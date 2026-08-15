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Удар с дронове в Днепропетровска област: загина бебе
  Тема: Украйна

Удар с дронове в Днепропетровска област: загина бебе

15 Август, 2026 07:02, обновена 15 Август, 2026 07:05 1 236 65

  • русия-
  • атака-
  • днепропетровск-
  • пострадали-
  • деца

Руска атака в Днепропетровска област отне живота на тримесечно момченце, две деца са ранени

Удар с дронове в Днепропетровска област: загина бебе - 1
Снимка: Украинска правда
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руската армия нанесе опустошителен удар с безпилотни летателни апарати в Днепропетровска област в нощта срещу 15 август. При нападението е загинало тримесечно бебе, а 11 души са получили тежки наранявания. Новината бе съобщена официално от началника на Областната военна администрация (ОВА) Александър Ганжа в неговия официален Telegram канал.

Детайли за атаката над Марганец

Атаката е извършена в ранните часове на съботния ден с бойни дронове. Вражеските апарати са поразили директно жилищна многоетажна сграда в град Марганец. Тримесечното момченце е загинало на място в резултат на разрушенията и взривната вълна.

От единадесетте ранени цивилни граждани, седем души са хоспитализирани в критично състояние. Лекарите се борят за живота им. Сред пострадалите има още две деца – 5-годишно момче и 12-годишно момиче, които са получили сериозни травми.

Реакция на властите и спасителни операции

На мястото на инцидента незабавно са изпратени екипи на спешна помощ и спасители от Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна. Продължава разчистването на отломките в засегнатата сграда. Местните власти подчертават, че ударите са били насочени изцяло срещу гражданска инфраструктура и мирни жители.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Соломон

    16 25 Отговор

    До коментар #1 от "Андрей Белоусов, министър на отбраната":

    Украйна отвръща на заплахата от руската зима: „Ще се стоплим с огъня от вашите петролни рафинерии“ Русия намекна за подновени зимни удари по енергийната мрежа на Украйна. Украйна отговори с предупреждение, насочено директно към руските петролни рафинерии. „Ще се стоплим с огъня от руските рафинерии.“ Украинските стратегически комуникации публикуваха изображение на горящ индустриален обект - директно послание, че ако Русия използва зимата като оръжие, Украйна ще се насочи към руската горивна инфраструктура. Ясна ескалация в стратегическата сигнализация

    Коментиран от #8

    07:12 15.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Заем брашно се връща двойно!

    41 30 Отговор
    Войната се връща при фашисткия агресор .
    Това което се случва сега в Крим (липса на горива, електричество и високи цени на абсолютно всичко ) рано или късно ще обхване и други региони на империята на злото РФ ,а идва дългата и студена зима . Украинците имат опит с тези 4 зими които преживяха , но за руснаци липсата на ток ще е апокалипсис .Както сега се унищожават складовете на Wildberries същото ще стане и с подстанциите за разпределяне на електричество ,особено в Москва и Санкт Петербург където има милиони руснаци и хиляди предприятия ...колапса е неизбежен.

    Коментиран от #10

    07:17 15.08.2026

  • 7 Да знаеш

    15 9 Отговор

    До коментар #5 от "Готов за бой":

    Добре, Педро, а сега смени батериите на вибратора си!

    07:19 15.08.2026

  • 8 Да де

    11 3 Отговор

    До коментар #3 от "Соломон":

    Ти и другите двама вече пета година само ЩЕ повтаряте.

    07:20 15.08.2026

  • 9 западната версия

    17 4 Отговор
    Няма нищо фатално..Просто украински разходен материал..

    07:25 15.08.2026

  • 10 Факт

    26 26 Отговор

    До коментар #6 от "Заем брашно се връща двойно!":

    С дрончета не става.Русия има над 250 рафинерии и 11 часови пояса.Така,че ,,Камила от кърлеж не куца"Държавата със срината икономика,енергетика,човешки ресурс и блокиран морски излаз е друга.

