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Атаката към Москва не спира. Киев показва руски бойни трофеи
  Тема: Украйна

Атаката към Москва не спира. Киев показва руски бойни трофеи

15 Август, 2026 06:36, обновена 15 Август, 2026 06:46 760 18

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  • оръжие

Украйна не е получила 6 милиарда долара от съюзниците

Атаката към Москва не спира. Киев показва руски бойни трофеи - 1
Снимка: ТАСС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Динамиката на конфликта между Русия и Украйна в ранните часове на деня остава изключително интензивна.

Ситуацията се усложнява както на бойното поле чрез засилени атаки с безпилотни апарати, така и по дипломатическите линии, където се отчитат сериозни финансови липси в международните оръжейни програми за Киев.

Ръст на свалените дронове край Москва

Броят на безпилотните летателни апарати (БПЛА), спрени при подходите към руската столица, официално достигна 12. Според информация на кмета на Москва Сергей Собянин, разпространена от ТАСС, силите за противовъздушна отбрана са прехванали успешно машините, летящи в посока към мегаполиса. Мерки за сигурност бяха въведени и в градовете Подолск и Серпухов, а десет руски летища временно ограничиха полетите за осигуряване на безопасност, съобщават от Росавиация.

Азаров: Американските пратеници никога не са стъпвали в Киев

Бившият премиер на Украйна Микола Азаров направи остро изявление в ефира на ТАСС, като напомни, че специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетят на Доналд Тръмп – Джаред Къшнър, никога досега не са посещавали Киев от началото на работата им по мирното уреждане на конфликта. Коментарът му идва в момент на засилени спекулации за подготвяни визити на американските емисари в Москва и украинската столица с цел подновяване на замразените преговори.

Оръжейният механизъм PURL: Киев не е получил 6 милиарда долара

Украйна е изправена пред сериозен дефицит на оръжейни доставки по международната инициатива PURL (закупуване на американско оръжие от съюзници за нуждите на ВСУ), информира Министерството на отбраната на Украйна. През първата година от старта на програмата съюзниците са внесли общо 6,7 милиарда долара, докато реалните годишни потребности на Киев от критично важно въоръжение, включително ракети за системите Patriot, възлизат на минимум 12–18 милиарда долара. Така финансовият недостиг от САЩ и партньорите по това перо е поне 6 милиарда долара, предава Slovo i Dilo.

Украйна ще подарява трофейна руска техника

В рамките на засилена културна дипломация Кабинетът на министрите на Украйна одобри официален механизъм за безвъзмездно даряване на унищожена и трофейна руска военна техника на чуждестранни музеи. Новината бе потвърдена от украинската агенция УНИАН и Министерството на културата на Украйна. Първите страни, които ще получат демилитаризирани руски танкове Т-72 за организиране на изложби, са:

  • Литва
  • Латвия
  • Естония
  • Дания
  • Нидерландия

Техниката вече е преминала проверка, напълно безопасна е и няма взривоопасни елементи, допълват от министерството.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    15 2 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    Коментиран от #10

    06:48 15.08.2026

  • 2 име

    13 2 Отговор
    Взели украински Т-72 и някоя стар калашник или картечница и ги представят за руски. Нищо работа в сравнение с Музея на НАТОвската скрап в покрайнините на Москва.

    Коментиран от #5, #18

    06:49 15.08.2026

  • 3 След Киев

    4 10 Отговор
    Тази зима ще мръзне Москва.Само гледайте сеир.

    Коментиран от #7

    06:51 15.08.2026

  • 4 Kaлпазанин

    6 1 Отговор
    Укроъе скоро много яко ще ревът

    06:51 15.08.2026

  • 5 Мишел

    1 6 Отговор

    До коментар #2 от "име":

    Най-трудна е петата година от тридневната специална военна операция.

    Коментиран от #15

    06:51 15.08.2026

  • 6 айде

    8 0 Отговор
    Миленчо,отново хвана по баира.

    06:52 15.08.2026

  • 7 оня с коня

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "След Киев":

    Не си смешен
    Жалък си!

    06:52 15.08.2026

  • 8 защо

    4 1 Отговор
    Не спира, не спира!! Още Чингиз хан я е започнал. После Наполеон, пък чичкото с мустаците, сега целия "Квартал 95", .... Не спира.

    06:52 15.08.2026

  • 9 Оня

    0 5 Отговор
    Атаката към Москва не спира.Това да се чува.За Жужу няма страшно към момента.Обикаля Сибир и тайгата.

    Коментиран от #11

    06:56 15.08.2026

  • 10 ЩО НЯМА ФАБ ОВЕ НА ИЗЛОЖЕНИЕТО

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    ......... ПЪК МОЖЕ И ДА ДОЛЕТЯТ ДА СА ПРЕДСТАВЯТ....ОТНОВО...

    06:56 15.08.2026

  • 11 оня с коня

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Оня":

    Чичо ти Дони ТрОтмп го товарят в камион за да го скрият

    06:58 15.08.2026

  • 12 Айляк

    2 1 Отговор
    Бандерите така лъжат, че чак бай Дончо да им завиди.

    06:59 15.08.2026

  • 13 ибрям гидти

    2 0 Отговор
    за укр ... 20 тона вълна да изкарат зимата

    06:59 15.08.2026

  • 14 ПУТИН ИЗБЯГАЛ В КУРИЛО

    1 1 Отговор
    Сънувал розовото Фламинго.

    06:59 15.08.2026

  • 15 Андрей Белоусов, министър на отбраната

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Мишел":

    Зимата бандерите ще получат замразяване, но не точно на бойните действия!

    07:00 15.08.2026

  • 16 До Румен Радев

    3 0 Отговор
    България официално да поиска от Киев незабавно да изпрати образци руска техника унищожена от българско оръжие.

    Ще служи зармузейни експонати, както нашите военни специалисти ще могат да ги изучават и за реклама на българското оружие!

    Слава на българския ВПК.

    07:01 15.08.2026

  • 17 ФОРУМАТА ВАТА

    2 0 Отговор
    Превземате ли Мала Токмачка?

    07:01 15.08.2026

  • 18 Слушам

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "име":

    Русия започна войната с 20000 танка. Къде са сега тия танкове? Нали щеше да гази Европа за две седмици?

    07:04 15.08.2026

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