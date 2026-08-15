Иран: Няма решение за преговори със САЩ

Министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи заяви официално в събота сутринта, че ислямската република все още не е взела решение за възобновяване на преговорите със САЩ. Дипломатът подчерта, че съществуващите канали за комуникация чрез трети страни не представляват реален дипломатически процес, съобщава руското издание „Коммерсантъ“, цитирайки иранската информационна агенция ISNA.
Изявлението на иранския първи дипломат идва в отговор на коментари от страна на Вашингтон. По-рано американският президент Доналд Тръмп отбеляза пред медийната платформа Axios, че САЩ водят разговори с Техеран в „сдържан формат“. Арагчи обаче бе категоричен, че досегашните канали за връзка вече са неефективни. По думите му държави като Катар и Пакистан действат единствено като посредници за обмен на съобщения, което не трябва да се бърка с официални преговори. Информацията бе потвърдена и от публикации в международния новинарски канал CNN.
Паралелно с това напрежението между двете страни по оста за контрола над Ормузкия пролив остава критично. Техеран настоява, че подновяването на какъвто и да е диалог е невъзможно, докато САЩ не изпълнят ангажиментите си по Исламабадския меморандум и не компенсират Иран за нанесените щети, предава азербайджанската агенция Armiya.az. Според изявление на заместник-министъра на външните работи Казем Гарибабади пред „Украинска правда“, Иран няма да се огъне пред американските заплахи и режимът на корабоплаване в пролива ще се определя единствено от Техеран. В момента иранските власти разработват нов, временен технически маршрут за преминаване на кораби в сътрудничество с Оман, уточнява агенция АПА.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 жик так
Коментиран от #9
07:28 15.08.2026
2 НЯКОЙ ДА МИ ПРИПОМНИ
Коментиран от #3, #10, #12, #14
07:31 15.08.2026
3 оня с коня
До коментар #2 от "НЯКОЙ ДА МИ ПРИПОМНИ":Иран бе нападнат защото планираше налагане на УБИЙСТВЕНИ Транзитни Такси на Преминаващите Кораби които щеше да ги плаща предимно Европеецът а за не му се опъне никой,Иран подготвяше и Производство на Ядрено Оръжие с което да пази Ормузката "дойна крава".
Коментиран от #4, #6, #17, #26
07:39 15.08.2026
4 ще , ще ..
До коментар #3 от "оня с коня":Де ги четеш тия глупости ?
Коментиран от #7
07:43 15.08.2026
5 А50
07:49 15.08.2026
6 А50
До коментар #3 от "оня с коня":Иран беше нападнат защо така искаше Израел, които вървят по плана си зе Велик Израел. След Иран трябва да е Турция. Елиминираха Либия и Сирия, предишно силни арабски държави, а другите са купени вече. Това с иранските такси на корабите е последствие и репарация за възстановяване на щетите, победителя винаги налага такива . Айде оди почеши коня
07:55 15.08.2026
7 оня с коня
До коментар #4 от "ще , ще ..":И ви направих Строга забележка да не обявявате всичко което не разбирате за "Глупост" щото е по-лесно,и Пак продължавате!
Коментиран от #27
07:56 15.08.2026
8 Мишел
07:58 15.08.2026
9 Ха ха х
До коментар #1 от "жик так":Докато бомби падат в Иран и нито една в САЩ, не ми разправяй, че иранците били победители.
Коментиран от #20, #21
08:07 15.08.2026
10 Пенчев
До коментар #2 от "НЯКОЙ ДА МИ ПРИПОМНИ":Защото Иран финансира терористи, които нападат Израел и САЩ, както и техни съюзници. Това продължава откакто в Техеран има аятолах.
Коментиран от #15, #16, #19, #22
08:08 15.08.2026
11 фАНТОМасс
08:09 15.08.2026
12 Двуок ЦИКЛОП
До коментар #2 от "НЯКОЙ ДА МИ ПРИПОМНИ":Защото така им е кеф ? А и Иран има много петрол. Всичко е въпрос на пари и власт ! Това е империализма !
08:12 15.08.2026
13 Тръмплин
08:12 15.08.2026
14 Гост
До коментар #2 от "НЯКОЙ ДА МИ ПРИПОМНИ":За грабежи. За петрол и уран.
08:13 15.08.2026
15 дебеЛ Лебед
До коментар #10 от "Пенчев":То и много други страни УЖ подкрепят тероризма , ама никой не ги напада ! Дай друго предположение .
