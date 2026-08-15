Удар с дронове в Днепропетровска област: загина бебе

Руската армия нанесе опустошителен удар с безпилотни летателни апарати в Днепропетровска област в нощта срещу 15 август. При нападението е загинало тримесечно бебе, а 11 души са получили тежки наранявания. Новината бе съобщена официално от началника на Областната военна администрация (ОВА) Александър Ганжа в неговия официален Telegram канал.

Детайли за атаката над Марганец

Атаката е извършена в ранните часове на съботния ден с бойни дронове. Вражеските апарати са поразили директно жилищна многоетажна сграда в град Марганец. Тримесечното момченце е загинало на място в резултат на разрушенията и взривната вълна.

От единадесетте ранени цивилни граждани, седем души са хоспитализирани в критично състояние. Лекарите се борят за живота им. Сред пострадалите има още две деца – 5-годишно момче и 12-годишно момиче, които са получили сериозни травми.

Реакция на властите и спасителни операции

На мястото на инцидента незабавно са изпратени екипи на спешна помощ и спасители от Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна. Продължава разчистването на отломките в засегнатата сграда. Местните власти подчертават, че ударите са били насочени изцяло срещу гражданска инфраструктура и мирни жители.