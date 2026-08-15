Удар с дронове в Днепропетровска област: загина бебе

Руската армия нанесе опустошителен удар с безпилотни летателни апарати в Днепропетровска област в нощта срещу 15 август. При нападението е загинало тримесечно бебе, а 11 души са получили тежки наранявания. Новината бе съобщена официално от началника на Областната военна администрация (ОВА) Александър Ганжа в неговия официален Telegram канал.
Детайли за атаката над Марганец
Атаката е извършена в ранните часове на съботния ден с бойни дронове. Вражеските апарати са поразили директно жилищна многоетажна сграда в град Марганец. Тримесечното момченце е загинало на място в резултат на разрушенията и взривната вълна.
От единадесетте ранени цивилни граждани, седем души са хоспитализирани в критично състояние. Лекарите се борят за живота им. Сред пострадалите има още две деца – 5-годишно момче и 12-годишно момиче, които са получили сериозни травми.
Реакция на властите и спасителни операции
На мястото на инцидента незабавно са изпратени екипи на спешна помощ и спасители от Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна. Продължава разчистването на отломките в засегнатата сграда. Местните власти подчертават, че ударите са били насочени изцяло срещу гражданска инфраструктура и мирни жители.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Соломон
До коментар #1 от "Андрей Белоусов, министър на отбраната":Украйна отвръща на заплахата от руската зима: „Ще се стоплим с огъня от вашите петролни рафинерии“ Русия намекна за подновени зимни удари по енергийната мрежа на Украйна. Украйна отговори с предупреждение, насочено директно към руските петролни рафинерии. „Ще се стоплим с огъня от руските рафинерии.“ Украинските стратегически комуникации публикуваха изображение на горящ индустриален обект - директно послание, че ако Русия използва зимата като оръжие, Украйна ще се насочи към руската горивна инфраструктура. Ясна ескалация в стратегическата сигнализация
Коментиран от #8
07:12 15.08.2026
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6 Заем брашно се връща двойно!
Това което се случва сега в Крим (липса на горива, електричество и високи цени на абсолютно всичко ) рано или късно ще обхване и други региони на империята на злото РФ ,а идва дългата и студена зима . Украинците имат опит с тези 4 зими които преживяха , но за руснаци липсата на ток ще е апокалипсис .Както сега се унищожават складовете на Wildberries същото ще стане и с подстанциите за разпределяне на електричество ,особено в Москва и Санкт Петербург където има милиони руснаци и хиляди предприятия ...колапса е неизбежен.
Коментиран от #10
07:17 15.08.2026
7 Да знаеш
До коментар #5 от "Готов за бой":Добре, Педро, а сега смени батериите на вибратора си!
07:19 15.08.2026
8 Да де
До коментар #3 от "Соломон":Ти и другите двама вече пета година само ЩЕ повтаряте.
07:20 15.08.2026
9 западната версия
07:25 15.08.2026
10 Факт
До коментар #6 от "Заем брашно се връща двойно!":С дрончета не става.Русия има над 250 рафинерии и 11 часови пояса.Така,че ,,Камила от кърлеж не куца"Държавата със срината икономика,енергетика,човешки ресурс и блокиран морски излаз е друга.
Коментиран от #14, #51
07:27 15.08.2026
11 УСПОКОЙ СЕ
До коментар #5 от "Готов за бой":Денацификацията иде. Скоро ще те излекуват.
Коментиран от #45
07:27 15.08.2026
12 СИТУАЦИЯТА ОТИВА КЪМ ПЪЛНОМАЩАБНА ВОЙНА
07:29 15.08.2026
13 Ама
07:30 15.08.2026
14 И рафинерии и подстанции
До коментар #10 от "Факт":около Москва и Санкт Петербург ще горят. Раша ще бъде без ток и горива. Наесен политат и украинските балистики.
Коментиран от #15, #31
07:31 15.08.2026
15 ДА ТИ КАЖА
До коментар #14 от "И рафинерии и подстанции":Няма окраински балистики. Има британски ракети боядисани в розово.
Коментиран от #17
07:34 15.08.2026
16 Кривоверен алкаш
Коментиран от #26
07:38 15.08.2026
17 Ракетчик
До коментар #15 от "ДА ТИ КАЖА":Има ли значение, чии са ракетите, щом падат в русията?
Коментиран от #19, #27
07:38 15.08.2026
18 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ
07:40 15.08.2026
19 ДА ТИ КАЖА
До коментар #17 от "Ракетчик":Има значение чии са ракетите. Да се знае кой ще отговаря после.
