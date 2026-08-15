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Иран: Няма решение за преговори със САЩ

Иран: Няма решение за преговори със САЩ

15 Август, 2026 07:19, обновена 15 Август, 2026 07:23 1 316 31

  • абас арагчи-
  • иран-
  • сащ-
  • преговори-
  • просредници

Техеран отрича диалог с Вашингтон, Катар и Пакистан са само посредници

Иран: Няма решение за преговори със САЩ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи заяви официално в събота сутринта, че ислямската република все още не е взела решение за възобновяване на преговорите със САЩ. Дипломатът подчерта, че съществуващите канали за комуникация чрез трети страни не представляват реален дипломатически процес, съобщава руското издание „Коммерсантъ“, цитирайки иранската информационна агенция ISNA.

Изявлението на иранския първи дипломат идва в отговор на коментари от страна на Вашингтон. По-рано американският президент Доналд Тръмп отбеляза пред медийната платформа Axios, че САЩ водят разговори с Техеран в „сдържан формат“. Арагчи обаче бе категоричен, че досегашните канали за връзка вече са неефективни. По думите му държави като Катар и Пакистан действат единствено като посредници за обмен на съобщения, което не трябва да се бърка с официални преговори. Информацията бе потвърдена и от публикации в международния новинарски канал CNN.

Паралелно с това напрежението между двете страни по оста за контрола над Ормузкия пролив остава критично. Техеран настоява, че подновяването на какъвто и да е диалог е невъзможно, докато САЩ не изпълнят ангажиментите си по Исламабадския меморандум и не компенсират Иран за нанесените щети, предава азербайджанската агенция Armiya.az. Според изявление на заместник-министъра на външните работи Казем Гарибабади пред „Украинска правда“, Иран няма да се огъне пред американските заплахи и режимът на корабоплаване в пролива ще се определя единствено от Техеран. В момента иранските власти разработват нов, временен технически маршрут за преминаване на кораби в сътрудничество с Оман, уточнява агенция АПА.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 жик так

    24 1 Отговор
    Чичо хептен стана за смях . От десет дена разправя че иранците го молели за преговори ..

    Коментиран от #9

    07:28 15.08.2026

  • 2 НЯКОЙ ДА МИ ПРИПОМНИ

    27 0 Отговор
    Израел и САЩ защо нападнаха Иран.

    Коментиран от #3, #10, #12, #14

    07:31 15.08.2026

  • 3 оня с коня

    1 29 Отговор

    До коментар #2 от "НЯКОЙ ДА МИ ПРИПОМНИ":

    Иран бе нападнат защото планираше налагане на УБИЙСТВЕНИ Транзитни Такси на Преминаващите Кораби които щеше да ги плаща предимно Европеецът а за не му се опъне никой,Иран подготвяше и Производство на Ядрено Оръжие с което да пази Ормузката "дойна крава".

    Коментиран от #4, #6, #17, #26

    07:39 15.08.2026

  • 4 ще , ще ..

    23 0 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Де ги четеш тия глупости ?

    Коментиран от #7

    07:43 15.08.2026

  • 5 А50

    18 1 Отговор
    Всъщност за какво да преговарят със Сащ. Сащ нямат работа там, Иран и Русия им източиха военните складоове, Сащ освен да гледа безпомощно и да изтеглят военните си от базите в Близкия изток друго няма какво да направят.

    07:49 15.08.2026

  • 6 А50

    15 0 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Иран беше нападнат защо така искаше Израел, които вървят по плана си зе Велик Израел. След Иран трябва да е Турция. Елиминираха Либия и Сирия, предишно силни арабски държави, а другите са купени вече. Това с иранските такси на корабите е последствие и репарация за възстановяване на щетите, победителя винаги налага такива . Айде оди почеши коня

    07:55 15.08.2026

  • 7 оня с коня

    0 14 Отговор

    До коментар #4 от "ще , ще ..":

    И ви направих Строга забележка да не обявявате всичко което не разбирате за "Глупост" щото е по-лесно,и Пак продължавате!

    Коментиран от #27

    07:56 15.08.2026

  • 8 Мишел

    14 0 Отговор
    Вчера Тръмп обяви, че САЩ ще превземе Ормузкия проток. Само не уточни, дали ще е преди превземането на Гренландия.

    07:58 15.08.2026

  • 9 Ха ха х

    1 10 Отговор

    До коментар #1 от "жик так":

    Докато бомби падат в Иран и нито една в САЩ, не ми разправяй, че иранците били победители.

    Коментиран от #20, #21

    08:07 15.08.2026

  • 10 Пенчев

    1 8 Отговор

    До коментар #2 от "НЯКОЙ ДА МИ ПРИПОМНИ":

    Защото Иран финансира терористи, които нападат Израел и САЩ, както и техни съюзници. Това продължава откакто в Техеран има аятолах.

    Коментиран от #15, #16, #19, #22

    08:08 15.08.2026

  • 11 фАНТОМасс

    6 0 Отговор
    ИРАН се превръща във втори ВИЕТНАМ и трети АФГАНИСТАН за САЩ ! Колко още им трябват , за да се кротнат ?

    08:09 15.08.2026

  • 12 Двуок ЦИКЛОП

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "НЯКОЙ ДА МИ ПРИПОМНИ":

    Защото така им е кеф ? А и Иран има много петрол. Всичко е въпрос на пари и власт ! Това е империализма !

    08:12 15.08.2026

  • 13 Тръмплин

    4 0 Отговор
    - Да бях приел предишните им условия. Сега ще клякам още по-ниско.

