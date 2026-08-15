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Взривове в Самара: Ударен ли е ракетният център?
  Тема: Украйна

Взривове в Самара: Ударен ли е ракетният център?

15 Август, 2026 06:08, обновена 15 Август, 2026 06:12 1 607 36

  • самара-
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  • атака-
  • взривове-
  • ракетен център-
  • всу

Серия от мощни експлозии разтърси руския град, задействана е въздушна тревога поради ракетна опасност

Взривове в Самара: Ударен ли е ракетният център? - 1
Снимка: Astra
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В нощта срещу 15 август руският град Самара стана обект на масиран ракетен удар.

Местните жители съобщават за серия от мощни взрове в местната промишлена зона в района на улица „Земеца“, където са разположени ключови обекти на руския военно-промишлен комплекс.

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След атаката в района е избухнал голям пожар и над града се издигат стълбове от гъст дим. По данни на OSINT-анализатори и мониторингови канали, цел на нападението са били стратегически заводи, като под пряк удар може да е попаднал държавният ракетно-космически център „Прогрес“.

Какво е известно за атаката в Самара?

Сигналът за ракетна опасност е бил задействан около 3:45 часа местно време. Губернаторът на Самарска област Вячеслав Федорищев потвърди в своя канал в мрежата MAX, че в региона вият сирени, и призова гражданите да се укрият в помещения без прозорци.

В резултат на извънредната ситуация властите предприеха следните мерки:

  • Спиране на транспорта: Наземният пътнически транспорт в град Самара бе изцяло преустановен.
  • Отворено метро: Подземната железница остана отворена, за да служи като убежище за гражданите.
  • Блокада на летището: На международното летище „Курумоч“ бяха наложени временни ограничения за излитане и кацане на самолети.

Кои стратегически обекти са застрашени?

Взривовете и попаденията са фиксирани в индустриалната зона на Самара. Районът е от критично значение за отбранителната индустрия на Руската федерация, тъй като там се намират:

  • Ракетно-космически център „Прогрес“ (ЦСКБ-Прогрес) – водещо предприятие, което се занимава с разработката и производството на ракети-носители от среден клас (включително „Союз“) и автоматични космически апарати.
  • Авиационен завод „Авиакор“ – едно от най-големите авиационни предприятия в Русия, специализирано в строителството, ремонта и поддръжката на самолети.

Според неофициална информация от украински източници и военни наблюдатели, за атаката може да са използвани новите украински крилати ракети „Фламинго“. Почти по същото време в социалните мрежи се появиха кадри от изстрелване на ракети, споделени от Денис Штилерман, главен конструктор на компанията Fire Point, без да се уточняват детайли.

Реакция на руските власти

Губернаторът Федорищев обяви, че е сформиран оперативен щаб и на мястото на инцидента работят всички аварийни служби. Информацията за мащаба на щетите и евентуални пострадали лица все още се уточнява. Властите отправиха остър апел към местното население да не заснема и да не разпространява в интернет пространството снимки и видеоклипове от работата на противовъздушната отбрана (ПВО) или от последствията на ударите.

Ракетната заплаха над Самарска област бе отменена около 5:35 часа сутринта. Нападението е поредната мащабна операция срещу руската тилова инфраструктура, след като през предходните дни бяха атакувани комплексът „НОВАТЕК-Усть-Луга“ в Ленинградска област и голяма рафинерия в Башкортостан.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВСУ ошамари

    17 17 Отговор
    Самара!

    06:15 15.08.2026

  • 2 Соломон

    16 20 Отговор
    Бий руснята по главата

    06:16 15.08.2026

  • 3 оня с коня

    18 21 Отговор
    дано скоро путин удари киев със ядренна ракета

    до кога ще чакаме още?

    удри да те уважавават

    след удара европа само ще мълчи и ще си трае нека се знае да не тя да е следващата!

    06:17 15.08.2026

  • 4 име

    18 10 Отговор
    В отговор на молбата на наркомачето за замразяване на военните действия по демаркационната линия, министърът на отбраната на РФ Андрей Белоусов заяви вчера че през зимата бандерите ще получат замразяване, но не уточни на какво точно!

