на OSINT-анализатори и мониторингови канали, цел на нападението са били стратегически заводи, като под пряк удар може да е попаднал държавният ракетно-космически център „Прогрес“.

Какво е известно за атаката в Самара?

Сигналът за ракетна опасност е бил задействан около 3:45 часа местно време. Губернаторът на Самарска област Вячеслав Федорищев потвърди в своя канал в мрежата MAX, че в региона вият сирени, и призова гражданите да се укрият в помещения без прозорци.

В резултат на извънредната ситуация властите предприеха следните мерки:

Спиране на транспорта: Наземният пътнически транспорт в град Самара бе изцяло преустановен.

Наземният пътнически транспорт в град Самара бе изцяло преустановен. Отворено метро: Подземната железница остана отворена, за да служи като убежище за гражданите.

Подземната железница остана отворена, за да служи като убежище за гражданите. Блокада на летището: На международното летище „Курумоч“ бяха наложени временни ограничения за излитане и кацане на самолети.

Кои стратегически обекти са застрашени?

Взривовете и попаденията са фиксирани в индустриалната зона на Самара. Районът е от критично значение за отбранителната индустрия на Руската федерация, тъй като там се намират:

Ракетно-космически център „Прогрес“ (ЦСКБ-Прогрес) – водещо предприятие, което се занимава с разработката и производството на ракети-носители от среден клас (включително „Союз“) и автоматични космически апарати.

(ЦСКБ-Прогрес) – водещо предприятие, което се занимава с разработката и производството на ракети-носители от среден клас (включително „Союз“) и автоматични космически апарати. Авиационен завод „Авиакор“ – едно от най-големите авиационни предприятия в Русия, специализирано в строителството, ремонта и поддръжката на самолети.

Според неофициална информация от украински източници и военни наблюдатели, за атаката може да са използвани новите украински крилати ракети „Фламинго“. Почти по същото време в социалните мрежи се появиха кадри от изстрелване на ракети, споделени от Денис Штилерман, главен конструктор на компанията Fire Point, без да се уточняват детайли.

Реакция на руските власти

Губернаторът Федорищев обяви, че е сформиран оперативен щаб и на мястото на инцидента работят всички аварийни служби. Информацията за мащаба на щетите и евентуални пострадали лица все още се уточнява. Властите отправиха остър апел към местното население да не заснема и да не разпространява в интернет пространството снимки и видеоклипове от работата на противовъздушната отбрана (ПВО) или от последствията на ударите.

Ракетната заплаха над Самарска област бе отменена около 5:35 часа сутринта. Нападението е поредната мащабна операция срещу руската тилова инфраструктура, след като през предходните дни бяха атакувани комплексът „НОВАТЕК-Усть-Луга“ в Ленинградска област и голяма рафинерия в Башкортостан.