    Коментиран от #14, #51

    07:27 15.08.2026

  • 11 УСПОКОЙ СЕ

    19 12 Отговор

    До коментар #5 от "Готов за бой":

    Денацификацията иде. Скоро ще те излекуват.

    Коментиран от #45

    07:27 15.08.2026

  • 12 СИТУАЦИЯТА ОТИВА КЪМ ПЪЛНОМАЩАБНА ВОЙНА

    13 10 Отговор
    Британците продължават да ескалират конфликта. Да се готвят поляци, балтийци и румънци.

    07:29 15.08.2026

  • 13 Ама

    20 7 Отговор
    " бебето" с какъв чин е било ?!

    07:30 15.08.2026

  • 14 И рафинерии и подстанции

    24 21 Отговор

    До коментар #10 от "Факт":

    около Москва и Санкт Петербург ще горят. Раша ще бъде без ток и горива. Наесен политат и украинските балистики.

    Коментиран от #15, #31

    07:31 15.08.2026

  • 15 ДА ТИ КАЖА

    21 16 Отговор

    До коментар #14 от "И рафинерии и подстанции":

    Няма окраински балистики. Има британски ракети боядисани в розово.

    Коментиран от #17

    07:34 15.08.2026

  • 16 Кривоверен алкаш

    4 16 Отговор
    Такива са действията на руските фашисти,точно определение за техните убийства.

    Коментиран от #26

    07:38 15.08.2026

  • 17 Ракетчик

    4 12 Отговор

    До коментар #15 от "ДА ТИ КАЖА":

    Има ли значение, чии са ракетите, щом падат в русията?

    Коментиран от #19, #27

    07:38 15.08.2026

  • 18 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ

    16 2 Отговор
    Добре ли спахте снощи у метрото в ню кииф.

    07:40 15.08.2026

  • 19 ДА ТИ КАЖА

    15 3 Отговор

    До коментар #17 от "Ракетчик":

    Има значение чии са ракетите. Да се знае кой ще отговаря после.

    07:41 15.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    17 2 Отговор
    Британците ги ползват за разходен материал в британската прокси война с Русия.

    07:43 15.08.2026

  • 22 ВЕСЕЛЯК

    13 2 Отговор
    Бангаранга киефс мадафакас енд Лвовс коксукерс.
    Пак ли руснаците са ви бъхтали, а? Нали побеждавахте бе бастардс? Нали ала-бала вече бяхте превзели Москва? Ко стана? Пак ли спикахте в метрото, диър?
    Нещо, леопардчета и абрамсчета няма ли да ви дават? Парички, нещо? М?

    07:47 15.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Топчията

    9 2 Отговор
    Уудрий якоо бандерите с Бандерола !

    07:51 15.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ами има

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "Ракетчик":

    ама ти е малко акъла за да го схванеш, затова и не ибяснявам.

    07:53 15.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Тити

    2 10 Отговор

    До коментар #14 от "И рафинерии и подстанции":

    А след малко и май .кятти полита в маалата да заработва на вересия .

    07:55 15.08.2026

  • 32 Всяка сутрин милиарди хора се събуждат

    10 7 Отговор
    Щастливи,че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #41

    07:57 15.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Дара

    9 3 Отговор
    Банга Ранга 💥💥💥,снощи в Киев отново се е вихрила гореща Пачанга !

    08:04 15.08.2026

  • 38 гост

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Кривоверен алкаш":

    Да ти дам адреса ...за да не се мъчиш да търсиш... Град София ,район Оборище ,улица Чумерна 14 -Мартин.

    08:08 15.08.2026

  • 39 хахаха

    7 2 Отговор
    Френският адмирал Оливие Лебас неочаквано е умрял на 12 август, падайки в пропаст в Алпите. Интересно, че на същата дата беше проведена атака срещу Одеса...:)))

    Коментиран от #43

    08:08 15.08.2026

  • 40 ЯХБЗ

    3 5 Отговор
    Долни руски мър.ши

    08:08 15.08.2026

  • 41 Ъхъ

    5 0 Отговор

    До коментар #32 от "Всяка сутрин милиарди хора се събуждат":

    ...и българи.