    Коментиран от #9, #11

    06:17 15.08.2026

  • 5 Да имаш

    8 17 Отговор
    Над пет хиляди ядрени бойни глави и да се стискаш да използваш поне една. И американците им се чудят на акъла на руснаците.

    Коментиран от #17, #35

    06:18 15.08.2026

  • 6 Готов за бой

    11 15 Отговор
    Аз само ги чакам краварскитеГУВНА или ИЗРАЕЛЦИТЕ и нас да атакуват. Колкото и ракети да имат. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с ЕВРОАТЛАНТИЧЕКИТЕгеюве и краварските предатели ??
    Никакъв ЕС не ме интересува

    Коментиран от #21

    06:18 15.08.2026

  • 7 Рефер

    11 11 Отговор
    Очаквам слзливи ко.пейки...

    06:20 15.08.2026

  • 8 удри,удри

    1 5 Отговор
    бай Ростоле!

    06:20 15.08.2026

  • 9 Мадяр

    10 10 Отговор

    До коментар #4 от "име":

    За зимата ще говорим след есента.

    Коментиран от #12

    06:20 15.08.2026

  • 10 Соломон

    13 13 Отговор
    Киев е на практика не функциониращ град. Укрите си изпокриха Фераритата, Ламборджинитата и всички скъпарско коли купени с крадени от ЕС пари! Ясно е, че държава Украйна няма да има.

    Коментиран от #26

    06:22 15.08.2026

  • 11 Соломон

    6 13 Отговор

    До коментар #4 от "име":

    А в отговор на това производителя на ракети на Украйна поблукува снимка на балистична ракета на която пише.За зимата ще говорим есента

    Коментиран от #16

    06:26 15.08.2026

  • 12 име

    12 11 Отговор

    До коментар #9 от "Мадяр":

    Евроатлантическите мишлета правите ли нещо друго, освен да църкате ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ?

    06:27 15.08.2026

  • 13 Размишления

    8 10 Отговор
    Според мене нещата отиват на зле защото дори Русия да превземе цяла Украйна тия неща няма да спрат тогава предполагам ще се появят украински партизани които ще правят същото но от териториите на други държави.Просто ще се наложи руснаците да лекуват причините за тия събития(нещо което избягват досега) а не симптомите както правят сега.

    Коментиран от #22

    06:28 15.08.2026

  • 14 Аеееее

    11 13 Отговор
    Дъртите русорасти марш на фронта!И без това мунчо ви замрази пенсиите.

    06:30 15.08.2026

  • 15 Оня

    10 14 Отговор
    Приятни новини със сутрешното кафе.

    06:31 15.08.2026

  • 16 име

    8 9 Отговор

    До коментар #11 от "Соломон":

    Ееее, таман питах колегата ти за ненормално честата употреба на частицата ЩЕ! Както и да е, друго въпросче към теб: 2-3 фламингота на ден, без гаранция, че ЩЕ оцелят дори да успеят да ги произведат, как ти се струват спрямо размера на Русия и в сравнение с няколко десетки или дори стотина ракети по територията на Украйна? Само, ако обичаш, не ми отговаряй с ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ!

    Коментиран от #23, #29

    06:33 15.08.2026

  • 17 Соломон

    8 3 Отговор

    До коментар #5 от "Да имаш":

    Ами немогат да ги използват защото никой не ги е нападнал.И най важното.Няма как да контролираш на къде ще отиде ядреното замърсяване.Защото тук не става въпрос за инцидент.

    06:33 15.08.2026

  • 18 ЯДРЕНА РУСИЯ Е НА РЕШЕТО

    9 12 Отговор
    Чудесна новина

    06:33 15.08.2026

  • 19 Русия

    8 13 Отговор
    няма как да избяга от съдбата си. Тази измислена федерация с над пет хиляди модифицирани тръби, за които казва, че имали ядрени глави и можели де превърнат света в черна дупка, е обречена да загине. Въпрос на време е, кога ще посегне към някое от оръжията си за масово поразяване, за да бъде занулена окончателно.

