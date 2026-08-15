Иран: Няма решение за преговори със САЩ

Министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи заяви официално в събота сутринта, че ислямската република все още не е взела решение за възобновяване на преговорите със САЩ. Дипломатът подчерта, че съществуващите канали за комуникация чрез трети страни не представляват реален дипломатически процес, съобщава руското издание „Коммерсантъ“, цитирайки иранската информационна агенция ISNA.

Изявлението на иранския първи дипломат идва в отговор на коментари от страна на Вашингтон. По-рано американският президент Доналд Тръмп отбеляза пред медийната платформа Axios, че САЩ водят разговори с Техеран в „сдържан формат“. Арагчи обаче бе категоричен, че досегашните канали за връзка вече са неефективни. По думите му държави като Катар и Пакистан действат единствено като посредници за обмен на съобщения, което не трябва да се бърка с официални преговори. Информацията бе потвърдена и от публикации в международния новинарски канал CNN.

Паралелно с това напрежението между двете страни по оста за контрола над Ормузкия пролив остава критично. Техеран настоява, че подновяването на какъвто и да е диалог е невъзможно, докато САЩ не изпълнят ангажиментите си по Исламабадския меморандум и не компенсират Иран за нанесените щети, предава азербайджанската агенция Armiya.az. Според изявление на заместник-министъра на външните работи Казем Гарибабади пред „Украинска правда“, Иран няма да се огъне пред американските заплахи и режимът на корабоплаване в пролива ще се определя единствено от Техеран. В момента иранските власти разработват нов, временен технически маршрут за преминаване на кораби в сътрудничество с Оман, уточнява агенция АПА.