07:41 15.08.2026
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21 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
07:43 15.08.2026
22 ВЕСЕЛЯК
Пак ли руснаците са ви бъхтали, а? Нали побеждавахте бе бастардс? Нали ала-бала вече бяхте превзели Москва? Ко стана? Пак ли спикахте в метрото, диър?
Нещо, леопардчета и абрамсчета няма ли да ви дават? Парички, нещо? М?
07:47 15.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Топчията
07:51 15.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Ами има
До коментар #17 от "Ракетчик":ама ти е малко акъла за да го схванеш, затова и не ибяснявам.
07:53 15.08.2026
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29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Тити
До коментар #14 от "И рафинерии и подстанции":А след малко и май .кятти полита в маалата да заработва на вересия .
07:55 15.08.2026
32 Всяка сутрин милиарди хора се събуждат
Коментиран от #41
07:57 15.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
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37 Дара
08:04 15.08.2026
38 гост
До коментар #30 от "Кривоверен алкаш":Да ти дам адреса ...за да не се мъчиш да търсиш... Град София ,район Оборище ,улица Чумерна 14 -Мартин.
08:08 15.08.2026
39 хахаха
Коментиран от #43
08:08 15.08.2026
40 ЯХБЗ
08:08 15.08.2026
41 Ъхъ
До коментар #32 от "Всяка сутрин милиарди хора се събуждат":...и българи.
08:08 15.08.2026
42 Антипашист 2818
До коментар #1 от "Андрей Белоусов, министър на отбраната":Рашистко "ще"и много злоба !
08:12 15.08.2026
43 Димитър Дончев -Манатарката
До коментар #39 от "хахаха":На 12.08.2026 г.френският вицеадмирал Оливие Лебас е паднал в пропаст в Пиринеите докато е изкачвал 3000м връх и си е счупил врата .Злите езици и жените на пазара говорят ,че е бил като турист в Одеса и случайно е бил награден с орден Искандер .
08:16 15.08.2026
44 ужас
Коментиран от #49
08:17 15.08.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 оня с коня
До коментар #45 от "Антирашист 2818":Лука -Соломон ,отрано си я подхванал и през уикенда ,явно глад мори добитъка .
08:27 15.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Русофил
До коментар #10 от "Факт":А така на чужд гръб и 100 тояги са малко.
Русофилът не иска руснакът да е добре, сака европеецът да е зле.
Коментиран от #53
08:39 15.08.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 ХА ХА
До коментар #51 от "Русофил":А ти кво сакаш муцка 👄 ,препълнени кофи с вкусотии явно ?Намини покрай ресторанта на шеф Ангелов довечера но по раничко ,че има опашка .
08:41 15.08.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Москва пак се напълни
Руският министър призна, че ремонт на НПЗ след украинска честитка продължава минимум 5 месеца.
08:43 15.08.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Ами Нети
До коментар #54 от "Боко":Пробвай с твоята ,ако се е гътнала ,ексхумирай я ,без това си Гю.Брее и няма да ти пречи .
08:46 15.08.2026
59 Пончев
Тази година в Москва ще си горят мебелите и дърветата от парковете.
Коментиран от #61
08:46 15.08.2026
60 Розмарин Ковачев
До коментар #56 от "Ветеран от протеста":Не обиждай човека, болшевик алкохолизиран!
Коментиран от #62, #63
08:48 15.08.2026
61 Димитър Георгиев- ДиДи
До коментар #59 от "Пончев":Докато Украйна трупа ще бъде затрупана 😂😂😂!
Коментиран от #64
08:48 15.08.2026
62 Ветеран от протеста
До коментар #60 от "Розмарин Ковачев":Объркал си ме с ба щасси ,джиброо 😂🍌😂.
08:50 15.08.2026
63 Димитър Ковачев Фънки
До коментар #60 от "Розмарин Ковачев":Не им се връзвай бе ,мен !
08:51 15.08.2026
64 Въпрос
До коментар #61 от "Димитър Георгиев- ДиДи":При 40% бюджетен разход за тая война с разсипано селско стопанство, разсипан флот, разсипана енергийна индустрия, как мислиш ще живеят руснаците следващите 50 години?
Коментиран от #65
08:53 15.08.2026
65 Димитър Георгиев- ДиДи
До коментар #64 от "Въпрос":Недей рива на чужд гроб ,щото не знаеш от кой край му е главата от кой .....я .Нали ние вече с в клуба на богатите и повечето цени вече с в €вро едно към едно ,абе пей душа 😂😂😂!
08:56 15.08.2026