08:13 15.08.2026
16 Ъ голям
До коментар #10 от "Пенчев":А защо САЩ иска да унищожи КУБА ? Те кои терористи подкрепят ?
А Венецуела ?
08:14 15.08.2026
17 Гост
До коментар #3 от "оня с коня":Гербажио! Ядрено оръжие се прави от плутоний. Никой не се занимава с уран, защото се изисква пет пъти повече количество за същият ефект. Уран се ползва за ядрена енергетика, но като си бягал от училище, няма как да имаш елементарни познания.
А, как е сега преминаването през Ормуза? Евтина ли ти е нафтата на раздрънканото ти БМВ? Вече го изкарваш само в неделя, да го покажеш на сбирката и толкова, нали?
Иран не е планирал увеличение на таксите. Това беше измислено оправдание за американското пиратство. Никой не ви се връзва вече.
08:18 15.08.2026
18 САЩ НЯМАТ НИКАКЪВ
Коментиран от #30
08:18 15.08.2026
19 хер ФЛИК
До коментар #10 от "Пенчев":Истината е , че САЩ не могат да съществуват без войни , агресии и инвазии !
Погледнете кратката им 250 годишна история. В колко конфликти , робства , колонизация , избиване и разрушения са намесени .
08:19 15.08.2026
20 Гост
До коментар #9 от "Ха ха х":Бомби падат, но ефект няма.
Сащ са безсилни и нямат ходове. Условията вече се диктуват от Иран - факт.
08:21 15.08.2026
21 името на ВИМЕТО
До коментар #9 от "Ха ха х":И как "правилните и демократични" страни изкарват ИРАН агресор ? А Сащ и Израел - че са нападнати и жертви ?
Я да ни разясниш !
08:22 15.08.2026
22 Гост
До коментар #10 от "Пенчев":И Гренландия ли подкрепяше терористи?
Коментиран от #24
08:24 15.08.2026
23 Слоностозъбест Абракадабър
08:24 15.08.2026
24 Майк Алън Патън
До коментар #22 от "Гост":Ами как ! Не знаеш ли ? Подкрепя рибите , които плуват около брега им. Подкрепя и леда , който ги сковава. Това са едни много върли терористи !
08:26 15.08.2026
25 Пища ХУФнагел
Но виждаме , че който и да ги управлява / демократ или консерватор / , тях все ги влече войната и агресията. Сеят смърт по тяхна воля , налагат ти техните правила / често непоискани / , идват НЕПОКАНЕНИ !
Коментиран от #29
08:31 15.08.2026
26 Погонат
До коментар #3 от "оня с коня":Пич , велик аналитик си ! Браво ! Умен си , че и ти личи ! Продължавай така........
Какво ще кажеш , дали водата е мокра ?
И защо има СУХО вино , а пък то тече ?
08:34 15.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Тръмп се върти като риба на сухо
Междувременно трафикът през протока е спаднал до 5- 6 кораба на ден, а след вчерашните атаки по кораби на Абу Даби е спаднал до 0.
Иран просто се гаврят с Тръмп и рушат имиджа на САЩ. Всички почват да мразят САЩ, понеже кризата по света се увеличава. Съвсем ясно е на всички, че Иран няма да отстъпи, дори напротив- че вероятно ще ескалира напрежението наесен за изборите в САЩ
В безизходицата си Тръмп обвинява всички- ЕС, Украйна, собствения си народ, че не го разбирал и т.н.
В Белия дом цари бедствие. Тръмп се готви да похарчи стотици милиони за " осъвременяване " на историческата сграда, като иска да събаря някой култови за САЩ помещения, за да строи бална зала и други кичозни проекти. Съвсем сериозно се твърди, че искал всичко да бъде позлатено, като в някакъв персийски шахски дворец?!
Американският Нерон!
08:50 15.08.2026
29 Гост
До коментар #25 от "Пища ХУФнагел":- "Защо ли навремето не се омъжих за Пиша Хуфнагел, след като тичаше след мен?"
(Семейство Мейзга)
;)
08:51 15.08.2026
30 И ще го използват през септември
До коментар #18 от "САЩ НЯМАТ НИКАКЪВ":Така потвърди и и полския ясновидец Яцковски,но ще еприкритонкато АЕЦ авария
09:00 15.08.2026
31 Какво има
09:13 15.08.2026