    06:35 15.08.2026

  • 20 голем смех

    10 9 Отговор
    Путлер за четвърти път през последните осем години обеща да започне строеж на метро в Красноярск.
    Първият указ за строеж на метро в Красноярск е издаден от ЦК на КПСС през 1983 година.

    06:36 15.08.2026

  • 21 Стеф

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Готов за бой":

    Ти дали си ходил някога до Калотина?

    06:36 15.08.2026

  • 22 име

    7 6 Отговор

    До коментар #13 от "Размишления":

    Прав си, сталин поне това да беше свършил като хората, да не цеше оставал жив бандеровец или негов наследник. Сега това трябва да го свършат руснаците.

    06:36 15.08.2026

  • 23 Соломон

    4 6 Отговор

    До коментар #16 от "име":

    Е те до този момент никога не са уцелвали.Всичко което е ударено е от паднали обломки.Както съобщават руснаците.А две или три на месец.Ами толкова имат толкова ползват.

    06:36 15.08.2026

  • 24 Копейкин

    7 9 Отговор
    По руските фашисти-Огън!

    06:37 15.08.2026

  • 25 Русия е голяма територия

    8 6 Отговор
    Но само една ядрена ракета в Москва я занулява.

    06:38 15.08.2026

  • 26 Киевчани те опровергават

    8 5 Отговор

    До коментар #10 от "Соломон":

    Вече пета година са във война. Изкупуват месец предварително билетите за театралните постановки. Ресторантите са пълни. Подкрепят се един друг. Да му мислят в Самара. Не са вярвали, че войната ще дойде до тях.

    Коментиран от #27

    06:39 15.08.2026

  • 27 Соломон

    7 3 Отговор

    До коментар #26 от "Киевчани те опровергават":

    Прав си.После да не чудят и викат ама нас за чем бомбят.За всяко нещо си има видов ден

    Коментиран от #30

    06:41 15.08.2026

  • 28 Самара

    5 3 Отговор
    1.1 милиона жители, на 1000 километра от Харкив. Добре, че имат оповестяване за ракетни и дронови атаки. Много руски градове нямат или не работи.

    06:43 15.08.2026

  • 29 Ми ми ми

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "име":

    Само до Урал.Зад о
    Урал никой няма да притеснява ватенките да продължат да си строят комунизма.Дори ще имат подкрепата на китайци, севернокоейци, нигерийци и др.

    Коментиран от #31

    06:45 15.08.2026

  • 30 Киевчани те опровергават

    4 2 Отговор

    До коментар #27 от "Соломон":

    Както казах те са във война пета година. Отдавна са си отговорили на всички въпроси, които днес ти хрумват на теб. Дръж под око Нова Токмачка, че от три години руснаците я превземат.

    06:46 15.08.2026

  • 31 А бе не е сигурно

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Ми ми ми":

    Екатерининбург, Тюмен и Омск са зад Урал, но си отнесоха дроновите нападения, при това неведнъж.

    06:50 15.08.2026

  • 32 Павел Пенев

    2 2 Отговор
    Наглостта на наркомана пряко се подкрепя от краварите и дебелите от Англия. Ако Путин се страхува да отговори рязко и мощно просто да си заминава в пенсия.

    06:51 15.08.2026

  • 33 Възраждане

    2 1 Отговор
    Време е вовка да постави нови червени линии. А после отново в бункера

    06:53 15.08.2026

  • 34 Русофил

    4 1 Отговор
    Добрутро, братушки алкохолици. Къркате ли вече?

    06:56 15.08.2026

  • 35 Умен

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Да имаш":

    Не става пич, ако руснаците изстрелят една, всички ще изстрелят по хиляда. И край с Русия.

    Ядреното оръжие е безмислено, ако друг го има.

    06:57 15.08.2026

  • 36 Лилипуткин

    2 0 Отговор
    Кръв повръщам земя не връщам

    07:02 15.08.2026

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