    08:12 15.08.2026

  • 14 Гост

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "НЯКОЙ ДА МИ ПРИПОМНИ":

    За грабежи. За петрол и уран.

    08:13 15.08.2026

  • 15 дебеЛ Лебед

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Пенчев":

    То и много други страни УЖ подкрепят тероризма , ама никой не ги напада ! Дай друго предположение .

    08:13 15.08.2026

  • 16 Ъ голям

    9 0 Отговор

    До коментар #10 от "Пенчев":

    А защо САЩ иска да унищожи КУБА ? Те кои терористи подкрепят ?
    А Венецуела ?

    08:14 15.08.2026

  • 17 Гост

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Гербажио! Ядрено оръжие се прави от плутоний. Никой не се занимава с уран, защото се изисква пет пъти повече количество за същият ефект. Уран се ползва за ядрена енергетика, но като си бягал от училище, няма как да имаш елементарни познания.
    А, как е сега преминаването през Ормуза? Евтина ли ти е нафтата на раздрънканото ти БМВ? Вече го изкарваш само в неделя, да го покажеш на сбирката и толкова, нали?
    Иран не е планирал увеличение на таксите. Това беше измислено оправдание за американското пиратство. Никой не ви се връзва вече.

    08:18 15.08.2026

  • 18 САЩ НЯМАТ НИКАКЪВ

    9 0 Отговор
    ШАНС СРЕЩУ ИРАН,ЕДИНСТВЕНО АКО ПОЛЗВАТ ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ.

    Коментиран от #30

    08:18 15.08.2026

  • 19 хер ФЛИК

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "Пенчев":

    Истината е , че САЩ не могат да съществуват без войни , агресии и инвазии !
    Погледнете кратката им 250 годишна история. В колко конфликти , робства , колонизация , избиване и разрушения са намесени .

    08:19 15.08.2026

  • 20 Гост

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ха ха х":

    Бомби падат, но ефект няма.
    Сащ са безсилни и нямат ходове. Условията вече се диктуват от Иран - факт.

    08:21 15.08.2026

  • 21 името на ВИМЕТО

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ха ха х":

    И как "правилните и демократични" страни изкарват ИРАН агресор ? А Сащ и Израел - че са нападнати и жертви ?
    Я да ни разясниш !

    08:22 15.08.2026

  • 22 Гост

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "Пенчев":

    И Гренландия ли подкрепяше терористи?

    Коментиран от #24

    08:24 15.08.2026

  • 23 Слоностозъбест Абракадабър

    5 0 Отговор
    Цялата тази американска война я плащат обикновените хора. Като отидат да заредят колите си , като пазаруват храна .......ЗАЩО Всичко е по-скъпо ? Защото света се води от демократични държави и по демократични закони и правила ли ?

    08:24 15.08.2026

  • 24 Майк Алън Патън

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "Гост":

    Ами как ! Не знаеш ли ? Подкрепя рибите , които плуват около брега им. Подкрепя и леда , който ги сковава. Това са едни много върли терористи !

    08:26 15.08.2026

  • 25 Пища ХУФнагел

    4 0 Отговор
    Официалното мнение , което ни се налага и пропагандира е , че САЩ са велики и демократични , хуманни и либерални.
    Но виждаме , че който и да ги управлява / демократ или консерватор / , тях все ги влече войната и агресията. Сеят смърт по тяхна воля , налагат ти техните правила / често непоискани / , идват НЕПОКАНЕНИ !

    Коментиран от #29

    08:31 15.08.2026

  • 26 Погонат

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Пич , велик аналитик си ! Браво ! Умен си , че и ти личи ! Продължавай така........
    Какво ще кажеш , дали водата е мокра ?
    И защо има СУХО вино , а пък то тече ?

    08:34 15.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Тръмп се върти като риба на сухо

    3 0 Отговор
    в безизходица - един ден разправя, че много скоро ще сключи споразумение, понеже Иран едва ли не го молят за мир, на другия ден казва, че ще разгроми Иран и ще анексира Ормуз?!

    Междувременно трафикът през протока е спаднал до 5- 6 кораба на ден, а след вчерашните атаки по кораби на Абу Даби е спаднал до 0.

    Иран просто се гаврят с Тръмп и рушат имиджа на САЩ. Всички почват да мразят САЩ, понеже кризата по света се увеличава. Съвсем ясно е на всички, че Иран няма да отстъпи, дори напротив- че вероятно ще ескалира напрежението наесен за изборите в САЩ

    В безизходицата си Тръмп обвинява всички- ЕС, Украйна, собствения си народ, че не го разбирал и т.н.
    В Белия дом цари бедствие. Тръмп се готви да похарчи стотици милиони за " осъвременяване " на историческата сграда, като иска да събаря някой култови за САЩ помещения, за да строи бална зала и други кичозни проекти. Съвсем сериозно се твърди, че искал всичко да бъде позлатено, като в някакъв персийски шахски дворец?!

    Американският Нерон!

    08:50 15.08.2026

  • 29 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Пища ХУФнагел":

    - "Защо ли навремето не се омъжих за Пиша Хуфнагел, след като тичаше след мен?"
    (Семейство Мейзга)
    ;)

    08:51 15.08.2026

  • 30 И ще го използват през септември

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "САЩ НЯМАТ НИКАКЪВ":

    Така потвърди и и полския ясновидец Яцковски,но ще еприкритонкато АЕЦ авария

    09:00 15.08.2026

  • 31 Какво има

    1 0 Отговор
    да се преговаря с луди хора, агресори и терористи. Дали въобще мозък има в Белият дом

    09:13 15.08.2026

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