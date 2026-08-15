Динамиката на конфликта между Русия и Украйна в ранните часове на деня остава изключително интензивна.

Ситуацията се усложнява както на бойното поле чрез засилени атаки с безпилотни апарати, така и по дипломатическите линии, където се отчитат сериозни финансови липси в международните оръжейни програми за Киев.

Ръст на свалените дронове край Москва

Броят на безпилотните летателни апарати (БПЛА), спрени при подходите към руската столица, официално достигна 12. Според информация на кмета на Москва Сергей Собянин, разпространена от ТАСС, силите за противовъздушна отбрана са прехванали успешно машините, летящи в посока към мегаполиса. Мерки за сигурност бяха въведени и в градовете Подолск и Серпухов, а десет руски летища временно ограничиха полетите за осигуряване на безопасност, съобщават от Росавиация.

Азаров: Американските пратеници никога не са стъпвали в Киев

Бившият премиер на Украйна Микола Азаров направи остро изявление в ефира на ТАСС, като напомни, че специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетят на Доналд Тръмп – Джаред Къшнър, никога досега не са посещавали Киев от началото на работата им по мирното уреждане на конфликта. Коментарът му идва в момент на засилени спекулации за подготвяни визити на американските емисари в Москва и украинската столица с цел подновяване на замразените преговори.

Оръжейният механизъм PURL: Киев не е получил 6 милиарда долара

Украйна е изправена пред сериозен дефицит на оръжейни доставки по международната инициатива PURL (закупуване на американско оръжие от съюзници за нуждите на ВСУ), информира Министерството на отбраната на Украйна. През първата година от старта на програмата съюзниците са внесли общо 6,7 милиарда долара, докато реалните годишни потребности на Киев от критично важно въоръжение, включително ракети за системите Patriot, възлизат на минимум 12–18 милиарда долара. Така финансовият недостиг от САЩ и партньорите по това перо е поне 6 милиарда долара, предава Slovo i Dilo.

Украйна ще подарява трофейна руска техника

В рамките на засилена културна дипломация Кабинетът на министрите на Украйна одобри официален механизъм за безвъзмездно даряване на унищожена и трофейна руска военна техника на чуждестранни музеи. Новината бе потвърдена от украинската агенция УНИАН и Министерството на културата на Украйна. Първите страни, които ще получат демилитаризирани руски танкове Т-72 за организиране на изложби, са:

Литва

Латвия

Естония

Дания

Нидерландия

Техниката вече е преминала проверка, напълно безопасна е и няма взривоопасни елементи, допълват от министерството.