    08:08 15.08.2026

  • 42 Антипашист 2818

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Андрей Белоусов, министър на отбраната":

    Рашистко "ще"и много злоба !

    08:12 15.08.2026

  • 43 Димитър Дончев -Манатарката

    8 2 Отговор

    До коментар #39 от "хахаха":

    На 12.08.2026 г.френският вицеадмирал Оливие Лебас е паднал в пропаст в Пиринеите докато е изкачвал 3000м връх и си е счупил врата .Злите езици и жените на пазара говорят ,че е бил като турист в Одеса и случайно е бил награден с орден Искандер .

    08:16 15.08.2026

  • 44 ужас

    7 1 Отговор
    До сега не е имало руски удар, при който да не е загинало бебе, Господин Автор, много ни подценяваш. Ние не ядем доматите с колците.

    Коментиран от #49

    08:17 15.08.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 оня с коня

    3 1 Отговор

    До коментар #45 от "Антирашист 2818":

    Лука -Соломон ,отрано си я подхванал и през уикенда ,явно глад мори добитъка .

    08:27 15.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Русофил

    1 4 Отговор

    До коментар #10 от "Факт":

    А така на чужд гръб и 100 тояги са малко.

    Русофилът не иска руснакът да е добре, сака европеецът да е зле.

    Коментиран от #53

    08:39 15.08.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 ХА ХА

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "Русофил":

    А ти кво сакаш муцка 👄 ,препълнени кофи с вкусотии явно ?Намини покрай ресторанта на шеф Ангелов довечера но по раничко ,че има опашка .

    08:41 15.08.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Москва пак се напълни

    1 2 Отговор
    с автомобили с празни резервоари.

    Руският министър призна, че ремонт на НПЗ след украинска честитка продължава минимум 5 месеца.

    08:43 15.08.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Ами Нети

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Боко":

    Пробвай с твоята ,ако се е гътнала ,ексхумирай я ,без това си Гю.Брее и няма да ти пречи .

    08:46 15.08.2026

  • 59 Пончев

    0 2 Отговор
    Украйна трупа средства да удари руските електростанции и топлостанции, след като започне руската зима.

    Тази година в Москва ще си горят мебелите и дърветата от парковете.

    Коментиран от #61

    08:46 15.08.2026

  • 60 Розмарин Ковачев

    0 2 Отговор

    До коментар #56 от "Ветеран от протеста":

    Не обиждай човека, болшевик алкохолизиран!

    Коментиран от #62, #63

    08:48 15.08.2026

  • 61 Димитър Георгиев- ДиДи

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "Пончев":

    Докато Украйна трупа ще бъде затрупана 😂😂😂!

    Коментиран от #64

    08:48 15.08.2026

  • 62 Ветеран от протеста

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Розмарин Ковачев":

    Объркал си ме с ба щасси ,джиброо 😂🍌😂.

    08:50 15.08.2026

  • 63 Димитър Ковачев Фънки

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Розмарин Ковачев":

    Не им се връзвай бе ,мен !

    08:51 15.08.2026

  • 64 Въпрос

    0 2 Отговор

    До коментар #61 от "Димитър Георгиев- ДиДи":

    При 40% бюджетен разход за тая война с разсипано селско стопанство, разсипан флот, разсипана енергийна индустрия, как мислиш ще живеят руснаците следващите 50 години?

    Коментиран от #65

    08:53 15.08.2026

  • 65 Димитър Георгиев- ДиДи

    3 0 Отговор

    До коментар #64 от "Въпрос":

    Недей рива на чужд гроб ,щото не знаеш от кой край му е главата от кой .....я .Нали ние вече с в клуба на богатите и повечето цени вече с в €вро едно към едно ,абе пей душа 😂😂😂!

    08:56 15.08.2026

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